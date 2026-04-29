В этом видео мы разберёмся в невероятной истории женщины, которой голоса в голове помогли найти реальную опухоль мозга. Поговорим о том, почему шизофрения — это сложный спектр состояний: от «игр разума» Джона Нэша до людей, научившихся мирно сожительствовать со своим подсознанием. Мы объясним биологию болезни через дофаминовую гипотезу и разберём роль древних ретровирусов, встроенных в нашу ДНК. Ещё мы выясним, чьи голоса слышат люди с шизофренией, где проходит грань между клиническим психозом и массовыми теориями заговора, и обсудим, как критическое мышление помогает возвращать контроль над реальностью, позволяя буквально «приручать» галлюцинации.

Источники: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQFU5_SvBrFsaBJ706CLf7pqEIQ-rEY7v9XTfXoXvYuCEwDRu6r2fGevVTvaslIoWh2j0X7KR9npuVF/pub

Эксперт: врач-психиатр Артём Ефремов https://www.instagram.com/dr.efremoff

Тест на шизотипические черты (SPQ-A): https://www.aspergers.ru/spq

‍ Мой цикл лекций по критическому мышлению с интерактивными домашними заданиями: https://shl.ms/uCPyBOwBi1j (возможна оплата по частям)

Настолка «Научный апокалипсис»: https://scientificapocalypse.com/

Книга Immortality or Death (на англ. яз.) на Amazon: https://www.amazon.com/dp/B0F93JBB1D

Слушать аудиокнигу Immortality or Death (на англ. яз.) на Spotify: https://open.spotify.com/episode/1yCn6E7ZqF3rbiS4AUkr1X

Также книга доступна на сервисах Storytel, Bookmate, Everand, Google Play Books, Audible, Barnes & Noble, AudiobooksNow и Mobilism.

00:00:00 Вступление. Загадочная история, описанная психиатром

00:04:34 Однажды появляются они… голоса!

00:05:31 История Джона Нэша: заговоры и тайные послания

00:07:03 Реклама

00:08:36 История Элеанор Лонгден: как подружиться с «голосами»

00:10:43 История Ричарда Чейза: «вампир из Сакраменто»

00:14:31 Вклад «голосов» в историю и культуру человечества

00:15:21 Каждая шизофрения уникальна. Основные симптомы и классификация

00:22:46 Реклама

00:23:32 Эволюционная загадка шизофрении. Роль вирусов

00:29:40 Мозг при шизофрении. Дофаминовая гипотеза

00:32:32 Почему они говорят? Исследования слуховых галлюцинаций

00:38:22 Как мы слышим: иллюзии и эффекты восприятия

00:44:26 Между реальностью и бредом. Каково жить с шизофренией

00:48:44 Методы лечения шизофрении: психологическая работа, медикаменты… кето-диета?

00:52:00 Альтернативные методы лечения и критика

00:54:10 Границы нормы и нетипичности. Разница между психозом, верой и убеждениями

00:57:00 Теории заговора и психоз

00:58:05 Заключение. Как поддерживать людей с заболеваниями