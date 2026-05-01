Актуальные вопросы Первомая

Большинство наших сограждан и единомышленников не различают труд и работу. Убежден, что именно этот диалектический затык не позволяют нашему обществу осознать истинный смысл “Первомая” и того, что нам дала советская античность.

Работает каждый из нас, несмотря на желания и стремления. Потому как работа есть единственный способ не помереть с голоду или не скатиться в жизнь маргинала. 96% процентов нашего общества “не вписались в рынок”, как завещали Чубайс и Ельцин. Поэтому работа это ни что иное, как способ выживания. Труд это свойство свободного человека, способного отдавать свои силы на благо других, не взирая на вознаграждения, награды и социальный статус. Можно сколь угодно насмехаться над Владимиром Лениным, который “носил бревно”, но покажите современного начальника способного на столь свободный труд, как Ильич. Максимум на что способны современные элитарии – кинуть пару лопат земли в заранее подготовленные ямки и быстро уехать с первомайского мероприятия на важные совещания и согласования.

Труд – это свойство свободного человека. Не зря работа является однокоренныым словом с понятием “раб”. Несвободны люди, получающие зарплату. Несвободны коммерсанты, зависящие от закупочных цен, китайских производителей и налоговой. Несвободны мелкие и средние начальники, обреченные стегать кнутом зарплат и премий своих подчинённых. Несвободны крупные начальники, зависящие от инвесторов и “лучших людей города”(с).

Свободен только тот человек, что способен отдать свое время, силы и средства в интересах таких же как он. Труд максимально гуманистичен и обезличен, потому как принадлежит всем и никому одновременно. Поэтому решение о труде это добровольное решение. Ни налоговый вычет, ни премия, ни звание, ни должность за труд не положены.

Поэтому Первомай это праздник свободных людей. Тех, кого начальство подневольно загоняет на демонстрации и подобную имитацию = на работе. То есть являются рабами по своей сути. Отрицающие и хулящие Первомай такие же рабы. Но это рабы капитала, который превращает свободных людей в господ. А каждый господин мечтает обладать рабом, который будет безропотно исполнять волю господина.

Трудитесь, дорогие друзья и товарищи! Это есть истинная свобода. Но не забывайте работать, потому что без работы в современном мире либо сдохнешь, либо превратишься в маргинала.

С Первомаем, свободные люди!