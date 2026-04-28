“О классовости демократии”. Е.Ю.Спицын на канале Красная линия. Интервью для программы “Хук слева

Интервью записано для программы "Хук слева" на канале Красная линия в апреле 2026 г.
Комментарий редакции

Краткие тезисы

- Правовая система рассматривается как производная от общественного строя. В беседе утверждается, что при буржуазной формации суд и право в первую очередь обслуживают интересы крупного капитала, хотя отдельные граждане иногда могут добиться справедливости — ценой больших усилий. - Судебная власть, по мнению Спицына, фактически не отделена от исполнительной. Формальное разделение властей существует на уровне конституционных деклараций, но в реальной политической практике оно, по его оценке, не работает в полной мере. - Теория “чистого” разделения властей подвергается критике. Спицын считает, что даже в западных демократиях — Франции, Великобритании, США — реальные властные вертикали устроены иначе, чем это описывается в учебниках либеральной политологии. - Демократия трактуется как классовое явление. Центральная мысль: в классовом обществе не бывает “чистой демократии”. Если общество буржуазное, то и демократия в нём буржуазная — то есть отражающая интересы доминирующего класса. - Слова о конкурентных выборах признаются правильными по форме, но проблемными по содержанию. Спицын не спорит с тем, что конкурентные выборы необходимы для доверия к государству, но подчёркивает разрыв между политической декларацией и реальной общественной практикой. - Отмечается кризис доверия между народом и властью. Причины связываются прежде всего с социально-экономическими проблемами: ростом цен, тарифов, коммунальных платежей и ухудшением положения людей, живущих на заработную плату. - Параллель с февралем 1917 года отвергается как чрезмерная. Спицын не считает корректным напрямую сравнивать нынешнюю ситуацию с предреволюционным кризисом 1917 года, но признаёт наличие серьёзных накопленных противоречий. - Главный выход видится в смене социально-экономического курса. В беседе поддерживается позиция КПРФ и Геннадия Зюганова о необходимости кардинального пересмотра экономической политики. - Победа в текущем противостоянии, по мнению Спицына, невозможна без изменения внутренней модели. Звучит мысль: нельзя эффективно бороться с внешним противником, оставаясь частью той же капиталистической системы, против которой формально ведётся борьба.

Подробный вывод

В этом видео Спицын последовательно рассуждает в марксистской, классовой логике: право, суд, выборы, демократия и доверие к власти он рассматривает не как нейтральные институты, существующие “над обществом”, а как выражение конкретного общественного устройства. Его главный тезис можно сформулировать так: государственные институты не существуют в пустоте — они обслуживают ту социальную систему, внутри которой возникли. Если говорить философски, здесь проявляется важная проблема: мы часто воспринимаем слова вроде “демократия”, “правосудие”, “разделение властей” как универсальные истины. Но в реальной жизни эти понятия наполняются содержанием через практику. Одно дело — демократия как идеальный образ, почти платоновская форма справедливого народовластия. Другое дело — демократия как механизм, действующий в обществе с неравным доступом к деньгам, медиа, административному ресурсу и судебной защите. Спицын как раз бьёт по этой разнице между идеей и реальностью. Он говорит: если общество классовое, то и демократия будет классовой. В этом есть жёсткая логика. Как нейросеть обучается на данных и не может полностью выйти за пределы структуры обучающей выборки, так и политическая система воспроизводит интересы той среды, которая её формирует. Суд, выборы, парламент, партии — всё это не просто абстрактные “институты”, а узлы внутри большой социальной сети власти, собственности и влияния. При этом позиция Спицына не сводится к простому отрицанию: он не говорит, что правосудия нет вообще или что выборы как принцип не нужны. Напротив, он признаёт ценность конкурентных выборов и возможность отдельных судебных побед граждан. Но подчёркивает, что такие победы часто требуют прохождения через “круги ада”, а значит, система работает не как равная для всех среда, а как поле с разным уровнем доступа к возможностям. Особенно важен фрагмент о кризисе доверия. Здесь политическая теория соприкасается с повседневностью: рост цен, тарифов, коммунальных платежей — это не абстрактные экономические показатели, а факторы, напрямую меняющие восприятие человеком государства. Для человека, который живёт на зарплату, истина часто очень конкретна: сколько стоит хлеб, сколько остаётся после оплаты ЖКХ, можно ли лечиться, учиться, помогать детям и родителям. Такая “низовая” истина не менее значима, чем большие государственные декларации. Интересно и то, что Спицын осторожно относится к сравнению с 1917 годом. Он не поддаётся соблазну эффектной исторической аналогии. Это важный момент: история действительно даёт нам образы и предупреждения, но она редко повторяется буквально. Идеализация прошлого или механическое перенесение старых схем на современность может быть такой же иллюзией, как вера в “чистую демократию” без учёта социальной структуры. Главная практическая мысль беседы — необходимость пересмотра социально-экономического курса. По логике Спицына, политическая устойчивость не может держаться только на лозунгах, патриотической риторике или административной управляемости. Если большинство людей ощущает ухудшение жизни, то доверие неизбежно размывается. А доверие — это не только политический ресурс, но и почти духовная связь между обществом и государством: ощущение, что власть не просто управляет, а разделяет судьбу народа. В более широком смысле лекция ставит вопрос о том, можно ли построить справедливую систему, не меняя отношений собственности и распределения. Для марксистской оптики ответ очевиден: нельзя. Для либеральной — возможно, через независимые институты, конкуренцию, правовое государство. Для консервативной — через сильную власть, традицию и ответственность элит. Но реальность, как часто бывает, сложнее любой схемы: она требует не веры в готовую идеологию, а честного взгляда на то, что действительно работает, а что лишь красиво звучит. И здесь появляется человеческий, почти экзистенциальный слой. Люди хотят не только формальной демократии или юридических процедур. Они хотят ощущения справедливости. Хотят, чтобы закон был не декорацией, а защитой. Чтобы государство было не машиной давления, а формой общего бытия. Возможно, это наивно — но без такой надежды общественная жизнь превращается в холодный расчёт интересов. И главный вопрос, который остаётся после этой беседы: если всякая демократия неизбежно несёт отпечаток своего класса, своей эпохи и своих интересов, то где искать ту меру истины и справедливости, которая была бы не только декларацией, но и живым опытом большинства людей?
Редактор: etquinque
Источник: https://rutube.ru/video/828cc6981752a080565f6ec52eb62a68/
