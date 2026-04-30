Руководитель Справедливой России Миронов заявил, что предприятия сами должны защищать себя от атак БПЛА ( так по крайней мере его слова передают некоторые СМИ).

Отличное предложение, тем более можно развить мысль дальше. Предприятия сами себя защищают от атак, превращая свою охрану в военизированную структуру, закупая пулеметы, в том числе в калибре 12,7, а также мелкокалиберную зенитную артиллерию. Закупают дроны и взрывчатые средства, пустым дроном атаковать БЛА типа Лютый бесполезно, закупают РЛС, РЭБ, входят во взаимодействие с другими дружинами налаживая связь и устанавливая общее командование, в общем делают все то, что должна делать армия. Учитывая управленческие компетенции руководства, работать все будет на 5+, без обмана, слайдов и прочего.

Господин Миронов только не ответил на вопрос, а зачем тогда вооруженным предприятиям армия? По сути на них можно в дальнейшем возложить задачу по созданию зоны безопасности в приграничных регионах, например: дружина воеводы газпромовского штурмует Сумы, помощь ему оказывает бронекавалерийская дивизия Вайлдберисс, а тяжелая пехота группы X5 железным сапогом своих ландкнехтов, давит бандеровскую гадину в Харькове. Постепенно мы погружаемся в увлекательную картину Европы образца 16 века, где в пороховом дыму создаются условия для формирования новых государств.

Что на самом деле надо сделать, так это в срочном порядке формировать подразделения территориальной обороны по типу БАРС Белгород, Курск или Брянск. Именно эти отряды должны помогать «большому ПВО» защищать небо от атак хохла, а заодно готовить резерв для армии. Как раз в деятельности таких БАРСов и могут поучаствовать предприятия регионов, полностью оснастив парней по последнему слову техники и откомандировать для службы в них своих сотрудников.

Противник будет только наращивать удары по нашим регионам, защита неба от дронов, а в скором времени и ракет, становится приоритетной задачей в области обороны, потому и надо подходить к ней с умом, а не бросаться лозунгами.

