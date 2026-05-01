Чистота понимания: Маленький дрон следит за тобой. Андрей Коригодский, Алексей Чадаев, Семён Уралов
Как дрон радикально поменял правила войны и меняет реальность мира?
Почему сегодня фантастические сюжеты становятся все реальнее?
Как в ближайшем будущем изменится работа человека на земле, в воде и воздухе?
Вместе с генеральным директором компании «Сверх» и разработчиком автономных дронов Андреем Коригодским разобрали, как устроена индустрия беспилотии, как использование дронов уже сейчас меняет сельское хозяйство, логистику и безопасность, какое место занимает Россия в глобальной технологической гонке и каким будет следующий этап развития отрасли?
Подкаст «Чистота понимания» – авторский проект философа и военно-политического технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев.
Вместе с приглашенными экспертами авторы подкаста разбираются в сложных вопросах, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, обсуждают острые и актуальные события вокруг, вникают в тонкости и нюансы всех процессов.
00:00 Введение
00:53 Представление ведущих и гостя
01:13 Тема обсуждения
02:18 Мифы о дронах
05:40 Формат передачи
09:34 Определение беспилотника
10:27 Точность в управлении дронами
13:31 Технические детали системы
14:10 Разработка системы для дронов
15:09 Особенности решения
16:16 Развитие беспилотных технологий в России
17:13 Сравнение с мировыми лидерами
18:24 Влияние событий 2022 года на развитие дронов
19:08 Проблемы с использованием дронов
21:03 Стратегия стимулирования спроса
22:35 Роль учебных центров
23:13 Начало разработки автономных дронов
25:05 Проблемы с компонентами дронов
26:32 Сложности сертификации и внедрения
27:29 Применение дронов в образовании и войне
30:40 Агродроны и их преимущества
33:37 Различия в требованиях к дронам
34:29 Проблемы эксплуатации агродронов
35:25 Подход белорусских исследователей
36:57 Специализация дронов в сельском хозяйстве
38:24 Будущее дронов и ИИ
40:05 Интеграция дронов с ИИ
42:54 Мультимодальная логистика
46:12 Пример использования дронов
47:41 Интеллектуальные платформы
49:38 Дрон «Сталкер»
52:24 Безопасность и применение дронов
55:42 Градации дронов
57:10 Время полёта дронов
57:58 Преимущества квадрокоптеров
58:49 Проблемы самолётов
01:00:00 Прогнозируемость и искусственный интеллект
01:00:58 Машинное обучение в робототехнике
01:02:12 Обратная связь и самообучение
01:04:09 Ремонтопригодность дронов
01:07:23 Компромиссы в конструкции дронов
01:08:31 Возможности доработок дронов
01:09:52 Логистика и аддитивное производство
01:11:48 Прогнозы развития дронов
01:13:12 Роль широкополосной связи
01:15:39 История развития компьютеров
01:19:43 Будущее экосистем дронов
01:20:37 Типовые изделия и новые технологии
01:22:18 Разнообразие сценариев применения
01:24:33 Этап прощупывания и типовое производство
01:25:43 Роль искусственного интеллекта
01:26:50 Цифровая безопасность и нейронные сети
01:29:47 Компромиссы в импортозамещении
01:33:04 Надёжность больших языковых моделей
01:33:55 Дроны с русским характером
01:35:39 Будущее технологий и образование
01:38:59 Технологический прорыв
01:40:33 Сон о цифровизации
01:43:56 Заключение
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Беседа посвящена беспилотным системам не только как военной технологии, но и как будущей инфраструктуре гражданской жизни: сельское хозяйство, логистика, мониторинг, сервисные роботы, искусственный интеллект. - Вокруг дронов существует много мифов: - что российские дроны — это только «собранная на коленке китайская комплектуха»; - что Россия уже является безусловным мировым лидером; - что отрасль делают исключительно «гики из Силиконовой долины». В разговоре предлагается более трезвый взгляд: реальность сложнее обеих крайностей. - Сам термин “беспилотник” проблематичен: во многих случаях пилот всё равно есть, просто он находится не внутри аппарата, а снаружи. Настоящая автономность начинается там, где система сама воспринимает обстановку, принимает решения и действует не только по заранее заданной программе. - Пример дрона-художника показывает ключевую роль точности. Чтобы дрон мог рисовать муралы на стене, нужна не обычная навигационная точность в десятки сантиметров, а буквально сантиметровая. Для этого используются внешние камеры, ИК-метки, лидары, акселерометры, гироскопы и сложное совмещение разных систем координат. - Технологический прогресс часто начинается с борьбы за точность. Ведущие вспоминают историческую аналогию: морское превосходство Британии во многом стало возможным благодаря точным хронометрам, позволившим определять долготу. Так же и в дронах: точность — это не мелочь, а фундамент власти над пространством. - Россия находится не на первом месте, но и далеко не в хвосте. Лидерами названы США и Китай, однако российские разработки оцениваются как достаточно эффективные с точки зрения соотношения результата и затраченных ресурсов. - События после 2022 года по-разному повлияли на отрасль: - в гражданском применении стало сложнее из-за закрытого неба и регуляторных ограничений; - в военном направлении развитие резко ускорилось; - часть специалистов уехала, что ударило по некоторым направлениям, например по автономному наземному транспорту. - Нацпроект по беспилотным авиационным системам оценивается неоднозначно. С одной стороны, государство стимулирует спрос и помогает производителям. С другой — закупленные регионами дроны могут просто лежать на складах, потому что у чиновников нет мотивации рисковать дорогой техникой и не хватает подготовленных операторов. - Государственные “вертолётные деньги” в стратегических технологиях могут быть оправданы, даже если часть средств расходуется неидеально. Приводится аналогия с Китаем, который активно инвестировал в ИИ, понимая, что не все вложения дадут прямой результат, но создадут отраслевую избыточность и компетенции. - Дронодоставка оказалась намного сложнее, чем казалось на волне хайпа. Сделать прототип, который летит из точки А в точку Б, относительно просто. Но довести систему до массовой, безопасной, отказоустойчивой эксплуатации — задача на сотни миллионов долларов. - Агродроны — одно из наиболее перспективных гражданских применений. Они позволяют точнее вносить удобрения, инсектициды и пестициды, экономить вещества и меньше вредить почве и растениям. В отличие от авиационного распыления с самолётов, дрон работает низко и прицельно. - Военные тяжёлые дроны частично выросли из аграрных решений. Упоминается, что тяжёлые аппараты типа «Бабы-яги» по логике конструкции близки к переделанным агродронам: мощная платформа, способная нести значительный груз. - В сельском хозяйстве важны не только сами аппараты, но и научно обоснованные сценарии применения. Белорусский подход с участием Академии наук противопоставляется более инженерно-коммерческому подходу: важно понимать влияние распыления на растения, почвы, геометрию форсунок и долгосрочные последствия. - Будущее дронов связано с разделением платформы и полезной нагрузки. Дрон можно понимать как летающую платформу, которая доставляет нужный инструмент в нужную точку: камеру, распылитель, груз, манипулятор или иной модуль. - Следующий этап — соединение дронов с искусственным интеллектом. Если современные LLM-модели уже становятся агентами, получающими доступ к почте, файлам, умному дому и интернету, то дроны могут стать их “органами чувств” и “руками” в физическом мире. - Появляется идея embodied AI — овеществлённого искусственного интеллекта: ИИ не просто отвечает в чате, а действует через физические устройства — дроны, роверы, роботов, камеры, манипуляторы. - В финале возникает спор о будущем понятия “дрон”. Возможно, оно растворится в более широком понятии сервисного робота и мультимодальной логистики: иногда робот летит, иногда едет, иногда его доставляет другая платформа. Важна не форма, а способность выполнить задачу в реальном пространстве.
Подробный выводВ этом видео дроны рассматриваются не как модная игрушка и не только как оружие, а как симптом более глубокого технологического сдвига. Разговор постепенно уходит от конкретных аппаратов к вопросу о том, как техника начинает иначе организовывать пространство, труд, ответственность и даже мышление. Главная мысль беседы — дрон сам по себе не является чудом. Чудо, если пользоваться этим словом осторожно, возникает не в железке, а в системе: в точности позиционирования, в алгоритмах управления, в сценариях применения, в подготовленных людях, в нормативной среде, в экономике эксплуатации. Один и тот же аппарат может быть бесполезной дорогой игрушкой на складе, а может стать элементом новой производственной реальности. Особенно важна тема точности. На первый взгляд разница между 20 сантиметрами и 2 сантиметрами кажется инженерной деталью. Но именно такие “детали” меняют цивилизацию. Когда корабль может точно определить своё положение — меняется морская империя. Когда дрон может точно держаться у стены — он становится художником. Когда агродрон может точно обработать участок поля — меняется экономика сельского хозяйства и экологический след производства. Здесь есть важный философский момент: человек часто мыслит образами, а не процессами. Мы видим “дрон” и воображаем некий автономный объект. Но реальность сложнее: за дроном стоит цепочка решений, измерений, ошибок, поправок, ответственности. Как и в человеческой психике, внешне простое действие может быть результатом огромной скрытой работы. Нейросеть выдаёт фразу — но за ней слои обучения. Дрон летит ровно — но за этим камеры, лидары, гироскопы, координатные системы и математика. Очень трезво звучит и оценка российской отрасли. В разговоре нет ни самоуничижения, ни победного фанатизма. Россия не представлена как абсолютный лидер, но и не как технологически беспомощная страна. Скорее, позиция такая: ресурсов меньше, чем у США и Китая, но при разумной концентрации усилий можно получать сильные результаты. Это прагматичный взгляд, в котором истина не превращается в лозунг. Отдельно важна критика государственного стимулирования спроса. Закупить дроны — ещё не значит создать отрасль применения. Если техника лежит на складе, потому что оператор боится её разбить, то формально программа выполнена, а по существу — нет. Но и здесь участники не скатываются в простое отрицание: иногда стратегическую отрасль действительно нужно поддерживать с избытком, понимая, что часть вложений будет неэффективной. Это похоже на выращивание сложной экосистемы: нельзя заранее знать, какое именно семя даст сильный рост. Тема агродронов показывает, что будущее беспилотников может быть не только военным и не только городским. Поле, почва, растение, форсунка, ветер, химия, экономика — всё это становится частью единой технологической картины. И здесь очень интересен белорусский пример: не просто сделать аппарат, а научно понять, как именно его применять, чтобы не навредить. Это напоминает старую истину медицины: лекарство и яд часто отличаются дозировкой, способом и контекстом применения. Самый перспективный поворот разговора — связь дронов с искусственным интеллектом. Пока ИИ в массовом восприятии — это чат, текст, картинка, голос. Но когда модель получает доступ к физическому устройству, она перестаёт быть только “говорящей головой”. Она получает возможность видеть, перемещаться, проверять, измерять, воздействовать. Дрон в этом смысле становится не просто транспортом, а органом восприятия и действия для цифрового интеллекта. Это радикально меняет вопрос автономности. Настоящий беспилотник — это не тот, где нет человека в кабине. Настоящая автономная система — это та, которая способна понять задачу, выбрать способ её выполнения, адаптироваться к среде и нести встроенную логику безопасности. И здесь мы приближаемся к границе между инструментом и агентом. Но именно на этой границе возникает тревожная параллель с “биодронами”, о которой упоминают ведущие. Если машиной можно управлять извне, то можно ли так же управлять человеком — через страх, жадность, игру, идеологию, зависимость, поток информации? Чип в голове — самый грубый и, возможно, не самый опасный способ. Гораздо тоньше ситуация, когда человек внешне свободен, но его желания, реакции и решения уже преднастроены чужой системой стимулов. Поэтому разговор о дронах оказывается разговором не только о технике, но и о свободе. Любая технология расширяет власть субъекта над миром, но одновременно создаёт риск, что сам субъект станет частью чужой технологической цепочки. Здесь важно не впадать ни в технооптимизм, ни в технофобию. Дрон может спасать урожай, тушить пожар, доставлять лекарства, рисовать картины. Но он же может быть оружием, средством наблюдения, элементом автоматизированного давления. Итог беседы можно сформулировать так: будущее принадлежит не отдельным дронам, а системам, где аппарат, ИИ, человек, сценарий применения и среда соединены в работающую архитектуру. Победит не тот, кто просто сделает летающую платформу, а тот, кто поймёт, зачем она летит, что она несёт, кто отвечает за её действия и как встроить её в реальную жизнь без разрушения человеческой меры. В каком-то смысле дрон — это зеркало. Он показывает, как мы понимаем управление, точность, ответственность и автономию. А значит, вопрос уже не только в том, насколько умными станут машины, но и в том, насколько осознанными останемся мы сами. Если техника всё лучше учится действовать без прямого участия человека, то где проходит граница между освобождением человека от рутины и потерей им собственной субъектности?