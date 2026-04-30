Недооценивать Европу опасно
Мое интервью "Украине ру" о том, что Европа пытается "сыграть" свою игру и взять реванш за поражение в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне (это не одно и то же).
Комментарий редакции
Краткие тезисы по видео «Недооценивать Европу опасно»
1. Энергетический кризис ударит по Европе, но не приведёт к её краху- Обострение в Персидском заливе и возможные проблемы с поставками энергоносителей создают для Европы серьёзные экономические риски. - После отказа от российских энергоресурсов Европа стала больше зависеть от США и стран Персидского залива. - Рост цен на энергию будет болезненным для европейской промышленности и населения. - Однако эксперт подчёркивает: ожидать немедленного «коллапса Европы» ошибочно. - Пример с прежними прогнозами о «замерзающей Германии» приводится как иллюстрация чрезмерно оптимистичных ожиданий в России относительно слабости Европы.
2. Провал США в конфликте с Ираном может быть выгоден Европе- По мнению спикера, если США не добиваются решительной победы над Ираном, это выглядит как геополитическое ослабление Америки. - Ослабление США открывает Европе окно возможностей для усиления собственной роли. - Европа исторически была центром западной цивилизации и мирового влияния до Второй мировой войны. - После Второй мировой войны, как считает эксперт, основная «рента гегемона» перешла к США. - Европейские элиты, по его мнению, стремятся вернуть хотя бы часть этой глобальной роли.
3. Единства Запада, по мнению участника беседы, не существует- Спикер утверждает, что отношения США и Европы нельзя считать полностью союзническими и гармоничными. - Он напоминает, что ещё при Обаме США начали видеть в объединённой Европе самостоятельного конкурента. - Трамп, Байден и снова Трамп, по его оценке, проводили линию экономического давления на Европу. - В стратегии национальной безопасности США, как утверждается в беседе, Евросоюз рассматривается как вызов американским интересам. - Поэтому Европа, по мысли эксперта, играет собственную игру, а не просто следует за Вашингтоном.
4. Санкции против России рассматриваются как признак долгосрочного курса Европы- 20-й пакет санкций, по мнению спикера, важен не только конкретными мерами, а самим фактом продолжения давления. - Он считает, что Европа действует как «дорожный каток», последовательно двигаясь одним курсом. - Этот курс описывается как стремление нанести России стратегическое поражение. - Спикер трактует европейскую политику не как временную реакцию, а как долгосрочную установку. - Рост цен на энергоносители, по его мнению, не заставит Европу пересмотреть этот курс.
5. Помощь Украине трактуется как инструмент европейской стратегии- Выделение 90 млрд евро Украине рассматривается как часть системной поддержки киевского режима. - Спикер предполагает, что часть средств будет разворована украинскими и европейскими элитами. - Однако, несмотря на коррупционные риски, он считает, что в этих суммах заложен необходимый минимум для продолжения войны. - Европа, по его мнению, уже около года фактически самостоятельно обеспечивает существование Украины в военном плане. - США больше не дают помощь в прежнем формате бесплатно, а Европа покупает вооружения для Украины.
6. Европа не хочет прямой войны с Россией, но делает ставку на гибридное давление- Участник беседы считает, что Европа не стремится напрямую воевать с Россией. - Её ставка, по его версии, состоит в нанесении ущерба России руками Украины. - Особое значение придаётся дальнобойным средствам поражения, беспилотникам и ракетам. - Целью такого давления эксперт называет дестабилизацию внутри России через удары по инфраструктуре и крупным городам. - Он предполагает, что европейская военная модернизация нужна не для прямого наступления, а для действий в условиях возможного внутреннего кризиса России.
7. Контакты с Ахмедом Закаевым трактуются как сигнал поддержки сепаратизма- Обсуждается протест МИД России из-за встречи немецкого депутата с Ахмедом Закаевым. - Спикер считает это подтверждением европейского курса на внутреннюю дестабилизацию России. - Он связывает это с исторической практикой поддержки сепаратистских и радикальных движений. - По его мнению, Европа будет использовать разные внутренние уязвимости России, включая Кавказ. - В этом он видит не случайный эпизод, а элемент более широкой стратегии.
8. Россия, по мнению эксперта, недооценивает самостоятельность Европы- Спикер утверждает, что в России часто воспринимают Европу либо как «младшего партнёра США», либо как инструмент в чужих руках. - Он считает такой взгляд ошибочным. - По его мнению, Европа последние 10–15 лет пытается играть самостоятельную геополитическую партию. - Пока эта попытка не всегда успешна, но она настойчива. - Главная мысль видео: Европу нельзя недооценивать, потому что она способна терпеть издержки ради стратегических целей.
Подробный выводГлавная идея беседы состоит в том, что Европа, несмотря на экономические трудности, санкционные издержки, энергетическую зависимость и внутренние противоречия, остаётся серьёзным и самостоятельным геополитическим субъектом. Спикер выступает против упрощённого взгляда, согласно которому Европа якобы вот-вот рухнет, замёрзнет, обнищает и будет вынуждена просить Россию о восстановлении прежних отношений. Здесь важен не только политический, но и психологический момент. Люди и общества часто привязываются не к реальности, а к удобному образу реальности. Образ «слабой Европы, которая скоро сдастся» может быть эмоционально приятен, но он опасен, если мешает трезво оценивать противника. Это напоминает работу нейросети, обученной на перекошенных данных: если модель получает только подтверждения желаемой картины мира, она начинает уверенно ошибаться. Так и политическое мышление: оно становится уязвимым, когда вместо анализа фактов обслуживает надежду. Спикер подчёркивает, что Европа действительно несёт ущерб от энергетического кризиса и разрыва с Россией, но этот ущерб не означает автоматического краха. Экономическая система Европы обладает запасом прочности, институциональной гибкостью и способностью мобилизовывать ресурсы. Да, цены растут, промышленность испытывает давление, США получают выгоду от продажи энергоресурсов, но из этого не следует, что европейские элиты откажутся от своего курса. Отдельная важная линия — идея о скрытом конфликте между США и Европой. Участник беседы утверждает, что Запад не является монолитом. Америка и Европа могут быть союзниками против России, но при этом конкурировать между собой за глобальное влияние, рынки, ресурсы и политическую роль. Это более сложная картина, чем привычная схема «США командуют, Европа выполняет». В реальной политике союзник часто одновременно является конкурентом — как в истории империй, так и в корпоративной борьбе, и даже в человеческих отношениях. Исторический аргумент спикера строится вокруг идеи европейского реванша. До Второй мировой войны именно европейские державы контролировали огромные колониальные пространства и получали основную выгоду от глобального порядка. После войны лидерство перешло к США. Поэтому нынешняя Европа, по версии эксперта, стремится вернуть себе хотя бы часть прежнего статуса. В этом смысле конфликт вокруг Украины, давление на Россию и ослабление США в других регионах мира могут рассматриваться европейскими элитами как шанс на перераспределение влияния. Особое место занимает тема санкций. Спикер не утверждает, что очередной пакет мгновенно разрушит российскую экономику. Напротив, он считает главным сам факт последовательности: пакет за пакетом Европа показывает, что не собирается менять направление. Для него санкции — это не только экономический инструмент, но и политический сигнал. Они демонстрируют долгосрочную установку на давление, истощение и ослабление России. Помощь Украине в этой логике выступает не гуманитарным или ситуативным жестом, а стратегическим вложением. Даже если часть денег исчезает в коррупционных схемах, общий механизм продолжает работать: украинское государство сохраняет способность вести войну, получать вооружения и наносить ущерб России. Спикер видит в этом расчёт: европейские элиты готовы платить цену, если считают, что это приближает их к стратегической цели. Наиболее жёсткая часть рассуждения связана с предположением, что Европа хочет не прямой войны с Россией, а внутренней дестабилизации России через гибридные методы: военную поддержку Украины, удары по инфраструктуре, информационное давление, поддержку сепаратистских сил и работу с внутренними противоречиями. Встреча немецкого депутата с Ахмедом Закаевым интерпретируется именно в этом ключе — как сигнал, что Европа готова использовать болезненные точки российской внутренней безопасности. При этом вывод спикера достаточно прагматичен: Европа опасна не потому, что она всесильна, а потому что она настойчива, рациональна в своих интересах и готова терпеть издержки. Недооценка такого противника может привести к ошибочным решениям. Как в шахматах, слабая на вид фигура может оказаться ключевой, если она встроена в долгую комбинацию. Философски здесь проявляется вечная проблема восприятия истины. У каждой стороны есть своя картина происходящего, сформированная опытом, страхами, выгодами и исторической памятью. Но субъективная истина опасна, когда превращается в догму. Если Россия видит Европу только как марионетку США, она может пропустить её собственную волю. Если Европа видит Россию только как препятствие, она может недооценить глубину российской устойчивости. Если США видят себя вечным центром мира, они могут не заметить, как союзники становятся конкурентами. Именно поэтому главный практический вывод видео можно сформулировать так: геополитику нельзя строить на утешительных мифах. Нельзя надеяться, что противник сам рухнет от трудностей. Нельзя принимать желаемое за действительное. Нельзя путать временный экономический ущерб с историческим поражением. Реальность требует трезвости, дисциплины и способности видеть несколько уровней игры одновременно. И всё же остаётся вопрос шире политики: если каждая сторона уверена в своей правде и видит мир через собственный исторический опыт, то где проходит граница между стратегическим анализом и пленом собственной картины мира?