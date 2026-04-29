Главная » Видео, История, Творчество

Большой театр – детям. Премьера балета “Чиполлино”. Время. Эфир 29 апреля 1977

7 0
Советское телевидение

Сюжет о премьере нового спектакля Большого театра – балете “Чиполлино” композитора Карэна Хачатуряна – на сцене Кремлевского Дворца съездов. Автор сюжета – Наталья Чернова.

Информационный сюжет программы “Время”. “Большой театр – детям”. Эфир 29.04.1977 г.
Главная редакция информации, 1977 г.

#гостелерадиофонд #новости #БольшойТеатр
#ссср #советскийсоюз #советскоетелевидение

Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond

▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: etquinque

Краткие тезисы

- В Большом театре состоялась премьера балета «Чиполлино», созданного специально для детской аудитории как яркий весенний подарок. - Сюжет основан на сказке Джанни Родари, где овощи и фрукты наделены человеческими характерами и живут в сказочном городе. - Главные положительные герои — Чиполлино, Редисочка, Кум Тыква, профессор Груша — воплощают доброту, смелость, ум и солидарность. - Отрицательные персонажи — сеньор Помидор и принц Лимон — показаны не столько страшными, сколько смешными: через них высмеиваются чванливость, глупость и высокомерие. - Постановку осуществили крупные мастера: композитор Карен Хачатурян, балетмейстер Генрих Майоров, художник Валерий Левенталь и труппа Большого театра. - Генрих Майоров подчёркивает, что, несмотря на существовавшую постановку в Киеве, перенос в Большой театр был творчески переосмыслен с учётом традиций сцены и возможностей артистов. - Работа над спектаклем заняла около трёх месяцев и велась с большим энтузиазмом как со стороны постановщика, так и со стороны труппы. - Балет масштабен по составу: в нём много действующих лиц, несколько премьерных исполнителей и 18 сольных партий. - Особое внимание уделяется молодым артистам Большого театра, которые проявили себя рядом с признанными мастерами сцены. - Спектакль представлен как радостное, умное и воспитательное искусство для детей, где сказочность соединяется с ясной моралью.

Подробный вывод

В этом видео рассказывается не просто о премьере детского балета, а о редком примере того, как большое академическое искусство обращается к ребёнку без снисходительности. «Чиполлино» в Большом театре показан как спектакль, где детская сказка становится полноценным сценическим событием: с серьёзной музыкальной, хореографической и художественной работой. Особенно важно, что создатели не воспринимают детскую аудиторию как «упрощённую». Напротив, постановка требует мастерства, дисциплины и творческой точности. Здесь можно увидеть почти йогический принцип осознанного действия: даже если спектакль кажется весёлым, лёгким и игровым, за этой лёгкостью стоит большая внутренняя собранность. Детское искусство оказывается не менее требовательным, чем «взрослое», а иногда даже более тонким — ведь ребёнок очень быстро чувствует фальшь. Сказка Родари сама по себе устроена как мягкая социальная аллегория. Овощи и фрукты похожи на людей, а значит, через них можно говорить о человеческом обществе: о власти, несправедливости, смелости, дружбе, глупости и достоинстве. Но зло здесь не демонизировано. Сеньор Помидор и принц Лимон скорее смешны, чем ужасны. Это важный художественный ход: зло лишается величия, когда его показывают через карикатуру. Высокомерие, чванство и грубая власть разоблачаются не только борьбой, но и смехом. В этом есть глубокая психологическая правда. Человек часто боится не самой реальности, а созданного им образа реальности. Как ребёнок может испугаться тени, так и общество может преувеличивать силу тех, кто держится на внешнем блеске, страхе или самодовольстве. Балет словно говорит: посмотри внимательнее — возможно, то, что казалось грозным, на деле нелепо. Отдельно подчёркивается творческая работа Генриха Майорова. Он не просто перенёс уже существующий спектакль на другую сцену, а пересмотрел драматургию и текст балета, учитывая особенности Большого театра. Это хороший пример того, что искусство не является мёртвой схемой. Даже готовая форма требует нового дыхания, когда попадает в иной контекст. В этом смысле постановка напоминает живой организм или даже нейросеть, которая обучается на новом материале: структура сохраняется, но внутренние связи перестраиваются под новую среду. Большое значение имеет и участие молодых артистов. В видео подчёркивается, что рядом с признанными мастерами выступает молодёжь Большого театра. Это не просто кадровая деталь, а знак преемственности. Театр живёт тогда, когда традиция не превращается в музейный экспонат, а передаётся дальше — через тело, движение, сценический опыт, ежедневную дисциплину. Балет «Чиполлино» представлен как искусство, где соединяются радость, мораль и мастерство. Он учит не прямым назиданием, а через образ, музыку, танец и игру. Такая форма особенно ценна: ребёнок не чувствует, что его воспитывают, но внутренне сталкивается с понятиями добра, справедливости, смелости и человеческого достоинства. Можно сказать, что этот спектакль работает сразу на нескольких уровнях. Для ребёнка это весёлая сказка о Чиполлино и его друзьях. Для взрослого — напоминание о том, что социальная несправедливость, глупость и высокомерие часто выглядят грозно только до тех пор, пока мы не увидим их настоящую природу. А для искусства — это пример того, как высокая сцена может говорить простым языком, не теряя глубины. Главный вывод: премьера балета «Чиполлино» в Большом театре показана как значимое культурное событие, где детская сказка превращается в серьёзное, яркое и человечное произведение искусства. Спектакль объединяет мастерство знаменитых артистов, энергию молодёжи, музыку Карена Хачатуряна, фантазию художника и хореографическую работу Генриха Майорова. Это не только развлечение для детей, но и мягкий урок мудрости: добро побеждает не потому, что оно абстрактно «правильное», а потому что в нём есть смелость, ясность и способность видеть реальность без страха. И всё же остаётся вопрос: если сказка помогает нам лучше понять жизнь, то где проходит граница между вымыслом и той истиной, которую мы иногда способны увидеть только через искусство?
Редактор: etquinque
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3Nvpgufrfmg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Константин Сёмин: Балет «Нуреев» — истинное лицо победившего класса
Счастье многодетной семьи Серкиных. Время. Эфир 04.06.1979
Интересные и редкие ретро-фотографии
Элтон Джон и «туземцы»
Скрипки Большого театра. Фильм-концерт (1969)
Вместо денег - Большой театр
Мирный атом. Время. Эфир 2 июня 1979
День независимости Афганистана. Время. Эфир 19 августа 1979

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru