Владимир Путин в Питере провёл встречу со спецпредставителем президента Исламской Республики Иран, министром иностранных дел ИРИ, доктором философии Аббасом Аракчи.

Беседа длилась почти два часа.

С российской стороны в переговорах участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и помощник Президента РФ Юрий Ушаков. С иранской – заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади и посол Ирана в России Казем Джалали.

“Полезно“, – ответил Лавров журналистам на вопрос о том, как прошли переговоры. Арагчи в эфире “Вестей” назвал встречу “очень продуктивной” (“Мы обменялись мнениями по разным вопросам, включая текущую ситуацию в моей стране и в регионе в целом. Уверен, мы достигли понимания. И мы решили продолжать не только встречи, но и сотрудничество во многих сферах“). “У нас была очень хорошая встреча с господином Путиным. Были подробно обсуждены все вопросы, как двусторонних отношений, так и региональных проблем, а также вопросы войны и агрессии режима США и сионистского режима“, – сказал он агентству IRNA. “Также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, были выдвинуты хорошие идеи. Сейчас есть хорошая почва для сотрудничества“, – резюмировал Аракчи в Telegram-канале.

Детали не раскрываются, конечно. Пресс-службой Кремля опубликовано лишь начало беседы. Эксперты сходятся в том, что Россия и Иран послали недвусмысленный сигнал американцам. Ну и израильтянам.

В. Путин: “Уважаемый господин Министр! Дорогие друзья! Позвольте мне Вас сердечно поприветствовать на этот раз в Петербурге. Хотел бы в начале беседы отметить, что на прошлой неделе получил послание от Верховного лидера Ирана. Хотел бы попросить Вас передать самые искренние слова благодарности за это и подтвердить, что Россия, так же как и Иран, намерена продолжать наши стратегические отношения. Передайте, пожалуйста, Верховному лидеру слова благодарности за это послание и пожелание всего самого доброго, здоровья, благополучия. Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет. И конечно, очень надеемся на то, что, опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдёт под руководством нового лидера этот сложный период испытаний и наступит мир. Со своей стороны будем делать всё, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона, для того чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее. Вы нашу позицию хорошо знаете. Добро пожаловать!“

А. Аракчи: “Уважаемый господин Президент! Весьма и весьма рад Вас встретить именно в этом прекрасном городе, Санкт-Петербурге. Хотел бы отдельно Вас поблагодарить за то, что направили слова соболезнования в связи с мученической гибелью покойного нашего Верховного лидера, а также отдельная благодарность за то, что сразу отправили слова поздравления в связи с избранием нового лидера. Верховный лидер, а также господин Пезешкиан, наш Президент, попросили меня передать Вам самые наилучшие, добрые пожелания. Меня попросили в ходе этой поездки подтвердить, что ирано-российские отношения для нас означают стратегическое партнёрство на самом высоком уровне, и таким путём мы будем идти дальше. Невзирая на всё, что происходит, ирано-российские отношения будут идти и далее крепче. Как Вы правильно отметили, всему миру было доказано, что иранский народ своим сопротивлением, своим мужеством смог сопротивляться американским атакам и американской агрессии и выдержит, выстоит в этот период времени. А также всем доказано, что у Ирана есть такие друзья и союзники, как Российская Федерация, которые именно в трудные минуты стоят рядом с Ираном. Мы благодарны вам за прочные и сильные позиции в поддержку Исламской Республики Иран. Я решил в ходе первого своего зарубежного тура после этих событий посетить Российскую Федерацию, а также доложить Вам о ходе всех событий, которые произошли. Я искренне Вам благодарен за то, что нашли время для нашей встречи“.