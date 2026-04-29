При таком раскладе платить будут готовы лишь 20–30% пользователей

Переслано от: Colonelcassad

Бывший советник Путина по развитию интернета прокомментировал планы взымать отдельную плату за зарубежный трафик.

“1 ГБ трафика через VPN будет стоить около 4500 рублей. При таком раскладе платить будут готовы лишь 20–30% пользователей. Главная цель такой инициативы — снизить потребление запрещённых соцсетей. У нас попытались отдельно выделить сервисы VPN, но выяснилось, что отличить посетителей очень сложно. Как я понимаю, в связи с этим решили сделать платным весь зарубежный трафик. Если контролировать весь трафик, не пытаясь выделить отдельно VPN и так далее, это просто сделать. На этом фоне выиграют наши видеосервисы, потому что сейчас многие смотрят тот же замедленный YouTube. Для мобильного оператора тоже не сложно сделать зарубежный трафик платным или ограниченно доступным. Разделять сложнее. А брать, например, доллар за гигабайт зарубежного трафика и не брать ничего за российский очень просто» (с) Герман Клименко

4000 рублей за 1 гигабайт это конечно жестко. Раньше говорили про 15 гигагбайт бесплатного трафика, хотя их мало на что хватит.

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: etquinque

Краткие тезисы статьи

- Обсуждается идея отдельной платы за зарубежный интернет-трафик, включая трафик через VPN и доступ к иностранным сервисам. - Ориентировочная цена называется крайне высокой: около 4000–4500 рублей за 1 ГБ зарубежного трафика через VPN или вообще за зарубежный трафик. - Герман Клименко, бывший советник президента РФ по развитию интернета, считает, что при такой цене платить будут готовы лишь 20–30 пользователей — вероятно, имеется в виду очень узкая группа людей, для которых доступ принципиально важен. - Главная цель инициативы — снизить потребление запрещённых или нежелательных зарубежных соцсетей и сервисов. - Выделить именно VPN-трафик технически сложно, потому что пользователи и сервисы могут маскировать соединения, а трафик бывает трудно однозначно классифицировать. - Поэтому предлагается более грубый подход: сделать платным весь зарубежный трафик, не пытаясь отдельно отличать VPN, YouTube, соцсети и другие сервисы. - Для операторов связи это технически проще, чем точечно блокировать или тарифицировать отдельные сервисы: российский трафик — бесплатно или дёшево, зарубежный — платно или ограниченно. - Российские видеосервисы могут выиграть, потому что пользователи будут меньше смотреть зарубежные площадки вроде YouTube и чаще переходить на отечественные аналоги. - Упоминается, что раньше обсуждался вариант с 15 ГБ бесплатного зарубежного трафика, но автор текста считает, что этого объёма мало для полноценного использования интернета.

Подробный вывод

Идея платного зарубежного трафика выглядит не просто как экономическая мера, а как инструмент управления цифровым поведением пользователей. Формально это можно подать как тарифную политику: российский трафик дешевле, зарубежный дороже. Но по сути речь идёт о создании такой среды, где доступ к внешнему интернету становится не запрещённым напрямую, а экономически неудобным. Это важный нюанс. Запрет — грубый механизм. Высокая цена — более мягкий, но иногда даже более эффективный способ ограничения. Человек вроде бы сохраняет свободу выбора, но сама структура условий подталкивает его к «правильному» выбору. В этом смысле технология становится не нейтральным инструментом, а частью социальной архитектуры: она не говорит напрямую, что смотреть, но меняет стоимость доступа к разным частям реальности. С технической точки зрения логика понятна. Борьба именно с VPN сложна: протоколы меняются, трафик маскируется, появляются новые методы обхода. Это похоже на вечную гонку между антивирусами и вирусами или между системами модерации и способами обхода фильтров. Поэтому вместо тонкой настройки предлагается грубая классификация: всё российское — одно, всё зарубежное — другое. Для оператора это действительно проще. Но простота технического решения не означает его разумность для общества. Интернет исторически ценен именно тем, что он разрушает границы между локальным и глобальным знанием. Если зарубежный трафик становится роскошью, страдают не только любители запрещённых соцсетей. Под удар попадают: - программисты, использующие зарубежную документацию и репозитории; - студенты и исследователи; - специалисты, работающие с международными платформами; - бизнес, связанный с внешними рынками; - обычные пользователи, которым нужен доступ к разным источникам информации. Здесь возникает типичная проблема идеализации. Сторонники подобных мер могут представлять себе «суверенный интернет» как самодостаточную, защищённую и гармоничную систему. Но реальность сложнее: цифровая экосистема не строится только на национальных видеосервисах и локальных новостях. Она держится на глобальных стандартах, библиотеках, облаках, научных публикациях, open-source-проектах, международной коммуникации. Отрезая или удорожая внешний контур, можно усилить внутренние сервисы, но одновременно ослабить интеллектуальную и технологическую связность страны с миром. Есть и экономический парадокс. Если цена действительно будет около 4000–4500 рублей за гигабайт, это не похоже на рыночный тариф. Это скорее заградительная цена. При таком уровне оплаты большинство пользователей просто откажутся от зарубежного трафика либо начнут искать обходные пути. А когда система слишком давит на поведение людей, она часто порождает не послушание, а теневые практики, техническую изобретательность и недоверие. При этом в тексте есть заметная неоднозначность: Клименко говорит о варианте «доллар за гигабайт», а затем упоминается цена в районе 4000 рублей. Это очень разные масштабы. 1 доллар за ГБ — дороговато, но ещё обсуждаемо как специальная тарификация. 4000–4500 рублей за ГБ — уже фактически запретительная мера. Поэтому важно различать: речь идёт о реальном проекте, экспертной гипотезе или эмоциональной интерпретации инициативы. Философски эта ситуация упирается в вопрос: что такое интернет — услуга, инфраструктура или пространство свободы? Если считать его просто услугой, то можно менять тарифы как угодно. Если инфраструктурой — нужно учитывать последствия для образования, науки, бизнеса и культуры. Если пространством свободы — любое искусственное сужение доступа становится не только технической, но и этической проблемой. Практический итог такой: платный зарубежный трафик может действительно снизить потребление иностранных сервисов, особенно развлекательных. Российские платформы в краткосрочной перспективе могут получить рост аудитории. Но долгосрочно такая мера рискует привести к цифровой изоляции, снижению качества доступа к знаниям и усилению недоверия между пользователями, государством и операторами связи. Самое уязвимое место инициативы — попытка заменить свободную конкуренцию сервисов административно-экономическим барьером. Если отечественные платформы выигрывают потому, что стали удобнее, качественнее и интереснее — это здоровое развитие. Если они выигрывают потому, что альтернативы стали слишком дорогими или недоступными — это уже не развитие, а искусственная теплица. А тепличные системы редко становятся сильными без настоящего ветра конкуренции. В итоге вопрос не только в цене гигабайта. Вопрос глубже: мы хотим строить цифровую среду через доверие, качество и осознанный выбор — или через ограничение, удорожание и принуждение? И где проходит граница между защитой информационного пространства и потерей живой связи с более широкой реальностью?
Редактор: etquinque
Источник: https://t.me/boris_rozhin/208717
Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 30 июня 2016
Сводки от ополчения Новороссии 20 февраля 2016
Чего Америке от нас нужно?
Forbes(США). 5 причин, по которым Америка не будет готова к следующей войне
Плато Наска: в аду замороженной математики
Удар по абрамовичам: Путин лишил обладателей двойного гражданства льгот для «иностранных инвесторов»
Мировая общественность рукоплещет украинской хунте, потому что это правительство готово действовать по указке МВФ
Авантюра
