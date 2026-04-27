от РАБОВ системы до Величайшей Страны счастливых людей! Образование в России
Система образования сейчас деградирует также, как и продукты питания.
Ценные элементы питания продаются как биодобавки и витамины отдельно, хотя они должны содержаться в продуктах. Аналогично этому, самое ценное, что должны получать дети сейчас выведено из системы образования. Подробней об этом – в докладе Александра Усанина на гранд-форуме «Россия 809. Традиции будущего». Санкт – Петербург, 18 апреля 2026г.
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Личный сайт автора: https://usanin.com
Комментарий редакции
Краткие тезисы1. Soft Skills и успех: Большинство успеха ведущих мировых компаний связано именно с развитостью так называемых Soft Skills (гибких, надпрофессиональных компетенций) у топ-менеджеров (75% успеха против 25% технических знаний — Hard Skills). 2. Недостатки современной системы образования: В российских школах и вузах преимущественно обучают Hard Skills, оставляя Soft Skills за рамками. Это приводит к однобокости и потере важных составляющих развития личности. 3. Положительный пример прошлого: В царскосельском лицее, где учился Пушкин, значительная часть занятий была направлена на гармоничное развитие и воспитание, включая творчество, спорт, риторику, искусство, культуру общения. Soft Skills и личностное воспитание занимали 75% учебного времени. 4. Роль педагога: Ключевое внимание уделялось личным нравственным качествам учителей. Именно через личный пример педагогов формировался патриотизм, а не через специальные "патриотические программы". 5. Аналогия с питанием: Современная система образования сравнивается с пищей, лишённой витаминов. Как биодобавки выходят на рынок вследствие обеднения еды, так дополнительное образование возникает как компенсатор для высохшей системы образования. 6. Критика дополнительного образования: Идея состоит в том, что "дополнительное" должно возвращаться в основное образование — Soft Skills, творческие и личностные навыки должны быть не добавкой, а органичной частью базового школьного курса. 7. Школа Щетинина: Эксперимент Шетининской школы продемонстрировал эффективность целостного образования: учебную программу 10 лет осваивали за 2,5 года, а остальное время дети занимались разнообразной творческой, личностной и физической деятельностью, без потери интереса к учёбе и жизни школы.
Подробный выводВ рассматриваемой лекции пронзительно ставится вопрос о недостаточности существующей образовательной системы, её формализме и технологичности, которые подменили целостное воспитывающее образование. Анализируя опыт лучших компаний мира, и сравнивая его с педагогическими практиками прошлого (например, царскосельский лицей), автор приводит осмысленное замечание: то, что называют Soft Skills — умение общаться, сотрудничать, творить, владеть собой — как раз и формирует успешного и гармоничного индивида, а не только техническая эрудиция. Интересно проследить, что навык быть человеком, а не просто исполнителем, уходит в тень, когда школа становится "фабрикой знаний". Попытка включить Soft Skills через дополнительное образование напоминает — по удачной аналогии автора — рынок биодобавок, который возник не от избытка заботы о людях, а от обеднения и потери природной питательности пищи. Мы сталкиваемся с признанием необходимости вернуть полноту человеческого развития в основную структуру образовательного процесса. Это не отказ от прогресса — скорее возвращение к забытым истокам целостного подхода, где личность формируется не только знаниями, но и опытом, культивируемым через разностороннюю деятельность, творчество, телесное и душевное развитие. Примеры лицея, где формировались нравственные установки учеников не через специальные патриотические уроки, а через обогащающий человеческий пример педагогов, напоминают об истинном смысле образования: не просто наполнять голову фактами, но напитывать душу ориентиром, прекрасно выраженным через свободу, ответственность и любовь. Осмысливая опыт Школы Щетинина — где дети учились быстрее и с большим удовольствием, сочетая обязательные знания с творческой и физической активностью — мы видим реальную альтернативу: можно строить живое, радостное, плодотворное образование, интегрируя развитие Soft Skills в ткань повседневной учебы. Еще раз появляется внимательный аналитический вопрос: почему привычные идеализации — например, что «жёсткая дисциплина» или «просто знание» приводит к патриотизму и успеху — столь живучи, несмотря на опыт прошлого и открытые альтернативы? Не является ли идеал привычной схемы образования иллюзией, отрывающей нас от возможной полноты жизни и свободы познания?
Открытый вопросЧто мешает сегодняшним образовательным системам интегрировать "витамины" целостного воспитания в основное меню обучения — боязнь перемен, инерция традиций или невидимость подлинных целей образования? Что важно для вас: накопление знаний или формирование полноценной личности, а возможно ли вообще их разделить?