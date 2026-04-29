ИИ заменит ядерное оружие

Переслано от: Дмитрий Пучков

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/hazinpuchkov12.mp3

Плейлист: https://rutube.ru/plst/1444528

В сообществе принято уважительное обращение друг к другу. Неспособные вести себя прилично и понимать простые правила граждане исключаются из сообщества.

Дорогие друзья, не нужно задавать вопросы вида "Почему удалили мой комментарий?". При блокировке пользователя удаляются и его комментарии, и его ветки, и ответы других пользователей в этих ветках, в результате все получают уведомления об удалении комментариев. Так на RUTUBE работает бан, так на RUTUBE по умолчанию настроены уведомления.

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: etquinque

Краткие тезисы

- Обращение Виктории Бони рассматривается как политико-медийный инструмент. Участники беседы предполагают, что оно могло быть не спонтанным личным высказыванием, а способом вывести болезненные темы в широкое публичное поле через фигуру с огромной аудиторией. - Инфлюенсеры сегодня сопоставимы с крупными СМИ, а иногда сильнее их. 13 миллионов подписчиков — это не просто цифра популярности, а канал воздействия на массовое сознание, особенно на аудиторию, которая может не следить за политикой напрямую. - Критика запрета/ограничения Instagram связана не только с культурой блогеров, но и с экономикой малого бизнеса. Подчеркивается, что для многих предпринимателей соцсети были рекламной инфраструктурой, и их отключение ударило по реальным людям, а не только по «инфлюенсерам». - Ограничения VPN, Telegram и цифровых сервисов представлены как пример управленческих решений без учета последствий. Спикеры говорят о том, что технические запреты могут бить по торговле, маркетплейсам, связи бизнеса с клиентами и повседневной жизни граждан. - Власть, по мнению участников, реагирует не столько на сами проблемы, сколько на падение рейтингов и общественное раздражение. Появление обращения Бони и экономического совещания связывается с пониманием наверху, что «что-то пошло не так». - Проводится мысль: общество часто критически смотрит на внешние события, но теряет трезвость при оценке внутренних. Пример с американскими событиями показывает, что люди легко видят провокации и скрытые интересы «там», но не всегда готовы допускать подобные механизмы «здесь». - Исторические аналогии используются для объяснения логики власти и манипуляции. Вспоминаются Пугачев, французская революция, отношение аристократии к народу, чтобы показать: элиты часто недооценивают или презирают массу, пока не сталкиваются с последствиями. - Западные элиты описываются как закрытая система, куда российские богачи не становятся “своими” только благодаря деньгам. Главная идея: капитал, выведенный на Запад, может перестать быть твоим, потому что правила системы устанавливают не новые богатые чужаки, а старые центры силы. - Меморандум Питера Тиля воспринимается как тревожный документ о будущем элитарного устройства мира. Участники видят в подобных текстах не просто философию технологических миллиардеров, а возможный проект общества, где для одних — власть и ресурсы, для других — ограничение прав и возможностей. - ИИ упоминается как потенциальная финансовая и технологическая зона риска. Есть мысль, что компании, набравшие долгов под искусственный интеллект, могут столкнуться с кризисом, если ожидания рынка не оправдаются.

Подробный вывод

В этой беседе главная тема на поверхности — медийный скандал вокруг обращения популярной блогерши, но глубже разговор идет о механизмах современной власти, где внимание людей становится ресурсом не менее важным, чем деньги, нефть или армия. В прежние эпохи власть боролась за территории и заводы, в XX веке — за ядерный паритет, а сегодня всё чаще борьба идет за информационные каналы, цифровые платформы и управление восприятием реальности. Именно здесь появляется связь с идеей, что ИИ и цифровая инфраструктура могут стать новым стратегическим оружием. Не обязательно в прямом смысле — как ракета или бомба. Скорее, как инструмент, который способен менять поведение миллионов людей, формировать доверие, управлять страхом, надеждой, потреблением и политической реакцией. В этом смысле инфлюенсер с многомиллионной аудиторией — уже не просто человек из шоу-бизнеса, а узел в системе распределения внимания. Особенно важна мысль о том, что общество часто живет не фактами, а образами фактов. Одни верят, что «президент не знает», другие — что «всё заранее написано», третьи — что «Запад примет, если у тебя достаточно денег». Но реальность, как правило, сложнее любой удобной схемы. Здесь проявляется почти философская проблема: истина существует, но человеку она дана через фильтры — личный опыт, медиа, эмоции, интересы группы, привычные мифы. Поэтому один и тот же факт для разных людей становится разными «правдами». Критика ограничений соцсетей и VPN в разговоре звучит прагматично: неважно, насколько красиво объясняется запрет, если он разрушает реальные экономические связи. Малый бизнес, реклама, маркетплейсы, связь с клиентами — это не абстракции. Это жизнь людей. И тут философия очень быстро становится практикой: можно сколько угодно говорить о суверенитете, но если решение не учитывает последствия для конкретного человека, оно начинает работать против доверия. Отдельная линия — иллюзии российских элит относительно Запада. Участники беседы жестко говорят: наличие денег не делает человека частью закрытого клуба. Это напоминает старую социальную истину: статус — не только капитал, но и происхождение, связи, признание внутри системы. Деньги можно вывести, но власть над правилами их хранения и использования остается у тех, кто контролирует институты. Здесь звучит предупреждение: человек, привязанный к иллюзии личной неуязвимости, часто не замечает, что его свобода держится на чужой инфраструктуре. Исторические примеры — Пугачев, французская революция, советская власть, западные медиа-магнаты — служат одной цели: показать, что элиты регулярно ошибаются, когда начинают считать людей массой без субъектности. Но народ, даже если он молчит, не исчезает. Его недовольство может долго не иметь формы, а потом внезапно найти голос — через бунт, мем, блогера, экономический кризис или политическое событие. Самая сильная мысль беседы в том, что современная политика всё меньше похожа на прямое управление и всё больше — на работу с потоками внимания. Кто контролирует повестку, тот частично контролирует реальность. Но это контроль хрупкий: если люди начинают видеть несоответствие между официальным образом и повседневным опытом, доверие быстро разрушается. В итоге разговор получается не столько о конкретной блогерше, сколько о состоянии общества, где медиа, власть, бизнес, технологии и личные иллюзии переплетены в один нервный узел. ИИ, соцсети, VPN, инфлюенсеры, рейтинги, элиты — всё это части одной большой системы, в которой человек пытается понять: где факт, где постановка, где забота, а где манипуляция. И, возможно, главный вопрос остается открытым: если истина всегда проходит через чьи-то интересы, страхи и каналы влияния, как человеку сохранить внутреннюю свободу и научиться отличать реальность от искусно созданного образа?
Редактор: etquinque
Источник: https://rutube.ru/video/a2a7ddfc14de1b9f6ee20c80fa1fad20/
Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

