Захар и его сын

Сейчас глядя на Игната Прилепина в военной форме, видится 20-21 летний его отец, принимавший участие в первой чеченской кампании. Игнату, кстати сейчас тоже 21 год. И он сам принял решение пойти на СВО. А разве могло быть по-другому?

Сегодня вышло замечательное интервью нашего товарища военкора Григория Кубатьяна с Игнатом и Захаром Прилепиным. А ещё был опубликован проникновенный стих Наталии Тебелевой. Вот несколько строк:

Что воспитывать мальчика – знай подавай пример. И когда на врага кто-то должен идти за Родину, коль уж батя в строю и сам боевой офицер, отговаривать парня – даже нелепо вроде бы.

А за повод гордиться – ну разве себя винить. Посреди лесополки – деревья, что пальцы, веером. И от сердца отцовского тянется к сыну нить – это линия фронта с юга звенит до севера. . Это бьётся в груди неизбывной тревоги стынь. В этом вера и правда, и боль, и мощь православная. Если оба стоят за Россию – отец и сын, то и Духом Святым не будет она оставлена.

Что тут добавишь? Низкий поклон Захару за такое воспитание детей, за воина Игната.

И не хотелось бы вспоминать о недругах и критиках Захара. Но. Их дети где? Чем занимаются? А у кого к 50-ти и детей-то нет. Печально, конечно. Может теперь помалкивать будут? Нет, не будут. Им платят, они работают на интересы непонятно кого и каких стран. А Захар здесь, его сын и он сам на войне за Россию. И этим все сказано.

Михаил Семёнов Москва

