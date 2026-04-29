Большой театр – детям. Премьера балета “Чиполлино”. Время. Эфир 29 апреля 1977
Сюжет о премьере нового спектакля Большого театра – балете “Чиполлино” композитора Карэна Хачатуряна – на сцене Кремлевского Дворца съездов. Автор сюжета – Наталья Чернова.
Информационный сюжет программы “Время”. “Большой театр – детям”. Эфир 29.04.1977 г.
Главная редакция информации, 1977 г.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В Большом театре состоялась премьера балета «Чиполлино», созданного специально для детской аудитории как яркий весенний подарок. - Сюжет основан на сказке Джанни Родари, где овощи и фрукты наделены человеческими характерами и живут в сказочном городе. - Главные положительные герои — Чиполлино, Редисочка, Кум Тыква, профессор Груша — воплощают доброту, смелость, ум и солидарность. - Отрицательные персонажи — сеньор Помидор и принц Лимон — показаны не столько страшными, сколько смешными: через них высмеиваются чванливость, глупость и высокомерие. - Постановку осуществили крупные мастера: композитор Карен Хачатурян, балетмейстер Генрих Майоров, художник Валерий Левенталь и труппа Большого театра. - Генрих Майоров подчёркивает, что, несмотря на существовавшую постановку в Киеве, перенос в Большой театр был творчески переосмыслен с учётом традиций сцены и возможностей артистов. - Работа над спектаклем заняла около трёх месяцев и велась с большим энтузиазмом как со стороны постановщика, так и со стороны труппы. - Балет масштабен по составу: в нём много действующих лиц, несколько премьерных исполнителей и 18 сольных партий. - Особое внимание уделяется молодым артистам Большого театра, которые проявили себя рядом с признанными мастерами сцены. - Спектакль представлен как радостное, умное и воспитательное искусство для детей, где сказочность соединяется с ясной моралью.
Подробный выводВ этом видео рассказывается не просто о премьере детского балета, а о редком примере того, как большое академическое искусство обращается к ребёнку без снисходительности. «Чиполлино» в Большом театре показан как спектакль, где детская сказка становится полноценным сценическим событием: с серьёзной музыкальной, хореографической и художественной работой. Особенно важно, что создатели не воспринимают детскую аудиторию как «упрощённую». Напротив, постановка требует мастерства, дисциплины и творческой точности. Здесь можно увидеть почти йогический принцип осознанного действия: даже если спектакль кажется весёлым, лёгким и игровым, за этой лёгкостью стоит большая внутренняя собранность. Детское искусство оказывается не менее требовательным, чем «взрослое», а иногда даже более тонким — ведь ребёнок очень быстро чувствует фальшь. Сказка Родари сама по себе устроена как мягкая социальная аллегория. Овощи и фрукты похожи на людей, а значит, через них можно говорить о человеческом обществе: о власти, несправедливости, смелости, дружбе, глупости и достоинстве. Но зло здесь не демонизировано. Сеньор Помидор и принц Лимон скорее смешны, чем ужасны. Это важный художественный ход: зло лишается величия, когда его показывают через карикатуру. Высокомерие, чванство и грубая власть разоблачаются не только борьбой, но и смехом. В этом есть глубокая психологическая правда. Человек часто боится не самой реальности, а созданного им образа реальности. Как ребёнок может испугаться тени, так и общество может преувеличивать силу тех, кто держится на внешнем блеске, страхе или самодовольстве. Балет словно говорит: посмотри внимательнее — возможно, то, что казалось грозным, на деле нелепо. Отдельно подчёркивается творческая работа Генриха Майорова. Он не просто перенёс уже существующий спектакль на другую сцену, а пересмотрел драматургию и текст балета, учитывая особенности Большого театра. Это хороший пример того, что искусство не является мёртвой схемой. Даже готовая форма требует нового дыхания, когда попадает в иной контекст. В этом смысле постановка напоминает живой организм или даже нейросеть, которая обучается на новом материале: структура сохраняется, но внутренние связи перестраиваются под новую среду. Большое значение имеет и участие молодых артистов. В видео подчёркивается, что рядом с признанными мастерами выступает молодёжь Большого театра. Это не просто кадровая деталь, а знак преемственности. Театр живёт тогда, когда традиция не превращается в музейный экспонат, а передаётся дальше — через тело, движение, сценический опыт, ежедневную дисциплину. Балет «Чиполлино» представлен как искусство, где соединяются радость, мораль и мастерство. Он учит не прямым назиданием, а через образ, музыку, танец и игру. Такая форма особенно ценна: ребёнок не чувствует, что его воспитывают, но внутренне сталкивается с понятиями добра, справедливости, смелости и человеческого достоинства. Можно сказать, что этот спектакль работает сразу на нескольких уровнях. Для ребёнка это весёлая сказка о Чиполлино и его друзьях. Для взрослого — напоминание о том, что социальная несправедливость, глупость и высокомерие часто выглядят грозно только до тех пор, пока мы не увидим их настоящую природу. А для искусства — это пример того, как высокая сцена может говорить простым языком, не теряя глубины. Главный вывод: премьера балета «Чиполлино» в Большом театре показана как значимое культурное событие, где детская сказка превращается в серьёзное, яркое и человечное произведение искусства. Спектакль объединяет мастерство знаменитых артистов, энергию молодёжи, музыку Карена Хачатуряна, фантазию художника и хореографическую работу Генриха Майорова. Это не только развлечение для детей, но и мягкий урок мудрости: добро побеждает не потому, что оно абстрактно «правильное», а потому что в нём есть смелость, ясность и способность видеть реальность без страха. И всё же остаётся вопрос: если сказка помогает нам лучше понять жизнь, то где проходит граница между вымыслом и той истиной, которую мы иногда способны увидеть только через искусство?