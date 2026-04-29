Декабристы-иноагенты и начальники-патриоты // Философский камень №22. Роман Осин
В 2025 году мы встретили 200-летие восстания декабристов, положившего начало революционной традиции в России. Современные власть имущие совершают идеологические нападки не только на марксизм, но и на идеи просвещения и социального прогресса в целом, не стали исключением и идеи декабристов. В ролике мы разберем конференцию, прошедшую в рамках Петербургского юридического форума в мае 2025 года, которая была посвящена идеям и роли декабристов в истории России. Также в ролике затронуты идеи самих декабристов.
За что сегодня власть имущие критикуют декабристов?
В чем основные идеи декабристов?
За что критикуют декабристов марксисты?
В чем актуальность опыта декабристов для современных российских сторонников социального прогресса?
Эти и другие вопросы разбирает в ролике кандидат философских наук Роман Осин.
Ссылки по теме:
1. Конференция «Правовые идеи декабристов: pro et contra. Уроки истории» // https://legalforum.info/programme/business-programme/7850/?utm_referrer=https://fparf.ru/
2. Стрим «Красного поворота» по теме Декабристы – иноагенты! Кто следующий? Реакция наступает. Стрим/ С.Новиков Е.Полиновская С.Крупенько // https://www.youtube.com/watch?v=jNlS9HscqT4
3. Ленин В. И. Памяти Герцена // ПСС В. И. Ленина 5-е издание | 21 том С. 255-262 // http://www.uaio.ru/vil/21.htm#s255
4. Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. Три тома (ред. Щипанов И.Я.), 1951:
Том 1 https://djvu.online/file/eqPH9RoIEsvNL?ysclid=mohju649xn62624794
Том 2 https://psv4.userapi.com/s/v1/d/hUOIUzzcT8RN5xdwGspNnHzFxuxtQpX2slWMvCyJE23clcQbrAjsaQWU8u1waDT9XScqyL_Az14Trmdg7gPZNypaCYiI1AAKD-gqMQt-PZGZLsAnyyaeUw/Izbrannye_sotsialno-politicheskie_i_filosofskie_proizvedenia_dekabristov_Tom_2_1951.pdf
Том 3 https://psv4.userapi.com/s/v1/d/zxpuz9iJobZ2Atfgjv0cWUjzTnRnR0dvm2RkKaIkqe2vYmzXsDPjEI-OkZipWul77u9–feSJcOhNH_eHSH3pHmcS7FdwkswDgBjYiwmJOiH9dOs9ei-qA/Izbrannye_sotsialno-politicheskie_i_filosofskie_proizvedenia_dekabristov_Tom_3_1951.pdf
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Видео посвящено переоценке декабристов в современной провластной риторике: автор утверждает, что нынешняя критика декабристов отражает не научный анализ, а поворот к антипросветительству, чинопочитанию и политической архаике. - Декабристы представлены как антифеодальная и антисамодержавная сила: их главные цели — отмена крепостного права, ограничение или уничтожение самодержавия, введение гражданских свобод и представительных институтов. - Современные критики декабристов, по мнению автора, защищают не “традиции”, а власть начальства как сакральную ценность: логика сводится к тому, что сопротивление власти само по себе объявляется преступлением, даже если власть основана на крепостничестве и бесправии. - Разбираются выступления участников Петербургского юридического форума 2025 года: автор критикует Александра Звягинцева, Андрея Логинова, Константина Чуйченко и других за попытку представить декабристов источником революционного террора и будущего распада империи. - Ключевой объект полемики — тезис о “бомбе” под Российской империей: автор высмеивает объяснение исторических кризисов через отдельных революционеров, а не через классовые противоречия, крепостное право, отсталость и неспособность самодержавия к реформам. - Особое внимание уделяется двойным стандартам: насилие государства против народа подается как порядок и традиция, а сопротивление угнетенных — как преступление, террор и “западное разложение”. - Автор спорит с тезисом, что без декабристов реформы прошли бы раньше: указывается, что после разгрома восстания у Николая I были десятилетия относительно спокойного правления, но крепостное право отменено не было. - Подчеркивается прогрессивность программ декабристов: - отмена крепостного права; - гражданские свободы; - равенство перед законом; - разделение властей; - представительные органы; - критика самодержавия. - Сравниваются проекты Пестеля и Муравьева: - Пестель — более радикальный: республика, всеобщее мужское избирательное право, частичная конфискация помещичьей земли; - Муравьев — более умеренный: конституционная монархия, имущественный ценз, сохранение помещичьего землевладения. - Декабристы признаются ограниченными своим классом и временем: они были дворянами, не опирались на народные массы, не дали избирательных прав женщинам, а часть их проектов сохраняла значительные социальные ограничения. - Главная мысль автора: декабристы были не разрушителями России, а первыми представителями революционной традиции, которая позже привела к более массовым движениям — от Герцена и Чернышевского до народовольцев, марксистов и большевиков. - Практический вывод видео: социальный прогресс невозможен без организации, теории и коллективного действия; одиночный заговор недостаточен, но даже поражение может иметь исторический смысл.
Подробный выводВ этом видео декабристы рассматриваются не просто как историческая группа дворян-офицеров, поднявших неудачное восстание, а как символ более широкого конфликта: между просвещением и архаикой, свободой и подчинением, историческим развитием и культом “вечного начальства”. Автор показывает, что спор о декабристах — это не только спор о XIX веке. Это спор о том, как вообще понимать историю. Можно видеть в истории цепочку “смут”, вызванных опасными идеями и непокорными людьми. А можно видеть в ней результат противоречий внутри общества: между крепостниками и крестьянами, самодержавием и потребностью в политических свободах, отсталой экономической системой и необходимостью модернизации. Именно второй подход защищает автор. Он утверждает, что Российская империя пришла к кризису не потому, что Пестель, Рылеев или другие декабристы “подожгли фитиль”, а потому что сама система была построена на несвободе, социальном неравенстве и торможении реформ. В этой логике декабристы были не причиной болезни, а одним из первых симптомов того, что старая структура уже не выдерживала давления времени. Особенно важна мысль о различии между патриотизмом страны и лояльностью государю. Декабристы, по версии автора, были патриотами именно потому, что хотели изменить Россию, освободить ее от крепостничества и самодержавия. Здесь возникает тонкий философский момент: любовь к родине может быть не согласием с властью, а несогласием с тем, что унижает людей внутри этой родины. Как в человеческих отношениях любовь не всегда означает одобрение, так и политический патриотизм не обязан быть поклонением начальству. При этом автор не идеализирует декабристов полностью. Напротив, он признает их ограниченность. Они были далеки от народа, действовали как элитная заговорщическая группа, не имели массовой социальной базы. Их проекты не были равными с современной точки зрения: женщины исключались из политической жизни, у Муравьева сохранялся имущественный ценз, а земельный вопрос решался половинчато. Но эта критика идет “слева”: декабристы критикуются не за то, что они хотели перемен, а за то, что их перемены были недостаточно последовательными. Важная линия видео — разоблачение избирательного отношения к “Западу”. Автор замечает, что провластные критики охотно осуждают западное происхождение идей свободы, прав человека, разделения властей, но гораздо спокойнее относятся к западным заимствованиям абсолютизма, бюрократического государства, военной дисциплины и репрессивных практик. Получается странная картина: кнут можно заимствовать, а свободу — нельзя. Это напоминает не столько защиту традиции, сколько выборочную идеологическую сборку, где “свое” и “чужое” определяются не происхождением, а полезностью для власти. Отдельно автор критикует мечту о “спокойных десятилетиях”, которые якобы нужны России для развития. В этом рассуждении есть прагматическая трезвость: спокойствие само по себе не гарантирует прогресс. Если социальная система не способна реформироваться, если она держится на подавлении и неравенстве, то спокойствие может быть не развитием, а гниением под крышкой. История здесь похожа на психику человека: вытесненные конфликты не исчезают, они накапливаются и возвращаются в форме кризиса. Так же и общество, не решающее противоречия, рано или поздно сталкивается с их взрывом. Главный исторический урок декабристов, по мнению автора, двойственен. С одной стороны, они показали слабость элитного заговора без народа. Историю в конечном счете делают не одиночки, а массы, организованные вокруг своих интересов. С другой стороны, их поражение не было бессмысленным. Они стали первым звеном длинной цепи революционной традиции. Их пример вдохновил Герцена, затем разночинцев, народовольцев, марксистов и большевиков. В этом смысле поражение в моменте может оказаться победой в исторической перспективе. Философски это подводит к более широкому вопросу: что считать успехом? Если смотреть только на непосредственный результат, декабристы проиграли. Восстание подавлено, лидеры казнены, участники сосланы. Но если смотреть на историю как на длинный процесс, их действие стало зерном, которое проросло позже. Истина здесь не плоская и не мгновенная: она зависит от масштаба взгляда. То, что для современников казалось провалом, для будущих поколений может стать началом новой линии развития. В итоге видео защищает декабристов как прогрессивное явление своего времени, но не превращает их в безупречных героев. Их значение — не в идеальности, а в том, что они первыми среди дворянской элиты открыто поставили вопрос о несовместимости крепостничества, самодержавия и человеческого достоинства. Они были людьми своей эпохи, со своими иллюзиями и ограничениями, но их исторический жест был направлен вперед. И, пожалуй, главный вывод можно сформулировать так: борьба за свободу редко начинается в совершенной форме. Часто она начинается противоречиво, непоследовательно, с ошибками, с иллюзиями — но без этих первых шагов не возникает дальнейшее движение. История, как и человеческое сознание, развивается не стерильно, а через конфликты, ошибки, боль и попытки понять, где заканчивается покорность и начинается достоинство. Если истина всегда частично зависит от позиции смотрящего, то как нам отличить подлинную заботу о стране от красивой идеологической маски, за которой скрывается страх перед свободой?