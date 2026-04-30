В мире закончился бум строительства дата-центров. Ещё в прошлом году казалось, что за этой индустрией будущее: страны Персидского залива размещали заказы на строительство огромных вычислительных кластеров, “Амазон” и “Гугл” обещали построить там громадные города-компьютеры, и даже саудовский принц Мухаммед бен Сальман отменил свой суперамбициозный проект “Линия” — сначала планировалось построить конструкцию длиной 170 километров, потом сократили до 3 километров, а потом гражданин принц и вовсе передумал, объявив, что намерен строить дата-центр. Казалось бы, самое то место, чтобы строить дорогущие вычислительные центры для американских айти-корпораций: топлива в избытке и денег тоже куры не клюют. Дело стало разве что за охлаждением — а греется всё это неимоверно (особенно в пустыне), — но пообещали представить какие-то варианты охлаждения морской водой, несмотря на её коррозийность и склонность забивать солью трубы. Однако в конце февраля в регионе что-то случилось — к слову, по вине Трампа и его иудейских друзей, — из-за чего все разговоры про создание в Персидском заливе мирового центра ИИ-вычислений мигом потеряли актуальность.

И в Америке строить дата-центры в тех же объёмах, что собирались строить в Персидском заливе, не получается. Дело не только в том, что в Штатах дороже земля, а местные строители, в отличие от бесправных индостанцев и малайцев на ближневосточных стройках тщеславия, почему-то требуют денег, а в том, что для работы этим вычислительным центрам нужны топливо и вода, а каждого из этих элементов в Штатах сейчас не в избытке. Воду требуют фермеры, обыватели с водопроводом и рыбы в реке, а топливо дорожает с каждым днём (и пускай Америка сейчас экспортирует огромные объёмы нефти, все эти прибыли куда-то деваются). Скупка подержанных авиатурбин для круглосуточной их работы посреди небольших городков и бесстыдное подключение дата-центров к энергосетям этих самых городков вызывают восторг и обожание местных жителей, а плотные связи всей этой среды с Трампом, как и его громкие обещания застроить всю Америку дата-центрами, проецируют недовольство публики на республиканцев. Вместе с ростом цен на топливо это приводит к тому, что самые амбициозные проекты в отрасли приходится сворачивать, переносить куда-то далеко в будущее и вообще отменять. Самым ярким примером стало разбредание “Проекта Матадор”, возглавлявшегося именитым республиканцем и бывшим губернатором Техаса Риком Перри. В соответствии с этим проектом, на котором уже успели распилить под 90 миллиардов долларов, в Техасе, недалеко от города Амарилло, должны были построить дата-центр размером с три Васильевских острова и с энергопотреблением в три Нью-Йорка, а для питания этой дуры предполагалось соорудить три модульные АЭС, которые Америка, конечно, строить не умеет, но руководители проекта обещали как-нибудь разобраться. С пафосом объявленный в том году проект в этом году просто разбежался, когда Белый дом стал требовать немедленных результатов, а господа предприниматели обнаружили в себе неумение предпринимать что-либо помимо красивых презентаций, дорожных карт и планов развития. Пример “Матадора” — один из многих, и с ростом цен на топливо ещё больше таких амбициозных проектов будут громко дохнуть.

А на уровне противостояния конкретных моделей всё тоже идёт через пень-колоду. Китайцы не спят и выпускают всё новые и новые версии своих нейросетей, страшно демпингуя рынок (так, “Дипсик” на прошлой неделе объявил о скидке в 75% на свою новейшую, четвёртую, версию), догоняя и обгоняя американских конкурентов. Для Пекина победа в гонке ИИ и в соревновании дата-центров становится вопросом победы над Трампом, объявившим эту гонку столь же важной, как космическая гонка (а Алекс Карп, со-руководитель стоящей за Трампом компании “Палантир”, разработчика военных ИИ-систем, и вовсе сравнил гонку искусственных интеллектов с ядерной гонкой).