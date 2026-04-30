Для заблаговременного обнаружения целей требуется налаживание разведки

Переслано от: Рыбарь

Ночной бой об атаке БЭК на Керченский пролив Спустя сутки после атаки безэкипажных катеров на западе от Крыма, а также нападения на танкер, украинские морские беспилотники напали на Керченский пролив с целью проверки/прорыва обороны Крымского моста. И бой на себя приняли катера ФСБ и Росгвардии.

Героизм экипажей катеров вопросам не подлежит. Гораздо более важно то, насколько неожиданным стало нападение. Если говорить по существу, то атаку просто-напросто «проспали», а заметили угрозу только, когда БЭКи противника появились у Керченского пролива.

Вчера числили до 8 морских беспилотников, шесть из которых уничтожили у Крыма, а два поразили танкер. Но в ночном нападении их было до 10 единиц. То есть их либо было изначально больше, либо не все БЭКи были остановлены в ночь на 29 апреля.

️И в этой ситуации это одна ключевых проблем: отсутствие должной системы разведки обнаружения надводных целей. Возможности Черноморского флота ограничены не только тем, что корабли заперты в Новороссийске, и защиту акватории де-факто возложили на погранслужбу, но и на организационные моменты.

❗️Количество БЛА типа «Форпост» или даже «Орион» на флоте – катастрофически мало. Да, это можно списать на общий дефицит этих БЛА в вооруженных силах, но ведь есть и альтернативные более дешевые варианты, такие как «Скат». Нежелание признавать ошибки и исправлять ситуацию может в итоге привести к фатальным последствиям.

Для заблаговременного обнаружения целей требуется налаживание разведки, а если «Форпосты» будут подниматься только по задаче, то о каком выявлении БЭКов может идти речь? И это касается не только флота, но и многих других структур в целом. #Крым #Россия #Украина

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: etquinque

Краткие тезисы статьи

- Украинские безэкипажные катера атаковали район Керченского пролива, предположительно проверяя возможность прорыва обороны Крымского моста. - Основную нагрузку в бою приняли катера ФСБ и Росгвардии; автор отдельно подчеркивает героизм экипажей. - Ключевая претензия автора — атака была обнаружена слишком поздно: угроза стала очевидной уже у Керченского пролива, а не на дальних подступах. - Есть неясность с количеством морских беспилотников: ранее говорилось о восьми БЭК, но в ночной атаке упоминается до десяти единиц. Это может означать либо ошибочную первоначальную оценку, либо то, что часть аппаратов не была своевременно выявлена. - Главная системная проблема — недостаточная разведка и раннее обнаружение надводных целей. - Черноморский флот, по мнению автора, ограничен в возможностях, в том числе из-за того, что значительная часть кораблей находится в Новороссийске, а защита акватории фактически легла на пограничные структуры. - Автор указывает на дефицит разведывательных БЛА, таких как «Форпост» и «Орион», но считает, что даже при дефиците можно использовать более дешевые альтернативы. - Главный вывод автора: нежелание признавать ошибки и перестраивать систему может привести к тяжелым последствиям.

Подробный вывод

Статья строится вокруг важного различия: героизм конкретных экипажей не отменяет системных проблем управления, разведки и организации обороны. Это довольно типичная ситуация для военной истории: на нижнем уровне люди часто действуют мужественно и эффективно, но сам факт, что им приходится «затыкать собой» провалы системы, уже говорит о более глубокой неисправности. Автор фактически говорит: проблема не в том, что катера ФСБ и Росгвардии плохо сработали, а в том, что угроза была замечена слишком поздно. Если безэкипажные катера противника доходят до района стратегически важного объекта, то вопрос уже не только в качестве огневого поражения, но и в качестве предварительного наблюдения, анализа маршрутов, постоянного мониторинга акватории и межведомственного взаимодействия. Здесь есть более широкий смысл. Современная война всё сильнее напоминает не столкновение отдельных крупных платформ — кораблей, самолетов, танков, — а борьбу сетей обнаружения, связи, алгоритмов и решений. Кто раньше увидел, быстрее передал данные, точнее классифицировал угрозу и оперативнее отреагировал — тот получает преимущество. В этом смысле морские беспилотники являются не просто оружием, а симптомом новой эпохи: дешевые, сравнительно малые, труднообнаружимые средства могут вынуждать дорогие и сложные структуры перестраиваться. Особенно важна мысль о том, что поднимать разведывательные БЛА только “по задаче” недостаточно, если речь идет о заблаговременном обнаружении. Разведка не может быть исключительно реактивной. Она должна быть процессом постоянного наблюдения, иначе система напоминает человека, который закрывает глаза и открывает их только после громкого звука. Да, иногда этого хватает, но против подготовленного противника такая модель становится уязвимой. При этом текст несет и публицистический заряд: автор явно критикует организационную инерцию, нежелание признавать ошибки и склонность прикрываться отдельными подвигами вместо анализа причин. Это важная мысль не только для военной сферы. В любой сложной системе — государстве, армии, корпорации, даже в человеческой психике — есть соблазн идеализировать картину: «всё под контролем», «мы справимся», «ошибки случайны». Но реальность обычно менее удобна. Она требует не красивого образа, а трезвого взгляда. Можно сказать, что статья противопоставляет две правды: 1. Тактическую правду — экипажи действовали мужественно, часть угроз была отражена. 2. Стратегическую правду — сама возможность позднего обнаружения говорит о проблемах в системе разведки и обороны. И обе эти правды могут быть одновременно верны. В этом и заключается сложность анализа: если видеть только героизм, можно не заметить системный сбой; если видеть только сбой, можно несправедливо обесценить людей, которые в критический момент сделали свою работу. Главный практический вывод статьи: для защиты стратегически важных районов недостаточно полагаться на реакцию после появления угрозы; нужна постоянная, эшелонированная и организационно выстроенная система раннего обнаружения. Причем проблема, по мнению автора, не только техническая, но и управленческая: даже наличие отдельных средств не гарантирует эффективности, если нет правильной структуры применения, ответственности и готовности признавать слабые места. Философски здесь проявляется старая тема: человек и система часто предпочитают защищать не реальность, а образ собственной надежности. Но реальность не интересуется нашими образами. Она проверяет конструкцию на прочность — иногда жестко, иногда ночью, иногда там, где считалось, что всё уже предусмотрено. Открытый вопрос: где проходит граница между верой в устойчивость своей системы и опасной иллюзией, которая мешает увидеть истину вовремя?
Редактор: etquinque
Источник: https://t.me/rybar/79897
    FaRToVbli 55 мин. назад

      “Нежелание признавать ошибки и исправлять ситуацию может в итоге привести к фатальным последствиям.” – это наверное один из ключевых факторов! На днях читаю новости первая – Путин выступил с заявлением что в Туапсе все хорошо и безопасно. Следующая новость по улица Туапсе течет и горит нефть и видео происходящего, тут либо горящая нефть растекающаяся по улицам норма для Туапсе, либо кто то, что то, кому то не договаривает.

      Иванович 12 мин. назад

        Послушайте Хазина и Пучкова про ИИ и Яо. Они только фамилию не называют, исполняющую роль ИИ в делах Кремля. Поэтому и появился “проект Бони”, чтобы “открылись глаза и уши”.

