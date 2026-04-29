Шизофрения
В этом видео мы разберёмся в невероятной истории женщины, которой голоса в голове помогли найти реальную опухоль мозга. Поговорим о том, почему шизофрения — это сложный спектр состояний: от «игр разума» Джона Нэша до людей, научившихся мирно сожительствовать со своим подсознанием. Мы объясним биологию болезни через дофаминовую гипотезу и разберём роль древних ретровирусов, встроенных в нашу ДНК. Ещё мы выясним, чьи голоса слышат люди с шизофренией, где проходит грань между клиническим психозом и массовыми теориями заговора, и обсудим, как критическое мышление помогает возвращать контроль над реальностью, позволяя буквально «приручать» галлюцинации.
Источники: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQFU5_SvBrFsaBJ706CLf7pqEIQ-rEY7v9XTfXoXvYuCEwDRu6r2fGevVTvaslIoWh2j0X7KR9npuVF/pub
Эксперт: врач-психиатр Артём Ефремов https://www.instagram.com/dr.efremoff
Тест на шизотипические черты (SPQ-A): https://www.aspergers.ru/spq
️ БЛИЖАЙШИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Лекция «Свобода воли. Иллюзия вашего “Я”»
• АМСТЕРДАМ — 2 мая
• МАДРИД — 4 мая
• БЕЛГРАД — 3 июня
• ТБИЛИСИ — 5 июня
• ЕРЕВАН — 8 июня
• ТАШКЕНТ — 10 июня
• БИШКЕК — 12 июня
• АСТАНА — 14 июня
• АЛМАТЫ — 16 июня
• ЛИМАССОЛ — 27 июня
Информация и билеты: https://alexanderpanchin.com/
Мой цикл лекций по критическому мышлению с интерактивными домашними заданиями: https://shl.ms/uCPyBOwBi1j (возможна оплата по частям)
Настолка «Научный апокалипсис»: https://scientificapocalypse.com/
Книга Immortality or Death (на англ. яз.) на Amazon: https://www.amazon.com/dp/B0F93JBB1D
Слушать аудиокнигу Immortality or Death (на англ. яз.) на Spotify: https://open.spotify.com/episode/1yCn6E7ZqF3rbiS4AUkr1X
Также книга доступна на сервисах Storytel, Bookmate, Everand, Google Play Books, Audible, Barnes & Noble, AudiobooksNow и Mobilism.
ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ
Для иностранных карт — https://patreon.com/scinquisitor
Для российских карт — https://boosty.to/scinquisitor
Для криптовалюты — https://taplink.cc/scinquisition
✔️ ПОДПИСАТЬСЯ
Instagram — https://instagram.com/panchin.nauka и https://instagram.com/scinquisitor
Telegram — https://t.me/ScienceInquisition
ТikTok — https://tiktok.com/@panchin.nauka
ВКонтакте — https://vk.com/panchin.nauka
Текстовая версия видео — https://open.substack.com/pub/scinquisitor и https://pikabu.ru/@scinquisition
00:00:00 Вступление. Загадочная история, описанная психиатром
00:04:34 Однажды появляются они… голоса!
00:05:31 История Джона Нэша: заговоры и тайные послания
00:07:03 Реклама
00:08:36 История Элеанор Лонгден: как подружиться с «голосами»
00:10:43 История Ричарда Чейза: «вампир из Сакраменто»
00:14:31 Вклад «голосов» в историю и культуру человечества
00:15:21 Каждая шизофрения уникальна. Основные симптомы и классификация
00:22:46 Реклама
00:23:32 Эволюционная загадка шизофрении. Роль вирусов
00:29:40 Мозг при шизофрении. Дофаминовая гипотеза
00:32:32 Почему они говорят? Исследования слуховых галлюцинаций
00:38:22 Как мы слышим: иллюзии и эффекты восприятия
00:44:26 Между реальностью и бредом. Каково жить с шизофренией
00:48:44 Методы лечения шизофрении: психологическая работа, медикаменты… кето-диета?
00:52:00 Альтернативные методы лечения и критика
00:54:10 Границы нормы и нетипичности. Разница между психозом, верой и убеждениями
00:57:00 Теории заговора и психоз
00:58:05 Заключение. Как поддерживать людей с заболеваниями
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Шизофрения — не “раздвоение личности” и не карикатурное безумие, а сложное психическое расстройство, при котором может нарушаться контакт с реальностью: возникают галлюцинации, бредовые убеждения, дезорганизация мышления, снижение мотивации и когнитивные трудности. - Психоз — состояние, где человек перестаёт надёжно отличать внутреннее от внешнего. Самое пугающее здесь не сами голоса, а утрата доверия к собственному восприятию: мозг начинает предъявлять свои конструкции как факты. - Голоса в голове бывают разными. Иногда они пугают и угрожают, иногда кажутся заботливыми, иногда воспринимаются как подсказки. Но научная позиция лекции проста: это не духи, не Бог и не инопланетяне, а работа самого мозга, которую человек не распознаёт как собственную. - Истории Джона Нэша и Элеонор Лонгден показывают, что с диагнозом можно жить осмысленно. Важный навык — не обязательно “победить” голоса, а научиться иначе к ним относиться: распознавать их как симптом, не подчиняться им автоматически, критически проверять свои убеждения. - Шизофрения не делает человека автоматически опасным. Большинство людей с таким диагнозом не совершают преступлений; более того, они сами чаще становятся жертвами насилия, стигмы, изоляции и непонимания. - Диагноз не ставится по одному признаку. Галлюцинации сами по себе ещё не означают шизофрению. Важны сочетание симптомов, длительность, устойчивость состояния и то, насколько оно нарушает жизнь человека. - Современная психиатрия уходит от жёстких подтипов шизофрении. Вместо ярлыков всё больше внимания уделяется конкретной картине симптомов у конкретного человека: у одного преобладают голоса и бред, у другого — апатия и снижение мотивации, у третьего — нарушения речи и мышления. - Симптомы делят на позитивные и негативные. - Позитивные — то, что “добавилось”: галлюцинации, бред, дезорганизованная речь. - Негативные — то, что “убавилось”: мотивация, эмоциональность, социальная активность. Также важны когнитивные нарушения: внимание, память, планирование. - Причины шизофрении многофакторны. Наследственность играет большую роль, но одного “гена шизофрении” нет. Риск складывается из множества генетических вариантов, факторов среды, инфекций, возможных иммунных процессов и особенностей развития мозга. - Обсуждается роль эндогенных ретровирусов. В лекции упоминается гипотеза о том, что древние вирусные фрагменты в нашей ДНК могут активироваться и быть связаны с повышенным риском шизофрении, хотя причинная связь пока не доказана окончательно. - Дофаминовая гипотеза остаётся одной из ключевых. Избыток дофаминовой активности в одних системах мозга может быть связан с бредом и галлюцинациями, а дефицит в других — с апатией и когнитивными трудностями. - Голоса могут возникать из-за ошибок распознавания источника внутренней речи. Мозг производит мысль, но не помечает её как “мою”, и человек воспринимает её как чужую. Это похоже на сбой чувства авторства. - Наше восприятие вообще не является “чистым зеркалом реальности”. Эффект Макгурка, слуховые иллюзии, достраивание слов из шума показывают: мозг постоянно интерпретирует, дополняет и иногда искажает мир. - Грань между психозом и массовыми заблуждениями философски тревожна. Теории заговора, вера в магическое мышление, астрологию или гомеопатию не равны шизофрении, но показывают, что здоровый мозг тоже способен защищать ложные убеждения от фактов. - Критическое мышление — не роскошь, а инструмент психической гигиены. Оно помогает не только людям с диагнозом, но и всем остальным: ведь каждый человек в той или иной степени подвержен иллюзиям, когнитивным искажениям и соблазну видеть смысл там, где его нет. - Лечение обычно требует сочетания медикаментов, терапии и поддержки. Антипсихотики помогают снижать позитивные симптомы, но могут иметь побочные эффекты и слабее воздействуют на негативные симптомы. Психообразование и поддержка близких крайне важны. - Альтернативные методы вроде кетодиеты не должны подменять доказательную помощь. Отдельные слабые исследования и личные отзывы не являются достаточным основанием для лечения тяжёлого психического расстройства. - Главная гуманистическая мысль лекции: за диагнозом всегда остаётся человек. Его нельзя сводить к болезни, пугаться его или романтизировать страдание. Нужны уважение, медицинская помощь, терпение и трезвое понимание.
Подробный выводВ этой лекции шизофрения рассматривается не как мистический “провал в безумие”, а как сложное нарушение работы психики и мозга, где особенно хрупкой становится граница между внутренним и внешним. Человек может слышать голос, но трагедия начинается не в самом факте голоса, а в том, что мозг предъявляет этот голос как реальность, не оставляя привычного пространства сомнения. Здесь есть важный философский нерв: мы привыкли думать, что реальность очевидна. Вот стол, вот чашка кофе, вот сообщение на экране. Но восприятие — это не фотография мира, а активная реконструкция. Мозг не просто принимает сигнал, он его интерпретирует, достраивает, фильтрует, сверяет с ожиданиями. Поэтому даже “здоровое” восприятие уже субъективно. Шизофрения в этом смысле показывает не что-то абсолютно чуждое человеку, а крайний, болезненный вариант того, что в мягкой форме присутствует у всех: склонность мозга строить смысл, искать закономерности, защищать убеждения и путать интерпретацию с фактом. Особенно сильна мысль о том, что психоз — это не отсутствие интеллекта. Джон Нэш был выдающимся математиком, но его разум всё равно мог создавать убедительные конструкции заговора. Это разрушает наивную веру в то, что ум сам по себе защищает от заблуждений. Интеллект может быть мощным инструментом, но он не гарантирует истины: иногда он лишь изобретательнее обслуживает ошибочную картину мира. В этом смысле критическое мышление — не просто набор логических приёмов, а форма внутренней дисциплины, почти духовной практики: способность сказать себе “я могу ошибаться”, даже когда переживание кажется абсолютно убедительным. При этом лекция избегает романтизации болезни. Да, некоторые люди учатся жить с голосами, переосмыслять их, воспринимать как выражение страха, тревоги или внутреннего конфликта. Но шизофрения остаётся тяжёлым расстройством, которое может разрушать жизнь, сокращать её продолжительность, приводить к социальной изоляции, бедности, проблемам со здоровьем и повышенному риску саморазрушения. Поэтому гуманность здесь не в том, чтобы говорить “это просто другой способ видеть мир”, а в том, чтобы признать реальность страдания и необходимость помощи. Очень важен акцент на стигме. Общество часто боится людей с шизофренией, потому что неизвестное кажется опасным. Но это страх перед образом, а не перед реальным человеком. Как и в отношениях, политике или истории, мы часто имеем дело не с действительностью, а с её идеализированной или демонизированной проекцией. Человек с диагнозом превращается в символ “опасного безумца”, хотя на практике он может быть уязвимым, разумным, добрым, талантливым и нуждающимся прежде всего в поддержке, а не в отчуждении. Отдельно важна тема близких. Благие намерения могут вредить: совет “бросай таблетки, тебе же лучше”, попытки лечить “бесов” у знахарей или чрезмерная опека могут ухудшать прогноз. Помощь требует не паники и не мистификации, а психообразования, терпения и уважения к медицинским рекомендациям. Здесь прагматизм оказывается формой любви: не красивое сочувствие на словах, а конкретное действие — поддержать лечение, сохранить контакт, видеть в человеке человека. Научная часть лекции показывает, что шизофрения не имеет простого объяснения. Генетика, дофамин, инфекции, токсоплазма, эндогенные ретровирусы, иммунные процессы — всё это куски большой мозаики. И это хороший пример того, как работает современное знание: оно не даёт единой окончательной истины, но постепенно уточняет карту. Объективная реальность, вероятно, есть, но мы подходим к ней через ограниченные модели, каждая из которых освещает лишь часть явления. Материалистическая строгость здесь не отменяет глубины вопроса, а наоборот делает его честнее: тайна сознания не становится меньше от того, что мы изучаем нейроны, дофамин и слуховую кору. Одна из самых провокационных линий лекции — сравнение психотического бреда с массовыми теориями заговора. Конечно, вера в QAnon, астрологию или гомеопатию не равна шизофрении. Но сходство в устойчивости убеждений заставляет задуматься. Если человек слышит голос и верит в тайный заговор — это болезнь. Если миллионы людей читают “зашифрованные послания” анонимного источника и отвергают любые опровержения — это уже социальное явление. Но с точки зрения отношения к истине разница иногда выглядит менее очевидной, чем нам хотелось бы. В итоге лекция не только о шизофрении. Она о человеческом мозге как машине смысла — великой, творческой, полезной и одновременно опасной. Этот мозг способен создавать математику, религию, культуру, любовь, научные теории и одновременно — голоса, заговоры, страхи, иллюзии. Он ищет порядок даже в шуме. Иногда это помогает выжить, иногда разрушает жизнь. Практический вывод можно сформулировать так: людям с шизофренией нужны не страх и не романтизация, а доказательная помощь, поддержка, уважение и возможность сохранять достоинство. А всем остальным нужна интеллектуальная скромность: умение помнить, что даже самое убедительное внутреннее переживание ещё не равно реальности. И, возможно, самый глубокий урок здесь такой: психическое здоровье — это не полное отсутствие иллюзий, а способность проверять свои иллюзии, не сливаться с ними окончательно. Если наш мозг всегда достраивает мир, где проходит граница между истиной, полезной интерпретацией и опасным самообманом?