Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Вводная лекция для сотрудников спецслужб. В. Багдасарян, Д. Перетолчин

Переслано от: Картина Мира

В гостях у Дмитрия Перетолчина доктор исторических наук, профессор Вардан Багдасарян с лекцией о “мягкой силе” — силе, которая играет ключевую роль в международных отношениях, влияя напрямую или косвенно на мировую политику и деловые связи. Эта лекция должна восполнить недостаток знаний о принципах ведения информационно-психологической войны в условиях глобального мира, где ментальные и когнитивные технологии значат не меньше, чем ядерное оружие.

Краткие тезисы

- Тема лекции — “мягкая сила”, когнитивные и ментальные войны: речь идет не о прямом военном столкновении, а о борьбе за сознание, ценности, интерпретации и поведение людей. - Авторы подчеркивают институциональный дефицит России: по их мнению, в современной России недостаточно развиты структуры, которые системно занимались бы разработкой инструментов влияния на сознание и ценностные установки. - Советский опыт рассматривается как важный прецедент: упоминаются Коминтерн, образовательные и аналитические центры СССР, которые занимались борьбой “за умы и сердца” и имели собственный инструментарий идеологического воздействия. - Англо-американская традиция влияния описывается через закрытые элитные сети: приводится пример книги Кэрола Куигли об англо-американском истеблишменте и “Круглом столе”, где журналистика, повестка, интервью и расследования рассматриваются как инструменты политического управления. - Ментальная война определяется как воздействие на когнитивные матрицы: человек воспринимает мир не напрямую, а через установки, стереотипы, ценности и готовые модели интерпретации. - Главная цель ментальной войны — заставить противника победить самого себя: не уничтожить физически, а изменить его систему ценностей так, чтобы он сам отказался от сопротивления, своей идентичности или исторической субъектности. - Предлагается схема обработки информации человеком: сигнал → интерпретация → генерализация → включение в когнитивную матрицу → поведение. Война идет именно за этапы интерпретации и формирования матрицы. - Идеология представляется как основа любой устойчивой матрицы: технологии воздействия вторичны; без ценностного ядра и образа будущего невозможно создать сильную систему смыслов. - Прослеживается эволюция войн: 1. Война боевых единиц — уничтожение живой силы. 2. Война систем — борьба экономик, инфраструктур, демографии, промышленности. 3. Информационно-психологическая война — воздействие на психику через страх, панику, ложные ориентиры. 4. Когнитивная война — управление восприятием так, чтобы человек даже не осознавал себя участником войны. - Граница между войной и миром размывается: в современном мире воздействие идет постоянно, через медиа, образование, культуру, язык, историческую память, социальные сети и повседневные контексты. - Отмечается переход от прямого управления к контекстному: вместо приказов создается среда, в которой человек считает свои действия свободными, хотя его выбор заранее “подтолкнут” архитектурой контекста. - Упоминаются технологии “подталкивания”: через изменение среды, норм, интерфейсов и социальных ожиданий можно направлять поведение людей без прямого принуждения. - История рассматривается как поле интерпретационной борьбы: один и тот же исторический факт может приобретать разный смысл в зависимости от контекста, языка описания и ценностной рамки. - Распад СССР представлен как пример поражения в ментальной войне: лекторы утверждают, что Советский Союз не проиграл ни экономически, ни военно, но уступил в сфере сознания, ценностей и образа будущего. - Ключевой мотив — борьба за “умы и сердца”: тот, кто формирует желания, страхи, мечты, чувство нормы и представление о будущем, получает власть глубже, чем тот, кто просто обладает силой.

Подробный вывод

В данной лекции мягкая сила рассматривается не как второстепенный гуманитарный инструмент, а как один из главных механизмов современной борьбы между государствами, цивилизационными проектами и системами ценностей. Центральная мысль проста, но глубокая: человек действует не только исходя из фактов, а исходя из того, как он эти факты понимает. Факт сам по себе еще не управляет поведением. Между событием и действием стоит интерпретация. Человек видит не “чистую реальность”, а реальность, пропущенную через язык, память, опыт, страхи, идеалы, социальную среду и культурные коды. Здесь возникает то, что в лекции называется когнитивной матрицей. Это похоже на операционную систему сознания: она не всегда заметна, но именно она определяет, какие данные будут приняты, какие отвергнуты, какие покажутся очевидными, а какие — абсурдными. В этом смысле ментальная война — это не просто пропаганда в грубом смысле слова. Это более тонкая работа с тем, что человек считает нормальным, престижным, стыдным, современным, устаревшим, справедливым или безнадежным. Если информационно-психологическая война может пугать, деморализовать или вводить в заблуждение, то когнитивная война стремится глубже: она меняет саму систему координат, в которой человек думает. Особенно важен тезис о переходе от прямого управления к управлению через контекст. Это действительно напоминает современные подходы в психологии поведения, маркетинге, цифровых платформах и политтехнологиях. Человеку не обязательно приказывать. Достаточно создать такую среду, где одни решения кажутся естественными, другие — смешными, третьи — невозможными, четвертые — морально подозрительными. В результате субъект ощущает свободу выбора, но сама архитектура выбора уже была сконструирована заранее. Здесь возникает тонкая философская проблема. С одной стороны, мы действительно не можем жить вне матриц: любой человек, общество или государство нуждаются в ценностях, языке, исторической памяти, символах и образе будущего. Без этого сознание распадается на поток случайных реакций. С другой стороны, всякая матрица может стать тюрьмой, если человек перестает замечать ее условность и принимает свою картину мира за абсолютную истину. В лекции заметен сильный акцент на том, что СССР распался не потому, что был полностью побежден экономически или военно, а потому что проиграл войну смыслов. Этот тезис спорный в деталях, но продуктивный как направление анализа. Экономика, военная мощь и институты действительно важны, но государство может сохранять заводы, армию и ресурсы, при этом теряя веру элит и народа в собственную правоту, будущее и историческую миссию. Тогда поражение начинается не на поле боя, а в языке, в учебниках, в кино, в университетах, в шутках, в моде, в бытовом ощущении “у них лучше”, “мы отстали”, “наше прошлое — ошибка”, “будущего нет”. Но здесь важно не впасть в обратную крайность. Если считать любое внешнее влияние войной, а любую критику — диверсией, общество может потерять способность к самоисправлению. Ведь иногда чужая критика вскрывает реальные болезни, а собственная идеология может превращаться в самоуспокоение. Борьба за сознание не должна становиться борьбой против мышления. Иначе защита от манипуляции сама становится манипуляцией. Наиболее сильный практический вывод лекции состоит в следующем: мягкая сила невозможна без собственного содержательного проекта. Нельзя эффективно защищать сознание только запретами, опровержениями и разоблачениями. Нужна привлекательная картина будущего, убедительная историческая линия, культурная энергия, образование, доверие к институтам и ощущение справедливости. Иначе любая “контрпропаганда” будет выглядеть как пустая оболочка. Ментальная устойчивость общества строится не только спецслужбами. Она формируется семьей, школой, университетом, религией, искусством, наукой, медиа, армией, трудовой этикой и повседневным опытом справедливости или несправедливости. Если человек слышит великие слова, но живет в унижении, цинизме и бесправии, его когнитивная матрица неизбежно трескается. Поэтому подлинная мягкая сила начинается не с лозунгов, а с реальности, которую можно любить без самообмана. В этом смысле лекция подводит к важному и довольно трезвому пониманию: в современном мире побеждает не просто тот, у кого больше оружия или денег, а тот, кто способен создавать устойчивые смыслы. Но устойчивые смыслы нельзя просто “внедрить” как программный код. Их нужно прожить, подтвердить практикой, воплотить в институтах и человеческих отношениях. И, пожалуй, главный урок здесь не только политический, но и личный. Каждый человек тоже живет внутри собственных когнитивных матриц: семейных сценариев, травм, идеалов, страхов, привычных объяснений. Мы часто любим не реальность, а образ реальности; не человека, а свою проекцию; не историю, а удобный миф о ней. Осознанность начинается там, где мы замечаем: “моя картина мира — не сама истина, а способ приближения к ней”. Открытый вопрос: если всякое общество неизбежно нуждается в собственных смыслах и ценностях, то где проходит граница между честным воспитанием мировоззрения и скрытым управлением сознанием?
Редактор: etquinque
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=djbw3KLl640
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 2391 2067
    Valeriy Bondarik два часа назад

      ,,,- PriveTT -,,,

      Хорошая статья – Правдиво-Реалистическая…

      :-)Те СПЕЦслужбы Побеждают(в борьбе ЗА умы),которые -
      К О Г Н И Т И В Н Ы Е условия СОЗДАЮТ и ими – Управляют…
      (быВШАя “андропов’щина” В ЭТОМ…Проиграла Абсолютно…)

      …”посвящённые–И–окормлённые” – НЕ верещите…

      = Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 29-4-26

      1
      1
    • 32902 30614
      Svoy пять минут назад

        Сейчас это проще стало из-за смены поколений и состава стада.
        Но что является стержнем ментальной устойчивости против манипуляций и лже-программирования ?
        А вот это определение, на основе самоидентификации и идентичности, :
        “Национализм – защита генофонда и суверенитета нации от внутреннего врага. Патриотизм – защита генофонда и суверенитета нации от внешнего.”
        Нация – единство народов (Наших Родов).

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru