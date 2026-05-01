По следам запретных тем. Экспедиция к сердцу тайны. С. Дешевой, А. Комогорцев
Подписывайтесь и смотрите ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ этого ролика без цензуры и рекламы на сайте видеожурнала “Картина мира”: https://nday.club/v/6mq2ir-yt2
Чем исследовательские экспедиции ЛАИ отличаются от обычного коммерческого туризма? Какие загадки скрывают постройки эпохи Ахеменидов в Иране, возведенные без известных чертежей и планов? Что общего у буддийских ступ Шри-Ланки с архитектурой древней Мексики? Какие тайны своей истории могут поведать ведды, живущие на острове уже 50 тысяч лет? Является ли древний «ступенчатый крест» ключом к пониманию философии строителей мегалитов? Поможет ли масштабная экспедиция в Перу приблизиться к иному мышлению создателей древних памятников? Рассказывает писатель и путешественник Сергей Дешевой, с гостем беседует Алексей Комогорцев.
Больше интересных видео для подписчиков на сайте видеожурнала «Картина мира»: https://nday.club/?r=yt2
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Беседа посвящена экспедиционному проекту ЛАИ “По пути с ЛАИ” и первым результатам поездок в Иран, Ливан и на Шри-Ланку. - Исследовательская экспедиция отличается от туризма целью и маршрутом: участники едут не просто “посмотреть достопримечательности”, а фиксировать объекты, собирать фото- и видеоматериалы, проверять гипотезы, искать малоизвестные места. - Критика коммерциализации ЛАИ рассматривается как понятная, но не совсем справедливая: у проекта нет крупного внешнего финансирования, поэтому участие заинтересованных людей помогает оплачивать поездки и одновременно создавать материалы для широкой аудитории. - Подобный формат существовал и раньше: ещё во времена Андрея Склярова участие в некоторых экспедициях было возможно на коммерческой основе, просто формат и масштабы отличались. - Экспедиции строятся вокруг редких и малоизученных объектов: по словам Сергея Дешевого, маршруты иногда удивляют даже местных гидов, которые сами не бывали в этих местах. - Иран представлен как один из наиболее перспективных регионов для изучения древней истории: там есть сооружения эпохи Ахеменидов и более ранние культурные пласты, которые вызывают вопросы с точки зрения технологий, происхождения и назначения. - Особое внимание уделяется необычным каменным постройкам Ирана: часть сооружений выглядит нетипично для ранней Ахеменидской державы, возникшей из кочевых племён, не имевших очевидной развитой традиции монументального каменного строительства. - Отмечаются архитектурные параллели по всему Ближнему Востоку и Средиземноморью: похожие конструктивные решения встречаются в Иране, Ираке, Ливане, Сирии, Турции, Греции и других регионах, хотя разделены культурами и иногда большими временными промежутками. - Культура Джирофт названа одной из загадочных древних культур Ирана: её артефакты частично утрачены из-за разграбления и попадания в частные коллекции, но сохранившиеся находки считаются крайне важными. - Джирофт сопоставляется с древнейшими цивилизациями — Шумером, Египтом и Каралем: речь идёт примерно о III тысячелетии до н. э., когда в разных частях мира формируются сложные общества. - В культуре Джирофт упоминаются мотивы, напоминающие другие регионы: орнаменты, изображения “ложных дверей” или “глухих порталов”, сходные с темами, известными в Египте и даже в Америке. При этом происхождение этих совпадений остаётся открытым. - Ближний Восток описан как пространство, где история ещё далеко не раскрыта: “копать” там нужно и буквально, и метафорически, но войны, нестабильность и разрушение памятников серьёзно мешают исследованиям. - Затронута тема отчуждения современных людей от древнего наследия: если культура прошлого воспринимается как “чужая”, её легче разрушить или превратить лишь в источник дохода. - Шри-Ланка в рамках концепции ЛАИ не дала очевидных объектов “древней высокоразвитой цивилизации”, но оказалась важна как пространство пересечения истории, мифа и архитектурных параллелей. - Мост Рамы / Адамов мост рассматривается через призму эпоса “Рамаяна”: участники пытались подойти к нему на лодке, но оба раза не смогли из-за природоохранных, погодных и пограничных ограничений. - По наблюдениям, Адамов мост выглядит как природное образование, однако остаётся вопрос: могло ли на этом природном основании в древности существовать что-то рукотворное или культово значимое. - В храмовом комплексе Михинтале на Шри-Ланке была замечена ступенчатая ступа, элементы которой напомнили участникам архитектуру Мезоамерики. - Связи между Восточной Азией и Мезоамерикой упоминаются как тема, уже обсуждаемая в академической среде, особенно в контексте диффузионизма. Но сходство форм само по себе ещё не является доказательством прямого контакта.
Подробный выводВ этом видео центральная тема — не просто древние загадки, а сам способ приближения к ним. Сергей Дешевой фактически защищает идею экспедиции как живого исследования: когда человек не ограничивается книгами, картами и чужими фотографиями, а выходит к объекту напрямую. Это важный момент, потому что в изучении древности слишком легко начать жить не реальностью, а образом реальности: красивой гипотезой, любимой концепцией, авторитетным мнением или романтической мечтой о “запретной истории”. Здесь возникает тонкая граница между исследованием и туризмом. Туризм чаще потребляет впечатление, экспедиция пытается извлечь знание. Но в реальности они могут пересекаться: человек едет, видит, переживает, платит за дорогу, получает эмоции — и одновременно участвует в сборе материала. Поэтому обвинение в коммерциализации не лишено эмоциональной почвы, но выглядит слишком упрощённым. Если проект не финансируется государством, университетом или меценатом, он вынужден искать рабочую модель. В этом смысле платные поездки становятся не столько “продажей тайны”, сколько способом поддерживать исследовательскую практику. Однако здесь есть и уязвимость. Как только исследование начинает зависеть от интереса аудитории, появляется риск подстраиваться под ожидание загадки. Люди часто хотят не сложной реальности, а сильного образа: древней сверхцивилизации, утраченной технологии, скрытой правды. Это не делает такие гипотезы ложными автоматически, но требует повышенной дисциплины мышления. Иначе можно попасть в ловушку, когда любая необычная кладка, любой орнамент, любое сходство архитектурных форм объявляются следом единого древнего источника. Особенно это видно на примере Ирана. Регион действительно колоссально важен: Ахемениды, доахеменидские культуры, Джирофт, связи с Месопотамией, Ближним Востоком, Индией, Средиземноморьем. Вопросы, которые поднимаются в беседе, заслуживают внимания: откуда у ранних имперских структур появляются сложные каменные сооружения? Почему некоторые строительные приёмы встречаются в разных регионах? Что является наследованием, что — поздней перестройкой, что — независимым развитием, а что — ошибкой датировки? Но именно здесь нужна осторожность. История редко движется прямой линией. Кочевые элиты могли заимствовать специалистов у покорённых народов; империи часто строятся руками ремесленников разных традиций; похожие архитектурные решения могут возникать независимо, потому что камень, вес, устойчивость и сакральная символика подчиняются повторяющимся законам. Как в нейросетях: похожий результат не всегда означает один и тот же источник данных — иногда разные системы приходят к сходным решениям из-за схожих ограничений. Культура Джирофт в разговоре выступает почти как символ того, насколько хрупко прошлое. Если артефакты разграблены, контекст утрачен, вещи разошлись по частным коллекциям, то мы видим не целую цивилизацию, а осколки разбитого зеркала. Можно восхищаться орнаментами, сопоставлять их с Египтом или Америкой, искать следы древних связей, но без археологического контекста любое рассуждение становится менее устойчивым. Оно не обязательно неверно, но более уязвимо. Очень сильная часть беседы — размышление о разрушении памятников. Это не только проблема войны или бедности. Это проблема внутренней связи человека с прошлым. Если древний храм воспринимается как чужой камень, по нему можно стрелять. Если пирамида воспринимается только как источник денег, она превращается в декорацию для бизнеса. Здесь историческая тема неожиданно становится этической: наследие существует не только в камне, но и в сознании тех, кто способен или не способен его любить. Шри-Ланка в разговоре даёт другой тип загадки — не столько технологический, сколько мифоисторический. Мост Рамы интересен именно тем, что находится на пересечении геологии, эпоса, религиозной памяти и национальной идентичности. Сергей Дешевой осторожно признаёт, что визуально объект выглядит природным. Это важная честность. Но остаётся вопрос: почему именно это место оказалось вплетено в эпическое повествование? Был ли миф попыткой объяснить природную форму? Или природная форма стала основой для древнего маршрута, ритуала, памяти о переходе? Такое же напряжение возникает вокруг ступенчатой ступы в Михинтале и её сходства с архитектурой Мезоамерики. Сходство действительно может поражать. Но сходство — это начало вопроса, а не конец доказательства. Возможны разные объяснения: прямые контакты, косвенная культурная диффузия, независимое возникновение похожих форм, универсальная символика горы/ступени/оси мира. В религиозной архитектуре ступень часто означает восхождение: от земли к небу, от профанного к сакральному, от хаоса к порядку. Поэтому неудивительно, что разные культуры могли строить похожие “лестницы к смыслу”. Главная ценность этой беседы — в её движении между любопытством и сомнением. В ней есть желание увидеть больше, чем позволяет стандартная схема, но также звучит признание: не всё необычное автоматически доказывает альтернативную версию истории. Такой баланс особенно важен. Материалист может быть идеалистом, если фанатично верит в закрытую картину мира. Идеалист может быть материалистом, если честно работает с фактами, измерениями, датировками и контекстом. Истина здесь не даётся как готовая догма; она скорее похожа на горизонт, к которому можно приближаться через внимательность, дисциплину и готовность пересматривать свои представления. В практическом смысле проект “По пути с ЛАИ” важен тем, что создаёт полевые материалы, расширяет географию наблюдений и вовлекает людей в активное отношение к прошлому. Но его сила будет зависеть от того, насколько строго участники смогут отделять наблюдение от интерпретации, факт от ощущения, гипотезу от вывода. Потому что древняя история и так достаточно удивительна — ей не всегда нужны искусственные сенсации. И, возможно, самый глубокий вопрос, который остаётся после просмотра: мы ищем в древних камнях объективную истину о прошлом — или прежде всего пытаемся восстановить утраченную связь с самими собой, со временем и со смыслом человеческого пути?