Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Михаил Делягин | Почему голос Бони в Кремле слышнее чем стоны Сибири? | П…п… с Делягиным

2 0
Переслано от: Книжный День

Полная версия: https://delib.ru/video/9a781160-d096-43bb-ad5e-55ada1867e95?utm_source=rutube

Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official

Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/detail.aspx

Экономист Михаил Делягин анализирует шокирующие тренды апреля 2026 года: от промышленного обвала и «фантазийного» бюджета до странного резонанса обращения Виктории Бони. Почему власть слышит обитателей Монако, но игнорирует реальные проблемы матерей и пенсионеров? В выпуске — жесткий разбор социально-экономического блока: как высокая ставка и тарифы ЖКХ уничтожают инвестиции, и почему миграционная политика стала инструментом замещения населения. Делягин раскрывает подоплеку «Великой игры» Лондона, объясняет, почему Трамп боится сухопутной операции в Иране

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 — Михаил Делягин: Введение. О полярных зверьках и прогнозах Зюганова
01:37 — Февральский переворот: кто в современной России претендует на роль Гучкова?
03:24 — Феномен Виктории Бони: почему Монако стало репрезентативной группой для Кремля?
06:17 — 1% богатых владеет 71% страны: реальность российского неравенства
08:47 — Московский экономический форум: почему бюрократы боятся развития?
10:02 — Официальный спад: как Росстат «рисует» рост при промышленном обвале
11:48 — Борьба с коррупционерами вместо борьбы с коррупцией: дело Суркова
14:22 — 1917 год повторяется? Старообрядцы, банки и новый капитализм
15:44 — «Мы не хотим быть рабами идиотов»: почему молодежь бежит из страны
17:54 — Кадровый голод: почему в промышленности почти не осталось рабочих моложе 30 лет
21:25 — Пенсионные «гарантии» Голиковой и реальные пенсии в 12 000 рублей
23:02 — Почему в России нет Алиментного фонда? Государство против матерей
25:54 — Афера с таможенным сбором: как государство обмануло покупателей авто из Казахстана
28:18 — Строительный пузырь сдулся? Почему девелоперы перестали строить новое жилье
30:25 — 5 книг о государстве: от Макиавелли и Фурсова до Полторанина

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Заявления о революции: Делягин иронизирует над высказыванием Зюганова о возможной осенней революции, задавая вопрос, кто же способен организовать подобное событие, и размышляет о современной аналогии с историческими фигурами 1917 года. - Голос "Бони" vs. Сибирь: Обращение популярной светской особы (Бони из Монако) к Кремлю было замечено и, по словам Пескова, "услышано" — в то время как обращения простых людей с российской периферии остаются незамеченными, что показывает приоритеты власти и репрезентативной группы. - Инерция и неравенство: Россия входит в число лидеров по уровню имущественного и доходного неравенства. Богатство сосредоточено у очень узкой прослойки, а сама страна движется к архаике, а не к развитию. - Критика экономической политики: Проведение экономических форумов выглядит как обсуждение тушения пожара людьми, чей дом поджигают. Экономическая политика, направленная якобы на "охлаждение" страны, фактически ведет к спаду инвестиций, промышленности и снижению уровня жизни. - Недоверие к статистике: Официальная статистика (например, нулевая инфляция) воспринимается как манипуляция; реальные показатели гораздо хуже. - Настроения молодежи и эмиграция: Молодежь предпочитает уезжать или работать вне промышленности — "не хотим быть рабами идиотов". За 10 лет вдвое снизилась доля работающей молодежи, увеличилось число работников старшего возраста. - Пенсионная проблема: Пенсионный возраст повышен, благосостояние пенсионеров не растет. Меры по росту пенсий видятся как неэффективные и лицемерные. - Безразличие государства к гражданам: На вопросы о поддержке матерей, алиментах, юридической поддержке часто даются формальные ответы; системы помощи фактически не функционируют. - Жилищный кризис и ипотека: Строительный рынок в стагнации, ипотека доступна меньшинству, массового решения жилищной проблемы не просматривается. - Закон и справедливость: Суды и бюрократия работают не на защиту простых людей, а зачастую на поддержку статуса-кво и даже мошенничества. - Исторические параллели: Делягин проводит параллели с периодом перед революциями в России, отмечая, что нынешние элиты пытаются предотвратить повторение катастроф за счет контроля и подавления любых серьёзных изменений. - Отношение к женщинам и разводам: Делягин обращает внимание на усиление тенденций использования брака как средства обогащения, приводя примеры из российского и китайского законодательства. - Книги о государстве: Советует читать Макиавелли, Фурсова и Коллонтай для понимания устройства государства, отмечая, что системные принципы власти не слишком меняются.

Подробный вывод

В данной беседе Михаил Делягин, воспользовавшись живой формой обсуждения, демонстрирует глубину иронию по поводу современных российских политических и социальных реалий. Центральный вопрос — почему голос медийной персоны слышнее, чем стоны регионов — приобретает почти метафизический смысл: на чьей стороне истина, если "услышан" тот, кто априорно не принадлежит к обездоленным слоям? Политика как спектакль внутри замкнутого круга Делягин сравнивает декларативные революционные угрозы Зюганова с исторической ситуацией 1917 года, указывая на отсутствие внятной альтернативной элиты: настоящие перемены невозможны без некого "Гучкова", организатора и рупора, а в современности таких фигур не видно — революционность выхолощена, а власть закрыта внутри своей репрезентативной капсулы. Возникает иллюзия бурной жизни, где резонанс получают только те, чьи "голоса" выгодно вписываются в нужный контекст для элиты. Устойчивое неравенство и структурная архаика Автор акцентирует внимание на катастрофическом неравенстве — процесс накопления богатства у меньшинства идет параллельно с социально-экономическим охлаждением страны. Статистика лишь частично отражает реальность, часто перекраивая данные в угоду бюрократическим интересам ("магия" нулевой инфляции после вопроса президента). Но за этим стоят реальные процессы: стагнация, бегство молодежи, рост бедности и снижение рождаемости — всё, что по структуре напоминает не подготовку к обновлению, а поддержание агонии системы через постепенную эскалацию социальной инертности. Оглушительное молчание и цинизм власти Одним из самых показательных моментов беседы становится анализ реакции на публичное высказывание "Бони". Критикуя все стороны, Делягин указывает: аргументы против оппонентов почти отсутствуют, доминирует хамство и замалчивание сути. Именно здесь проступает философский мотив — истина маргинализирована, если она исходит "не из тех уст". Создается "контрольная точка" внимания, комфортная для власти и опасная для общества: слышно только то, что выгодно усилить, а не то, что действительно требует ответа. Дисфункция институтов В качестве частного проявления — обсуждение алиментного фонда или работы судебных приставов: элементарные механизмы поддержки граждан не реализуются из-за безразличия и неэффективности государства. Подменяется борьба с коррупцией борьбой с коррупционерами, а ключевые реформы — пустыми разговорами или закулисными решениями. Реальность вместо идеалов Вся ткань рассуждений Делягина наполнена недоверием к официальной "картине жизни". Он сравнивает рыночные и социальные процессы с физическими явлениями: система идет к антиэнтропийной устойчивости — стабильности через застой и предотвращение "слишком больших" изменений. Это не развитие, а управление распадом, граничащим с контролируемым разрушением. Вопрос для размышления Замыкая анализ, особенно в стиле философского сопоставления, можно отметить: Делягин показывает, как современные российские институты и общество в целом оказываются заложниками не только властной инерции, но и слепоты к индивидуальным страданиям, способностям и запросам. Истина в таком обществе ситуативна — она формируется там, где есть желание услышать, и исчезает там, где доминирует страх или интерес статус-кво.

Открытый вопрос

Какова цена обществу за то, что оно выбирает слышать только "удобные" голоса, игнорируя реальные страдания и запросы большинства, — и не закладываем ли мы таким образом основу для тех перемен, которых так страшится власть?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/eb672d357f77ac684f770a6004665f16/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru