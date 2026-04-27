В ближайшие десятилетия политическая карта мира будет претерпевать серьёзные изменения, до середины века доминировать будут принципы войн за пространство, а после начнётся время войн за умы, противостояние систем смыслов и империй. Вторую половину XXI в. не стоит воспринимать в качестве периода философских диспутов и попыток выяснить, какой путь “лучше” и “правильнее”, чтобы в эти категории ни вкладывали. Противостояние и борьба будет вестись не в платоновском мире идей, существующим параллельно миру вещей, а в аристотелевском единстве обоих миров.

В предыдущий период главенства принципов войн за умы, во времена Холодной войны, мир жил в парадигме столкновения двух идеологических систем: капиталистической и советской. Он превратился в поле битвы, где противники перетягивали на свою сторону страны, элиты, население, группы и даже отдельных индивидов, используя для этого отнюдь не только онтологические конструкции. «Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом».

Становящиеся привычными прямые вооружённые конфликты к середине века затухнут, а геополитическая борьба постепенно перейдёт в формат долгих «шахматных партий», что станут одновременно вестись на множестве полей. Количество игроков на каждой из досок будет не менее двух, да и количество размерностей игровых полей будет превышать привычную плоскость, временами напоминая фэнтезийный “драконий покер”. Играть в высшей лиге смогут только империи, т.е. державы, у которых одна из компонент сеть.

Близость духовного и морально-нравственного уровней не будут делать из империй союзников, геополитические цели и интересы будут доминировать над симпатиями. Большим странам всегда было проще дружить через кого-то третьего, чем находить компромиссы с соседями, разбирая ворох взаимных обид и недопониманий. Помимо этого, в силу высокой плотности человечества и усложнения общественной сферы не следует ждать появления новых глобальных и региональных систем смыслов (идеологии, религии или морально-нравственные кодексы) – все ниши заняты, а альтернативы проработаны.

Ничего революционного в этом плане в XXI в. не появится, новой системе смыслов не пройти долгий путь с нуля в условиях высокой конкуренции, низкой пассионарности и отсутствия самопожертвования среди населения. Наиболее сильные современные системы смыслов подобны вековым деревьям, что отбрасывают тень и перекрывают рост конкурентов. Они могут болеть, замедлять рост, потерять ветви, но после оживают. Мировые религии сформировались в Средние века, в конце XIX – начале XX вв. произошёл активный рост и захват пространства идеологиями. Локальные, этнические морально-нравственные кодексы ещё появлялись в XX в., но уже не достигали масштаба.

Нижний ярус и кустарник продолжает расти обилием однотипных, регулярно зарождающихся и также прогнозируемо умирающих сект и партий, но шансов на большее у них нет. Ослаблением вековых деревьев пользуются соседи, а не молодая поросль, т.е. общие контуры на XXI в. определены. Однако, не нужно считать, что имеющиеся смысловые системы не будут меняться и эволюционировать, пусть и сделать это будет непросто, слишком сильны сложившиеся традиции и ограничения.

В последние десятилетия, прямо на наших глазах Восточноевропейская цивилизация переродилась из Советской цивилизации в Русский мир, пусть не по своей воле и многое потеряв. В этот же период Иран из обычной державы превратился в сухопутную империю Шиитский проект, ну а про ультралиберальную Атлантическую цивилизацию, что паразитирует и убивает Западноевропейскую, всё более чем очевидно. Однако, это всё старые корни.

И, да, в ближайшие годы одним из самых важных и интересных вопросов в геостратегии будет выбор США: будут они консервировать имеющиеся расклады или попытаются совместно с Латинской Америкой сформировать новый вариант европейской цивилизации…

Источник