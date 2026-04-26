Вячеслав Матузов и Игорь Шишкин | Ядерный бунт в США. Генерал отказал Трампу в кодах?
Дипломат Вячеслав Матузов раскрывает подоплеку американо-израильской агрессии против Ирана в апреле 2026 года. Почему начальник Объединенного штаба США генерал Кент якобы отказал Трампу в активации ядерного арсенала? В интервью обсуждается стратегический план по дестабилизации арабских монархий: как США, прикрываясь борьбой с Ираном, уничтожают амбиции Саудовской Аравии и ОАЭ стать лидерами в сфере ИИ и финансов.
00:00 – Вячеслав Матузов: Введение. Мир на грани нового раунда агрессии
01:15 – Религиозный фундамент политики США: Протестантский сионизм и Третий храм
05:25 – Иранские лидеры под прицелом: Была ли смена руководства целью Трампа?
08:12 – Главный враг — Ислам: Тайные доктрины Вашингтона после 2001 года
11:24 – Спектакль «международный терроризм»: Кто на самом деле создал Аль-Каиду и ИГИЛ?
14:20 – Катар и Саудовская Аравия: Почему арабские лидеры «молились» на Россию
16:12 – Документы на столе: Как ЦРУ обучало арабскую молодежь переворотам в Гарварде
19:22 – Премия Института Вудро Вильсона: За что наградили российских политиков в 2011-м?
22:14 – Ядерный демарш генерала Кента: Сорванный приказ Трампа от 20 апреля
24:46 – Интеллектуальный разрыв: Министры Ирана против девелоперов из США
28:18 – Карта «Великого Израиля»: Почему Ливан бьют не из-за Хезболлы
33:19 – Арабские телеканалы: Матузов о донесении правды до исламского мира
38:33 – Крючок Эпштейна: Чем зацепили Трампа и почему он мечется?
42:18 – Удар по Дубаю: США против конкуренции арабов в сфере искусственного интеллекта
46:43 – Кто такой Ахмад Шаха? Как лидеры боевиков становятся президентами
49:12 – Исламабад: Почему Иран отказался от переговоров с Кушнером и Вэнсом
50:31 – Приход Машиаха: Духовный выбор России в глобальном конфликте
Комментарий редакции
Краткие тезисы беседы1. Религиозная основа политики США и Израиля - Матузов отмечает, что многие стратегические решения США и Израиля опираются не только на прагматические, но и на глубоко религиозные мотивы: влияние протестантского сионизма и идеи строительства Третьего храма. Ранее это воспринималось как конспирология, но сегодня обсуждается открыто и на Западе. 2. Две версии последствий агрессии против Ирана - Одна версия: агрессия приблизила планы по созданию "Великого Израиля", строительству Третьего храма и завоеванию новых ресурсов. - Другая версия: действия США и Израиля привели к широкой международной изоляции Израиля, усилили антиамериканские и антиизраильские настроения, поставили под вопрос само существование Израиля. 3. Иррациональность мировой политики - Внешне международные отношения рациональны, но главные решения часто продиктованы иррациональными, архетипическими мотивами, религиозным фанатизмом и глубинными мифами, которые определяют логику даже супердержав. 4. Цели военных акций США и Израиля - Главная цель — не только Иран, но и разрушение единства и силы арабского мира. Стратегия — столкнуть исламские общности (шиитов и суннитов), ослабить их потенциал для конкуренции в экономике, науке, технологиях. 5. Манипуляция понятиями и информацией - Западная политика часто меняет риторику — от борьбы с исламом к лозунгам о "демократии и правах человека", чтобы скрывать истинную подоплёку конфликтов. - Многие террористические структуры, официально признанные злом, в действительности родились или были поддержаны теми же самыми акторами, кто с ними якобы борется. 6. Роль элит и спецслужб - Решения принимаются в узком кругу, за кулисами официальной политики. Международные события и перевороты — результат работы спецслужб и закрытых сетей влияния. 7. Дипломатия против догматизма - Вечная проблема России — недооценка глубинных религиозных и идеологических мотивов внешних игроков, ставка на рациональный анализ там, где действуют фанатические убеждения или скрытые интересы. 8. Ядерный фактор и военное командование - Важный эпизод: военные США (генерал Кент) отказали Трампу в приведении ядерных сил в боевую готовность — это показывает наличие внутренних ограничителей и разломов внутри элиты США, а также то, что личные амбиции/убеждения лидеров могут не совпадать с позицией профессионалов. 9. Кризис внутри Запада - На Западе нарастает недовольство политикой поддержки Израиля, а критики из числа военных и чиновников оказываются под давлением или уходят в отставку. Растут антиизраильские и антисистемные настроения. 10. Экономика, технологии, искусственный интеллект - Задача США — помешать исламским (арабским) странам с ресурсами и амбициями (ОАЭ, Саудовская Аравия) стать центром новых технологий, в частности искусственного интеллекта, и финансовыми хабами. 11. Сложные международные альянсы и лицемерие - Турция, Израиль, арабские страны — их отношения противоречивы, часто публичные заявления расходятся с реальными экономическими и военными связями.
Подробный выводВ данной беседе глубоко анализируется текущая ближневосточная политика, причем Матузов и Шишкин делают акцент на религиозно-идеологическом фундаменте происходящих процессов, в противовес поверхностно-прагматическому или рационалистическому объяснению. Гибкая и неочевидная природа истины проявляется и в самом подходе к анализу. Ранее романтизированные или объявленные конспирологией идеи — такие как влияние протестантского сионизма и идея Третьего храма — сегодня приобрели статус "новой реальности": их уже не стыдятся обсуждать на Западе и в Израиле, они очерчивают новые рамки стратегических интересов. Междисциплинарный подход проявляется в том, что участники связывают религиозные архетипы, геополитику, общественное мнение, работу спецслужб, технологии (искусственный интеллект) и экономику в единое целое. Например, опасения по поводу роста технологических и финансовых центров (Дубай, ОАЭ) переосмысляются не только как экономическая конкуренция, но и как культурно-цивилизационный вызов "старым структурообразующим мифам" Запада. Критическая оценка событий выходит за рамки простого осуждения или симпатии к одной из сторон. Здесь подчеркивается манипулятивная природа риторики современных конфликтов: в разное время на флагах — борьба с терроризмом, продвижение демократии, защита национальных религий, — но за этим скрыта борьба за власть, ресурсы, влияние. Объективной истины, единого объясняющего принципа, нет: в данном анализе на факты накладывается культурный, религиозный, психологический фильтр, который любую картину делает неполной и ситуативной. Так же, как современная наука отказывается от простых моделей в пользу сложных сетей и вероятностей, так геополитика оказывается "многослойным айсбергом", доступным пониманию лишь частично. Человеческий и эмпатичный тон здесь, пожалуй, наиболее отчётливо звучит в финале: дипломат с шестьдесятилетним стажем признаёт ограниченность знаний, усталость от повторяющихся исторических ошибок, и, вместе с тем, оптимизм и надежду на разумность и мудрость хотя бы части политиков. Важный акцент делается на фанатизме — не только религиозном, но и политико-идеологическом. Матузов подчеркивает, что зачастую именно "фанатичные" идеи определяют траекторию больших государств, а рациональные калькуляции — следствие, а не причина. Кроме того, затрагивается феномен внутреннего саботажа и ограничителей в американской элите: отказ генералов подчиниться приказу Трампа о приведении ядерных сил в боеготовность — пример того, как коллективное профессиональное сознание может (временно) сдерживать опасные импульсы индивидов, руководствующихся личными или узко-групповыми интересами. Тема искусственного интеллекта и столкновения "старых" культурных цивилизаций с новыми технологиями звучит как тревожный маркер времени: накопленного богатства, ресурса уже недостаточно без технологического развития, а борьба за контроль над будущим — куда менее очевидна, чем за нефть или территорию. Вопрос манипуляции и идеализации проходит через всё обсуждение: кто создает ложные идеалы, кто подменяет истинные цели прагматическими ритуалами, кто и как подставляет таблички "террорист" или "борец за свободу" на политической сцене.
Открытый вопрос для размышленияЕсли даже ключевые политические события определяются глубинными и зачастую иррациональными архетипами (будь то религиозный фанатизм, идеализированные образы или страх перемен), а рациональный анализ лишь помогает декорировать происходящее, не возникает ли парадокс: может ли человечество когда-либо выйти из-под власти коллективных мифов, или рациональная политика всегда будет лишь тонкой плёнкой на поверхности глубинных эмоциональных течений истории? Что важнее для будущего цивилизации: трезвое понимание этих "айсбергов" или поиск новых, более светлых и объединяющих мифов, которыми захочется жить?