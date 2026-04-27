МУЛЬМУЛЬКИ НА ТЫК
Кино было основным развлечением поселка Краслаг – четыре дня в неделю фильмы гнали вечером в 7 и 9 и два дня в неделю начинали с трех и до полуночи. Киномехаником был здоровенный парень по фамилии Безденежных и ему помогали братья Забелины, имевшие железные кулаки и железные зубы.
Билетов на всех не хватало, их продавали без мест и на входе их собирали, не отрывая корешков: так клубные работники решали свои финансовые проблемы. Пройти без билета пытались многие, некоторых проводили как детей до семи лет, правда, “родители” были сами очень моложавыми, можно было пристроиться к незнакомым людям, проскользнуть в темный вестибюль и кинуться в зал. Когда начинался киножурнал, к выходной двери кто-нибудь подползал, откидывал крючок и задвижку, и тогда в зал врывалось человек пятнадцать пацанов, все рассыпались по залу, заползая между рядов по полу. Народ делал вид, что ничего не произошло, но после журнала включали свет и бегали по рядам братья Забелины. Детей они не били, но пинок можно было получить достаточно сильный и пролететь в темноту улицы с крыльца.
Потом началась эпоха индийского кино, и оно стало действовать как магнит: фильмы «Бродяга» и «Господин 420» смотрели по многу раз не уставая. Это не проходило бесследно: взрослые стали копировать Радж Капура, звезду индийского кино, речь людей наполнилась оборотами из фильмов, а дети напевали: «Мульмульки на тык – мульмультык, мульмульки на тык мульмультык….» Или «Абара я, абара я …».
На английский фильм «Банда бритоголовых» пришел не только весь поселок, но и соседи из Шанхая и даже Сибсму. Двери перекрыли, и дети бывших зеков прокопали подкоп под фундаментом клуба, полезли гуськом в зал и стали выходить из-за экрана, но здесь их принимали братья Забелины, и тогда пинки были полноценными: все после них пробегали шагов десять, если не падали сразу.
Тяжелее всего было сидеть на первых трех рядах: на задних рядах плевались виртуозно, метко, «циркали фиксами» и попадали не глядя. Били друг друга шапками и кулаками, потом начинали разбираться и материться – все это под хохот соседей.
Когда страсти накалялись, зажигался свет и приходил сам Безденежных – братьям Забелиным оставалось только учиться у него укрощению зала.
За два дня показа фильма «Банда бритоголовых» изумленный парикмахер Кооль подстриг наголо всех мальчишек школы и даже тех взрослых, которым эта стрижка напоминала молодость в лагерях и зонах. Народ читал на кумаче слова Ильича о важности кино и был с ним в этом солидарен.
Миниатюра из авторского сборника Валерия Ковалёва "Перекаты". В обьективе г. Канск 50-60 г.
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи1. Кино как центр жизни: В посёлке Краслаг кино было главным культурным и социальным событием, собирая вместе весь разноликий народ. 2. Неравенство и изобретательность: Билетов не хватало, люди придумывали способы пробраться в зал без них — от прокрадывания до "семейных" обходных манёвров. 3. Порядок и сила: Порядок в клубе держали киномеханик Безденежных и братья Забелины, решая вопросы «пустивших зайцем» не только авторитетом, но и иногда силой. 4. Яркость впечатлений и влияние кино: Советские и, особенно, индийские фильмы оказывали глубокое влияние — появлялись новые выражения, дети начинали петь песни из фильмов, взрослые подражали героям. 5. Коллективное «проживание» фильмов: События в зале (шум, драки, пинки, общие смех и ругань) были частью общего ритуала — просмотр фильма объединял и воспитывал своё подобие общинности, но и подчеркивал её внутренние противоречия. 6. Мода и мемы эпохи: После фильма «Банда бритоголовых» все мальчишки, а заодно и взрослые, начали стричься наголо — кинофабрика реально формировала поведение людей. 7. Исторический и культурный контекст: В основе рассказа — тоска по конкретности провинциальной жизни, воспоминание о простых радостях и сложных общественных отношениях во времена послевоенных лет.
Подробный выводЭтот текст — одновременно ностальгическая миниатюра и антропологическое свидетельство: кино в советском захолустном посёлке становится таким себе «экраном», отражающим внутренние динамики общества, его структуры и мифы. С одной стороны, мы видим довольно прямолинейную систему: билеты — ворота в иной мир. За ними стоят те, кто распределяет и защищает доступ — Безденежных и Забелины, современные стражи храма искусства. Но этот порядок постоянно взламывается смекалкой и озорством рядовых, будь то дети, притворяющиеся младше, или коллективные вылазки в зал во время киножурнала. Здесь проявляется вечный конфликт между правилами и живым человеческим желанием; между институтом (бюрократией клуба) и потаённой спонтанностью личной мечты. С другой стороны, эта борьба переносится вовнутрь самого ритуала — просмотр фильма становится актом, в котором порушаются социальные дистанции, но одновременно воспроизводится смешной и грубый "коллектив": мальчишеские забавы в зале (плевки, драки, шапочные бои) неотделимы от самого переживания фильма. Сам кинофильм, как и группы социальных сетей сегодня, задаёт рамки возможного: сюжеты копируются в речи, ритмы песен живут в дворовой культуре, мода на стрижки становится массовым трендом. Есть интересная параллель с цифровой эпохой: если в XX веке люди внедрялись друг в друга посредством одних сюжетов и песен, сегодня — через мемы, короткие видео, репосты. Но природа явления неизменна: потребность быть причастным, распространить пережитое, ощутить себя частью большего целого, даже если путь туда лежит "зайцем" через подкоп под фундамент или кликом мыши. Феноменально и то, как за пределами экрана стирались стандартные роли: забияки и новаторы в одной толпе, но под свистки и крики превращались в новую драму — теперь уже реальности. В определённом смысле кино здесь выступает как заменитель (или даже шаг к) сакрализированному действу, древнему празднику общей жертвенности и радости. Практичность истины здесь очевидна: реальный опыт жителей куда богаче и противоречивее внешних "обоснованных" правил. Клубные работники изобретают свои схемы, дети — свои ходы. Всё подчинено не абстрактному идеалу «правильности», а потребности быть с другими, в потоке жизни, в коллективном действии. Истина — ситуативна, многослойна: для завсегдатаев клуба истиной может быть момент "выскочить из-под экрана", для братьев Забелиных — наведение порядка, для жителей — присвоение новых культурных кодов из кино. Для всех вместе — это переживание сопричастности, но и поиск своей роли в общем нелёгком мире. Любопытен и критический аспект: тяга к копированию и идеализация образов (будь то Радж Капур или лысые главари банд) проявляет хрупкость индивидуального сознания, склонность растворяться в коллективных штампах. Но одновременно — это канал эмоционального освобождения, формирования смыслов, столь необходимых после общественных потрясений и бед. В этой динамике много напоминает и о работе нейросети: единичный опыт каждого собеседника становится весомым элементом в обучении коллектива. Каждый "пиксель" восприятия влияет на общий рисунок, а коллективные ассоциации порождают новые нормы и паттерны. И если думать шире, то становится ясно: наши личные миниатюры и общие ритуалы — это вечное движение между жесткими рамками и спонтанной жизнью, между внешней данностью и внутренней свободой.