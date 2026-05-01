Актуальные вопросы Первомая
Большинство наших сограждан и единомышленников не различают труд и работу. Убежден, что именно этот диалектический затык не позволяют нашему обществу осознать истинный смысл “Первомая” и того, что нам дала советская античность.
Работает каждый из нас, несмотря на желания и стремления. Потому как работа есть единственный способ не помереть с голоду или не скатиться в жизнь маргинала. 96% процентов нашего общества “не вписались в рынок”, как завещали Чубайс и Ельцин. Поэтому работа это ни что иное, как способ выживания. Труд это свойство свободного человека, способного отдавать свои силы на благо других, не взирая на вознаграждения, награды и социальный статус. Можно сколь угодно насмехаться над Владимиром Лениным, который “носил бревно”, но покажите современного начальника способного на столь свободный труд, как Ильич. Максимум на что способны современные элитарии – кинуть пару лопат земли в заранее подготовленные ямки и быстро уехать с первомайского мероприятия на важные совещания и согласования.
Труд – это свойство свободного человека. Не зря работа является однокоренныым словом с понятием “раб”. Несвободны люди, получающие зарплату. Несвободны коммерсанты, зависящие от закупочных цен, китайских производителей и налоговой. Несвободны мелкие и средние начальники, обреченные стегать кнутом зарплат и премий своих подчинённых. Несвободны крупные начальники, зависящие от инвесторов и “лучших людей города”(с).
Свободен только тот человек, что способен отдать свое время, силы и средства в интересах таких же как он. Труд максимально гуманистичен и обезличен, потому как принадлежит всем и никому одновременно. Поэтому решение о труде это добровольное решение. Ни налоговый вычет, ни премия, ни звание, ни должность за труд не положены.
Поэтому Первомай это праздник свободных людей. Тех, кого начальство подневольно загоняет на демонстрации и подобную имитацию = на работе. То есть являются рабами по своей сути. Отрицающие и хулящие Первомай такие же рабы. Но это рабы капитала, который превращает свободных людей в господ. А каждый господин мечтает обладать рабом, который будет безропотно исполнять волю господина.
Трудитесь, дорогие друзья и товарищи! Это есть истинная свобода. Но не забывайте работать, потому что без работы в современном мире либо сдохнешь, либо превратишься в маргинала.
С Первомаем, свободные люди!
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Главная мысль: автор различает работу и труд, считая, что непонимание этой разницы мешает осознать смысл Первомая. - Работа понимается как необходимость выживания. Работа — это то, что человек вынужден делать, чтобы не умереть с голоду, не оказаться на обочине общества и сохранить минимальную социальную устойчивость. - Труд трактуется как проявление свободы. Труд — добровольная деятельность человека на благо других, не ради зарплаты, статуса, премий или признания. - Свободен тот, кто способен отдавать. По мысли автора, подлинная свобода проявляется не в отсутствии обязанностей, а в способности бескорыстно направлять силы, время и ресурсы на общее благо. - Современное общество описывается как несвободное. Автор утверждает, что зависимы почти все: наёмные работники — от зарплаты, предприниматели — от рынка и налогов, начальники — от вышестоящих структур, инвесторов и системы управления. - Первомай представлен как праздник свободных людей. Для автора это не формальная демонстрация и не административное мероприятие, а символ добровольного, солидарного труда. - Критика имитации общественной активности. Автор противопоставляет настоящий труд показным акциям, где начальники формально участвуют в мероприятиях, не вкладывая в них реального смысла. - Капитализм критикуется как система зависимости. В тексте капитал изображён как сила, превращающая людей либо в подчинённых, либо в господ, где отношения строятся вокруг контроля и принуждения. - Практический финал статьи двойственен: нужно трудиться, потому что в этом свобода, но также нельзя забывать работать, потому что современный мир требует средств к существованию.
Подробный выводСтатья построена вокруг важного и действительно глубокого различия: работа как необходимость и труд как свободное действие. Это различие не только социально-политическое, но и философское. Автор пытается вернуть Первомаю не формальный, а почти экзистенциальный смысл: праздник не просто «людей труда» в привычном советском или профсоюзном значении, а людей, способных действовать не только из страха, нужды и расчёта. В этом есть сильная мысль. Человек, который делает что-то только потому, что иначе не выживет, действительно находится в состоянии зависимости. Это не обязательно «рабство» в буквальном смысле, но это форма ограниченной свободы. Здесь можно провести параллель с психологией: когда поступок рождается только из внешнего давления, человек ощущает отчуждение от собственной жизни. Он действует, но не всегда чувствует себя субъектом действия. Работа превращается в функцию, а человек — в инструмент. Но труд в авторском понимании — это уже не просто экономическая категория. Это почти духовная практика. В чём-то она напоминает идеи йоги о бескорыстном действии — карма-йогу, где важен не плод поступка, а чистота самого действия. В христианской этике тоже есть похожий мотив: служение ближнему не ради награды, а из любви. В этом смысле автор говорит не только о политике, но и о внутреннем состоянии человека: свободен тот, кто способен делать добро без немедленного расчёта. Однако в тексте есть и уязвимость. Автор довольно резко делит людей на «свободных» и «рабов», хотя реальная жизнь сложнее. Человек может работать за зарплату и всё равно сохранять достоинство, любовь к делу, профессиональную честь и внутреннюю свободу. Учитель, врач, инженер, рабочий, программист, повар — все они могут получать деньги и при этом трудиться не только ради денег. Здесь граница между работой и трудом не всегда проходит по внешнему признаку оплаты. Иногда она проходит внутри самого человека: зачем он делает то, что делает, насколько он осознаёт свой выбор, видит ли в своём действии пользу, смысл и связь с другими. С другой стороны, автор справедливо критикует имитацию. Современное общество часто производит символы вместо содержания: торжественные мероприятия вместо реального уважения к человеку, отчёты вместо результатов, публичные жесты вместо подлинной солидарности. Это видно не только в политике, но и в корпоративной культуре, образовании, благотворительности, даже в личных отношениях. Люди нередко привязываются к красивому образу — «мы вместе», «мы трудимся», «мы служим обществу» — но за этим может скрываться пустота. Смысл Первомая в такой перспективе — не в том, чтобы один раз в год выйти на демонстрацию или произнести правильные лозунги. Его смысл глубже: напомнить, что общество держится не только на рынке, прибыли и административной дисциплине, но и на добровольной солидарности. На тех действиях, которые человек совершает потому, что считает их правильными, человеческими, необходимыми. При этом итоговая мысль автора трезва: нельзя романтизировать труд настолько, чтобы забыть о материальной реальности. Человеку нужно есть, платить за жильё, заботиться о близких, лечиться, учиться. Поэтому работа остаётся необходимой. Но если вся жизнь сведена только к работе как выживанию, человек постепенно теряет ощущение смысла. А если он находит в своей деятельности элемент труда — свободного, осмысленного, направленного не только на себя, — тогда даже обычная работа может стать пространством человеческого достоинства. Иными словами, статья говорит о Первомае как о празднике не столько профессии, сколько внутренней свободы. Работать приходится почти всем. Но трудиться — в высоком смысле — способен тот, кто хотя бы иногда выходит за пределы голого расчёта и действует ради общего блага. Возможно, главный вопрос здесь не в том, является ли человек работником, предпринимателем, начальником или активистом. Главный вопрос глубже: может ли он среди необходимости сохранить свободу, а среди расчёта — способность к бескорыстному смыслу?