Как Европа собирается воевать с РФ? Николай Сорокин
В эфире – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео
1. Общая ситуация на фронте- Спикер утверждает, что Россия владеет инициативой почти по всей линии фронта, ссылаясь в том числе на заявления главкома ВСУ Александра Сырского о сложной ситуации. - Упоминается продвижение российских войск на нескольких направлениях: - Харьковская область; - Сумское направление; - Купянское направление; - районы Донбасса, включая Константиновку, Белицкое, Доброполье. - Отдельно подчеркивается, что ВСУ якобы вынуждены перебрасывать резервы с одних проблемных участков на другие, что ослабляет устойчивость обороны.
2. Константиновка как ключевой узел- Значительная часть беседы посвящена Константиновке, которую спикер описывает как один из важнейших элементов украинской оборонительной линии в Донбассе. - Город рассматривается как часть так называемого «пояса крепостей»: Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка. - По версии спикера, российские войска уже контролируют существенную часть города и ведут бои в центральных районах. - Утверждается, что контроль над высотами, включая район Часова Яра, позволяет российской стороне эффективнее применять артиллерию, авиацию и беспилотники. - Делается вывод, что падение Константиновки может открыть путь к дальнейшему давлению на Дружковку, Краматорск и Славянск.
3. Тактика российских войск- В видео говорится о применении малых штурмовых групп, массовых ударов беспилотниками и авиацией. - Подчеркивается роль ФАБов с УМПК и тяжелых авиабомб как средства разрушения укреплений в городской застройке. - Отдельно отмечается, что российские войска якобы переходят от действий малыми группами к более крупным заходам — взводами и ротами.
4. Проблемы ВСУ, по версии спикера- Главной проблемой украинской армии называется дефицит подготовленной пехоты. - Спикер утверждает, что оборона ВСУ во многих местах держится прежде всего на беспилотниках. - При этом российская сторона, по его словам, стала системно уничтожать пункты управления БПЛА, что снижает эффективность украинской обороны. - Также упоминается украинская мобилизация: спикер описывает ее как принудительную и недостаточно качественную с точки зрения подготовки бойцов.
5. Удары по украинской железнодорожной инфраструктуре- Большой блок посвящен ударам по объектам «Укрзалізниці»: локомотивам, депо, ремонтным базам, узловым станциям. - Спикер называет железную дорогу «кровеносной системой» украинской армии, через которую идут вооружение, боеприпасы, топливо и снабжение с Запада. - Утверждается, что автомобильный транспорт не способен заменить железнодорожные перевозки по масштабу грузопотока. - По версии спикера, уничтожение локомотивов и инфраструктуры должно привести к ухудшению логистики ВСУ и снижению их боеспособности.
6. Запад как стратегический тыл Украины- В беседе проводится мысль, что Украина сама по себе якобы не имеет достаточного военного производства. - Ее стратегический тыл, по мнению спикера, расположен в странах Запада: Польше, Германии, Чехии, Дании, Франции, Великобритании, Турции. - Поэтому удары по транспортной инфраструктуре рассматриваются как способ нарушить связь между западным производством и фронтом.
7. Оценка заявлений Залужного и Сырского- Обсуждаются заявления Александра Сырского о трудной ситуации на фронте. - Также приводится позиция Валерия Залужного, который, по словам ведущих, считает положение ВСУ «стабильно плохим». - Спикер утверждает, что у ВСУ нет возможностей для крупного наступления из-за проблем с логистикой, потерями и ударами по местам сосредоточения войск.
8. Европейский ВПК и возможная война Европы с Россией- Отдельная тема — способность Европы нарастить военное производство. - Приводятся данные еврокомиссара Андрюса Кубилюса: Россия якобы производит больше ракет, снарядов и бронетехники, чем весь Евросоюз. - Спикер делает вывод, что Европа пока не готова к прямому военному противостоянию с Россией. - Подчеркивается различие между российской плановой оборонной промышленностью и европейской рыночной моделью, где частные компании не всегда готовы резко расширять производство без твердых гарантий заказов. - В то же время ведущая напоминает, что недооценивать Европу опасно: Германия, Rheinmetall и другие структуры действительно наращивают мощности.
9. Германия и политический фактор- В финале обсуждается внутренняя политика Германии. - Спикер связывает милитаризацию с возможным изменением политических режимов в Европе. - Отмечается рост популярности партии АдГ и кризис традиционных партий — ХДС/ХСС и СДПГ. - Делается вывод, что Германия пока не является готовым военным противником России в полном смысле, хотя процесс милитаризации Европы идет.
Подробный выводВ этом видео представлена картина войны как процесса постепенного истощения украинской обороны — не только на линии фронта, но и в более глубоком, системном смысле: через разрушение логистики, снижение качества мобилизационного ресурса, уничтожение пунктов управления беспилотниками и давление на ключевые узлы обороны Донбасса. Центральная мысль беседы: война выигрывается не только штурмами городов, но и разрушением инфраструктуры, которая позволяет армии существовать. В этом смысле железная дорога описывается почти как биологическая система: если фронт — это мышцы, то логистика — кровь, а западные поставки — внешний источник питания. Такая аналогия довольно точна с военной точки зрения: армия без снабжения превращается из организованной силы в набор изолированных очагов сопротивления. Однако здесь важно сохранять аналитическую осторожность. Война — это пространство, где каждая сторона стремится не просто сообщать факты, а формировать восприятие реальности. Оперативные успехи могут преувеличиваться, потери противника — драматизироваться, а собственные проблемы — оставаться в тени. Поэтому утверждения о контроле над районами, численности потерь или сроках падения городов стоит воспринимать как позицию участников информационного поля, а не как окончательную истину. Особенно значимым выглядит акцент на Константиновке. Если рассматривать Донбасс как систему укрепленных узлов, то потеря одного важного элемента действительно может повлиять на устойчивость всей линии. Это похоже на инженерную конструкцию: иногда разрушение не самой большой балки меняет нагрузку на весь каркас. Но вопрос в том, насколько быстро и глубоко это разрушение может развиться, зависит не только от географии, но и от резервов, морального состояния войск, качества командования, насыщенности беспилотниками, артиллерией и средствами ПВО. Блок о европейской военной промышленности показывает другой уровень конфликта — уже не тактический, а цивилизационно-экономический. Спикер противопоставляет российскую мобилизационную, более плановую модель ВПК европейской рыночной системе. В этом есть рациональное зерно: рынок действительно не всегда быстро переходит в режим военной экономики без политической воли, долгосрочных контрактов и общественного согласия. Но и здесь не стоит впадать в идеализацию: Европа обладает огромным промышленным, финансовым и технологическим потенциалом. Вопрос не только в том, может ли она производить больше, а в том, готова ли она политически и психологически платить цену милитаризации. Самая глубокая тема, которая проступает сквозь военный анализ, — это конфликт между реальностью и образом реальности. Одни верят в скорое наступление, другие — в скорое обрушение фронта; одни идеализируют мощь Европы, другие — ее слабость; одни видят в Украине самостоятельного игрока, другие — только инструмент Запада. Но реальность обычно сложнее любой схемы. Она, как фронт на карте, постоянно меняется: где-то линия очевидна, а где-то скрыта туманом, задержками информации и человеческими надеждами. Практический вывод из беседы можно сформулировать так: ключевым фактором ближайшего этапа войны становится не только удержание или потеря отдельных городов, но и способность сторон поддерживать устойчивую военную систему — снабжение, резервы, производство, управление и моральное состояние общества. И, возможно, главный вопрос здесь уже не только военный: если каждая сторона видит свою правду через призму страха, боли, интересов и памяти, то где проходит граница между трезвым пониманием действительности и той иллюзией, за которую люди готовы платить слишком высокую цену?