Королевский гамбит // Злоба Дня
Все могут короли? Куда ни плюнь – везде монархический косплей.
Но что скрывается за ним?
Краткий обзор актуальных событий.
Телеграму сворачивают шею. Само собой, это не конец истории. Если в вашем регионе уже заработали “белые списки” – ищите нас здесь:
– ВК (еле-еле обрабатывает видео, но хотя бы пока публикует тексты)
vk.com/agit_blog
– Дзен (пока публикует тексты)
dzen.ru/agit_prop
– Рутуб (пока пропускает и обрабатывает)
rutube.ru/u/agitprop
____
Поддержи канал:
https://agitblog.ru/donate/
https://yoomoney.ru/fundraise/4gMjsQAABis.230104
https://dzen.ru/agit_prop?donate=true
письма и новости с мест присылайте на адрес: agitblog@gmail.com
или в чат-бот: https://t.me/Agitblog_bot в Телеграм
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор проводит параллель между современностью и предвоенной атмосферой 1913–1914 годов: ощущение ускорения событий, нарастающей плотности кризисов и иллюзии, что «как-нибудь рассосётся». - Главный эмоциональный мотив — уязвимость обывателя перед историей: человек планирует отпуск, смеётся над чужими беженцами, но не замечает, что сам может оказаться в таком же положении. - Осуждается насмешка над мигрантами и беженцами: автор подчёркивает, что люди бегут не от хорошей жизни, а потому что «небо над их домом почернело». - Мировая политика описывается как новая эпоха блокового противостояния: только теперь без социалистического блока и без прежней идеологической симметрии XX века. - Рост военных расходов представлен как симптом глобальной милитаризации: США, Европа, Китай, Япония, Россия, Украина и другие игроки втянуты в общую военную логику. - Особое внимание уделяется Германии и Японии: автор видит в их военной перестройке тревожное возвращение исторических мотивов, которые раньше казались преодолёнными. - Украина описывается как площадка для испытания и сборки современных вооружений, прежде всего дронов, ракет и новых форм ведения войны. - Визит Карла III в США трактуется как символический жест англосаксонского единства и одновременно как почти исторический фарс: бывшая колония торжественно принимает британского монарха. - Сравнение с Черчиллем в 1941 году используется для показа повторяющихся паттернов: мобилизация, речь о тотальной войне, уверенность в победе, ставка на промышленное превосходство. - Война в лекции понимается как механизм капиталистического “обнуления”: способ списания противоречий, передела рынков, фиксации нового баланса сил. - Автор подчёркивает, что каждая сторона заранее объявляет себя “антифашистской”, а противника — фашистом; в итоге моральные ярлыки превращаются в инструмент пропаганды. - Глобальная система интересов показана как хаотичная сеть конкурирующих капиталов: США, Европа, Израиль, Китай, Россия, Иран и другие игроки хотят разного, даже когда формально являются союзниками. - Ключевой образ — шахматная партия, где в начале много эйфории, но ближе к эндшпилю король остаётся всё более одиноким. - Ожидаемая цена милитаризации для простых людей: сокращение расходов на образование и медицину, рост налогов, инфляция, безработица, усиление пропаганды, национализма и религиозного мракобесия. - Исторический финал таких процессов автор видит в обрушении декораций власти: как во Французской революции, когда войны, налоги и привилегии элит довели общество до взрыва.
Подробный выводВ данной лекции центральная мысль строится вокруг ощущения, что мир снова входит в зону исторического урагана. Автор не просто перечисляет войны, бюджеты и политические жесты — он пытается показать психологию общества накануне большой катастрофы. Это состояние можно назвать обывательской анестезией: человек ещё сидит в тёплой комнате, читает новости, планирует отпуск, смеётся над чужой бедой и думает, что беда обойдёт его стороной. И здесь лекция становится не только политической, но и нравственной. Автор жёстко напоминает: беженец — это не абстрактная фигура из телевизора, не «чужой», не объект для презрения. Это человек, у которого вчера была обычная жизнь. Он пил кофе, водил детей в школу, ремонтировал квартиру, строил планы. А потом история вошла в его дом без стука. В этом смысле фраза о смехе над погорельцами, сказанная тем, кто сам уже горит, — один из самых сильных образов всего выступления. Политическая картина в лекции мрачная: мир представлен как система капиталистических блоков, которые движутся не столько идеями, сколько интересами. У каждого участника есть свой расчёт: США хотят удержать глобальное лидерство, Европа — получить безопасность и ресурсы, Китай — выиграть время, Россия — выйти из ловушки собственных имперских амбиций, Израиль — решить свои региональные задачи, Иран — выжить и усилиться. Но сумма рациональных расчётов не даёт рационального мира. Напротив, она создаёт хаос, где каждый тянет одеяло на себя, а итог может оказаться разрушительным для всех. Особенно важна мысль о том, что война редко начинается как безумие. В кабинетах она выглядит как стратегия, как шахматная партия, как планирование ресурсов, как “необходимый риск”. Но в реальности эти планы быстро превращаются в кровь, траншеи, беженцев, налоги, похоронки и разрушенные города. Здесь авторская аналогия с 1914 годом работает именно как предупреждение: тогда тоже были планы, союзы, расчёты, уверенность в быстрой победе. А потом история смяла все схемы. Сильная сторона выступления — в системном взгляде. Автор не сводит происходящее к одному злодею или одной стране. Он показывает, что глобальная война интересов питается множеством источников: экономикой, пропагандой, страхами элит, историческими обидами, военными бюджетами, технологическими гонками. Это похоже на нейросеть, обученную на старых катастрофах: она распознаёт знакомые паттерны, но вместо того чтобы остановиться, снова генерирует похожий сценарий — только уже с дронами, ИИ, кибервойной и ядерными намёками. Но у такого взгляда есть и уязвимость. Когда всё объясняется логикой империализма и капитала, появляется риск чрезмерного упрощения. Реальность сложнее любой схемы: государства состоят не только из капиталов, общества — не только из классов, а войны — не только из экономических интересов. Там есть страх, травма, идеология, ошибки восприятия, личные амбиции лидеров, случайность, технологический фактор и человеческая глупость. Истина, как часто бывает, не лежит целиком в одной идеологической рамке. Но рамка автора полезна как инструмент: она заставляет смотреть не на лозунги, а на материальные последствия. Философски это видео можно прочитать как размышление о том, как люди привязываются к иллюзиям стабильности. Мы любим верить, что наш дом прочнее истории, что наша страна особенная, что войны происходят “где-то там”, что пропаганда действует на других, а не на нас. Но история, как и природа, равнодушна к нашим самоуспокоительным мифам. Она не спрашивает, готовы ли мы к её урокам. Практический вывод здесь достаточно прямой: 1. Не смеяться над чужой бедой — потому что завтра она может стать твоей. 2. Не верить автоматически патриотической риторике любой стороны — особенно когда за ней следуют налоги, мобилизация и урезание социальных расходов. 3. Следить не только за словами политиков, но и за бюджетами: деньги часто честнее лозунгов. 4. Помнить историю не как набор дат, а как карту повторяющихся человеческих ошибок. 5. Сохранять внутреннюю трезвость: не впадать ни в панику, ни в циничное безразличие. Главный нерв лекции — это предупреждение о том, что большие катастрофы начинаются не только с решений элит, но и с массового согласия не видеть реальность. С желания жить “как раньше”, пока вокруг уже меняется структура мира. И, возможно, самая важная форма сопротивления здесь — не героическая поза, а способность смотреть прямо: на беженца как на человека, на войну как на индустрию, на государство как на машину интересов, на себя как на участника истории, а не зрителя. В итоге беседа оставляет тяжёлое, но важное чувство: история не закончилась, и комфорт не является гарантией безопасности. Вопрос лишь в том, сумеем ли мы различить реальность до того, как она станет необратимой. А если истина всегда приходит к нам через опыт, то какой опыт должен пережить человек или общество, чтобы наконец перестать путать собственные иллюзии с реальностью?