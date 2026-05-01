“Диалектика революции и почему главой ВЧК стал Дзержинский” Е.Ю.Спицын на радио Аврора “Вопрос-ответ
Эфир на Радио АВРОРА от 27 апреля 2026 г.
Ведущий: Кирилл Рычков, генеральный директор ИА «АВРОРА», новый большевик из первичной организации КПРФ «АВРОРА», член Союза журналистов России
Е.Ю. Спицын на радио Аврора. Все выпуски:
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Роль Ленина в Октябре представлена как решающая. В лекции подчёркивается, что без Ленина большевики, вероятно, не смогли бы так быстро и радикально перейти от ожидания буржуазного этапа революции к борьбе за власть Советов. - Большевистское руководство после Февраля мыслило в рамках классического марксизма. Каменев, Сталин, Бухарин и другие исходили из того, что Россия ещё не прошла полноценную буржуазную модернизацию, а значит, объективных условий для социализма нет. - Ленин разделил два уровня: условия для социализма и условия для политической революции. По мысли Спицына, сила Ленина была в диалектике: экономических предпосылок социализма в России действительно не было, но политические предпосылки для захвата власти быстро созревали. - Главными нерешёнными вопросами 1917 года были земля и война. Временное правительство не решило ни аграрный вопрос, ни вопрос выхода из войны, что подорвало его легитимность и создало пространство для большевиков. - Лозунг “Вся власть Советам” был не абстрактной агитацией, а точным политическим расчётом. Ленин видел, что многомиллионная крестьянско-солдатская масса может качнуться в сторону Советов, если большевики дадут ей ответы на самые болезненные вопросы. - Декрет о земле стал ключом к поддержке крестьянства. Большевики фактически приняли эсеровскую программу социализации земли, передав землю в распоряжение крестьянских общин и местных Советов. - Рабочий контроль вызвал сопротивление предпринимателей. После декрета о рабочем контроле владельцы предприятий начали саботаж и локауты, что, по логике лекции, подтолкнуло большевиков к созданию ВЧК. - Дзержинский стал главой ВЧК из-за опыта внутрипартийной разведки. Спицын объясняет его назначение тем, что Дзержинский занимался выявлением провокаторов внутри партии и имел практический опыт борьбы с подпольной агентурой и саботажем. - “Красногвардейская атака на капитал” была ответом на саботаж. Национализация банков и крупных предприятий рассматривается как вынужденная мера в условиях угрозы устойчивости советской власти. - Военный коммунизм представлен как попытка “прыжка” через исторические стадии. Бухарин и Преображенский, по словам лектора, теоретически обосновывали отказ от товарного производства, денег и рынка ради прямого перехода к коммунизму. - НЭП стал признанием тупика военного коммунизма. Ленин, увидев угрозу повторения Кронштадта по всей стране, пошёл на экономический разворот: продразвёрстка была заменена продналогом, восстановились рыночные элементы, товарооборот и твёрдая валюта. - Диалектика противопоставляется догматизму. Главная мысль лекции: Ленин был сильнее многих соратников не потому, что механически следовал марксистским схемам, а потому что умел соотносить теорию с реальной исторической ситуацией.
Подробный выводВ этом видео революция рассматривается не как линейное исполнение заранее написанной марксистской схемы, а как сложный живой процесс, где теория постоянно сталкивается с реальностью. И именно в этом, по мысли Евгения Спицына, заключалась сила Ленина: он не воспринимал марксизм как набор неподвижных догм, а видел в нём метод анализа и действия. Классическая марксистская логика предполагала, что социалистическая революция должна произойти в развитых капиталистических странах, где уже созрели производительные силы, сложился многочисленный пролетариат, а буржуазные отношения достигли своего предела. Россия же 1917 года была преимущественно крестьянской страной с сильными пережитками феодального уклада, слабым капитализмом и огромной ролью общины. Поэтому многие большевики после Февральской революции считали, что страна должна пройти этап буржуазного развития. Но Ленин, согласно лекции, увидел другое: историческая ситуация не обязана подчиняться “учебниковой” последовательности. Да, экономически Россия не была готова к социализму. Но политически старая система уже рухнула, Временное правительство оказалось неспособным решать ключевые вопросы, а массы — солдаты, рабочие, крестьяне — находились в состоянии нарастающего недоверия к власти. Здесь особенно важны два вопроса: война и земля. Война истощила страну, фронт разлагался, солдаты не понимали, за что продолжают гибнуть. Временное правительство, связанное союзническими обязательствами перед Антантой, не решалось выйти из войны. Земельный вопрос был не менее взрывоопасным: крестьяне ждали передела земли, но правительство откладывало решение до Учредительного собрания. В условиях, когда миллионы солдат были вчерашними крестьянами, вопрос земли становился не отвлечённой программой, а вопросом физического выживания их семей. Именно поэтому большевики смогли получить поддержку не только городского пролетариата, но и значительной части крестьянско-солдатской массы. Они предложили простые и ясные ответы: мир, земля, власть Советам. В политике иногда побеждает не тот, у кого наиболее стройная теория, а тот, кто точнее других схватывает боль момента. Это не отменяет теории, но показывает её предел: схема без чувства реальности превращается в догму. Особое место в лекции занимает объяснение назначения Дзержинского главой ВЧК. Ответ Спицына довольно конкретен: Дзержинский уже имел опыт внутрипартийной разведки, занимался выявлением провокаторов и поэтому был человеком, которому Ленин мог поручить борьбу с саботажем и контрреволюцией. То есть выбор был не случайным и не только морально-политическим, но и функциональным: человек был поставлен туда, где его прежний опыт оказался наиболее применим. Дальше лекция показывает, как революционная власть столкнулась с экономической реальностью. Декрет о рабочем контроле не означал немедленной полной национализации, но предприниматели восприняли его как угрозу и начали сопротивление. Локауты и саботаж усилили кризис, что привело к жёстким мерам и национализации. Так революция, начавшаяся с политического захвата власти, постепенно входила в конфликт с экономическими структурами старого общества. Военный коммунизм в изложении Спицына выглядит как попытка радикального скачка: отменить рынок, деньги, товарное производство и через чрезвычайные меры перейти к коммунистическим отношениям. Но эта попытка столкнулась с ограничениями реальности. Экономика была разрушена, страна истощена войной и гражданским конфликтом, а население не могло бесконечно жить в режиме мобилизационного напряжения. НЭП в этом смысле предстаёт не как “предательство революции”, а как диалектический откат ради сохранения самой советской власти. Ленин, по мысли лектора, сумел признать: прежний курс зашёл в тупик. Кронштадтский мятеж стал сигналом, что дальнейшее давление может привести к масштабному разрыву между властью и теми массами, от имени которых она выступала. Поэтому НЭП стал не просто экономической реформой, а политическим спасательным манёвром. Главная философская линия лекции — противопоставление диалектики и догматизма. Догматик пытается подогнать жизнь под заранее известную формулу. Диалектик, напротив, удерживает связь между принципами и изменяющейся ситуацией. В этом есть глубокий урок не только для истории, но и для любого мышления: теория нужна, но она становится опасной, когда перестаёт слышать факты. При этом важно помнить: любая историческая интерпретация несёт на себе отпечаток позиции автора. Спицын говорит из определённой мировоззренческой рамки — марксистской, советско-ориентированной, полемической. Внутри этой рамки его логика последовательна: Ленин — практик диалектики, Временное правительство — власть нерешительности, Дзержинский — профессионал революционной безопасности, НЭП — вынужденное отступление ради стратегического сохранения власти. Но историческая истина, как часто бывает, не сводится к одной оптике. Она складывается из документов, интересов классов, личных решений, случайностей, страха, надежды и человеческой усталости. Можно сказать, что лекция показывает революцию как момент, когда абстрактные идеи проходят проверку голодом, войной, землёй, деньгами и властью. И здесь особенно видно: реальность не обязана быть удобной для идеологии. Иногда сохранить верность цели можно только через отказ от прямолинейного пути к ней. И остаётся открытый вопрос: если истина в истории всегда зависит от точки зрения наблюдателя, то где проходит граница между живой диалектикой и удобным оправданием уже совершённых решений?