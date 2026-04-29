«Историю сию в порядок привел»

Имя Василия Никитича Татищева неразрывно связано с огромным количеством самых важных событий русской истории. Он, один из сподвижников Петра Великого – создатель Уральского промышленного района и человек, который осваивал русский фронтир, двигал границу империи на юг, выдающийся экономист, государственный деятель, просветитель и, наконец, великий историк – создатель современной русской исторической школы.

В Татищеве, пожалуй, наиболее полно воплотился идеал русского человека первой половины XVIII столетия, который должен был знать все и всюду успевать. Он был настоящим «человеком эпохи Возрождения», тем, кто всего за полвека поднял Россию.

Василий Татищев родился 29 апреля 1686 года в деревеньке Барсуково под Псковом в знатном, но обедневшем дворянском роду. Это были настоящие Рюриковичи, потомки смоленских князей, которые после объединения Руси утратили и княжеский титул, и семейные владения. Так что к концу XVII века Татищевы считались простыми, небогатыми дворянами. Никита Татищев, отец Василия, даже не имел чина московского дворянина, он был простым жильцом, то есть провинциальным дворянином, имеющим право служить в Москве. Для таких существовал лишь один путь к вершине – любыми способами оказаться близ царского трона и показать себя максимально полезным.

Василий сполна воспользовался выпавшим ему шансом. В 1682 году в Москве случается стрелецкий бунт. Войско выступает против переворота клана Нарышкиных, которые заставили Боярскую думу проголосовать за правление еще совсем маленького царя Петра I. По требованию стрельцов к власти возвращаются сторонники Милославских, а на русском троне оказываются сразу два соправителя – Петр I и Иван V.

Иван, впрочем, был весьма слаб здоровьем. Всем было ясно, что его «правление» не более чем ширма для борьбы придворных кланов, а решающие схватки за власть лишь отложены на несколько лет. Однако царю требовались придворные. И вот, в 1693 году, в возрасте всего семи лет Татищева берут в царский дворец, в Москву, на должность стольника. Положение стольника при больном царе влиятельным назвать никак нельзя. Татищев попадает в число придворных супруги царя Ивана – царицы Прасковьи Федоровны. Так началось его вхождение в самые высокие сферы государственной жизни.

Но всего через три года царь Иван умирает. У царицы в это время при дворе числится больше двух сотен стольников. Почти всех их приказано распустить по домам. Прасковья с малым штатом придворных отправляется в «почетную ссылку» в подмосковное село Измайловское. Татищев возвращается к отцу в Псков, где проводит несколько лет, занимаясь самообразованием и чтением книг. О своем первом пребывании при царском дворе, Василий позднее оставит не самый лестный отзыв: «Двор царицы Прасковьи Федоровны, от набожности был госпиталь на уродов, юродов, ханжей и шалунов».

И тут у юного провинциального дворянина появляется новый шанс проявить себя. Россия вступает в Великую Северную войну со Швецией. И начало этой войны оказывается крайне неудачным. Русская армия терпит тяжелое поражение под Нарвой.

Царю Петру I требуются офицеры для создаваемого заново войска. В 1706 году Василий попадает на службу в драгунский полк, где очень быстро получает офицерский чин. Начиная с этого времени, и до самого конца Северной войны, карьера Татищева теперь связана с армией.

В 1704 году он участвует во взятии Нарвы, а в 1709-м сражается под Полтавой, где был ранен. Тогда в молодом кавалерийском офицере заметили не только храброго воина, но и человека с быстрым, аналитическим умом. Его покровителем становится сподвижник Петра I, граф Яков Брюс, руководитель русской артиллерии и один из образованнейших людей своего времени.

По протекции графа Татищева в 1713–1716 годах отправляют учиться в Германию для изучения инженерного дела, артиллерии и математики. За границей Татищев не только постигает науки, но и знакомился с новейшими научными трудами, покупает книги, собрав в итоге к концу жизни библиотеку, которая стала одной из лучших частных библиотек России.

Сам Татищев очень ценил этот этап своей биографии и позже признавал, что всем лучшим в себе он обязан петровским реформам и самому государю: «Всё, что имею — чины, честь, имение и главное над всем — разум, единственно всё по милости Его Величества имею».

Первое историческое исследование Татищева имело весьма курьезный характер. Он сумел разоблачить фальшивую древность картины, которую за большие деньги собрались продать Петру I власти Гамбурга. Так казна избежала ненужных расходов, а Татищев приобрел опыт работы с историческими источниками. История была далеко не единственным интересом Татищева.

Его деятельность поражает своей широтой. В 1718 году он участвует в переговорах со шведами, выторговывая для России как можно более выгодные условия завершения войны. Тогда же участвует в учреждении берг-коллегии – государственного ведомства, отвечавшего за разведку полезных ископаемых и их освоение.

В следующем году Татищев получает важное задание: составление книги посвящённой географии и картографии российского государства. Задание это Петр дал Брюсу, а тот препоручил дело Татищеву, считая его достойным специалистом. Татищев энергично взялся за работу и вскоре подготовил несколько рукописных тетрадей, объемом около 130 листов. Именно тогда, Татищев пришел к выводу, который определит его главный научный интерес: без знания истории страны невозможно понять ее географию.

Историк и биограф Татищева Аполлон Кузьмин высоко оценивал его первую книгу: «…он ставил вопрос об упорядочении системы землевладения и податного обложения в масштабах всего государства. Критике в ней [книге] подвергалась не только практика размежевания, но и податная реформа, подготавливавшаяся на протяжении целого десятилетия и завершившаяся в 1718 году заменой подворного обложения подушным».

В 1720 году Татищева ждет новое назначение – на Урал, где уже были обнаружены ценнейшие залежи металлов и строились первые заводы. Татищев развернул там бурную деятельность. Он построил Екатеринбургский завод, основал Егошихинский завод, основал город Пермь, заложил крепость Ставрополь-на-Волге (современный Тольятти).

При нем была создана горная промышленность Урала: построены десятки рудных шахт и металлургических заводов, открыты школы, основывались новые заводские села и города. Татищев руководил Монетной конторой в Москве, где механизировал монетный двор и наладил промышленную чеканку медных и серебряных монет. В 1734 году он стал руководителем Канцелярия главного правления Сибирских и Казанских заводов, находящейся в Екатеринбурге, то есть фактическим правителем всего Урала.

В 1724–1726 годах Татищев с дипломатической миссией находился в Швеции, где изучал финансы и экономику, а также собирал материалы по русской истории в местных архивах.

Татищев в совершенстве владел десятью языками: французским, немецким, английским, шведским, калмыцким, а также несколькими тюркскими. Он составил первый русско-калмыцко-татарский словарь, лично рисовал карты и ввел в обиход название «Уральские горы», которые до этого именовались Каменным Поясом. В экономических записках 1740-х годов Татищев призывал заменить барщину оброком и дать крестьянам большую экономическую свободу.

Но главным увлечением Татищева стала история, которой он занимался не по поручению правителей, а по требованию сердца. Татищев не был кабинетным ученым; он собирал исторические документы повсюду, где бы ни находился. Он разыскивал древние летописи, государственные акты, частные документы.

Многие из этих источников, к сожалению, не сохранились до наших дней, но благодаря Татищеву мы хотя бы знаем об их существовании.

Он открыл для науки такие бесценные памятники, как «Русская Правда», Судебник 1550 года и «Книга Большому Чертежу». Татищев предложил первую в отечественной науке периодизацию русской истории: господство единовластия (862–1132 гг.), нарушение единовластия (1132–1462 гг.) и его восстановление (с 1462 года).

Татищев был блестящим администратором, отличным ученым, неплохим дипломатом, но очень плохим царедворцем. Он постоянно не ладил с вельможами, спорил, смело отстаивал свое мнение, не считаясь с чинами. В 1731 году из-за ссоры с Бироном, могущественным фаворитом императрицы Анны I, его обвинили в коррупции. Татищев попал под суд, но был оправдан и возвращен на службу. В 1745 году Татищева окончательно отстраняют от дел и отправляют в ссылку в имение Болдино под Москвой. Там он прожил последние годы.

Именно в Болдино Татищев, лишенный возможности влиять на государственные дела, полностью посвятил себя написанию «Истории Российской». Как только «История» увидела свет, вокруг нее разгорелись споры, которые не утихают до сих пор. В труде Татищева содержались уникальные сведения, которые не встречались больше ни в одном из известных источников. Это так называемые «татищевские известия» — фрагменты летописей, отрывки древних документов, которые неизвестны современной науке.

Сам Татищев объяснял это тем, что пользовался древними рукописями, которые позже были утрачены. Он ссылался на целый ряд документов, в том числе на так называемую «Иоакимовскую летопись», которую приписывал первому новгородскому епископу Иоакиму, жившему в XI веке.

Долгое время большинство ученых доверяли Татищеву и использовали его сведения как точные источники по истории Древней Руси. Однако в XIX, а особенно в XX веке, в науке появился более скептический взгляд на эти известия. Споры о происхождении «татищевских известий», продолжаются и в наши дни.

Некоторые исследователи, считают, что никаких утраченных летописей не существовало. А это значит, что «татищевские известия» – это мистификации, сочиненные самим историком для подтверждения своих концепций и заполнения «белых пятен» в русской истории. Другие полагают, что данные Татищева не могли быть фантазией и скорее всего наш первый историк добросовестно, хотя и в меру возможностей науки XVIII столетия, пытался реконструировать сведения летописей, опираясь на известные ему источники.

Но каковы бы ни были споры вокруг Татищева и его научной деятельности, ясно, что именно он заложил основы критического, рационального подхода к русской истории, превратив ее из собрания легенд и преданий в предмет научного знания.

Татищев работал до последнего вздоха. Уже при смерти ему принесли весть, что императрица Елизавета сняла с него все обвинения и наградила орденом Св. Александра Невского. 26 июля 1750 года, Василия Никитича Татищева не стало.

Сегодня имя Василия Татищева одним из первых стоит в ряду тех выдающихся деятелей, кто создавал русскую науку и русскую государственность. Он был человеком, который, по его собственному выражению, «историю сию в порядок привел». И этот порядок, оформленный три столетия назад, мы продолжаем осмыслять до сих пор.

Михаил Диунов