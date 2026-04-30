А вы знали, что в США была своя война 1812 года? Американцы называют её Второй войной за независимость. Зачем США объявили войну Британии, как британцы дошли до Вашингтона и сожгли Белый дом и почему именно эта война породила Дядюшку Сэма и американский гимн?

Обо всём этом доктор исторических наук Татьяна Алентьева рассказывает в третьем выпуске цикла «История США — главное»:

— Причины конфликта: торговые блокады Наполеона, захват американских моряков британцами и ущемление национального достоинства

— «Военные ястребы» в Конгрессе: почему США решили воспользоваться войной в Европе;

— Индейская угроза: как вождь Текумсе создал конфедерацию племён

— Сожжение Вашингтона: как британцы захватили и сожгли столицу США

— Посредничество России: почему Александр I предложил мирные переговоры

— Битва за Новый Орлеан: как Эндрю Джексон разгромил британцев после подписания мира

— Итоги войны: статус-кво, компенсации и рождение национальной идентичности

Нравится видео? Поставьте лайк, это поможет развитию канала!

Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

«Цифровая история» в аудиоформате на Яндекс Музыке: https://music.yandex.ru/album/31477246?utm_source=web&utm_medium=copy_link

Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:

«Boosty» — https://boosty.to/d_history

«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/

Поддержать проект «Цифровая история»:

«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811

«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Наши площадки:

YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory

ВК — https://vk.com/dighistory

Телеграм — https://t.me/egoryakovleff

RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/

Дзен — https://dzen.ru/dhistory

MAX — https://max.ru/dighistory

00:00 – Вторая война за независимость

01:03 – Причины: торговые блокады, захват моряков и унижение США

09:37 – Рождение символов: Дядюшка Сэм и гимн США

14:05 – Начало войны: расчёт на занятость Европы

20:51 – Неготовность США: 6 тысяч солдат против британской мощи

25:25 – Затяжная война и саботаж федералистов

29:12 – Посредничество России: почему Александр I предложил мир

35:16 – Джон Куинси Адамс и укрепление русско-американских связей

40:29 – Индейцы в войне: на чьей стороне были «пять цивилизованных племён»

42:47 – Каперство: как американцы захватили 1400 британских судов

45:10 – Сожжение Вашингтона: бегство президента и разрушение Капитолия

52:49 – Гентский мирный договор: статус-кво и компенсации

58:07 – Битва за Новый Орлеан: победа после подписания мира

01:02:13 – Итоги войны: укрепление национальной идентичности и крах федералистов