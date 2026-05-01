Религиозные безумцы в Белом доме толкают мир к ядерному Армагеддону! | Игорь Шишкин Владимир Василик
Профессор Владимир Василик и политолог Игорь Шишкин разбирают то что обычно остаётся за кадром геополитического анализа. Почему миллионы американских протестантов считают снос мечети Аль-Акса и строительство Третьего храма своим религиозным долгом. Откуда взялась теория о России как царстве Гога и Магога и как она влияет на реальную внешнюю политику Запада. И что такое Dark Enlightenment — идеология западных элит которая приходит на смену гуманизму.
00:00 — Сектанты в Белом доме: почему политики США — это религиозные фанатики
03:46 — Человеконенавистническая доктрина кальвинизма: корни американской жестокости
07:39 — Что такое христианский сионизм и зачем им нужен Третий храм в Иерусалиме
10:36 — Петиция 1891 года: как американские пасторы начали захват Палестины
16:32 — Россия как «Князь Гога и Магога»: религиозные истоки британской русофобии
23:40 — Эсхатологическая спешка: зачем Трамп и Нетаньяху торопят конец света
31:07 — Dark Enlightenment: отказ от гуманизма и списки педофила Эпштейна
35:29 — Ядерная война как благо: восторженное ожидание Армагеддона на Западе
37:27 — Удар по Ирану — это удар по России: геополитическая ловушка для Каспия
39:22 — Роль России как «Удерживающего» в безумном мире
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная тема беседы — влияние религиозных, особенно эсхатологических, представлений на современную политику США, Израиля и Ближнего Востока. - Собеседники утверждают, что представление о Западе как полностью светском пространстве является иллюзией: религиозные идеи, по их мнению, продолжают играть значительную роль в политических решениях. - Особое внимание уделяется протестантским корням США: говорится, что Соединённые Штаты исторически формировались пуританами и кальвинистами, чьё мировоззрение могло включать идею избранности и жёсткое деление людей на «спасённых» и «обречённых». - Критически рассматривается христианский сионизм — течение среди части протестантов, согласно которому восстановление Израиля, контроль над Иерусалимом и строительство Третьего храма якобы связаны с приближением Второго пришествия. - В лекции проводится различие между религией и политизированной идеологией: подчёркивается, что христианский сионизм, по мнению участников, может противоречить самому духу христианства. - События вокруг Ирана, Палестины и Израиля интерпретируются как часть более широкой религиозно-политической стратегии, а не только как борьба за ресурсы, влияние или безопасность. - Трамп представлен как фигура двойственная и непредсказуемая: с одной стороны — политик, обещавший изоляционизм и «Америку для американцев», с другой — человек, при котором усилилась поддержка наиболее радикальных ближневосточных сценариев. - Высказывается опасение, что разрушение исламских святынь на Храмовой горе может стать поводом к масштабному конфликту с исламским миром и даже к мировой войне. - Особо подчёркивается опасность эсхатологического мышления в политике: если политики начинают воспринимать войну как «священный сценарий» или необходимый этап конца времён, рациональные механизмы сдерживания могут ослабнуть. - Россия в беседе рассматривается как возможная сила сдерживания, которая должна противостоять глобальному хаосу и не допустить большой войны. - Звучит мысль о мнимом конфликте между Трампом и либеральными глобалистами: авторы предполагают, что за внешней враждой могут скрываться общие технократические и элитарные установки. - Упоминается идея “тёмного просвещения” как отказа от гуманизма, равенства и традиционной морали в пользу технократического правления «избранных». - Финальный акцент сделан на духовной трезвости, мужестве и надежде, что мир ещё не окончательно погружён в безумие и что катастрофический сценарий можно остановить.
Подробный выводВ данном видео обсуждается крайне напряжённая и тревожная тема: возможность того, что за внешне рациональными политическими решениями стоят не только геополитические интересы, деньги, нефть, военные базы или контроль над транспортными путями, но и глубинные религиозные мифы, эсхатологические ожидания и идеологические утопии. Главная мысль беседы состоит в том, что современная политика Запада, особенно США, не так секулярна, как это часто представлялось после XX века. Нам привычно думать, что религия вытеснена из большой политики, а решения принимаются языком прагматизма: экономика, безопасность, влияние, технологии. Но участники разговора предлагают иной взгляд: религиозные символы и представления не исчезли, а лишь ушли в более скрытый слой политического мышления. Особенно важным становится понятие христианского сионизма. В лекции оно описывается как течение, в котором часть протестантских кругов связывает судьбу Израиля, Иерусалима, Храмовой горы и Третьего храма с исполнением библейских пророчеств. Опасность, по мнению участников, заключается в том, что такая логика может превращать реальные войны и человеческие страдания в «необходимые этапы» сакрального сценария. Здесь возникает очень важный философский нерв всей беседы: когда человек или политическая группа уверены, что действуют от имени абсолютной истины, они могут перестать видеть живых людей. Палестинец, иранец, русский, мусульманин, христианин, еврей — все они рискуют превратиться не в личности, а в символы на карте чужой апокалиптической драмы. Это страшный момент: идеология подменяет реальность, а образ врага становится сильнее самого человека. При этом стоит отделять несколько уровней: 1. Исторический уровень — действительно, религиозные идеи играли большую роль в становлении США, британской политики, сионистского движения и ближневосточной истории. 2. Политический уровень — действительно, на Ближнем Востоке переплетены интересы США, Израиля, Ирана, арабских стран, России, Турции и других игроков. 3. Религиозно-символический уровень — Иерусалим, Храмовая гора, Аль-Акса, Купол Скалы и Храм Гроба Господня имеют колоссальное значение для миллиардов людей. 4. Спекулятивный уровень — часть утверждений в беседе носит характер предположений, интерпретаций или эсхатологических прочтений событий. Их важно воспринимать критически, не превращая в готовую догму. Именно здесь нужна зрелость мышления. С одной стороны, было бы наивно отрицать влияние религии на политику. С другой — опасно объяснять всю мировую историю только тайными планами, сектантскими схемами или апокалиптическими сценариями. Истина, как часто бывает, может лежать между этими полюсами: люди действуют одновременно из страха, веры, выгоды, исторической памяти, травмы, амбиций и иллюзий. Очень сильная часть беседы — критика идеализированных образов. Трамп в ней показан не как однозначный «спаситель консерваторов», а как противоречивая фигура, за риторикой которой могут скрываться совсем иные интересы. Это хороший пример того, как политический образ может очаровать людей сильнее, чем реальные действия политика. Мы часто влюбляемся не в реальность, а в свою проекцию: в лидера, страну, религию, идею, историческую миссию. А потом реальность болезненно возвращает нас на землю. Отдельно важна мысль о технократическом антигуманизме. Когда в беседе упоминается «тёмное просвещение», речь идёт о страхе перед миром, где технологии, искусственный интеллект, финансовые системы и контроль над массами соединяются с презрением к обычному человеку. Это уже не классическая религиозная диктатура и не простой капитализм, а нечто гибридное: холодный разум без сострадания, алгоритм без совести, власть без покаяния. В этом смысле разговор неожиданно соединяет древнюю эсхатологию и современную цифровую цивилизацию. Главный практический вывод можно сформулировать так: самая опасная политика начинается там, где люди перестают сомневаться в собственной священной правоте. Неважно, прикрыта она религией, демократией, безопасностью, правами человека, революцией, традиционными ценностями или технологическим прогрессом. Когда цель объявляется абсолютной, человеческая жизнь легко становится расходным материалом. Однако финал беседы не полностью мрачен. В нём звучит надежда: мир ещё не обязан идти по катастрофическому сценарию. Есть возможность трезвости, дипломатии, духовной ответственности и внутреннего сопротивления безумию. Это, пожалуй, самый здоровый акцент: не впадать ни в панику, ни в цинизм, ни в слепую веру в политические мифы. В итоге данная лекция — не столько о Трампе, Израиле или Иране, сколько о более глубоком вопросе: что происходит, когда религиозные ожидания, исторические обиды, геополитические интересы и современные технологии соединяются в одной точке? Такая смесь может породить как мощную мобилизацию, так и катастрофическую слепоту. И потому здесь важна не только политика, но и внутренняя дисциплина восприятия: отличать факт от интерпретации, веру от фанатизма, защиту святынь от оправдания насилия, историческую память от ненависти. Открытый вопрос: если каждая сторона уверена, что именно она служит высшей истине, то как человеку сохранить способность видеть не только свою правду, но и живую реальность другого?