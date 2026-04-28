«Ключ» берёт паузу
На прошлой неделе Банк России снова понизил ключевую ставку на 0,5 % (до 14,5%). Производители восприняли такое решение сдержанно, потому что после слов Президента о необходимости возобновления устойчивого роста экономики многие из них рассчитывали на более активные действия регулятора. Хотя многие аналитики такой шаг в апреле предсказывали.
Председатель РСПП Александр Шохин не раз говорил, что «было бы целесообразно проводить снижение более радикальными шагами». Вот и в этот раз, после апрельского заседания совета директоров Банка России, он напомнил, что «сегодня многие инвестиционные проекты заморожены, находятся в режиме ожидания». Шохин призвал ЦБ «чувствовать на кончиках пальцев, как не допустить падения производства ниже прогнозируемого уровня “охлажденной” экономики, с одной стороны, а с другой стороны, не раскручивать маховик инфляции».
Эльвире Набиуллиной знакома позиция крупного бизнеса, но за время её правления Центробанк ни разу не шёл у него на поводу, лишь рекомендовал отнестись к своим действия с пониманием и без излишнего оптимизма. Регулятор давно дал понять рынку, что сюрпризов от него лучше не ждать и каждое новое решение по ключевой ставке будет взвешенным, основанным на всестороннем изучении ситуации, которая в нынешних условиях, с учётом внешних факторов (блокады Ормузского пролива со стороны Ирана и США, разразившегося энергетического кризиса, усилившегося санкционного давления) меняется непредсказуемо. Как заявила агентству Reuters директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева «сейчас все дороги ведут к росту цен и замедлению экономического роста» мировой экономики.
Для простого обывателя решение Центробанка – не просто новость. Ключевая ставка влияет на ипотеку, потребительские кредиты, доходность вкладов, доступность денег и даже поведение банков. От того, как поведут себя кредитные организации после решений Банка России, молодые семьи решают, брать ли кредит сейчас или лучше подождать, держать деньги на вкладе или тратить, пока они не обесценились.
Если текущее снижение ключевой ставки, хотя и небольшое, принимать не как отдельное решение, а часть последовательной политики по движению вниз, то получается, что, заявляя о необходимости поддерживать жёсткую денежно-кредитную политику, Банк России раз за разом постепенно её смягчает. Хотя делает это небольшими, осторожными шагами и постоянно подчёркивает, что скорость движения вниз зависит от инфляции, ожиданий населения и делового сообщества.
Несмотря на замедление экономики, устойчивый рост цен остаётся в приемлемом диапазоне 4–5%. Фактическая годовая инфляция на середину апреля показала около 5,7%. При этом в первом квартале темпы роста цен даже ускорялись (до 8,7% в пересчёте на год), пусть и из-за разовых факторов – повышения НДС, тарифов и сезонных эффектов. Неустойчивая динамика вызывает беспокойство у обычных потребителей и бизнеса. Они всё ещё опасаются, что в один не прекрасный момент цены снова взлетят. Пребывая в сомнениях, обыватели продолжают тратить, а бизнес – закладывать инфляцию в свои решения, и это мешает её снижению.
Осторожное поведение регулятора вполне объяснимо: от снижения ставки (при определённых условиях) он не отказывается, но дешёвых денег пока не будет.
Из заявлений Набиуллиной на пресс-конференции следует, что замедление роста ВВП ниже прогнозов Центробанка в начале года, на которое обратил внимание Президент, говорит о том, что экономика ещё не получила ответа на снижение ключевой ставки, которое, кстати, происходит уже в восьмой раз.
По прогнозам Центробанка, мы увидим более весомый результат, скорее всего, лишь к лету этого года, когда и состоится очередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Иными словами, Центробанк берёт паузу, чтобы ситуация в экономике выровнялась и можно было подвести итоги действия высокой ключевой ставки. Вероятно, тогда и можно будет рассчитывать на более решительные действия регулятора. А пока прогноз роста ВВП от Центробанка остаётся умеренным – на уровне всего 0,5–1,5%. Потому что ещё много рисков, которые внезапно могут всё испортить. Если сейчас в экономику вбросить много денег, то производитель начнёт повышать цены, потому что увидит, что покупательная способность у населения растёт. А чем больше денег, по рассуждениям Эльвиры Набиуллиной, тем выше цены, разгоняющие инфляцию.
Конечно, ни Центробанк, ни правительство не желают пускать ситуацию с ценами на самотёк. Существуют ограничения по группе товаров первой необходимости (на них, кстати, не повышается и НДС, который мы платим за покупки в супермаркете), за ростом цен следят ФАС и Генпрокуратура.
Но издержки, возникающие из-за постоянных нововведений, спускаемых чиновниками, бизнесу, как всегда, приходится перекладывать на потребителя. Тем предпринимателям, у кого хорошая прибыль, временные издержки не страшны, но тем, кто живёт от продажи до продажи, при дорогих кредитах приходится закрываться.
Когда ключевую ставку повышают, бизнес реже берёт кредиты на расширение производства, люди откладывают покупку новой техники или квартиры в ипотеку, а свободные деньги охотнее несут на депозиты. Рынок немного успокаивается и ждёт лучших времен. Спрос в экономике при этом снижается. А когда покупателей становится меньше, продавцы теряют возможность бесконечно поднимать цены. Чтобы сохранить клиентов, им приходится сдерживать цены или делать скидки, инфляция постепенно замедляется. Наступает затишье, которого и добивается Центробанк
На пресс-конференции Набиуллина старалась развеять расхожие представления о том, что в российской экономике всё так мрачно. Рост в промышленности действительно замедлялся, но возобновился уже в марте. А в апреле впервые инфляция свелась к нулю (Росстат зарегистрировал это явление с 7 по 13 апреля), а значит, рост и цен на какое-то время остановился.
Для Центробанка особенно важно, что при этом замедляется и потребительский спрос. После бурного роста в предыдущие годы люди начали тратить осторожнее. В марте появились признаки оживления (например, рост продаж автомобилей), но в целом динамика остаётся сдержанной. Это как раз то, чего и добивается Банк России: перегрев спроса снижается и перестаёт давить на цены.
Да, внутренний спрос и предложение товаров и услуг приблизились друг к другу, но цены при этом не всегда послушны и в некоторых случаях ведут себя, как вздумается производителю. Центробанк больше беспокоит другое – «существенная неопределенность со стороны внешних условий» и внутренних параметров бюджетной политики (с корректировкой бюджета Минфин и правительство пока что окончательно ещё не определись). Если правительство сочтёт нужным увеличить расходы, то, соответственно, дыра в бюджете увеличится, и если её нечем будет закрыть (если вдруг экспорт замедлится, доходы от нефти упадут), тогда потребуется более жёсткая денежно-кредитная политика. Если слишком много тратить не придётся, то никаких дополнительных ограничений не потребуется.
Так что дальнейшее снижения ключевой ставки, как и прежде, будет зависеть «от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий».
Как заверила на пресс-конференции Набиуллина, есть уверенность, что инфляция всё же и дальше продолжит снижаться. И возможно, как она пошутила, достичь цели регулятору удастся даже раньше, чем через 50 лет, которых человечеству потребовалось, чтобы вернуться на Луну. По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики устойчивая инфляция сложится около 4% уже во втором полугодии 2026 года. А в 2027 году и далее она будет находиться у цели.
Как бы ни сложилась ситуация, Центробанк продолжит ориентироваться на инфляционные ожидания. А с марта этого года они менялись разнонаправленно. Беспокойство населения по поводу роста цен снизились. Но ценовые ожидания бизнеса существенно не изменились. К тому же ожидания участников финансового рынка немного выросли.
Из своих опросов банковские аналитики делают вывод, что «в целом ожидания будущей инфляции сохраняются на повышенном уровне». А это нехороший сигнал, который может препятствовать устойчивому замедлению роста цен.
На пресс-конференции Набиуллину спросили почему, когда Центробанк с осени 2024 года и всю половину 2025 года ЦБ сохранял «ключ» на уровне 21%, инфляция только усиливалась и дошла по пика в 10,34%? То есть при рекордно высокой ключевой ставке цены только росли. Председатель Центробанка объяснила, что влияние ключевой ставки проявляется не сразу, с длительным временным лагом, обычно эффект проявляется через несколько кварталов, поскольку после изменения ставки экономика ещё продолжительное время двигается в прежнем направлении: контракты уже заключены, зарплаты согласованы, поставки запланированы. Обычно требуется от нескольких месяцев до года, чтобы эффект от повышения ставки начал заметно проявляться в динамике цен. Потому Центробанк больше года держал ключевую ставку очень высокой, а сейчас её снижает, но крайне осторожно.
Да, инфляция может расти даже при высокой ключевой ставке. Всё, что связано с кредитами и политикой Центробанка, на монетарном уровне отрегулировать проще, чем на немонетарном уровне. Ведь есть ещё и слагаемые роста цен, связанные с уровнем зарплат, логистическими сбоями, дефицитом товаров, курсами валют, внешними шоками и прочими факторами, изменить которые гораздо сложнее. Как говорится, не всё во власти Центробанка. А если немонетарные факторы давят слишком сильно, то даже самая высокая ставка не способна быстро остановить рост инфляции.
В такие моменты граждане справедливо негодуют. Кредиты и ипотека остаются неподъемными, бизнес задыхается от стоимости финансирования, а цены в магазинах продолжают ползти вверх. Создаётся впечатление, что основной рычаг в виде ключевой ставки не работает. На самом деле он работает, но иначе, чем нам хотелось бы.
Высокая ключевая ставка в этой ситуации, по мнению Набиуллиной, не откатывает цены назад, а выступает страховочным тросом, который не дает инфляции разогнаться до неконтролируемого уровня. Если бы в условиях внешних шоков и дефицита товаров Центробанк резко опустил ключевую ставку, дешевые кредиты хлынули бы в экономику, спрос взлетел бы при ограниченном предложении, и цены пошли бы вразнос.
Возвращение к стабильной инфляции требует синхронных действий: выверенной политики регулятора и системных инвестиций в производство, инфраструктуру и человеческий капитал. Пока структурные преобразования не завершены, жёсткая политика ЦБ остается необходимой страховкой от повторного разгона цен.
Следуя такой логике, Эльвира Набиуллина уверена, что Центробанк всё делает правильно и не намерен менять выбранный курс вопреки советам некоторых депутатов и экономистов. Для обычных людей консерватизм ЦБ означает, что ставки по вкладам останутся относительно высокими, а кредиты, напротив, дорогими, а с экономическим ростом будет тяжело и в ближайший год. Ведь фактически рынок сегодня испытывает переходной момент: от периода дорогих и ограниченных денег к более мягким условиям кредитования. Именно такие периоды, как отмечают аналитики, обычно оказываются самыми сложными для принятия решений, потому что ожидания меняются быстрее реальных условий.
Но даже в жёстких условиях экономике надо жить и развиваться. Правительству приходится часть спроса на деньги закрывать за счёт бюджета, а не кредитов. Так, в первом квартале значительную роль сыграло авансирование госрасходов – государство фактически «подменило» кредитный канал, вливая деньги в экономику напрямую. Пока нефтедоллары текут рекой и экспорт превышает импорт, ни о каком дефолте, понятно, речи быть не может.
Директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец даёт простой совет: «Надо строить такие бизнес-процессы, чтобы не зависеть от ставки. Лучший бизнес – тот, который ни от кого не зависит, кроме тех, кто его ведёт. Создавайте такой бизнес, который максимально защищён от внешних воздействий». Иными словами, чтобы пережить трудные времена, нужно быстрее приспосабливаться к новым условиям, искать нишу, где независимый от внешних обстоятельств спрос принесёт наибольшую пользу.
А Банк России в сложившихся условиях вынужден вести сдержанную кредитно-денежную политику, учитывая вызовы мировой финансовой системы и сложности структурной перестройки экономики, которые проявились весной 2026 года.
Поэтому лучшая стратегия для бизнеса, частных заёмщиков и домохозяйств – прямо сейчас хорошо просчитать нагрузку по действующим банковским ставкам, заложить запас прочности и не рассчитывать на быстрое удешевление кредитов.
Фото: wikipedia is licensed under public domain
Специально для Столетия
Иван Полетаев
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. — до 14,5%, но сделал это осторожно, без резкого смягчения политики. - Бизнес ожидал более решительных действий, поскольку многие инвестиционные проекты заморожены, а дорогие кредиты тормозят развитие производства. - ЦБ сохраняет осторожность, потому что боится повторного разгона инфляции: снижение ставки может оживить спрос быстрее, чем экономика успеет увеличить предложение товаров и услуг. - Ключевая ставка напрямую влияет на жизнь граждан: ипотеку, потребительские кредиты, доходность вкладов, решения семей о покупках и сбережениях. - Инфляция замедляется, но остаётся неустойчивой. По статье, годовая инфляция около 5,7%, при этом в первом квартале темпы роста цен ускорялись из-за НДС, тарифов и сезонных факторов. - Инфляционные ожидания остаются повышенными: население тревожится меньше, но бизнес и финансовый рынок всё ещё закладывают будущий рост цен в свои решения. - Высокая ставка действует с временным лагом. Эффект от решений ЦБ проявляется не сразу, а через несколько кварталов, потому что экономика продолжает жить по старым контрактам, зарплатам и планам поставок. - ЦБ считает высокую ставку не инструментом снижения уже выросших цен, а “страховочным тросом”, который не даёт инфляции выйти из-под контроля. - Не вся инфляция зависит от Центробанка. На цены влияют логистика, курс валют, зарплаты, дефицит товаров, внешние шоки, санкции, энергетический кризис и бюджетная политика. - Экономический рост остаётся слабым: прогноз ЦБ по росту ВВП умеренный — около 0,5–1,5%. - Бюджетная политика становится важным фактором. Если государство увеличит расходы при падении экспортных доходов, ЦБ может быть вынужден дольше сохранять жёсткую политику. - Для бизнеса дорогие кредиты особенно болезненны: крупные компании могут выдержать временные издержки, а малый и средний бизнес, живущий “от продажи до продажи”, рискует закрываться. - Государство частично замещает кредитный канал бюджетными вливаниями, например через авансирование расходов. - Главный практический совет статьи: бизнесу, заёмщикам и домохозяйствам не стоит рассчитывать на быстрое удешевление кредитов; нужно просчитывать долговую нагрузку, создавать запас прочности и адаптироваться к дорогим деньгам.
Подробный выводСтатья описывает не просто очередное решение Банка России по ключевой ставке, а более широкий конфликт между двумя необходимостями: поддержать экономический рост и не допустить нового инфляционного всплеска. Это классическая дилемма денежно-кредитной политики: если деньги слишком дорогие — бизнесу тяжело развиваться, гражданам трудно брать ипотеку и кредиты, инвестиции откладываются. Если деньги слишком дешёвые — спрос может резко вырасти, а при ограниченном предложении это быстро превращается в рост цен. Позиция Центробанка в статье выглядит консервативной, но логичной: регулятор предпочитает двигаться медленно, потому что экономика находится в зоне высокой неопределённости. Внешние шоки, санкционное давление, возможные проблемы с экспортом, энергетические риски, бюджетные решения правительства — всё это делает ситуацию похожей не на ровную дорогу, а на движение в тумане. В таких условиях резкое снижение ставки могло бы стать не стимулом роста, а спусковым крючком для новой инфляционной волны. При этом критика бизнеса тоже понятна. Для предпринимателя высокая ставка — это не абстрактный макроэкономический показатель, а конкретная невозможность взять кредит, обновить оборудование, расширить производство, нанять людей. Здесь виден разрыв между макроэкономической осторожностью и жизнью реального сектора. Центробанк смотрит на систему целиком, а бизнес — на собственную кассу, контракты и выживаемость. Обе позиции по-своему правдивы, но каждая ограничена своим горизонтом. Важная мысль статьи — ключевая ставка не является магической кнопкой. В общественном восприятии часто есть ожидание: если ставка высокая, инфляция должна сразу упасть; если ставка снижается, кредиты должны немедленно стать доступными. Но экономика устроена сложнее. Как в психологии привычка не меняется сразу после одного осознанного решения, так и экономика не разворачивается мгновенно после изменения ставки. Контракты, зарплаты, логистика, ожидания, дефициты и страхи продолжают действовать по инерции. Поэтому высокая ставка может сосуществовать с ростом цен. Это не обязательно означает, что инструмент не работает. Скорее, он работает не как тормоз, мгновенно останавливающий машину, а как ограничитель скорости на опасном участке дороги. Он не возвращает старые цены, но мешает ситуации стать ещё хуже. Однако у такой политики есть цена. Её платят заёмщики, малый бизнес, семьи, откладывающие покупку жилья, и компании, вынужденные переносить инвестиции. В этом смысле борьба с инфляцией — не чисто технический процесс, а социальный выбор. Стабильность цен покупается замедлением роста, снижением доступности денег и усилением требований к финансовой дисциплине. Практический вывод для граждан и бизнеса достаточно трезвый: не стоит строить планы на ожидании быстрого снижения ставок. Лучше считать текущие условия базовыми, а не временным недоразумением. Для домохозяйств это означает осторожность с кредитами, наличие финансовой подушки и внимательное отношение к долговой нагрузке. Для бизнеса — поиск моделей, которые меньше зависят от заёмного капитала, повышение операционной эффективности, работа с устойчивым спросом и снижение уязвимости перед внешними шоками. Философски эта ситуация напоминает спор между желаемым и реальным. Бизнес хочет дешёвых денег, граждане хотят доступной ипотеки, государство хочет роста, Центробанк хочет низкой инфляции. Все эти желания понятны, но реальность не обязана складываться в идеальную картину. Экономическая “истина” здесь ситуативна: для вкладчика высокая ставка — благо, для заёмщика — бремя, для регулятора — инструмент стабилизации, для предпринимателя — препятствие развитию. И, возможно, зрелость экономической политики — как и зрелость человека — состоит не в том, чтобы отрицать противоречия, а в том, чтобы видеть их одновременно. Не идеализировать дешёвые деньги как универсальное спасение, но и не превращать жёсткую политику в догму. Баланс нужен не только в йоге или философии, но и в финансовой системе: слишком сильное напряжение ломает тело экономики, слишком слабая дисциплина ведёт к хаосу. Главный смысл статьи: Банк России взял паузу и будет снижать ставку осторожно, пока не убедится, что инфляция действительно замедляется устойчиво. Для экономики это период ожидания и адаптации, а для граждан и бизнеса — время не оптимистичных ставок “на авось”, а расчёта, дисциплины и запаса прочности. И остаётся открытый вопрос: где проходит граница между осторожной защитой от инфляции и чрезмерным страхом, который сам начинает тормозить жизнь экономики?