Противник будет только наращивать удары по нашим регионам
Руководитель Справедливой России Миронов заявил, что предприятия сами должны защищать себя от атак БПЛА ( так по крайней мере его слова передают некоторые СМИ).
Отличное предложение, тем более можно развить мысль дальше. Предприятия сами себя защищают от атак, превращая свою охрану в военизированную структуру, закупая пулеметы, в том числе в калибре 12,7, а также мелкокалиберную зенитную артиллерию. Закупают дроны и взрывчатые средства, пустым дроном атаковать БЛА типа Лютый бесполезно, закупают РЛС, РЭБ, входят во взаимодействие с другими дружинами налаживая связь и устанавливая общее командование, в общем делают все то, что должна делать армия. Учитывая управленческие компетенции руководства, работать все будет на 5+, без обмана, слайдов и прочего.
Господин Миронов только не ответил на вопрос, а зачем тогда вооруженным предприятиям армия? По сути на них можно в дальнейшем возложить задачу по созданию зоны безопасности в приграничных регионах, например: дружина воеводы газпромовского штурмует Сумы, помощь ему оказывает бронекавалерийская дивизия Вайлдберисс, а тяжелая пехота группы X5 железным сапогом своих ландкнехтов, давит бандеровскую гадину в Харькове. Постепенно мы погружаемся в увлекательную картину Европы образца 16 века, где в пороховом дыму создаются условия для формирования новых государств.
Что на самом деле надо сделать, так это в срочном порядке формировать подразделения территориальной обороны по типу БАРС Белгород, Курск или Брянск. Именно эти отряды должны помогать «большому ПВО» защищать небо от атак хохла, а заодно готовить резерв для армии. Как раз в деятельности таких БАРСов и могут поучаствовать предприятия регионов, полностью оснастив парней по последнему слову техники и откомандировать для службы в них своих сотрудников.
Противник будет только наращивать удары по нашим регионам, защита неба от дронов, а в скором времени и ракет, становится приоритетной задачей в области обороны, потому и надо подходить к ней с умом, а не бросаться лозунгами.
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Поводом стала идея, приписываемая Миронову: предприятия якобы должны сами защищать себя от атак БПЛА. - Автор воспринимает это предложение критически и саркастически, доводя его до абсурда: если предприятия сами отвечают за защиту, им придётся создавать фактически частные военизированные структуры — с вооружением, средствами обнаружения, связью, командованием и взаимодействием. - Главный вопрос автора: если крупные компании начнут выполнять функции армии и ПВО, то где проходит граница между государственными вооружёнными силами и корпоративными дружинами? - В тексте проводится историческая аналогия с Европой XVI века, где частные армии, наёмники и феодальные дружины участвовали в войнах, а государственная монополия на насилие была слабой. Это подано как опасный и хаотичный сценарий. - Автор считает, что правильный путь — не милитаризация предприятий, а создание и развитие подразделений территориальной обороны в приграничных регионах: по типу БАРС Белгород, Курск, Брянск. - Предприятия, по мысли автора, могут участвовать в обороне, но не как самостоятельные вооружённые субъекты, а через поддержку официальных структур: оснащение, направление сотрудников, материально-техническая помощь. - Ключевая угроза, по мнению автора, будет только усиливаться: атаки беспилотников, а затем, возможно, и ракет по регионам станут всё более серьёзной проблемой. - Главная претензия автора — к лозунговому мышлению: вместо громких заявлений нужна системная, юридически и организационно выстроенная модель обороны.
Подробный выводСтатья построена на важном различении: самоорганизация общества в условиях угрозы — это одно, а распад оборонной функции государства на корпоративные фрагменты — совсем другое. Автор не отрицает, что предприятия, регионы и гражданские структуры могут быть вовлечены в защиту. Более того, он прямо говорит, что участие предприятий необходимо. Но это участие должно быть встроено в общую систему обороны, а не превращаться в параллельную военную реальность, где у каждой крупной компании появляется собственная «маленькая армия». Здесь возникает фундаментальный политический вопрос: кто имеет право на организованное насилие и вооружённую защиту? В современном государстве ответ обычно один: государство, через армию, Росгвардию, МВД, ПВО, территориальную оборону и другие официальные структуры. Если же предприятия начинают самостоятельно закупать вооружение, строить систему обнаружения, создавать командование и вступать во взаимодействие с другими «дружинами», то это уже не просто охрана объекта. Это начало формирования автономных силовых центров. Именно поэтому автор использует образ Европы XVI века. Это не просто литературное преувеличение. В истории действительно были периоды, когда военная сила была распределена между князьями, городами, торговыми домами, наёмными отрядами и частными интересами. Такая система могла быть эффективной локально, но стратегически она часто вела к хаосу, конфликту интересов и ослаблению единого управления. Государство в таком случае перестаёт быть организмом и становится набором плохо связанных между собой органов. Если провести аналогию с нейросетью, то армия и система ПВО — это централизованно обученная модель с единым протоколом, связью, иерархией и распределением задач. А множество вооружённых предприятий — это как разрозненные модели, каждая из которых обучалась на своих данных, имеет свои цели и не всегда понимает общий контекст. В спокойное время это может казаться гибкостью, но в кризисе легко превращается в шум, дублирование, ошибки и опасную самодеятельность. При этом в статье есть и прагматическое зерно. Автор признаёт: угроза атак по регионам реальна и будет расти. Значит, нельзя просто сказать: «Это дело армии» — и закрыть тему. Современная война размывает границу между фронтом и тылом. Беспилотники, дальнобойные средства поражения, диверсионные риски делают приграничные и даже удалённые регионы частью оборонной системы. Но ответом на это должна быть не феодализация безопасности, а институциональная мобилизация. Оптимальная логика, которую предлагает автор, выглядит так: 1. Создавать подразделения территориальной обороны в уязвимых регионах. 2. Подчинять их официальному командованию, чтобы не возникало частных армий и конкурирующих центров силы. 3. Использовать ресурсы предприятий — деньги, технику, специалистов, логистику, сотрудников — но в рамках закона и единой структуры. 4. Готовить резерв для армии, а не просто раздавать оружие по объектам. 5. Строить защиту системно, без лозунгов, показных отчётов и управленческой имитации. В этом смысле статья критикует не саму идею участия гражданского сектора в обороне, а её грубое, лозунговое понимание. Предприятие может быть частью оборонной экосистемы, но не должно становиться самостоятельным военным субъектом. Иначе появляется риск, что под видом эффективности будет создана новая зона хаоса. Есть здесь и более глубокий философский слой. В условиях угрозы людям часто хочется простой истины: «надо дать всем возможность защищаться». Эта мысль эмоционально понятна. Она рождается из страха, боли и ощущения уязвимости. Но практическая истина сложнее: защита требует не только оружия и решимости, но и порядка, ответственности, обучения, права, связи, координации и ясной вертикали решений. Иными словами, мужество без структуры может стать опасной импровизацией, а структура без мужества — мёртвой бюрократией. Задача зрелого государства — соединить одно с другим. Главный вывод статьи можно сформулировать так: защита регионов от ударов БПЛА и ракет должна становиться приоритетом, но решать эту задачу нужно через государственно организованную территориальную оборону, а не через превращение предприятий в частные вооружённые княжества. Это не вопрос только техники или оружия. Это вопрос того, каким остаётся государство под давлением войны: собранным организмом или мозаикой частных интересов. И тут остаётся открытым более широкий вопрос: где проходит граница между живой самоорганизацией общества и опасной утратой единого понимания истины, порядка и общей цели?