Поводом для этой заметки стала публикация результатов деятельности Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль, далее – Служба) за 2025 год в виде итогового доклада и получасовой трансляции заседания коллегии Службы. Для начала поблагодарим Службу за прозрачность, за объёмный доклад с большим массивом статистических данных и описанием мероприятий, без которого было бы трудно достоверно судить о происходящем на этих двух рынках. Тематика алкоголя и табака имеет в нашей стране очень «бородатую» историю, а с прошлого года ещё и обострилась общественная дискуссия по вейпам.

Серьёзные изменения видятся в большой ретроспективе, и для начала сравним советский опыт 1985 года с показателями 2025 года. Ещё вспомним советский мультфильм, где длину удава измеряли в 38 попугаях, в качестве шуточного начала натуральных сопоставлений.

Потребление алкоголя на одного взрослого в пересчёте на чистый спирт составило в 1985 году 10,5 литра по официальным данным и 13 литров — по неофициальным, а в 2025 году — 7,8 литра. Изменения произошли в основном из-за частичного замещения водки пивом, в результате чего в пересчёте на чистый спирт сейчас пьют вполовину меньше советского уровня, но в бутылочном эквиваленте — больше. Весной 2025 года Минздрав РФ сообщал о снижении потребления алкоголя на 11% за пять лет и на 1,3% за 2024 год, но крупнейший продавец алкоголя «Красное и белое» заявлял о росте продаж в натуральном выражении по рынку в целом на 6% за 2024 год.

В 1985 году полулитровая бутылка водки стоила от 4,7 руб. до 6,2 руб.; средняя зарплата была 190 руб., то есть можно было приобрести 35 бутылок на зарплату по средней цене или 40 бутылок — по минимальной. В 2025 году самая низкая стоимость бутылки водки равнялась 349 рублям, а средняя — 400 рублям; зарплата в целом по стране составила 100 тыс. руб., что эквивалентно 250 бутылкам по средней цене. Заострим внимание на том, что водка стала в 6 раз более доступной.

Бутылка пива в 1985 году стоила 45–55 копеек с учётом залоговой стоимости самой бутылки, и на обычную зарплату можно было купить 380 бутылок. В 2025 году пол-литра пива стоило около 73 руб., и на среднюю зарплату можно было купить 1 349 полулитровых бутылок или банок, что в 3,6 раза больше, чем в 1985 году.

Вред алкоголя соотносится с доходами бюджета и расходами на социальную сферу, призванными компенсировать ущерб личному здоровью и обществу в целом. В 1985 году доходы бюджета СССР от алкоголя составили 38 млрд руб., а расходы на образование — 36 млрд руб., на здравоохранение — 18 млрд руб., на пенсии — 32 млрд руб. В 2025 году акцизы на алкоголь принесли бюджету 577 млрд руб., а расходы на образование составили 6,8 трлн руб., на медицину — 3,9 трлн руб., на пенсии — 11,6 трлн руб. Получается, что в 2025 году при сопоставлении доходов от алкоголя и расходов на образование недобор — в 12 раз, а по пенсиям — в 24 раза, хотя и с поправкой на уменьшение числа детей и увеличение числа пенсионеров.

В 1985 году бюджет получал 85% розничной цены, а издержки торговли составляли всего 15%. В 2025 году при средней цене бутылки водки в 400 руб. акциз составлял 148 руб., т. е. всего 37%, а остальное «пожирала» торговля. Акциз на пиво из расчёта за пол-литра составлял 15 руб., или 20% от средней розничной цены.

Сверхприбыльна ли розничная торговля алкоголем теперь, если доля государства сократилась с 85% от цены до 37% или 20%? Проанализируем результаты крупнейшей сети алкомаркетов «Красное и белое», а точнее — операционной организации ООО «Альфа-М» с ИНН 7743931676, по которой на сайте Федеральной налоговой службы доступна бухгалтерская отчётность. По этой организации выручка за 2025 год составила 847 млрд руб., себестоимость продаж — 655 млрд руб., чистая прибыль — 26 млрд руб., средняя торговая наценка — 23%, а рентабельность продаж — всего 3%.

В ноябре 2024 года одно из ведущих деловых СМИ опубликовало интервью основателя сети «Красное и белое» Сергея Студенникова. Процитируем один из подзаголовков того интервью: «Я (Сергей Студенников. – Ред.) не знаю ни одного мегабогатого производителя алкоголя». Там же он детализировал: «Если у производителей норма прибыли 1,5–2%, это за счастье сегодня, прошли те времена, когда на алкоголе зарабатывали 30%, 70%». Исходя из интервью, он в алкогольном бизнесе с 1988 года, а значит, прошлые 70% когда-то были в его реальности.

Причиной тому — упомянутые в докладе Службы за 2025 год 246 тыс. точек продажи алкоголя. С осени 2025 года розничные продажи алкоголя переведены на лицензирование каждой отдельной торговой точки, а раньше выдавалась одна лицензия на каждую организацию, будь то один павильон у ИП или огромная сеть с десятками тысяч магазинов. Теперь Служба знает каждый адрес лицензированной точки продаж алкоголя.

Хотя, как сказал на коллегии Службы депутат Госдумы Максим Топилин, «останется нелицензируемым в рознице пиво, и здесь надо принимать решение». Это связано ещё и с тем, что пиво стало основным потребляемым алкогольным напитком, в том числе из-за относительно малого акциза, а теперь ещё и экономии на лицензировании.

В позднем СССР одна точка продажи алкоголя приходилась в среднем на 5 тыс. чел. взрослого населения. Теперь же, если разделить 246 тыс. точек на 110 млн таких граждан, получится одна точка примерно на 450 человек. Торговля спиртным разбухла буквально на порядок, так что теперь почти в каждом продовольственном магазине продают алкоголь — будь то торговая точка под вывеской крупной федеральной сети или небольшая местная лавка.

Алкомаркеты хотя бы честно заявляют о преимущественной торговле алкоголем, а продуктовые сети не афишируют зависимость своей прибыли от спиртных напитков. СМИ сообщали, что в пятёрку крупнейших розничных продавцов алкоголя входят «Красное и белое» (вместе с «Бристолем»), «Икс 5» («Пятёрочки», «Перекрёстки»), «Магнит», «Винлаб» и «Лента» с совокупной долей рынка 52,5% в 2024 году и прогнозом до 62% в 2029 году. Первый из этой пятёрки контролирует 23% рынка.

В СССР алкоголем торговали в основном редкие специализированные магазины либо конкретно выделенные отделы гастрономов со своими продавцами и кассами. Если по официальной статистике пить стали меньше, а точек торговли алкоголем теперь на порядок больше, то и издержки в этой сфере теперь кратно возросли.

Типичный сайт франшизы алкомаркетов обещает 133 чека в день (11 чеков в час или один чек каждые 5 минут) по 500 руб., оборот в 2 млн руб. в месяц и около 700 тыс. руб. наценки и валового дохода розничной точки. Умножив эти 700 тыс. на одну точку на 12 месяцев и на число точек по стране в целом, получим порядка 2 трлн руб. доходов всей алкогольной розницы. Акциз в 0,5 трлн руб. платится производителем и не включается в доход розницы.

Теперь, если число точек продаж алкоголя сократится на порядок до советского уровня, и пусть даже издержки каждой укрупнённой точки (наём дополнительного персонала и др.) будут вдвое больше издержек типичной малой точки, тогда доля заработка и издержек розницы сократится с 2 трлн руб. до 0,4 трлн руб., а сэкономленные 1,6 трлн руб. можно будет перераспределить в пользу государства. Возможно и направление части сокращённых издержек в пользу собственников частных сетей, чтобы они были вместе с государством заинтересованы в сокращении числа точек розничных продаж.

Пример Вологодской области показывает возможность такого сокращения: губернатор Георгий Филимонов ввёл жёсткие ограничения на время продажи алкоголя, благодаря чему к концу 2025 года было закрыто 478 из 610 алкомаркетов и 67 из 125 «наливаек».

Инструментом сокращения числа точек могла бы стать дифференциация стоимости лицензии на каждый торговый объект в зависимости от степени их избыточности в конкретном районе. Затем, по мере сокращения избыточных точек, сверхприбыль немногих остающихся можно было бы изымать в бюджет через такую высокую стоимость лицензии или повышенный акциз. Пока же цена лицензии 65 тыс. руб. за точку в городах в год смехотворно низка, хотя это лучше прежней ситуации с лицензией на сеть в целом.

Ещё раз напомним, что доступность алкоголя по отношению к средней зарплате в 2025 году была в 6 раз больше по водке и в 3,5 раза по пиву относительно 1985 года. Государство поэтапно и достаточно умеренно повышает акциз и цены на спиртное, а более серьёзное повышение упирается в гипотезу о росте теневого оборота. Этим лоббисты алкогольного «бизнеса» пугают обывателей и даже экспертов на любом круглом столе, форуме или просто в статье в СМИ. Если контрольные мероприятия откалиброваны неверно, то при любой цене алкоголя, будь она высокой или низкой, теневой оборот будет существенным.

Итоговый доклад (стр. 21) содержит данные о 256 контрольных мероприятиях со взаимодействием с контролируемыми лицами за 2025 год. Подчеркнём ещё раз: не тысяч, а единиц — примерно по одному мероприятию в год на каждую тысячу точек продаж алкоголя. Мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами в виде наблюдения было проведено 4 774. Ещё Служба сообщает о приличном количестве профилактических мероприятий, включая 16 тыс. предостережений, 11 тыс. консультаций, 7 тыс. случаев информирования (суммарно — 34 тыс.), что составляет порядка одного мероприятия на каждые семь точек продаж в год.

В итоговом докладе число контрольных и профилактических мероприятий объясняется рискориентированным подходом с утверждением критериев риска Службой и согласованием конкретных мероприятий в органах прокуратуры (стр. 20 доклада). Там же перечислены два критерия риска, исходя из анализа данных в ЕГАИС: (1) отсутствие обновления данных более 70 дней, (2) 5 и более случаев в квартал отмены поставки свыше 7% оборота.

Численность сотрудников Службы составляла 946 чел. в 2023 году (более поздних данных найти не удалось), включая 262 чел. в центральном аппарате и в среднем по 76 чел. в территориальных управлениях по федеральным округам; средняя зарплата в центральном аппарате составила 159 тыс. руб., а в региональных управлениях – 77 тыс. руб.

Читатели газеты могут самостоятельно, опираясь на личный опыт, порассуждать, насколько много или мало контрольных и профилактических мероприятий проводит Служба, исходя из её текущего кадрового обеспечения, масштабов алкогольного рынка, его важности для здоровья населения и для бюджета.

В беседах в газете «Завтра» и на канале «День» мы неоднократно предлагали официально наделить районные отделы полиции полномочиями по контролю за розничными продажами алкоголя, табака и вейпов, а также перечислять в премиальный фонд этих отделов процент от штрафов. Подобным образом организована видеофиксация нарушений правил дорожного движения (ПДД), которая функционирует в значительной степени в автоматическом режиме с быстрым подтверждением инцидента сотрудником полиции и перечислением изрядной доли штрафа официально в премиальный фонд ГАИ.

Ключевые объекты крупных производителей алкоголя и оптовиков оснащены системами видеонаблюдения, доступ к которым имеют сотрудники Службы. Крупные сети розничной торговли оборудуют видеокамерами свои точки продаж для борьбы с нечистоплотными продавцами и покупателями. Пока Службе или полиции не ставилась задача по мониторингу розничных точек через такие видеокамеры – потенциально и по аналогии со штрафами за нарушение ПДД это мощный инструмент контроля. Особенно учитывая современные технологии распознавания лиц и автомобилей. СМИ даже сообщали о предложениях по внедрению биометрии, т. е. оплаты алкоголя по лицу.

Было бы полезно знать и профильным органам власти, и общественности, сколько и на каком алкоголе зарабатывают предприятия розничной торговли разных масштабов деятельности. Такие данные позволили бы выработать отраслевое решение по существенному сокращению числа точек продаж алкоголя в каждом районе и квартале. Отдалённое подобие таких данных формирует Федеральная налоговая служба через онлайн-кассы и размещает в сокращённом виде на портале «Геочеки», а также «Сбер» по транзакциям через карты «Мир».

Критерии рискориентированного контроля Службы можно было бы дополнить спецификой именно розничных точек продаж. Несложно автоматически рассчитывать людской трафик точек, количество наличных и безналичных платежей, сопоставлять эти показатели по дням по конкретным точкам и по точкам похожей локации. Перспективно выглядит серьёзное ограничение расчётов за алкоголь наличными в пользу безналичных, особенно когда продавцы уже навязчиво спрашивают карты лояльности для предоставления скидки.

Отдельной заметки заслуживает проблематика лицензирования точек продаж табака и никотинсодержащей продукции (в просторечии – вейпов). На заседании коллегии Максим Топилин сообщил, что соответствующий законопроект был принят в первом чтении осенью 2025 года с ожиданием следующих чтений в мае 2026 года и реализации норм с 1 ноября 2026-го по 1 марта 2027 года. В ходе самого доклада на коллегии Службы было указано на 385 тыс. точек продаж, а оборот вейпов и сборы акцизов с них упали на 85% в 2025 году по сравнению с 2024 годом. С традиционной табачной продукции и табака было собрано акцизов почти на 1 трлн руб., а с вейпов — смехотворно малые 60 млн руб. (подчеркнём ещё раз: не миллиардов, а миллионов).

Если взять число лицензированных точек продаж алкоголя — 246 тыс. по стране в целом даже без пива — и умножить на 4 работника на точку, то получится почти миллион человек. В этот миллион не включено неясное число точек торговли пивом, но не исключено пересечение с торговлей продуктами питания. Ещё один миллион человек занят в торговле табачными изделиями и вейпами, где число точек продаж Служба оценивает в 385 тыс. Почти два миллиона человек теперь заняты у нас торговлей алкоголем и табачно-никотиновой продукцией, не считая персонала логистики и оптовиков. При этом численность педагогов в школах оценивается в 1,3 млн чел., численность врачей — порядка 750 тыс. чел., а медсестёр — 1,2 млн чел. Это относится ещё и к вопросу о дефиците кадров в российской экономике.

Автор – доктор экономических наук

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Сергей Ануреев