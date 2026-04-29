Главная » Видео, Мировоззрение, Наука, Творчество

Шизофрения

18 0
Переслано от: Александр Панчин

В этом видео мы разберёмся в невероятной истории женщины, которой голоса в голове помогли найти реальную опухоль мозга. Поговорим о том, почему шизофрения — это сложный спектр состояний: от «игр разума» Джона Нэша до людей, научившихся мирно сожительствовать со своим подсознанием. Мы объясним биологию болезни через дофаминовую гипотезу и разберём роль древних ретровирусов, встроенных в нашу ДНК. Ещё мы выясним, чьи голоса слышат люди с шизофренией, где проходит грань между клиническим психозом и массовыми теориями заговора, и обсудим, как критическое мышление помогает возвращать контроль над реальностью, позволяя буквально «приручать» галлюцинации.

Источники: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQFU5_SvBrFsaBJ706CLf7pqEIQ-rEY7v9XTfXoXvYuCEwDRu6r2fGevVTvaslIoWh2j0X7KR9npuVF/pub

Эксперт: врач-психиатр Артём Ефремов https://www.instagram.com/dr.efremoff

Тест на шизотипические черты (SPQ-A): https://www.aspergers.ru/spq

️ БЛИЖАЙШИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Лекция «Свобода воли. Иллюзия вашего “Я”»
• АМСТЕРДАМ — 2 мая
• МАДРИД — 4 мая
• БЕЛГРАД — 3 июня
• ТБИЛИСИ — 5 июня
• ЕРЕВАН — 8 июня
• ТАШКЕНТ — 10 июня
• БИШКЕК — 12 июня
• АСТАНА — 14 июня
• АЛМАТЫ — 16 июня
• ЛИМАССОЛ — 27 июня
Информация и билеты: https://alexanderpanchin.com/

‍ Мой цикл лекций по критическому мышлению с интерактивными домашними заданиями: https://shl.ms/uCPyBOwBi1j (возможна оплата по частям)

Настолка «Научный апокалипсис»: https://scientificapocalypse.com/

Книга Immortality or Death (на англ. яз.) на Amazon: https://www.amazon.com/dp/B0F93JBB1D
Слушать аудиокнигу Immortality or Death (на англ. яз.) на Spotify: https://open.spotify.com/episode/1yCn6E7ZqF3rbiS4AUkr1X
Также книга доступна на сервисах Storytel, Bookmate, Everand, Google Play Books, Audible, Barnes & Noble, AudiobooksNow и Mobilism.

ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ
Для иностранных карт — https://patreon.com/scinquisitor
Для российских карт — https://boosty.to/scinquisitor
Для криптовалюты — https://taplink.cc/scinquisition

✔️ ПОДПИСАТЬСЯ
Instagram — https://instagram.com/panchin.nauka и https://instagram.com/scinquisitor
Telegram — https://t.me/ScienceInquisition
ТikTok — https://tiktok.com/@panchin.nauka
ВКонтакте — https://vk.com/panchin.nauka
Текстовая версия видео — https://open.substack.com/pub/scinquisitor и https://pikabu.ru/@scinquisition

#панчин #наука #шизофрения
00:00:00 Вступление. Загадочная история, описанная психиатром
00:04:34 Однажды появляются они… голоса!
00:05:31 История Джона Нэша: заговоры и тайные послания
00:07:03 Реклама
00:08:36 История Элеанор Лонгден: как подружиться с «голосами»
00:10:43 История Ричарда Чейза: «вампир из Сакраменто»
00:14:31 Вклад «голосов» в историю и культуру человечества
00:15:21 Каждая шизофрения уникальна. Основные симптомы и классификация
00:22:46 Реклама
00:23:32 Эволюционная загадка шизофрении. Роль вирусов
00:29:40 Мозг при шизофрении. Дофаминовая гипотеза
00:32:32 Почему они говорят? Исследования слуховых галлюцинаций
00:38:22 Как мы слышим: иллюзии и эффекты восприятия
00:44:26 Между реальностью и бредом. Каково жить с шизофренией
00:48:44 Методы лечения шизофрении: психологическая работа, медикаменты… кето-диета?
00:52:00 Альтернативные методы лечения и критика
00:54:10 Границы нормы и нетипичности. Разница между психозом, верой и убеждениями
00:57:00 Теории заговора и психоз
00:58:05 Заключение. Как поддерживать людей с заболеваниями

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: etquinque

Краткие тезисы

- Шизофрения — не “раздвоение личности” и не карикатурное безумие, а сложное психическое расстройство, при котором может нарушаться контакт с реальностью: возникают галлюцинации, бредовые убеждения, дезорганизация мышления, снижение мотивации и когнитивные трудности. - Психоз — состояние, где человек перестаёт надёжно отличать внутреннее от внешнего. Самое пугающее здесь не сами голоса, а утрата доверия к собственному восприятию: мозг начинает предъявлять свои конструкции как факты. - Голоса в голове бывают разными. Иногда они пугают и угрожают, иногда кажутся заботливыми, иногда воспринимаются как подсказки. Но научная позиция лекции проста: это не духи, не Бог и не инопланетяне, а работа самого мозга, которую человек не распознаёт как собственную. - Истории Джона Нэша и Элеонор Лонгден показывают, что с диагнозом можно жить осмысленно. Важный навык — не обязательно “победить” голоса, а научиться иначе к ним относиться: распознавать их как симптом, не подчиняться им автоматически, критически проверять свои убеждения. - Шизофрения не делает человека автоматически опасным. Большинство людей с таким диагнозом не совершают преступлений; более того, они сами чаще становятся жертвами насилия, стигмы, изоляции и непонимания. - Диагноз не ставится по одному признаку. Галлюцинации сами по себе ещё не означают шизофрению. Важны сочетание симптомов, длительность, устойчивость состояния и то, насколько оно нарушает жизнь человека. - Современная психиатрия уходит от жёстких подтипов шизофрении. Вместо ярлыков всё больше внимания уделяется конкретной картине симптомов у конкретного человека: у одного преобладают голоса и бред, у другого — апатия и снижение мотивации, у третьего — нарушения речи и мышления. - Симптомы делят на позитивные и негативные. - Позитивные — то, что “добавилось”: галлюцинации, бред, дезорганизованная речь. - Негативные — то, что “убавилось”: мотивация, эмоциональность, социальная активность. Также важны когнитивные нарушения: внимание, память, планирование. - Причины шизофрении многофакторны. Наследственность играет большую роль, но одного “гена шизофрении” нет. Риск складывается из множества генетических вариантов, факторов среды, инфекций, возможных иммунных процессов и особенностей развития мозга. - Обсуждается роль эндогенных ретровирусов. В лекции упоминается гипотеза о том, что древние вирусные фрагменты в нашей ДНК могут активироваться и быть связаны с повышенным риском шизофрении, хотя причинная связь пока не доказана окончательно. - Дофаминовая гипотеза остаётся одной из ключевых. Избыток дофаминовой активности в одних системах мозга может быть связан с бредом и галлюцинациями, а дефицит в других — с апатией и когнитивными трудностями. - Голоса могут возникать из-за ошибок распознавания источника внутренней речи. Мозг производит мысль, но не помечает её как “мою”, и человек воспринимает её как чужую. Это похоже на сбой чувства авторства. - Наше восприятие вообще не является “чистым зеркалом реальности”. Эффект Макгурка, слуховые иллюзии, достраивание слов из шума показывают: мозг постоянно интерпретирует, дополняет и иногда искажает мир. - Грань между психозом и массовыми заблуждениями философски тревожна. Теории заговора, вера в магическое мышление, астрологию или гомеопатию не равны шизофрении, но показывают, что здоровый мозг тоже способен защищать ложные убеждения от фактов. - Критическое мышление — не роскошь, а инструмент психической гигиены. Оно помогает не только людям с диагнозом, но и всем остальным: ведь каждый человек в той или иной степени подвержен иллюзиям, когнитивным искажениям и соблазну видеть смысл там, где его нет. - Лечение обычно требует сочетания медикаментов, терапии и поддержки. Антипсихотики помогают снижать позитивные симптомы, но могут иметь побочные эффекты и слабее воздействуют на негативные симптомы. Психообразование и поддержка близких крайне важны. - Альтернативные методы вроде кетодиеты не должны подменять доказательную помощь. Отдельные слабые исследования и личные отзывы не являются достаточным основанием для лечения тяжёлого психического расстройства. - Главная гуманистическая мысль лекции: за диагнозом всегда остаётся человек. Его нельзя сводить к болезни, пугаться его или романтизировать страдание. Нужны уважение, медицинская помощь, терпение и трезвое понимание.

Подробный вывод

В этой лекции шизофрения рассматривается не как мистический “провал в безумие”, а как сложное нарушение работы психики и мозга, где особенно хрупкой становится граница между внутренним и внешним. Человек может слышать голос, но трагедия начинается не в самом факте голоса, а в том, что мозг предъявляет этот голос как реальность, не оставляя привычного пространства сомнения. Здесь есть важный философский нерв: мы привыкли думать, что реальность очевидна. Вот стол, вот чашка кофе, вот сообщение на экране. Но восприятие — это не фотография мира, а активная реконструкция. Мозг не просто принимает сигнал, он его интерпретирует, достраивает, фильтрует, сверяет с ожиданиями. Поэтому даже “здоровое” восприятие уже субъективно. Шизофрения в этом смысле показывает не что-то абсолютно чуждое человеку, а крайний, болезненный вариант того, что в мягкой форме присутствует у всех: склонность мозга строить смысл, искать закономерности, защищать убеждения и путать интерпретацию с фактом. Особенно сильна мысль о том, что психоз — это не отсутствие интеллекта. Джон Нэш был выдающимся математиком, но его разум всё равно мог создавать убедительные конструкции заговора. Это разрушает наивную веру в то, что ум сам по себе защищает от заблуждений. Интеллект может быть мощным инструментом, но он не гарантирует истины: иногда он лишь изобретательнее обслуживает ошибочную картину мира. В этом смысле критическое мышление — не просто набор логических приёмов, а форма внутренней дисциплины, почти духовной практики: способность сказать себе “я могу ошибаться”, даже когда переживание кажется абсолютно убедительным. При этом лекция избегает романтизации болезни. Да, некоторые люди учатся жить с голосами, переосмыслять их, воспринимать как выражение страха, тревоги или внутреннего конфликта. Но шизофрения остаётся тяжёлым расстройством, которое может разрушать жизнь, сокращать её продолжительность, приводить к социальной изоляции, бедности, проблемам со здоровьем и повышенному риску саморазрушения. Поэтому гуманность здесь не в том, чтобы говорить “это просто другой способ видеть мир”, а в том, чтобы признать реальность страдания и необходимость помощи. Очень важен акцент на стигме. Общество часто боится людей с шизофренией, потому что неизвестное кажется опасным. Но это страх перед образом, а не перед реальным человеком. Как и в отношениях, политике или истории, мы часто имеем дело не с действительностью, а с её идеализированной или демонизированной проекцией. Человек с диагнозом превращается в символ “опасного безумца”, хотя на практике он может быть уязвимым, разумным, добрым, талантливым и нуждающимся прежде всего в поддержке, а не в отчуждении. Отдельно важна тема близких. Благие намерения могут вредить: совет “бросай таблетки, тебе же лучше”, попытки лечить “бесов” у знахарей или чрезмерная опека могут ухудшать прогноз. Помощь требует не паники и не мистификации, а психообразования, терпения и уважения к медицинским рекомендациям. Здесь прагматизм оказывается формой любви: не красивое сочувствие на словах, а конкретное действие — поддержать лечение, сохранить контакт, видеть в человеке человека. Научная часть лекции показывает, что шизофрения не имеет простого объяснения. Генетика, дофамин, инфекции, токсоплазма, эндогенные ретровирусы, иммунные процессы — всё это куски большой мозаики. И это хороший пример того, как работает современное знание: оно не даёт единой окончательной истины, но постепенно уточняет карту. Объективная реальность, вероятно, есть, но мы подходим к ней через ограниченные модели, каждая из которых освещает лишь часть явления. Материалистическая строгость здесь не отменяет глубины вопроса, а наоборот делает его честнее: тайна сознания не становится меньше от того, что мы изучаем нейроны, дофамин и слуховую кору. Одна из самых провокационных линий лекции — сравнение психотического бреда с массовыми теориями заговора. Конечно, вера в QAnon, астрологию или гомеопатию не равна шизофрении. Но сходство в устойчивости убеждений заставляет задуматься. Если человек слышит голос и верит в тайный заговор — это болезнь. Если миллионы людей читают “зашифрованные послания” анонимного источника и отвергают любые опровержения — это уже социальное явление. Но с точки зрения отношения к истине разница иногда выглядит менее очевидной, чем нам хотелось бы. В итоге лекция не только о шизофрении. Она о человеческом мозге как машине смысла — великой, творческой, полезной и одновременно опасной. Этот мозг способен создавать математику, религию, культуру, любовь, научные теории и одновременно — голоса, заговоры, страхи, иллюзии. Он ищет порядок даже в шуме. Иногда это помогает выжить, иногда разрушает жизнь. Практический вывод можно сформулировать так: людям с шизофренией нужны не страх и не романтизация, а доказательная помощь, поддержка, уважение и возможность сохранять достоинство. А всем остальным нужна интеллектуальная скромность: умение помнить, что даже самое убедительное внутреннее переживание ещё не равно реальности. И, возможно, самый глубокий урок здесь такой: психическое здоровье — это не полное отсутствие иллюзий, а способность проверять свои иллюзии, не сливаться с ними окончательно. Если наш мозг всегда достраивает мир, где проходит граница между истиной, полезной интерпретацией и опасным самообманом?
Редактор: etquinque
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j1Oz3ia9vxE
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Шизофрения как постоянное состояние сознания европейских демократов
Политическая шизофрения Европы
Отсутствие интимного стыда – признак шизофрении…
Здравствуй, социальная шизофрения!
Русские против России: очерки к портрету социальной шизофрении
С шизофренией во власти пора кончать
Не дожидайтесь шизофрении
Письмо читателя. «Шизофрения «эффективных» менеджеров»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru