"Титаник" уходит в свой первый и последний рейс. Многие факторы, казавшиеся рутиной и обыденностью приобретут первостепенное значение в преддверии катастрофы. Какие факторы повлияли на конкретную дату выхода лайнера из Саутгемптона? Почему испытания огромного судна были столь короткими и формальными? Проверили все или только закуски на столе для комиссии? Как в страшной спешке набирался экипаж роскошного лайнера? Каковы были реальные возможности несколоченного экипажа с толковыми офицерами, не знающими реальных маневренных возможностей судна? Радисты как хипстеры и неформалы 1912 года. Радиограммы о ледовой обстановке: что знал и не знал капитан Смит. "Катастрофа из-за бинокля": как сказалось на судьбе "Титаника" отсутствие штатного бинокля в "вороньем гнезде" и чем "Уайт Стар" отличалась от других компаний в отношении использования бинокля? Во всем это важно учитывать контекст эпохи и порядки в пассажирских перевозках через Атлантику в 1912 году в целом.

