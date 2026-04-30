Захар и его сын
Сейчас глядя на Игната Прилепина в военной форме, видится 20-21 летний его отец, принимавший участие в первой чеченской кампании. Игнату, кстати сейчас тоже 21 год. И он сам принял решение пойти на СВО. А разве могло быть по-другому?
Сегодня вышло замечательное интервью нашего товарища военкора Григория Кубатьяна с Игнатом и Захаром Прилепиным. А ещё был опубликован проникновенный стих Наталии Тебелевой. Вот несколько строк:
Что воспитывать мальчика – знай подавай пример. И когда на врага кто-то должен идти за Родину, коль уж батя в строю и сам боевой офицер, отговаривать парня – даже нелепо вроде бы.
А за повод гордиться – ну разве себя винить. Посреди лесополки – деревья, что пальцы, веером. И от сердца отцовского тянется к сыну нить – это линия фронта с юга звенит до севера. . Это бьётся в груди неизбывной тревоги стынь. В этом вера и правда, и боль, и мощь православная. Если оба стоят за Россию – отец и сын, то и Духом Святым не будет она оставлена.
Что тут добавишь? Низкий поклон Захару за такое воспитание детей, за воина Игната.
И не хотелось бы вспоминать о недругах и критиках Захара. Но. Их дети где? Чем занимаются? А у кого к 50-ти и детей-то нет. Печально, конечно. Может теперь помалкивать будут? Нет, не будут. Им платят, они работают на интересы непонятно кого и каких стран. А Захар здесь, его сын и он сам на войне за Россию. И этим все сказано.
Михаил Семёнов Москва
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Игнат Прилепин, сын Захара Прилепина, в 21 год пошёл на СВО, и автор сопоставляет его с молодым Захаром Прилепиным, участвовавшим в первой чеченской кампании примерно в том же возрасте. - Решение Игната представлено как закономерный результат воспитания: если отец сам был военным и находится «в строю», то сын, по мысли автора, естественно перенимает этот пример. - Центральный мотив текста — преемственность поколений: отец и сын оказываются связаны не только кровным родством, но и общей линией судьбы, службы, долга и представления о защите Родины. - Стих Наталии Тебелевой усиливает эмоциональный и религиозно-патриотический тон: в нём звучат темы тревоги отца, гордости, православной веры, боли и духовной мощи. - Автор выражает уважение Захару Прилепину за воспитание сына и за личное участие семьи в военных событиях. - В тексте противопоставляются Прилепин и его критики: автор задаёт вопрос, где находятся дети оппонентов, и намекает, что многие критики не имеют морального права осуждать тех, кто сам участвует в войне или чьи дети туда идут. - Критики Захара описываются резко негативно: им приписывается работа «на интересы непонятно кого и каких стран», то есть текст не просто защищает Прилепина, но и дискредитирует его недругов. - Главная мысль автора: Захар Прилепин и его сын, находясь на войне «за Россию», подтверждают свои убеждения личным поступком, и это, по мнению автора, важнее любых слов и критики.
Подробный выводТекст построен не как нейтральная информационная заметка, а как эмоционально-патриотическое высказывание, где судьба Захара Прилепина и его сына Игната подаётся как пример семейной преемственности, мужского воспитания и личной ответственности за свои убеждения. Автор видит в поступке Игната не просто индивидуальное решение молодого человека, а символ: сын продолжает путь отца, а отец своим примером будто бы подтверждает право говорить о Родине, войне, долге и чести. Здесь важна не столько сама биография, сколько образ — отец и сын как единая линия, проходящая через историю, войну, семью и веру. Однако текст также заметно идеализирует эту ситуацию. Он почти не оставляет пространства для сложности: для страха родителей, для права сына на отдельную судьбу, для разных взглядов на войну, для трагичности любого вооружённого конфликта. В этом проявляется характерная особенность подобных публицистических текстов: реальность превращается в нравственный символ. А символы сильны, но иногда они упрощают живого человека. С философской точки зрения здесь сталкиваются две истины. Одна — истина поступка: человек делает то, во что верит, и берёт на себя риск. Это действительно весомее пустых деклараций. Другая — истина человеческой хрупкости: за патриотическими формулами стоят конкретные люди, семьи, страх, боль, возможная утрата. И если видеть только героический образ, можно потерять из виду живую ткань реальности. Особенно заметен в тексте приём противопоставления: «они критикуют, а он и его сын там». Такой аргумент эмоционально силён, но логически не всегда безупречен. Участие в войне может быть подтверждением личной убеждённости, но оно не отменяет возможности критики как таковой. Истина не всегда принадлежит только тому, кто ближе к действию; но и критик, оторванный от реальности, действительно рискует говорить слишком легко. Здесь нужен баланс: уважать личный выбор и жертву, но не превращать это уважение в запрет на размышление. В итоге статья говорит не только о Захаре и Игнате Прилепиных. Она говорит о более широком вопросе: как передаются ценности от отца к сыну, где проходит граница между воспитанием и судьбой, между примером и давлением, между верностью идее и свободой личности. Автор отвечает однозначно: отец показал пример, сын последовал ему, и в этом — нравственная правда. Но жизнь, как правило, сложнее любой формулы. Можно признать силу этого образа — отец и сын, соединённые долгом и тревогой, — и одновременно помнить: за любым высоким словом о Родине стоит конкретная человеческая жизнь, которую невозможно свести только к лозунгу. И, возможно, главный вопрос здесь такой: где проходит граница между истиной, которую человек доказывает поступком, и образом истины, который общество создаёт вокруг этого поступка?