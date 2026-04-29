Бывший советник Путина по развитию интернета прокомментировал планы взымать отдельную плату за зарубежный трафик.

“1 ГБ трафика через VPN будет стоить около 4500 рублей. При таком раскладе платить будут готовы лишь 20–30% пользователей. Главная цель такой инициативы — снизить потребление запрещённых соцсетей. У нас попытались отдельно выделить сервисы VPN, но выяснилось, что отличить посетителей очень сложно. Как я понимаю, в связи с этим решили сделать платным весь зарубежный трафик. Если контролировать весь трафик, не пытаясь выделить отдельно VPN и так далее, это просто сделать. На этом фоне выиграют наши видеосервисы, потому что сейчас многие смотрят тот же замедленный YouTube. Для мобильного оператора тоже не сложно сделать зарубежный трафик платным или ограниченно доступным. Разделять сложнее. А брать, например, доллар за гигабайт зарубежного трафика и не брать ничего за российский очень просто» (с) Герман Клименко

4000 рублей за 1 гигабайт это конечно жестко. Раньше говорили про 15 гигагбайт бесплатного трафика, хотя их мало на что хватит.