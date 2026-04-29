«Мы должны дать армии не то, что просят военные, а то, что им нужно». В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Аркадия Георгиевича Шипунова — человека, чьи изобретения сегодня ежедневно спасают жизни, сбивая беспилотники над российскими городами. Татьяна Саклакова, дочь легендарного конструктора, раскрывает личную сторону «отца Панциря». Вы узнаете, как в условиях полного отсутствия госзаказа в 90-е годы Шипунов совершил невозможное — нашел иностранное финансирование и сохранил уникальное КБ в Туле.

00:00 — Татьяна Саклакова: 100 лет легендарному конструктору Аркадию Шипунову

01:10 — Портрет в быту: заботливый отец, очереди за хлебом и походы в музеи

04:26 — Кто на самом деле сбивает дроны над Москвой? Наследие Шипунова

05:58 — 44 года во главе КБ: «Фагот», «Конкурс» и лучший в мире «Корнет»

07:47 — Научное открытие: как ПТРК «Метис» летает на потоке воздуха

08:32 — «Шайтан-труба»: огнеметы «Шмель» в Афганистане

09:12 — Вершина творчества — ЗРПК «Панцирь». Как создавался уникальный комплекс

10:03 — Гражданский подвиг: контракт с ОАЭ, который спас тульскую оборонку в 90-е

13:04 — Философия Шипунова: «Сначала дело, потом — наука»

15:44 — Как конструкторы боялись ходить к Аркадию Георгиевичу «на ковер»

18:24 — Почему Шипунов ломал стереотипы и делал заказы в инициативном порядке

21:33 — Личный пример: как генеральный конструктор сам испытывал оружие на полигоне

26:22 — Учителя: «тульский Ломоносов» профессор Мамонтов

30:42 — Почему Шипунов отказался от приватизации и «контрольного пакета» акций

33:20 — «Русский человек — лучший в мире»: о патриотизме и самоотречении

38:20 — Калашников о Шипунове: признание заслуг великого коллеги

43:15 — Пророчество 2012 года: почему менеджерам нельзя доверять стратегию

46:10 — Формула идеального оружия и секретная «управляемая пуля»

48:14 — Предсказание массовых атак: Шипунов видел войну будущего

52:32 — Воспитание культурой: списки книг на каникулы и советы для замужества

58:52 — Музей в Туле и памятник в Москве: как сохранить память о герое

