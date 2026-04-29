ЛЕВЫХ БОЛЬШЕ НЕТ! Почему исчезла классовая борьба? | Александр Колпакиди и Олег Новиков
Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/
Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx
Историк Александр Колпакиди и исследователь Олег Новиков разбирают кризис мирового левого движения — самый глубокий со времён Первого Интернационала. Как спецслужбы Запада дробят оппозицию изнутри на примере Корбина и Вагенкнехт. Почему зелёные из антивоенной силы превратились в главную опору капитализма. Что такое киберкоммунизм и как ИИ может реализовать идею прямой демократии без бюрократии. И почему Польша при всём своём антисоветском курсе сохраняет живую ностальгию по культуре ПНР.
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
00:00 — Уникальный опыт Олега Новикова: изучение левых движений по всему миру
01:49 — Великая депрессия идей: почему у левых больше нет боевых организаций?
02:28 — Сенсация из Польши: легализация Компартии и парадоксы польского социализма
11:16 — Бунт «новых-новых левых»: почему гендерная повестка убивает классовую борьбу
16:59 — МАГА-коммунизм в США: запрос на социалку среди сторонников Трампа
26:32 — Кооперативный социализм и крах кибернетических утопий прошлого
51:41 — Китай как единственная надежда: почему антикитайская пропаганда выгодна олигархам
69:15 — Киберкоммунизм: как интернет и ИИ сделают прямую демократию реальностью
75:01 — Зеленые на службе капитала: от антивоенных лозунгов до бомбардировок Белграда
80:05 — Иран, Палестина и новый импульс для мирового антиимпериализма
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная тема беседы — кризис современного левого движения. Участники утверждают, что у левых сегодня нет сильной общей идеологии, крупных массовых организаций, боевых профсоюзов и новых идей, сопоставимых по масштабу с марксизмом, ленинизмом или антиколониальным движением XX века. - Левые партии Европы часто существуют инерционно. Примеры Польши, Чехии, Германии, Швеции, Испании, Португалии и Франции показывают: где-то коммунистические партии сохранились формально, где-то превратились в электоральные клубы, где-то растворились в леволиберальной повестке. - Выборы признаются важными, но недостаточными. Участники подчеркивают, что электоральные успехи отдельных партий или блоков не решают главную проблему — отсутствие стратегической идеи и массовой социальной базы. - Критика леволиберальной повестки занимает центральное место. В беседе проводится мысль, что современное левое движение слишком часто подменяет классовую борьбу темами идентичности, гендера, миграции и культурных конфликтов. - Сара Вагенкнехт рассматривается как пример попытки выйти из тупика. Ее проект интерпретируется как попытка соединить социальную повестку, критику глобализма, скепсис к миграционной политике и дистанцирование от леволиберального мейнстрима. - Обсуждается феномен “мага-коммунизма” в США. Под этим понимается поиск новой левой риторики, которая отказывается от привычной либеральной культурной повестки и пытается говорить с рабочими, консервативными и патриотически настроенными слоями. - Муниципальный социализм представлен как перспективное направление. Примеры Испании, Вены и локальных проектов показывают, что конкретные вопросы — аренда жилья, городская среда, транспорт, зеленые зоны, коммунальные услуги — могут быть ближе людям, чем абстрактные идеологические декларации. - Палестинская тема названа новым импульсом для антиимпериализма. Участники считают, что протесты вокруг Палестины возвращают левым эмоциональную энергию, особенно среди молодежи и мигрантских сообществ. - Китай рассматривается как потенциальный новый центр левого мира. В беседе звучит мысль, что отсутствие серьезной дискуссии о Китае среди левых — симптом их интеллектуального кризиса, поскольку в XX веке отношение к СССР было ключевым вопросом для мирового коммунистического движения. - Киберкоммунизм назван возможной новой идеей для левых. Развитие цифровых технологий, искусственного интеллекта, платформенной экономики и прямой демократии может дать левому движению новую программу, если оно сумеет осмыслить изменение производительных сил. - Прямая демократия становится технически возможной. Интернет-голосования, цифровое самоуправление и участие граждан в принятии решений рассматриваются как инструменты, которые могут обновить социалистическую практику. - Исторические примеры используются как зеркало настоящего. Обсуждаются Португалия после Революции гвоздик, Испания после Франко, Франция 1968 года, Польша между войнами, ГДР, антиколониальная работа Коминтерна в Индии и роль СССР в поддержке национально-освободительных движений. - Современная европейская политика описывается как ложная альтернатива. С одной стороны — неолиберальные и леволиберальные силы, с другой — правые консерваторы и националисты; при этом настоящей левой альтернативы, по мнению участников, почти нет. - Рост военной риторики в Европе трактуется как тревожный симптом. Обсуждаются страхи перед Россией, расширение НАТО, милитаризация Финляндии и Швеции, рост оборонных расходов и интересы военно-промышленного комплекса. - Финальный акцент — необходимость обновления без отказа от базовых принципов. Участники считают, что марксизм и ленинизм нельзя механически повторять как набор мантр: их нужно применять к новой реальности — цифровой экономике, ИИ, геополитике Китая, новому рабочему классу и кризису глобального капитализма.
Подробный выводВ данной лекции левое движение предстает не как единый живой организм, а скорее как множество разрозненных фрагментов: где-то остались старые партии, где-то — интеллектуальные кружки, где-то — муниципальные проекты, где-то — молодежные вспышки протеста. Но общего дыхания, общего языка и общей исторической уверенности, по мысли участников, почти нет. Главная проблема формулируется достаточно жестко: левые перестали быть силой, которая объясняет мир и предлагает путь его изменения. Когда-то марксизм смог дать языку социальной борьбы научную строгость, а ленинизм — организационную форму. В XX веке это сочеталось с антиколониальным движением, профсоюзами, партиями, подпольем, культурой, газетами, международной солидарностью. Сегодня же левое движение часто оказывается либо электоральным приложением к либеральной политике, либо хранителем музейной памяти, либо локальным активизмом без большой стратегии. При этом беседа важна именно тем, что не сводит кризис левых к одной причине. Здесь есть и структурные факторы — деиндустриализация, ослабление классического рабочего класса, распад советского блока, изменение медиа, рост цифровой экономики. Есть и идеологические факторы — подмена классовой повестки культурной, зависимость от леволиберального языка, неспособность говорить с “обычным человеком”. Есть и геополитические факторы — отсутствие нового центра, подобного СССР, который когда-то был не просто государством, а символом альтернативной исторической возможности. Особенно важна мысль о Китае. Участники подчеркивают: если в XX веке невозможно было быть серьезным коммунистом и не иметь позиции по отношению к Советскому Союзу, то сегодня странно быть левым и не осмыслять Китай. Но здесь требуется осторожность. Китай — не мифический спаситель и не готовая модель для копирования. Он скорее исторический вызов: страна, где коммунистическая партия управляет рыночными механизмами, цифровой инфраструктурой, индустриальным ростом и глобальной торговлей. Это не укладывается в старые схемы. И именно поэтому левые обязаны не поклоняться Китаю и не демонизировать его, а изучать его трезво. Вторая потенциально плодотворная линия — киберкоммунизм. Это, пожалуй, один из самых интересных моментов беседы. Если марксизм всегда исходил из анализа производительных сил, то игнорировать искусственный интеллект, платформенную экономику, автоматизацию, большие данные и цифровую демократию — значит отказаться от собственного метода. Новый рабочий класс уже не всегда стоит у станка: он может быть курьером, программистом, оператором платформы, дизайнером, модератором, сборщиком данных, человеком в логистической цепочке. Эксплуатация стала менее видимой, но не исчезла. Просто фабрика частично переехала в приложение, алгоритм и облако. Муниципальный социализм в этом контексте выглядит как практический мост между большой идеей и повседневной жизнью. Людям не всегда близки абстрактные формулы о диктатуре пролетариата, но им понятны аренда жилья, цены, транспорт, поликлиники, школы, камеры наблюдения, городские парки, коммунальные платежи. Здесь истина политики становится почти бытовой: если человеку негде жить, если его зарплата уходит на аренду, если город принадлежит девелоперам, то разговор о социализме может начаться не с цитаты, а с подъезда, двора и счета за отопление. Сильная сторона беседы — широкий исторический горизонт. Португалия, Испания, Польша, Франция, Германия, Индия, Китай, США — всё это используется как материал для сравнения. Иногда рассуждение уходит в гипотезы и спорные политические интерпретации, поэтому важно отделять факты от предположений. Но сама интуиция верна: левое движение нельзя понять только через сегодняшние рейтинги партий. Оно всегда было связано с историей империй, колоний, войн, спецслужб, культуры, профсоюзов, университетов, городских движений и международных сетей. Интересна и критика идеализаций. Участники постоянно возвращаются к мысли, что многие левые живут образом прошлого, а не реальностью. Но то же самое можно сказать и о правых, которые идеализируют нацию, империю, традицию или “золотой век”. И здесь возникает почти философский нерв беседы: политика часто строится не вокруг реального человека, а вокруг образа — “рабочего”, “народа”, “нации”, “Европы”, “Запада”, “Китая”, “революции”. Но образ может стать идолом. А идол, даже красный, рано или поздно начинает требовать жертв вместо мышления. Общий вывод можно сформулировать так: левые не исчезли, но потеряли форму, язык и историческую инициативу. Их будущее зависит от способности соединить несколько линий: классовую борьбу, антиимпериализм, цифровую экономику, муниципальную практику, прямую демократию, экологию без либерального морализаторства и социальную защиту без культурной высокомерности. Это сложная задача, но именно такие задачи и рождают новые эпохи. В финале звучит ленинская по духу мысль: базовые принципы нельзя менять ради моды, но и повторять старые формулы без анализа новой реальности — значит предавать сам метод. Марксизм силен не тем, что дает готовые ответы на все времена, а тем, что учит видеть движение противоречий. И если мир изменился, то верность традиции заключается не в механическом повторении, а в способности снова мыслить радикально, точно и практически. Открытый вопрос остается главным: если истина политики всегда рождается между опытом людей, историческими обстоятельствами и борьбой за будущее, то какая новая форма левой идеи сможет сегодня быть не воспоминанием о прошлом, а живым смыслом для настоящего?