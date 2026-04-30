Илья Титов: Пузырь гордыни
В мире закончился бум строительства дата-центров. Ещё в прошлом году казалось, что за этой индустрией будущее: страны Персидского залива размещали заказы на строительство огромных вычислительных кластеров, “Амазон” и “Гугл” обещали построить там громадные города-компьютеры, и даже саудовский принц Мухаммед бен Сальман отменил свой суперамбициозный проект “Линия” — сначала планировалось построить конструкцию длиной 170 километров, потом сократили до 3 километров, а потом гражданин принц и вовсе передумал, объявив, что намерен строить дата-центр. Казалось бы, самое то место, чтобы строить дорогущие вычислительные центры для американских айти-корпораций: топлива в избытке и денег тоже куры не клюют. Дело стало разве что за охлаждением — а греется всё это неимоверно (особенно в пустыне), — но пообещали представить какие-то варианты охлаждения морской водой, несмотря на её коррозийность и склонность забивать солью трубы. Однако в конце февраля в регионе что-то случилось — к слову, по вине Трампа и его иудейских друзей, — из-за чего все разговоры про создание в Персидском заливе мирового центра ИИ-вычислений мигом потеряли актуальность.
И в Америке строить дата-центры в тех же объёмах, что собирались строить в Персидском заливе, не получается. Дело не только в том, что в Штатах дороже земля, а местные строители, в отличие от бесправных индостанцев и малайцев на ближневосточных стройках тщеславия, почему-то требуют денег, а в том, что для работы этим вычислительным центрам нужны топливо и вода, а каждого из этих элементов в Штатах сейчас не в избытке. Воду требуют фермеры, обыватели с водопроводом и рыбы в реке, а топливо дорожает с каждым днём (и пускай Америка сейчас экспортирует огромные объёмы нефти, все эти прибыли куда-то деваются). Скупка подержанных авиатурбин для круглосуточной их работы посреди небольших городков и бесстыдное подключение дата-центров к энергосетям этих самых городков вызывают восторг и обожание местных жителей, а плотные связи всей этой среды с Трампом, как и его громкие обещания застроить всю Америку дата-центрами, проецируют недовольство публики на республиканцев. Вместе с ростом цен на топливо это приводит к тому, что самые амбициозные проекты в отрасли приходится сворачивать, переносить куда-то далеко в будущее и вообще отменять. Самым ярким примером стало разбредание “Проекта Матадор”, возглавлявшегося именитым республиканцем и бывшим губернатором Техаса Риком Перри. В соответствии с этим проектом, на котором уже успели распилить под 90 миллиардов долларов, в Техасе, недалеко от города Амарилло, должны были построить дата-центр размером с три Васильевских острова и с энергопотреблением в три Нью-Йорка, а для питания этой дуры предполагалось соорудить три модульные АЭС, которые Америка, конечно, строить не умеет, но руководители проекта обещали как-нибудь разобраться. С пафосом объявленный в том году проект в этом году просто разбежался, когда Белый дом стал требовать немедленных результатов, а господа предприниматели обнаружили в себе неумение предпринимать что-либо помимо красивых презентаций, дорожных карт и планов развития. Пример “Матадора” — один из многих, и с ростом цен на топливо ещё больше таких амбициозных проектов будут громко дохнуть.
А на уровне противостояния конкретных моделей всё тоже идёт через пень-колоду. Китайцы не спят и выпускают всё новые и новые версии своих нейросетей, страшно демпингуя рынок (так, “Дипсик” на прошлой неделе объявил о скидке в 75% на свою новейшую, четвёртую, версию), догоняя и обгоняя американских конкурентов. Для Пекина победа в гонке ИИ и в соревновании дата-центров становится вопросом победы над Трампом, объявившим эту гонку столь же важной, как космическая гонка (а Алекс Карп, со-руководитель стоящей за Трампом компании “Палантир”, разработчика военных ИИ-систем, и вовсе сравнил гонку искусственных интеллектов с ядерной гонкой).
цифровизация технологии сша энергетика китай искусственный интеллект ближний восток
Краткие тезисы статьи «Пузырь гордыни»- Бум строительства дата-центров, по мысли автора, начал сдуваться. Ещё недавно дата-центры воспринимались как инфраструктура будущего, особенно на фоне гонки искусственного интеллекта, но теперь многие проекты сталкиваются с ограничениями. - Страны Персидского залива рассматривались как идеальная площадка для ИИ-инфраструктуры. У них есть деньги, энергия и амбиции, однако возникают проблемы с охлаждением, водой, климатом и геополитической нестабильностью. - Автор считает, что ближневосточные планы резко потеряли актуальность из-за политических событий. При этом текст использует резкую публицистическую и идеологически окрашенную лексику, поэтому такие оценки стоит воспринимать критически. - В США масштабное строительство дата-центров тоже сталкивается с трудностями. Главные ограничения — дорогая земля, дорогой труд, нехватка воды, рост стоимости энергии и сопротивление местных сообществ. - Дата-центры требуют колоссального количества ресурсов. Они потребляют электричество, воду для охлаждения и нуждаются в устойчивой энергетической инфраструктуре, что делает их не просто технологическим, а социально-экономическим и экологическим вопросом. - Проекты могут быть красивыми на презентациях, но плохо реализуемыми на практике. В качестве примера приводится «Проект Матадор» в Техасе — гигантский дата-центр с огромным энергопотреблением и планами строительства модульных АЭС. - Автор критикует американскую технологическую и политическую элиту за прожектёрство. По его мнению, за громкими заявлениями часто скрывается неспособность реализовать обещанное. - Китай усиливает давление на США в сфере ИИ. Китайские компании выпускают новые модели, снижают цены и, по версии автора, всё активнее догоняют или даже обгоняют американских конкурентов. - Гонка искусственного интеллекта описывается как новая форма глобального противостояния. В статье она сравнивается с космической и даже ядерной гонкой, где инфраструктура дата-центров становится стратегическим оружием. - Главный мотив текста — критика “пузыря гордыни”. Автор показывает, что вера в бесконечный технологический рост разбивается о материальную реальность: энергию, воду, логистику, политику и человеческое сопротивление.
Подробный выводСтатья построена как резкая публицистическая атака на идею бесконечного и безболезненного роста индустрии ИИ-инфраструктуры. Её центральная мысль довольно ясна: цифровая экономика не парит в облаках — она стоит на земле, воде, электричестве, металле, труде и политической воле. И если хотя бы один из этих элементов начинает давать сбой, весь образ «невесомого будущего» внезапно становится очень тяжёлым. В этом смысле статья удачно вскрывает важное противоречие современной технологической эпохи. Мы привыкли говорить об искусственном интеллекте как о чём-то почти нематериальном: модели, алгоритмы, облака, данные, цифровизация. Но за каждым запросом к нейросети стоят серверы, кабели, электростанции, системы охлаждения, земли под строительство, рабочие руки и интересы местных жителей. Это напоминает старую философскую ошибку: человек создаёт идеальный образ — «чистая технология», «прорыв», «новая экономика» — и забывает, что любой идеал воплощается в материи, а материя всегда сопротивляется. Название «Пузырь гордыни» здесь работает не только экономически, но и почти экзистенциально. Гордыня — это вера в то, что желание уже равно возможности. Что если корпорация нарисовала презентацию, государство объявило стратегию, а инвесторы выделили деньги, то реальность обязана подстроиться. Но реальность не обязана. У неё есть свои «скромные» аргументы: температура воздуха, солёность морской воды, цена газа, дефицит пресной воды, изношенность сетей, протесты жителей, геополитические риски. Особенно интересна мысль о том, что ИИ-гонка становится не только технологической, но и энергетической гонкой. В этом есть историческая параллель: индустриальная революция была невозможна без угля, XX век — без нефти и атомной энергии, а XXI век, возможно, упрётся в вопрос: кто сможет обеспечить вычисления устойчивой и дешёвой энергией. Нейросеть в таком ракурсе похожа не на магический разум из будущего, а на сложный «организм», которому нужно постоянное питание. И чем больше этот организм становится, тем острее вопрос: кто его кормит и за чей счёт? Однако к самой статье стоит относиться критически. Она написана в эмоциональном, местами агрессивном стиле, с политическими обвинениями и оценочными формулировками. Некоторые утверждения требуют проверки: масштабы проектов, объёмы затрат, состояние американской энергетики, конкретные причины отмены или заморозки дата-центров. Публицистика часто показывает нерв эпохи, но не всегда аккуратно отделяет факт от интерпретации. И здесь важно не попасть в зеркальную ловушку: критикуя чужую гордыню, самому не принять резкую версию событий за окончательную истину. Самая сильная сторона текста — напоминание о пределах. Технологический энтузиазм полезен, когда он соединён с инженерной трезвостью. Но когда он превращается в культ — «мы построим всё, потому что можем» — он начинает напоминать не науку, а мифологию прогресса. Причём мифологию очень дорогую. В ней дата-центр становится храмом новой эпохи, ИИ — оракулом, инвестор — жрецом, а энергия и вода — жертвенным материалом. С другой стороны, было бы слишком просто сказать: «всё, пузырь лопнул, ИИ закончился». Скорее, происходит взросление отрасли. Романтический период обещаний сменяется периодом расчётов. Теперь важно не только создать мощную модель, но и ответить на вопросы: где она будет работать, сколько будет стоить её обслуживание, насколько она экологична, кто контролирует инфраструктуру, как она влияет на города и регионы. Это уже не только программирование — это политика, энергетика, география, экономика и этика одновременно. Философски здесь проявляется старая напряжённость между идеей и воплощением. Идея ИИ может казаться почти платоновской: чистый интеллект, универсальный помощник, ускоритель цивилизации. Но её воплощение упирается в трубы, турбины, воду и бетон. Возможно, именно это столкновение и отрезвляет: будущее нельзя построить одной волей, как нельзя построить мудрость одной информацией. Нужны мера, дисциплина, ответственность и уважение к реальности. И потому главный вывод можно сформулировать так: гонка ИИ не отменяется, но она перестаёт быть сказкой о бесконечном росте. Она становится борьбой за ресурсы, инфраструктуру, доверие общества и способность отличать реальные возможности от амбициозных иллюзий. А если истина всегда частично скрыта за нашими интересами, страхами и надеждами, то как нам различить подлинный технологический прогресс и очередной красивый миф, в который мы просто очень хотим поверить?