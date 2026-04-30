Ночной бой об атаке БЭК на Керченский пролив Спустя сутки после атаки безэкипажных катеров на западе от Крыма, а также нападения на танкер, украинские морские беспилотники напали на Керченский пролив с целью проверки/прорыва обороны Крымского моста. И бой на себя приняли катера ФСБ и Росгвардии.

Героизм экипажей катеров вопросам не подлежит. Гораздо более важно то, насколько неожиданным стало нападение. Если говорить по существу, то атаку просто-напросто «проспали», а заметили угрозу только, когда БЭКи противника появились у Керченского пролива.

Вчера числили до 8 морских беспилотников, шесть из которых уничтожили у Крыма, а два поразили танкер. Но в ночном нападении их было до 10 единиц. То есть их либо было изначально больше, либо не все БЭКи были остановлены в ночь на 29 апреля.

️И в этой ситуации это одна ключевых проблем: отсутствие должной системы разведки обнаружения надводных целей. Возможности Черноморского флота ограничены не только тем, что корабли заперты в Новороссийске, и защиту акватории де-факто возложили на погранслужбу, но и на организационные моменты.

❗️Количество БЛА типа «Форпост» или даже «Орион» на флоте – катастрофически мало. Да, это можно списать на общий дефицит этих БЛА в вооруженных силах, но ведь есть и альтернативные более дешевые варианты, такие как «Скат». Нежелание признавать ошибки и исправлять ситуацию может в итоге привести к фатальным последствиям.

Для заблаговременного обнаружения целей требуется налаживание разведки, а если «Форпосты» будут подниматься только по задаче, то о каком выявлении БЭКов может идти речь? И это касается не только флота, но и многих других структур в целом.

