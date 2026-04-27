ЦИКЛИЧНОСТЬ ИСТОРИИ: МЫ НЕ ПЕРВЫЕ | Вардан Багдасарян
«Наука сегодня превратилась в систему блокировки неудобных знаний, а абсурдные мифы о рептилоидах используются как маркировка "сумасшедшего" для любого, кто пытается изучать реальные планы элит». Историк и политолог Вардан Багдасарян разбирает самые устойчивые интеллектуальные конструкты и конспирологические теории. В выпуске анализируется наследие Линдона Ларуша: почему он считал Британскую империю живой силой и как предсказал крах Бреттон-Вудской системы.
00:00 – Вардан Багдасарян: Разбор мифов от Интернета до древних рукописей
01:55 – Линдон Ларуш: 8-кратный кандидат в президенты США и главный «альтернативщик»
03:52 – Модель Homo Economicus: Почему человек не сводится к еде и деньгам
05:25 – Метафора часов vs Метафора растения: Столкновение линий Локка и Лейбница
07:54 – Физическая экономика Ларуша: Реальное производство против «мыльных пузырей»
10:26 – Массовая культура как конвейер деградации
12:02 – Британская империя: Невидимый механизм управления Соединенными Штатами
15:36 – Англичанка гадит? Реальное соперничество Лондона и Вашингтона
21:23 – Зачем придумали рептилоидов: Дискредитация серьезных исследований элит
28:07 – Майк Айк и «змееподобные»: Истоки и смысл самого известного интернет-мифа
34:23 – Протоколы сионских мудрецов: Судебные споры и текстологические загадки
35:38 – Допотопные цивилизации: Регресс человечества и концепция Кали-Юги
41:35 – Платон и Атлантида: Осколки древнего знания в египетских пирамидах
44:24 – Оккультные экспедиции Третьего рейха: Поиск разных «типов» людей
48:29 – Монополия на науку: Как академическая бюрократия блокирует революции
51:17 – Исаак Ньютон — не только физик, но и великий алхимик-мистик
55:35 – Религиозный сионизм Ньютона: Предсказание конца света в 2060 году
01:00:39 – Пропорции Иерусалимского храма как код мироустройства
01:04:24 – Шекспировский вопрос: Кто скрывался под именем великого драматурга?
01:09:04 – Лингвистический феномен: 30 000 слов и уникальный почерк каждого произведения
01:12:54 – Версия «Выпускающего редактора»: Кем на самом деле был Шекспир в театре «Глобус»
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Линдон ЛаРуш — критик гегемонии и хомо экономикус - ЛаРуш — знаковая фигура, предлагавшая альтернативное видение экономики, культуры и политики; идеи ЛаРуша лежат у истоков многих современных альтернативных интерпретаций. - В отличие от чистой конспирологии, его подход был системным, с критикой господствующей экономической парадигмы («человек экономический» не отражает сущности человека). - Критиковал спекулятивную финансовую систему после отказа от Бреттон-Вудской модели, выступал за «физическую экономику», реальное производство и развитие промышленности. - Массовая культура, по ЛаРушу, ведет к огрублению человека, уводит от «высокой культуры». 2. Концепция британской гегемонии - ЛаРуш считал, что миром управляет не столько США, сколько продолжающаяся в теневом виде «Британская империя». - Эта точка зрения имеет сторонников, но требует более строгих доказательств: современные глобалистские (и айдентификационные) структуры уже не столь англоцентричны. - Рассуждение о скрытых элитах часто подменяется конспирологией, что препятствует серьезному научному анализу. 3. Мифы и псевдонаучные концепты: рептилоиды и забалтывание - Популярные мифы (рептилоиды, древние цивилизации, заговоры элит) во многом служат не столько для объяснения мира, сколько для размывания границ между наукой и абсурдом. - Распространение подобных идей мешает серьезному анализу закрытых элит, так как всех интересующихся этим сразу относят к маргиналам. - Это приводит к упрощению сложных вопросов власти, истории и политики. 4. Концепция доисторических цивилизаций и цикличность истории - В традиционных мировоззрениях (античность, индуизм) история мыслилась как смена эпох/типов людей, часто с регрессионной динамикой (золотой век — падение — железный век). - Современное научное сообщество из-за страха утопить фактологию в мистификациях довольно жестко «охраняет рубежи» — маргинализирует альтернативные взгляды. - Вопрос о древних цивилизациях остается частично открытым из-за трудностей с интерпретацией археологических артефактов; спекуляции здесь соседствуют с ограничениями институциональной науки. 5. Наука, религия и фигура Ньютона - Ньютон — гениальный ученый, но и ярко религиозный мыслитель с интересом к алхимии и апокалипсису. - В его времена разделение между наукой и религией было условным, современную нормативную науку он бы вряд ли впечатлил широтой интересов или синкретизмом. - Наука (в частности, ньютоновская) возникла не в исключительно секулярном поле, а на основе глубоких метафизических и религиозных поисков. 6. Миф о Шекспире - Существует вопрос о подлинности авторства шекспировских текстов. 80 (!) людей выдвигаются как возможные авторы; аргументы с обеих сторон. - Литературная традиция того времени иначе относилась к теме авторства; сам Шекспир, возможно, был своеобразным «выпускающим редактором», аккумулировавшим вокруг себя разные творческие силы.
Подробный вывод, философский и междисциплинарный анализВидеобеседа Вардана Багдасаряна заставляет задуматься о переломе восприятия истины и исторических «монопардигм» (монопарадигмальности) в обществе.
Гибкость истины, или почему «доказательства» не всегда таковыИстория, как и личная биография человека, — сеть интерпретаций. Багдасарян многократно подчеркивает: даже то, что мы называем «фактом», всегда связано с точкой отсчёта, культурой и системой поверки («факт — это всегда интерпретация»). Это похоже на то, как в современной квантовой физике результат эксперимента зависит от способа измерения: нельзя отделить объект от субъекта наблюдения. Также, как учит психология восприятия и философия науки (Томас Кун), смена научных парадигм всегда сопровождается конфликтом прежних границ и новых взглядов. Современные мифы — это порой просто запасной язык, рождающийся там, где официальная наука выставляет ограждения, чтобы сохранить стройность картины мира.
Конфликт альтернативности и институциональной монополииВ рассуждениях о «Британской империи» как мировой кукловодке отражается общемировой страх перед скрытыми центрами влияния. Однако любые аналитические модели становятся опасно догматичными, если они не допускают верификации. Это перекликается с практикой интеллекта в программировании: алгоритмы, не подвергающиеся критике, быстро утрачивают связь с реальностью. С другой стороны, слишком строгая институционализация научного знания ведет к догматизации, блокировке развития (ср.: бюрократия науки). Всё это напоминает сцепку между материальным и духовным в алхимии Ньютона — если связующее звено разрушено, система вырождается.
Критика материалистических и идеалистических крайностейКритика «человека экономического» ЛаРуша — яркая иллюстрация разрыва между материалистическим (эксплуатация, потребление) и идеалистическим (развитие духа, вкуса, культуры) подходами. Массовая культура, гипертрофированная финансовая спекуляция — всё это Багдасарян рассматривает сквозь призму западной (и, шире, глобальной) деградации субъекта. Здесь важно провести аналогию, например, с нейросетями: искусственный интеллект, который питался бы только демотиваторами и мемами, вряд ли станет самостоятельным, творческим субъектом. Так же и человеческая психика: массовое мышление атрофирует индивидуальное, снижая способность к осознанности.
Осознанность и принятиe сложностиБагдасарян не осуждает интерес к мифам про доисторические цивилизации или к альтернативным гипотезам; напротив, он подчеркивает важность удержания баланса между открытостью к новым идеям и критическим мышлением. «Золотой век» нужен человеку как архетип — но сползание в мистификацию ведёт к размыванию основания для поиска смысла.
Тонкость разграничения между наукой и эзотерикойИстории о рептилоидах — показатель того, как радикализация «альтернативных» исследований служит не для поиска истины, а для саботажа серьезного разговора о структуре власти, ответственности и истории. Это напоминает современное информационное пространство: инфошум («мифы», гипотезы, фейки) может быть умышленной стратегией против допуска к реальным вопросам.
Междисциплинарность и философия открытостиОт мифов к экономике, от эзотерики к истории науки — весь разговор о цикличности, прогрессе и регрессе неплохо бы сопровождать скромностью суждений. Подлинная жизнь знания проявляется там, где возникает доверие к плюрализму точек зрения, но и настороженность к их абсолютизации.
Открытый вопрос читателюОсознавая многоуровневость исторических нарративов и неизбежную субъективность взгляда на прошлое, насколько важно нам удерживать границы между критическим скепсисом и открытостью для свежих идей? Не делает ли монополизация истины наукой столь же опасной, как и уход в мир тотальных мифов? Где заканчивается полезная рефлексия и начинается саморазрушающийся скепсис?