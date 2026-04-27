Михаил Делягин | Почему голос Бони в Кремле слышнее чем стоны Сибири? | П…п… с Делягиным
Экономист Михаил Делягин анализирует шокирующие тренды апреля 2026 года: от промышленного обвала и «фантазийного» бюджета до странного резонанса обращения Виктории Бони. Почему власть слышит обитателей Монако, но игнорирует реальные проблемы матерей и пенсионеров? В выпуске — жесткий разбор социально-экономического блока: как высокая ставка и тарифы ЖКХ уничтожают инвестиции, и почему миграционная политика стала инструментом замещения населения. Делягин раскрывает подоплеку «Великой игры» Лондона, объясняет, почему Трамп боится сухопутной операции в Иране
00:00 — Михаил Делягин: Введение. О полярных зверьках и прогнозах Зюганова
01:37 — Февральский переворот: кто в современной России претендует на роль Гучкова?
03:24 — Феномен Виктории Бони: почему Монако стало репрезентативной группой для Кремля?
06:17 — 1% богатых владеет 71% страны: реальность российского неравенства
08:47 — Московский экономический форум: почему бюрократы боятся развития?
10:02 — Официальный спад: как Росстат «рисует» рост при промышленном обвале
11:48 — Борьба с коррупционерами вместо борьбы с коррупцией: дело Суркова
14:22 — 1917 год повторяется? Старообрядцы, банки и новый капитализм
15:44 — «Мы не хотим быть рабами идиотов»: почему молодежь бежит из страны
17:54 — Кадровый голод: почему в промышленности почти не осталось рабочих моложе 30 лет
21:25 — Пенсионные «гарантии» Голиковой и реальные пенсии в 12 000 рублей
23:02 — Почему в России нет Алиментного фонда? Государство против матерей
25:54 — Афера с таможенным сбором: как государство обмануло покупателей авто из Казахстана
28:18 — Строительный пузырь сдулся? Почему девелоперы перестали строить новое жилье
30:25 — 5 книг о государстве: от Макиавелли и Фурсова до Полторанина
#МихаилДелягин #Экономика #Геополитика #Трамп #Ленин #Революция #Образование #ПятаяКолонна #Коррупция #ЖКХ #Иран #Глобализм #КнижныйДень #Delib
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Заявления о революции: Делягин иронизирует над высказыванием Зюганова о возможной осенней революции, задавая вопрос, кто же способен организовать подобное событие, и размышляет о современной аналогии с историческими фигурами 1917 года. - Голос "Бони" vs. Сибирь: Обращение популярной светской особы (Бони из Монако) к Кремлю было замечено и, по словам Пескова, "услышано" — в то время как обращения простых людей с российской периферии остаются незамеченными, что показывает приоритеты власти и репрезентативной группы. - Инерция и неравенство: Россия входит в число лидеров по уровню имущественного и доходного неравенства. Богатство сосредоточено у очень узкой прослойки, а сама страна движется к архаике, а не к развитию. - Критика экономической политики: Проведение экономических форумов выглядит как обсуждение тушения пожара людьми, чей дом поджигают. Экономическая политика, направленная якобы на "охлаждение" страны, фактически ведет к спаду инвестиций, промышленности и снижению уровня жизни. - Недоверие к статистике: Официальная статистика (например, нулевая инфляция) воспринимается как манипуляция; реальные показатели гораздо хуже. - Настроения молодежи и эмиграция: Молодежь предпочитает уезжать или работать вне промышленности — "не хотим быть рабами идиотов". За 10 лет вдвое снизилась доля работающей молодежи, увеличилось число работников старшего возраста. - Пенсионная проблема: Пенсионный возраст повышен, благосостояние пенсионеров не растет. Меры по росту пенсий видятся как неэффективные и лицемерные. - Безразличие государства к гражданам: На вопросы о поддержке матерей, алиментах, юридической поддержке часто даются формальные ответы; системы помощи фактически не функционируют. - Жилищный кризис и ипотека: Строительный рынок в стагнации, ипотека доступна меньшинству, массового решения жилищной проблемы не просматривается. - Закон и справедливость: Суды и бюрократия работают не на защиту простых людей, а зачастую на поддержку статуса-кво и даже мошенничества. - Исторические параллели: Делягин проводит параллели с периодом перед революциями в России, отмечая, что нынешние элиты пытаются предотвратить повторение катастроф за счет контроля и подавления любых серьёзных изменений. - Отношение к женщинам и разводам: Делягин обращает внимание на усиление тенденций использования брака как средства обогащения, приводя примеры из российского и китайского законодательства. - Книги о государстве: Советует читать Макиавелли, Фурсова и Коллонтай для понимания устройства государства, отмечая, что системные принципы власти не слишком меняются.
Подробный выводВ данной беседе Михаил Делягин, воспользовавшись живой формой обсуждения, демонстрирует глубину иронию по поводу современных российских политических и социальных реалий. Центральный вопрос — почему голос медийной персоны слышнее, чем стоны регионов — приобретает почти метафизический смысл: на чьей стороне истина, если "услышан" тот, кто априорно не принадлежит к обездоленным слоям? Политика как спектакль внутри замкнутого круга Делягин сравнивает декларативные революционные угрозы Зюганова с исторической ситуацией 1917 года, указывая на отсутствие внятной альтернативной элиты: настоящие перемены невозможны без некого "Гучкова", организатора и рупора, а в современности таких фигур не видно — революционность выхолощена, а власть закрыта внутри своей репрезентативной капсулы. Возникает иллюзия бурной жизни, где резонанс получают только те, чьи "голоса" выгодно вписываются в нужный контекст для элиты. Устойчивое неравенство и структурная архаика Автор акцентирует внимание на катастрофическом неравенстве — процесс накопления богатства у меньшинства идет параллельно с социально-экономическим охлаждением страны. Статистика лишь частично отражает реальность, часто перекраивая данные в угоду бюрократическим интересам ("магия" нулевой инфляции после вопроса президента). Но за этим стоят реальные процессы: стагнация, бегство молодежи, рост бедности и снижение рождаемости — всё, что по структуре напоминает не подготовку к обновлению, а поддержание агонии системы через постепенную эскалацию социальной инертности. Оглушительное молчание и цинизм власти Одним из самых показательных моментов беседы становится анализ реакции на публичное высказывание "Бони". Критикуя все стороны, Делягин указывает: аргументы против оппонентов почти отсутствуют, доминирует хамство и замалчивание сути. Именно здесь проступает философский мотив — истина маргинализирована, если она исходит "не из тех уст". Создается "контрольная точка" внимания, комфортная для власти и опасная для общества: слышно только то, что выгодно усилить, а не то, что действительно требует ответа. Дисфункция институтов В качестве частного проявления — обсуждение алиментного фонда или работы судебных приставов: элементарные механизмы поддержки граждан не реализуются из-за безразличия и неэффективности государства. Подменяется борьба с коррупцией борьбой с коррупционерами, а ключевые реформы — пустыми разговорами или закулисными решениями. Реальность вместо идеалов Вся ткань рассуждений Делягина наполнена недоверием к официальной "картине жизни". Он сравнивает рыночные и социальные процессы с физическими явлениями: система идет к антиэнтропийной устойчивости — стабильности через застой и предотвращение "слишком больших" изменений. Это не развитие, а управление распадом, граничащим с контролируемым разрушением. Вопрос для размышления Замыкая анализ, особенно в стиле философского сопоставления, можно отметить: Делягин показывает, как современные российские институты и общество в целом оказываются заложниками не только властной инерции, но и слепоты к индивидуальным страданиям, способностям и запросам. Истина в таком обществе ситуативна — она формируется там, где есть желание услышать, и исчезает там, где доминирует страх или интерес статус-кво.
Открытый вопросКакова цена обществу за то, что оно выбирает слышать только "удобные" голоса, игнорируя реальные страдания и запросы большинства, — и не закладываем ли мы таким образом основу для тех перемен, которых так страшится власть?