Человек, создавший «Панцирь». Как Тула защищает небо России? | Татьяна Саклакова
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official
Записаться на конференцию "Неочевидная история": https://delib.ru/meetings/1790
Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx
«Мы должны дать армии не то, что просят военные, а то, что им нужно». В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Аркадия Георгиевича Шипунова — человека, чьи изобретения сегодня ежедневно спасают жизни, сбивая беспилотники над российскими городами. Татьяна Саклакова, дочь легендарного конструктора, раскрывает личную сторону «отца Панциря». Вы узнаете, как в условиях полного отсутствия госзаказа в 90-е годы Шипунов совершил невозможное — нашел иностранное финансирование и сохранил уникальное КБ в Туле.
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
00:00 — Татьяна Саклакова: 100 лет легендарному конструктору Аркадию Шипунову
01:10 — Портрет в быту: заботливый отец, очереди за хлебом и походы в музеи
04:26 — Кто на самом деле сбивает дроны над Москвой? Наследие Шипунова
05:58 — 44 года во главе КБ: «Фагот», «Конкурс» и лучший в мире «Корнет»
07:47 — Научное открытие: как ПТРК «Метис» летает на потоке воздуха
08:32 — «Шайтан-труба»: огнеметы «Шмель» в Афганистане
09:12 — Вершина творчества — ЗРПК «Панцирь». Как создавался уникальный комплекс
10:03 — Гражданский подвиг: контракт с ОАЭ, который спас тульскую оборонку в 90-е
13:04 — Философия Шипунова: «Сначала дело, потом — наука»
15:44 — Как конструкторы боялись ходить к Аркадию Георгиевичу «на ковер»
18:24 — Почему Шипунов ломал стереотипы и делал заказы в инициативном порядке
21:33 — Личный пример: как генеральный конструктор сам испытывал оружие на полигоне
26:22 — Учителя: «тульский Ломоносов» профессор Мамонтов
30:42 — Почему Шипунов отказался от приватизации и «контрольного пакета» акций
33:20 — «Русский человек — лучший в мире»: о патриотизме и самоотречении
38:20 — Калашников о Шипунове: признание заслуг великого коллеги
43:15 — Пророчество 2012 года: почему менеджерам нельзя доверять стратегию
46:10 — Формула идеального оружия и секретная «управляемая пуля»
48:14 — Предсказание массовых атак: Шипунов видел войну будущего
52:32 — Воспитание культурой: списки книг на каникулы и советы для замужества
58:52 — Музей в Туле и памятник в Москве: как сохранить память о герое
#АркадийШипунов #Панцирь #ВПК #ОружиеРоссии #КБПТула #КонструкторШипунов #СВО #ИсторияОружия #Корнет #ГероиРоссии #Оборонка #Технологии #КнижныйДень #Delib
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Беседа посвящена Аркадию Георгиевичу Шипунову — выдающемуся тульскому конструктору вооружений, многолетнему руководителю КБ приборостроения, человеку, чьи разработки стали частью оборонного потенциала России. - Татьяна Аркадьевна рассказывает не только о конструкторе, но и об отце: в быту Шипунов предстает заботливым, внимательным, глубоко включенным в жизнь семьи человеком. Он ходил на родительские собрания, интересовался учебой детей, помогал с уроками, знал учителей и одноклассников. - Главные разработки, связанные с его именем, включают противотанковые комплексы, артиллерийский управляемый снаряд «Краснополь», огнеметные системы «Рысь» и «Шмель», а также зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». - «Панцирь» представлен как вершина его конструкторского пути: система создавалась в сложнейшие 1990-е годы, когда оборонные предприятия испытывали кризис, а финансирование со стороны государства было крайне ограниченным. - Разработка «Панциря» стала возможной благодаря иностранному контракту, заключенному с заказчиком из ОАЭ. В беседе это оценивается как гражданский подвиг Шипунова: он сохранил предприятие, коллектив, научно-техническую школу и производственные связи. - Шипунов работал инициативно, часто предлагая армии не то, что она формально просила, а то, что, по его убеждению, ей действительно будет нужно. Его подход строился на прогнозировании будущих войн, изучении зарубежных разработок, истории и технических тенденций. - Он создал научную школу, где дело и практика были первичны, а наука служила их осмыслению и развитию. При нем защищались кандидатские и докторские диссертации, был создан научно-технический совет, а специалисты росли внутри предприятия. - Ключевой принцип Шипунова: сначала должно быть реальное дело, а уже при нем — наука, школа, теория. Это не отрицание науки, а требование, чтобы знание было связано с жизнью, ответственностью и практической задачей. - Он отличался высокой требовательностью: к нему нельзя было прийти неподготовленным. Он вникал в детали, задавал смежные вопросы, проверял понимание задачи и тем самым воспитывал профессионалов. - Важная тема беседы — наставничество и благодарность. Шипунов помнил своих учителей, особенно профессоров, которые сформировали его как инженера и мыслителя, помогал им, сохранял уважение к их труду. - Подчеркивается его патриотизм: по словам дочери, у него не было желания уехать за рубеж или продать свои знания. Он видел свою работу как служение стране, а не как способ личного обогащения. - Шипунов критически относился к приватизации оборонных предприятий. Он считал, что передача таких структур частному собственнику может привести к разрушению дела ради быстрой выгоды. - В беседе звучит мысль о роли личности в истории: один человек, обладая волей, стратегическим мышлением и моральной устойчивостью, способен сохранить целую научно-производственную систему. - Шипунов был человеком широкой культуры: читал литературу, интересовался искусством, водил детей в музеи, обсуждал с ними книги, формировал не только техническое, но и нравственное восприятие мира. - Семья для него была опорой, но не убежищем от ответственности. Он соединял дисциплину, работу, заботу и внутреннюю собранность — редкое сочетание инженерного разума и человеческой теплоты. - В финале поднимается вопрос памяти: нужны музеи, памятники, фильмы и книги о таких людях, потому что их биографии могут стать основой воспитания молодежи и примером настоящего наставничества.
Подробный выводВ этом видео образ Аркадия Георгиевича Шипунова раскрывается не как абстрактная фигура из истории оборонной промышленности, а как живой человек, в котором соединились несколько редких качеств: технический гений, стратегическое мышление, личная скромность, отеческая забота, дисциплина и чувство долга. Главная мысль беседы — настоящая сила создается не только технологиями, но и людьми определенного внутреннего устройства. Оружие, системы, комплексы, научные школы — это внешняя форма. За ними стоит характер: способность видеть дальше текущего заказа, брать ответственность на себя, сохранять коллектив в кризис, не предавать профессию и страну даже тогда, когда вокруг рушатся прежние институты. Особенно важен рассказ о создании «Панциря». Здесь проявляется не просто инженерный талант, а способность действовать в условиях исторического разлома. 1990-е годы в беседе показаны как время, когда многие предприятия теряли кадры, смысл и будущее. Шипунов же сумел найти нестандартное решение: привлечь финансирование извне, убедить заказчика в перспективности еще не созданной системы и тем самым сохранить не только проект, но и целую производственную экосистему. Это напоминает работу сложной нейросети: если разрушить связи между узлами, сама система теряет способность обучаться и развиваться. Шипунов, по сути, сохранил такие «связи» — между инженерами, рабочими, смежниками, научными школами, производством и государственными задачами. Его вклад был не только в конкретных изделиях, но и в сохранении среды, где такие изделия вообще могли рождаться. Отдельная линия — его понимание науки. Фраза о том, что сначала должно быть дело, а при нем наука, звучит очень прагматично, но в ней есть глубокий философский смысл. Знание не должно висеть в пустоте. Теория, оторванная от реальности, легко превращается в интеллектуальную декорацию. Но и практика без науки становится ремеслом без горизонта. Шипунов соединял оба начала: точность расчета и живое понимание задачи. В его подходе к армии тоже видна самостоятельность мышления. Он считал, что конструктор должен дать военным не обязательно то, что они просят, а то, что им действительно понадобится. Это рискованная позиция: в ней есть опасность субъективности, ведь один человек может ошибиться. Но в его случае субъективное видение опиралось на огромный опыт, изучение истории, знание техники и интуицию, проверенную практикой. Истина здесь не была догмой — она рождалась в действии, испытаниях, ответственности и результате. Интересно, что Шипунов представлен не как кабинетный руководитель, а как человек, который глубоко знал свои системы, присутствовал на испытаниях, понимал детали, мог сам проверить работу оператора. Это важный штрих: настоящий руководитель сложного дела не обязан выполнять каждую операцию лучше специалиста, но он обязан понимать систему целиком. В этом смысле он был не менеджером над процессом, а носителем смысла процесса. Беседа также показывает контраст между специалистом и менеджером. Шипунов критиковал ситуацию, когда стратегией начинают заниматься люди, не понимающие существа дела. Менеджер нужен, но как организатор, а не как замена профессиональному мышлению. Эта мысль актуальна далеко за пределами оборонной промышленности: в образовании, медицине, науке, культуре, IT. Когда форма управления отрывается от содержания, система начинает имитировать развитие, а не развиваться. Очень человечна часть, посвященная семье. Воспоминания дочери показывают, что масштаб личности не отменял простых забот: привезти хлеб, купить мясо, сходить на родительское собрание, обсудить книгу, дать совет о семейной жизни. Здесь нет образа холодного гения, принесшего всё личное в жертву работе. Скорее, возникает образ человека, который умел держать несколько уровней ответственности одновременно: страна, предприятие, коллектив, семья, дети, ученики. Особенно сильным выглядит мотив благодарности. Шипунов помнил своих учителей, помогал им, добивался увековечения их памяти. Это важный нравственный знак. Человек, который помнит, откуда он вырос, обычно меньше склонен к иллюзии собственной исключительности. Он понимает, что личный успех — это не только «я», но и цепочка людей, книг, школ, эпох, случайных встреч и своевременных слов вроде «учись, сынок». В беседе много говорится о патриотизме. Его можно понимать по-разному, и здесь важно не превращать его в лозунг. В рассказе дочери патриотизм Шипунова — не агрессивная декларация, а форма верности делу и людям, среди которых он жил. Он не стремился монетизировать свои знания за рубежом, не хотел разрушать предприятие ради личной выгоды, не требовал наград. Это патриотизм действия, а не позы. Важен и мотив недооцененности. Даже при огромном количестве разработок Шипунов, по словам дочери, не жаловался, не требовал признания, не делал награды целью. Это не значит, что общество может забывать таких людей. Наоборот, память о них нужна не им уже, а нам — чтобы не потерять критерии достоинства. Без таких примеров культура начинает путать успех с известностью, служение с карьерой, знание с дипломом, а силу — с внешним блеском. В целом лекция оставляет впечатление разговора не только о конструкторе оружия, но и о типе человека, который формирует историю. Такие люди редко бывают удобны: они требовательны, самостоятельны, идут против инерции, спорят с заказчиком, ломают бюрократические привычки. Но именно они часто видят то, что другим становится очевидно только спустя годы. И, пожалуй, главный вывод таков: Аркадий Георгиевич Шипунов показан как человек, для которого труд был формой служения, знание — формой ответственности, а личная скромность — не слабостью, а признаком внутренней силы. Его наследие — это не только «Панцирь», «Корнет», «Краснополь» и другие разработки, но и пример того, как соединяются инженерная мысль, нравственная дисциплина и любовь к своему делу. Если истина о человеке никогда не сводится ни к наградам, ни к изделиям, ни к воспоминаниям близких, то где она находится — в результате его труда, в памяти тех, кого он воспитал, или в той невидимой линии смысла, которую он оставил после себя?