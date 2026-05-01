Цифровой бунт. Чем закончатся блокировки? // Комолов & Абдулов. Числа недели
VPN режут, YouTube тормозит, цензура крепнет, а власти всё чаще говорят о движении в сторону «суверенного интернета». Что на самом деле стоит за блокировками: забота о безопасности или попытка поставить под контроль информацию, трафик и цифровые рынки? Кому выгоден закрытый интернет, почему за цифровую изоляцию заплатят обычные пользователи, и может ли Россия построить собственный «великий файрвол» по китайскому образцу? Разбираем политэкономию блокировок, цифровой контроль и будущее Рунета в новом выпуске «Чисел недели».
Группа в ВК: https://vk.com/prostye_chisla
Канал в Telegram: https://t.me/primenumbers2021
Аудиоподкасты доступны по поиску «Простые числа» в Google Подкастах, Spotify, Apple Podcasts и Яндекс.Музыка
Для других приложений: https://feeds.feedburner.com/prime-numbers
Поддержать редакцию можно здесь:
Boosty: https://boosty.to/primenumbers
Карта Сбер: 4276 3801 3852 5931 (Константин К.)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4Cap1xVy2waDXfzM5ka6lg/join
Patreon: https://www.patreon.com/primenumbers
Sponsr: https://sponsr.ru/primenumbers/
Криптокошельки:
BTC (Bitcoin): bc1q6mx7crn7a3rvualp0ractm2mhl9ek39gvde8sd
ETH (Ethereum): 0x42F43cBB12d9DDfE60bd6B4910FA611CEd29d96d
USDT (Ethereum): 0x42F43cBB12d9DDfE60bd6B4910FA611CEd29d96d
USDT (Tron): TUxWzjc4aatZ5utiWzTFAbgJysPmeY2VTu
LTC (Litecoin): ltc1qppcee4c5e7yg0r3uq0hz4xjye0pgq2nlypc4s6
Комментарий редакции
Краткие тезисы выпуска- Главная тема выпуска — ограничение свободного интернета в России: авторы рассматривают это как разрушение негласного общественного договора, где интернет долго оставался последним пространством относительной свободы, коммуникации и доступа к альтернативной информации. - Блокировки VPN и возможная тарификация “зарубежного трафика” трактуются как политический инструмент, а не как забота о безопасности. Ведущие подчеркивают: прежняя риторика о защите детей, борьбе с мошенниками и опасным контентом постепенно сменяется более прямым признанием — власть хочет ограничить доступ к “вражеской” информационной повестке. - Обсуждение цены за VPN-трафик смещает фокус общественного внимания: вместо вопроса “почему вообще ограничивают доступ?” общество начинают втягивать в торг — сколько платить, какие будут квоты, какие исключения возможны. Это сравнивается с психологическими стадиями принятия: отрицание, гнев, торг, принятие. - Ограничения интернета ударят не только по политической сфере, но и по экономике. В выпуске приводятся оценки: интернетом пользуются свыше 100 млн россиян, миллионы людей работают через онлайн-платформы, дистанционные вакансии исчисляются сотнями тысяч и миллионами, IT-отрасль напрямую зависит от внешних сервисов, библиотек, репозиториев и коммуникационных платформ. - Цифровая экономика — значимая часть российской экономики. Упоминается оценка оборота экономики Рунета в десятки триллионов рублей. Поэтому идея “просто отключить лишнее” представляется авторам крайне наивной: интернет — это уже не развлечение, а инфраструктура труда, науки, логистики, образования, торговли и бытовой жизни. - Ограничение доступа к внешним ресурсам может привести к технологической деградации. Особенно пострадают наука, образование, IT, аналитика, исследовательская работа: доступ к иностранным базам данных, научным статьям, нейросетям, библиотекам и инструментам разработки часто невозможен без VPN. - Ведущие связывают давление на интернет с политико-экономическим кризисом. Их логика такова: по мере ухудшения экономической ситуации государство стремится предотвратить горизонтальную самоорганизацию граждан, ограничить каналы коммуникации и снизить вероятность протестов, профсоюзной активности или политической консолидации. - Отдельно критикуется модель поддержки “отечественных платформ” через запреты и искусственное вытеснение конкурентов. В качестве примера обсуждается ВКонтакте, который, по словам ведущих, получает косвенную и прямую поддержку государства, но при этом не способен органически заменить глобальные платформы. - Авторы считают, что ограничения интернета являются не только российским, но и мировым трендом. Они упоминают Южную Корею, ЕС, Австралию, Великобританию, Францию, Германию, США — там тоже вводятся механизмы регулирования доступа, возрастной верификации, давления на Big Tech. Однако Россия, по мнению ведущих, движется по наиболее жесткому сценарию. - Выпуск завершается мыслью о возможном “цифровом бунте”: если государство вторгнется в последнюю личную зону человека — его информационное пространство, досуг, работу, общение, — это может вызвать социальную реакцию. При этом авторы подчеркивают: нужен не стихийный бунт, а организованная солидарная борьба за права.
Подробный выводВ этом видео интернет рассматривается не просто как технология, а как социальная ткань современной жизни. И в этом смысле спор о VPN, YouTube, зарубежном трафике или белых списках — это лишь внешняя оболочка более глубокого конфликта: кто контролирует пространство человеческой коммуникации, знания и самоорганизации. Авторы выпуска видят в происходящем не набор случайных бюрократических инициатив, а последовательное движение к модели управляемого информационного пространства. Государство, по их мнению, стремится не только фильтровать политическую информацию, но и перестраивать саму архитектуру общества: ослаблять горизонтальные связи, ограничивать независимые источники дохода, загонять людей в более контролируемые экономические и информационные формы существования. Особенно важна мысль о том, что интернет давно перестал быть “игрушкой” или “местом для развлечений”. Это уже инфраструктура выживания и развития. Через него люди работают, учатся, ищут клиентов, ведут бизнес, читают научные статьи, используют нейросети, координируют доставку, оплачивают товары, преподают, программируют, общаются с близкими. Отключение или удорожание доступа к внешнему интернету — это не просто удар по политическим блогерам или любителям западных сериалов. Это удар по производительности труда, интеллектуальной среде, малому бизнесу, научной работе и технологическому будущему страны. Здесь возникает важное противоречие: власть может стремиться к политической управляемости, но цена такой управляемости — деградация сложных систем. Экономика XXI века не может развиваться в режиме информационного карантина. Наука не может полноценно существовать без международного обмена. Программирование невозможно без глобальных библиотек, документации, репозиториев и сообществ. Образование беднеет без доступа к мировым источникам. Даже нейросети, которые сегодня становятся новым инструментом мышления и производства, оказываются в зоне риска, если доступ к ним ограничивается политическими барьерами. Это похоже на ситуацию, когда организм, боясь инфекции, решает перекрыть себе кровоток. Да, вместе с кровью могут распространяться угрозы, но без кровотока тело погибает. Интернет — это кровеносная система современного общества. И вопрос не в том, может ли государство регулировать ее вообще. Конечно, любое общество ищет баланс между свободой и безопасностью. Вопрос в другом: где заканчивается защита и начинается удушение? Интересна и психологическая сторона выпуска. Ведущие замечают, что общество уже начинают переводить из состояния сопротивления в состояние торга: не “почему нас лишают свободы доступа?”, а “сколько будет стоить гигабайт?”, “какая будет квота?”, “можно ли будет пользоваться немного?”. Это тонкий механизм нормализации недопустимого. Сначала человеку показывают катастрофический сценарий, затем предлагают чуть менее жесткий — и он уже воспринимается как облегчение. Так работает не только политика, но и личная психология: человек часто привыкает к сужению свободы, если оно происходит постепенно. Отдельно значим экономический анализ. Авторы показывают, что ограничения интернета могут стать ударом по тем слоям общества, которые сами нашли способ выживать: фрилансерам, самозанятым, малому бизнесу, преподавателям, IT-специалистам, исследователям, авторам контента. И здесь проявляется конфликт между живой, гибкой экономикой снизу и административной логикой сверху. Живая экономика строится на связях, доверии, скорости обмена информацией. Административная логика стремится к контролю, отчетности и вертикали. Но чем сложнее общество, тем хуже оно переносит грубое управление “рубильником”. В выпуске также звучит более широкая критика капитализма и государственно-монополистической модели. Авторы утверждают, что давление на интернет связано не только с волей отдельных чиновников, а с интересами правящего класса, которому важно сохранять контроль над ресурсами, прибылью и политической стабильностью. В их интерпретации ограничения коммуникации нужны для того, чтобы общество не смогло организоваться вокруг требований перераспределения богатства, налогов на сверхдоходы, защиты трудовых прав или политических изменений. С этой позицией можно соглашаться или спорить, но она логически цельна: если общество лишают каналов общения, оно теряет способность формировать коллективную волю. А без коллективной воли гражданин остается один на один с системой — как пользователь без сети, как узел, отключенный от общей структуры. В терминах нейросетей можно сказать: если разорвать связи между нейронами, интеллект системы резко падает. Так и общество без горизонтальных коммуникаций становится менее способным к осмысленному действию. Финальная метафора “цифрового бунта” в выпуске звучит как предупреждение. Исторические параллели с соляным и медным бунтами показывают: когда государство чрезмерно вмешивается в базовые условия жизни, даже внешне терпеливое общество может дать резкую реакцию. Но авторы делают важное различие между бунтом и организованной борьбой. Бунт стихиен, разрушителен и часто приводит к откату. Организованная солидарность требует дисциплины, ясности целей и способности превращать раздражение в политическое действие. В этом, пожалуй, и находится главный нерв выпуска: свобода интернета — это не только вопрос удобства, технологий или личного досуга. Это вопрос зрелости общества. Может ли оно защищать пространство мысли, труда и общения? Может ли отличить реальную безопасность от контроля, заботу от подавления, порядок от принудительной немоты? И здесь важно не идеализировать ни “свободный интернет”, ни государство, ни рынок. Интернет тоже полон манипуляций, зависимости, агрессии, пропаганды и иллюзий. Но ограничение свободы доступа не делает человека мудрее — оно лишь делает его более зависимым от того, кто решает, какую реальность ему можно видеть. Истина и так труднодостижима: каждый из нас смотрит на мир через собственный опыт, страхи, язык, культуру и интересы. Но когда окно в мир искусственно сужают, субъективность превращается уже не просто в человеческое ограничение, а в управляемую слепоту. Главный вывод выпуска можно сформулировать так: борьба за свободный интернет — это борьба не за конкретную платформу, не за VPN и не за YouTube как таковой, а за возможность общества мыслить, работать, спорить, учиться и соединяться без постоянного разрешения сверху. Это борьба за право быть не пассивным потребителем утвержденной картины мира, а участником живого поиска истины. Если доступ к информации становится привилегией, а не естественным условием развития человека, то какую истину мы в итоге защищаем — настоящую или ту, которую нам разрешили считать истиной?