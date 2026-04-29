«Росатом» произвел пуск первой атомной электростанции в Бангладеш

Событие знаковое и чертовски приятное, но зачем же такой заголовок-то?

АЭС “Руппур” – это ДВА блока на базе ДВУХ реакторов ВВЭР-1200, топливо начинают загружать в реактор блока №1, и к этим фактам стоит относиться корректнее.

Присоединяюсь к поздравлениям в адрес Росатома, ко всем структурам корпорации, работавшим над реализацией этого проекта!

Напомню, что первый бетон на площадке АЭС “Руппур” был залит 30 ноября 2017 года, но то, что проект не был остановлен после государственного переворота, произошедшего в Бангладеш в августе 2024 года – согласитесь, настоящий полит-технологический феномен. И говорит это, мне кажется о том, что мечта первого руководителя независимой Республики Бангладеш, “отца нации”, Шейха Муджибура Рахмана, была не его личным желанием, а волей всего народа республики.

И да, пару слов о значении АЭС Руппур для объединенной энергосистемы Бангладеш. Общая установленная мощность ОЭС на апрель 2026 года – 28,9 ГВт, то есть два блока ВВЭР-1200 — это около 9%. Какой будет доля в объеме выработки электроэнергии, сейчас определить очень непросто – в Бангладеш уже идет строительство новых генерирующих мощностей, ожидается реализация новых проектов, но есть основания полагать, что вклад АЭС “Руппур” составит не менее 10%.

Еще раз – мои поздравления, а всем нам остается внимательно следить за всеми этапами на пути к промышленному пуску как первого, так и второго блока.

И отдельное внимание – тому, сколько именно пусков реакторов удастся реализовать Росатому в 2026 году. Блок № 1 Курской АЭС-2, блок № 1 АЭС “Руппур”, впереди – блок № 1 АЭС “Аккую”, блок № 7 АЭС “Тяньвань” и блок № 1 на АЭС “Сюйдапу”. Держим кулаки!