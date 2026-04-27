ОТ НАС СКРЫВАЮТ ПРАВДУ! ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ КРАХА ЭКОНОМИКИ – Максим Шевченко / Метаметрика

Сегодня на Метаметрике – журналист и политик Максим Шевченко!

Инфополе сжимают? Есть ли будущее у мессенджера MAX в России? Что дальше, власти будут заглядывать в телефон к каждому? Почему досмотры на дорогах нелегальны?

Почему русские вымирают, а чеченцы женятся и размножаются? И какая задача стоит у Кадырова?
Дагестан «отстает» из-за чиновников? Почему регионы получают разные дотации? Вологодская область – любимица Максима Шевченко!

Кто такие олигархи на самом деле? Дерипаска хочет снять нагрузку с бизнеса, но что спасет экономику России?

Чем гордится Максим Шевченко и почему ложь мешает счастью?

Таймкоды:

00:00 Лучшие моменты
00:50 В гостях Максим Шевченко
01:19 Власть в Кремле сильна, но…
03:28 Сжатие инфополя – последовательный процесс
06:15 Людей гонят как стадо – в коммерческих интересах
10:28 Когда будет социальный взрыв?
12:18 Особенности прохода блокпостов на Кавказе
17:29 «Надо знать свои права»
18:53 Адам Кадыров, Коран, преступник Журавель
21:52 «Россия состоит из огромного количества суб-обществ»
26:35 Почему Грозный процветает, а Владимир вымирает?
29:59 Несколько правительств Дагестана уже в тюрьме
31:45 У Вологды есть все перспективы для развития
33:10 О противостоянии либеральным реформам
35:22 Экономику можно спасти созданием социального государства
38:46 Расстрелы спасут исконную часть России?
41:50 Есть люди, которые любят свою землю!
45:46 У депутатов есть полномочия, но нет желания
50:41 Когда мы будем счастливы?
53:45 Традиционный блиц
59:35 Обращение гостя к зрителям
1:00:22 Финал

Краткие тезисы

- Идея “переворота” отвергается: Максим Шевченко считает разговоры о скором госперевороте массовым психозом; власть, по его оценке, достаточно устойчива и контролирует ситуацию. - Главная проблема — не политический хаос, а коммерциализация государства: государственная система описывается как структура, где многие публичные решения продиктованы не безопасностью или стратегией, а коммерческими интересами отдельных групп. - Ограничения интернета и продвижение отечественных сервисов критикуются: по мнению Шевченко, людей фактически “загоняют” в новые цифровые платформы, но насильственная замена привычных инструментов коммуникации не создаёт доверия. - Белоруссия приводится как пример управляемой системы: Лукашенко, по мысли гостя, не запрещает людям общаться, а требует от силовых структур работать точечно — искать нарушителей закона, а не перекрывать коммуникацию всем. - Свобода и право понимаются практически: Шевченко подчёркивает, что гражданин должен знать свои права — например, различать осмотр и досмотр, понимать, когда требуется протокол, понятые, постановление и юридическая процедура. - Чечня противопоставляется многим русским регионам: главный аргумент — не награды, символика или пиар, а наличие управленческой дисциплины, социальных объектов, медицинской инфраструктуры и демографического роста. - Русские регионы описываются как вымирающие: особая тревога высказывается о Владимирской, Новгородской, Вологодской, Ярославской, Костромской и других областях исторического русского ядра. - “Оптимизация” социальной сферы названа разрушительной: закрытие школ, больниц, роддомов и деградация инфраструктуры трактуются не как естественный демографический переход, а как результат политико-экономических решений. - Экономику, по мнению Шевченко, не спасёт увеличение рабочего времени: он критикует предложения работать больше, видя в этом попытку снять нагрузку с бизнеса за счёт работников. - Необходима социальная и национально ответственная модель государства: вместо “корпорации по выкачиванию ресурсов” предлагается образ государства, которое заботится о народе, территории, семье, демографии и будущем. - Китай упоминается как пример стратегического государства: не как модель для прямого копирования, а как пример цивилизационного планирования, долгосрочных целей и жёсткой ответственности управленцев. - СССР оценивается неоднозначно, но с уважением: главным достижением названа победа над нацизмом; причиной гибели — философская и смысловая закрытость системы, потеря способности задавать себе вопросы о собственной природе. - Счастье определяется не как общий лозунг, а как личное состояние: ключевые условия счастья — не лгать, не жить за счёт чужой жизни и знать свою родину.

В данной беседе центральная мысль строится вокруг ощущения глубокого разрыва между формальным государством и живой страной. Шевченко говорит не столько о конкретных политических интригах, сколько о более фундаментальной болезни: когда институты существуют, законы написаны, должности распределены, но смысл управления подменяется извлечением выгоды. Его критика цифровых ограничений важна не только как разговор об интернете. Здесь интернет становится символом отношений власти и человека. Если гражданину говорят: “мы лучше знаем, где тебе общаться”, — это уже не просто техническое регулирование, а вторжение в пространство доверия. И, как в психологии, доверие невозможно построить принуждением: можно заставить установить приложение, но нельзя заставить его полюбить. Отсюда возникает важный мотив: государство должно быть не пастухом, гонящим стадо, а ответственным хозяином пространства жизни. Именно поэтому в разговоре так часто появляются примеры Чечни, Белоруссии, Китая. Эти примеры спорные, неоднозначные, но для Шевченко они показывают одну вещь: там, где есть персональная ответственность и управленческая воля, территория не обязательно деградирует. Он противопоставляет этому русские регионы, где исчезают роддома, закрываются школы, пустеют города, а коррупционные дела становятся почти частью местного пейзажа. Особенно сильная линия беседы — демографическая тревога. Для Шевченко вымирание исторических русских областей — не сухая статистика, а почти метафизический вопрос: если народ теряет землю, дома, родовые места, школы, больницы и память, то что остаётся от народа? Здесь экономика перестаёт быть просто бухгалтерией. Она превращается в вопрос бытия: служит ли хозяйственная система жизни или перерабатывает жизнь в деньги? В этом смысле образ “живой нефти” — один из самых жёстких в разговоре. Люди описываются как ресурс, из которого выкачивают энергию, время, здоровье, внимание, данные, труд. Это напоминает и марксистскую критику эксплуатации, и современную критику цифрового капитализма, где человек становится не только работником, но и источником данных, поведенческих паттернов, потребительских привычек. Как нейросеть обучается на данных, так и коммерческая система обучается на человеке — только вопрос в том, служит ли это развитию человека или его истощению. Шевченко выступает против иллюзии, что экономику можно спасти простым увеличением нагрузки на людей. Его позиция здесь довольно ясна: нельзя лечить систему, которая выкачивает жизненные силы, тем, что выкачивать ещё больше. Если человек работает дольше, но не получает больше свободы, достоинства, безопасности и смысла, то это не развитие, а эксплуатация под видом мобилизации. Отдельный пласт разговора — право и достоинство личности. Шевченко не призывает к абстрактному бунту, но настаивает: человек должен знать свои права и не растворяться в страхе. Это прагматичная, почти стоическая позиция. Не нужно романтизировать конфликт с системой, но и превращаться в беспомощный объект нельзя. Здесь право понимается не как бумажная формальность, а как граница человеческого “я”. Интересен и его взгляд на счастье. Он отказывается от идеи общего, универсального счастья. Счастье у него не в лозунге, не в потреблении и не в политической победе. Оно начинается с трёх простых, но тяжёлых условий: 1. Не лгать — ни себе, ни близким, ни миру. 2. Не жить за счёт чужой жизни — не превращать другого в топливо для собственного благополучия. 3. Знать свою родину — не как абстрактную карту, а как место памяти, любви, ответственности и укоренённости. Это, пожалуй, самая философская часть беседы. Потому что здесь политика смыкается с этикой. Можно спорить с оценками Шевченко, можно не соглашаться с его примерами, можно видеть в его словах чрезмерную резкость. Но нерв разговора понятен: страна не может быть счастлива, если человек в ней оторван от земли, от правды, от семьи, от труда и от ощущения, что его жизнь имеет значение. В финале возникает мысль: настоящая экономика — это не только производство товаров и рост показателей. Это искусство не разрушить человека. Настоящее государство — не только аппарат управления. Это форма заботы о будущем. А настоящая родина — не только территория, а пространство, где человек может жить без лжи, растить детей, помнить предков и не чувствовать себя расходным материалом. И, возможно, главный вопрос после этой беседы звучит так: если истина для каждого открывается через его опыт, то где проходит граница между личной правдой человека и той общей правдой, без которой не может выжить ни народ, ни государство, ни сама человеческая жизнь?
Источник: https://rutube.ru/video/fedfa80a45c03073578c45fc7df7ac0a/
Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет.

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru