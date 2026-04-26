Рано или поздно ведь это должно было случиться – настало время каминг-аута)

Раздражение бесконечным потоком слов о “замыкании ядерного топливного цикла” за счет использования МОКС-топлива и СНУП-топлива”? Да сколько уже можно-то?

Смотрим на числа – и только после этого ищем аргументы для возражений и возмущений. Вот типичный состав облученного ядерного топлива: • Уран-238 — 94,5% • Уран-235 — 0,8% • Изотопы плутония (суммарно) — 1,0% • МА (Np, Am, Cm) — 0,1% • продукты деления — 3,6% А вот состав МОКС-топлива: • Обедненный уран-238: ~91,5% • Энергетический плутоний: ~8,5% И состав СНУП-топлива до кучи: • Обедненныйуран-238 ~ 90–92% • энергетический плутоний ~ 8–10% МОКС и СНУП производятся за счет извлечения из ОЯТ 1% (ОДНОГО ПРОЦЕНТА – прописью) энергетического плутония. А 94,5% урана-238, который пробыл в активной зоне реактора – уходят на склад. Из горы условного “мусора” мы научились отправлять в топливный рециклинг 1% жемчужинок – и уверяем, что это и есть “замкнутый ядерный топливный цикл”? И предложенный вариант “дожигания” минорных актинидов – посмотрите внимательно! – БЕЗ: америция-243 (период полураспада – 7 370 лет), БЕЗ кюрия-244 (период полураспада – 18,1 года), БЕЗ кюрия-245 (период полураспада – 8 500 лет) и БЕЗ кюрия-246 (период полураспада – 4 730 лет). Какое замыкание через МОКС, СНУП и реакторы на быстрых нейтронах, о чем вы, господа и дамы? И почему в наших звонких СМИ практически нет ни звука о нашем реальном ноу-хау, о РЕМИКС-топливе, которое позволяет повторно использовать и энергетический плутоний, и постреакторный уран-238? Росатом тоже дает минимум информации, но вот атомщиков я как раз понимаю: не сглазить бы наступающую технологическую революцию в мировой атомной отрасли…