Реванш Британии в США: Лондон требует от Трампа войны с Россией | Максим Шевченко и Руслан Сафаров
США стягивают на Ближний Восток значительные силы, при этом продолжая с Ираном переговоры о мире: будет ли еще один удар по Ирану? О политическом положении Трампа после иранской авантюры, о Баку, как возможной переговорной площадке по украинскому кризису, о большой пятерке стран, образующих новый миропорядок, о роли Британии в глобальном управлении, о визите Карла III в Вашингтон и значении речи монарха в Конгрессе, о связях Китая, о элитологии, как методе понимать происходящее в современном мире и социальном государстве в России говорят политик и журналист Максим Шевченко и политолог Руслан Сафаров
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Острая фаза конфликта вокруг Ирана, по оценке Максима Шевченко, завершена: США и Израиль нанесли Ирану серьёзный ущерб, но не достигли заявленных целей — иранское государство не разрушено, элиты не расколоты, народ не восстал против власти. - Иран, вопреки ожиданиям противников, консолидировался. Спикер сравнивает эффект внешней агрессии с ситуацией СССР после нападения Германии: до удара могли быть внутренние противоречия, но атака усилила единство общества и власти. - Религиозно-политическая структура Ирана рассматривается как устойчивый фактор. Подчёркивается, что ключевые фигуры иранской системы — не циничные аппаратчики позднесоветского типа, а люди, встроенные в религиозную и цивилизационную логику шиитского проекта. - Трамп, по версии Шевченко, оказался в ловушке быстрых решений. Он рассчитывал на молниеносный успех против Ирана, чтобы усилить свои позиции перед встречей с Си Цзиньпином, но война не дала ему понятной победы. - Главным стратегическим бенефициаром ситуации называется Китай. Китай не вовлечён напрямую в войны, сохраняет экономическую и политическую устойчивость, а Россия, Иран и США оказываются втянутыми в конфликты, ослабляющие их переговорные позиции. - Новая полномасштабная война против Ирана оценивается как маловероятная, но допускается возможность демонстративного массированного удара — не ради победы, а ради политического эффекта и попытки «сохранить лицо». - Визит короля Карла III в США трактуется как символический реванш Британии. Шевченко видит в нём не церемониальную поездку, а демонстрацию силы британского аристократического и финансового круга, который возвращает влияние над американской политикой. - Британия описывается не столько как государство, сколько как сеть элитных, финансовых и образовательных институтов. Лондонский Сити, офшорная система, аристократические клубы, университеты и связи с мировыми элитами рассматриваются как инструменты долгосрочного влияния. - Украина в этой логике представлена как всё более британский проект. Зеленский, по словам участников беседы, становится фигурой, вокруг которой активизируются Лондон, Ватикан, Турция, Азербайджан и европейские центры силы. - Баку может стать одной из площадок будущего переговорного процесса. Отмечаются связи Азербайджана с Лондоном, Ватиканом, Турцией и Россией, что делает его потенциально удобной точкой для нового дипломатического формата. - Проводится историческая аналогия с Крымской войной XIX века. Возможный будущий мирный договор для России сравнивается с Парижским договором 1856 года: не уничтожение России, а фиксация её места в мировой системе как ограниченного и зависимого субъекта. - России, по мнению Шевченко, угрожает роль ресурсной базы для глобального капитализма — китайского, британского, американского или европейского. Противоядием называется построение сильного национального и социального государства. - В финале подчёркивается необходимость общей цели для России. Ведущий соглашается, что без ясного образа будущего, социальной справедливости и ощущения сопричастности общество не сможет быть по-настоящему суверенным.
Подробный выводБеседа посвящена не столько отдельным событиям — войне вокруг Ирана, визиту Карла III в США или украинскому конфликту, — сколько попытке увидеть за ними контуры нового мирового порядка. Основная мысль звучит так: мир входит в фазу перераспределения власти, где привычные схемы — «США руководят Западом», «Британия ушла в прошлое», «Россия самостоятельно определяет свою судьбу», «Иран изолирован и слаб» — больше не работают или, по крайней мере, требуют пересмотра. В центре анализа оказывается Иран. Шевченко утверждает, что удар США и Израиля был не просто военной операцией, а попыткой сломать государство как цивилизационный проект. Однако результат, по его оценке, оказался обратным: Иран не распался, не капитулировал и не утратил субъектность. Более того, внешняя агрессия усилила внутреннюю консолидацию. Здесь важна не только геополитика, но и психология общества. Иногда давление разрушает систему, а иногда — закаляет её. Как металл под ударом молота: если структура рыхлая, она трескается; если внутренняя связность велика, удар может сделать форму жёстче. В этой логике Иран из «проблемной страны» превращается в региональную державу с более ясным ощущением собственной миссии. При этом спикер противопоставляет Иран позднему СССР. Позднесоветская элита, по его мнению, уже не верила в собственный проект, тогда как иранская элита верит в свой религиозный и исторический смысл. Это очень существенный тезис: государство держится не только на ракетах, нефти и бюрократии, но и на вере элит в легитимность собственного пути. Без этой веры даже мощная система может оказаться пустой оболочкой. Второй крупный сюжет — Трамп и провал стратегии быстрых побед. В изложении Шевченко Трамп хотел подойти к переговорам с Китаем с набором успехов: Венесуэла, Гренландия, Канада, Россия-Украина, Иран. Но многие направления либо не дали результата, либо обернулись политическими издержками. Особенно важен Иран: вместо капитуляции противника Трамп получил затяжную и морально неоднозначную ситуацию. Отсюда появляется мысль о том, что Китай становится главным выгодоприобретателем. Китай не воюет напрямую, не расходует ресурсы на фронтах, не сжигает политический капитал, но наблюдает, как другие центры силы изматывают друг друга. Это напоминает стратегию терпеливого игрока в го: не обязательно захватывать поле грубой силой, если можно постепенно создать такую конфигурацию, где противник сам теряет пространство для манёвра. Третий и, пожалуй, самый яркий блок — роль Британии. Визит Карла III в Вашингтон трактуется как демонстрация того, что британская власть не сводится к формальным полномочиям монарха. Британия здесь представлена как сложная сеть: аристократия, финансовые институты, Лондонский Сити, офшоры, университеты, клубы, культурный престиж, историческая память, связи с элитами бывших колоний и союзных стран. Это важное наблюдение: власть в современном мире часто существует не только в государственных кабинетах. Она может быть распределена по сетям, фондам, банкам, университетам, медиа, закрытым клубам, экспертным центрам. Формально такая власть почти невидима, но именно поэтому она бывает особенно эффективной. Как в нейросети: отдельный нейрон может не выглядеть значимым, но вся система связей порождает результат. В этом смысле ведущий и гость подчёркивают, что многие в России недооценивают Британию, воспринимая её как островное государство с ослабленной экономикой. Но если смотреть не только на ВВП и армию, а на финансовую инфраструктуру, образование, элитные связи и символический капитал, картина становится иной. Британия может быть слабее империи XIX века территориально, но сильна как сеть управления смыслами, деньгами и элитными маршрутами. Следующий пласт — Украина и возможная дипломатическая развязка. Шевченко предполагает, что американская линия переговоров теряет эффективность, а британская, турецкая, азербайджанская и ватиканская линии могут становиться всё более значимыми. Отсюда интерес к Баку как возможной площадке. Азербайджан описывается как страна, находящаяся на пересечении влияний: Лондон, Анкара, Москва, Ватикан, энергетические интересы, региональная дипломатия. Далее беседа переходит к исторической аналогии с Крымской войной. Это один из центральных образов. По мысли Шевченко, Запад — прежде всего Британия — может стремиться не к уничтожению России, а к навязыванию ей такого положения, при котором она будет формально существовать, но фактически встроится в мировую систему как ограниченный ресурсный и политический субъект. То есть Россия может сохранить территорию, флаг, армию, но потерять стратегическую самостоятельность. Здесь возникает главный внутренний вопрос для России: есть ли у неё собственный проект? Не просто реакция на Запад, не просто торговля ресурсами с Востоком, не просто надежда «встроиться куда-нибудь выгоднее», а именно самостоятельная цивилизационная, социальная и экономическая модель. Ведущий в финале подчёркивает, что сила России может быть только в построении социального государства, где люди чувствуют сопричастность общей цели. Эта мысль, пожалуй, самая практичная во всей беседе. Геополитика может казаться игрой гигантов — Британии, Китая, США, Ирана, Ватикана, элитных клубов. Но в конечном счёте устойчивость страны определяется тем, чувствует ли обычный человек, что он не расходный материал, а участник общего исторического дела. Без этого любые высокие стратегии становятся похожи на красивые чертежи дома, под которым нет фундамента. Важно отметить: многие тезисы лекции носят интерпретационный и местами спорный характер. В них много сильных образов, исторических параллелей и смелых гипотез о закрытых элитах. Такие конструкции могут быть полезны как способ увидеть невидимые связи, но требуют осторожности: не всякая красивая схема автоматически является доказанной реальностью. Истина здесь, как часто бывает в политике, не лежит на поверхности. Она собирается из фактов, мотивов, интересов, символов и человеческих иллюзий. Главный нерв беседы — борьба между иллюзией и реальностью. Трамп, по версии спикера, верил в иллюзию быстрой победы. Западные элиты могли верить в иллюзию слабого Ирана. Российские элиты могут верить в иллюзию, что можно сохранить суверенитет, просто выгодно продавая ресурсы разным центрам силы. Но реальность жестче: субъектность требует внутренней собранности, веры в свой путь, социальной справедливости и готовности платить цену за независимость. И здесь политика неожиданно сближается с духовной практикой. Как в йоге важна безупречность каждого действия, так и в государственном строительстве важна честность каждого уровня — от элиты до гражданина, от экономики до образования, от армии до культуры. Суверенитет начинается не с лозунга, а с дисциплины восприятия: кто мы, чего хотим, ради чего действуем и какую цену готовы заплатить. Итоговый вывод: в этом видео предлагается картина мира, где США теряют абсолютное лидерство, Китай усиливается через терпение и невовлечённость, Британия возвращается как сеть элитного влияния, Иран выходит из войны более собранным, а Россия стоит перед выбором — быть самостоятельной цивилизацией или ресурсным придатком чужих проектов. И остаётся главный вопрос: что для государства и человека является настоящей истиной — формальное выживание внутри чужой системы или трудный путь к собственному смыслу и внутренней свободе?