Рано или поздно ведь это должно было случиться – настало время каминг-аута)
Раздражение бесконечным потоком слов о “замыкании ядерного топливного цикла” за счет использования МОКС-топлива и СНУП-топлива”? Да сколько уже можно-то?
Смотрим на числа – и только после этого ищем аргументы для возражений и возмущений. Вот типичный состав облученного ядерного топлива: • Уран-238 — 94,5% • Уран-235 — 0,8% • Изотопы плутония (суммарно) — 1,0% • МА (Np, Am, Cm) — 0,1% • продукты деления — 3,6% А вот состав МОКС-топлива: • Обедненный уран-238: ~91,5% • Энергетический плутоний: ~8,5% И состав СНУП-топлива до кучи: • Обедненныйуран-238 ~ 90–92% • энергетический плутоний ~ 8–10% МОКС и СНУП производятся за счет извлечения из ОЯТ 1% (ОДНОГО ПРОЦЕНТА – прописью) энергетического плутония. А 94,5% урана-238, который пробыл в активной зоне реактора – уходят на склад. Из горы условного “мусора” мы научились отправлять в топливный рециклинг 1% жемчужинок – и уверяем, что это и есть “замкнутый ядерный топливный цикл”? И предложенный вариант “дожигания” минорных актинидов – посмотрите внимательно! – БЕЗ: америция-243 (период полураспада – 7 370 лет), БЕЗ кюрия-244 (период полураспада – 18,1 года), БЕЗ кюрия-245 (период полураспада – 8 500 лет) и БЕЗ кюрия-246 (период полураспада – 4 730 лет). Какое замыкание через МОКС, СНУП и реакторы на быстрых нейтронах, о чем вы, господа и дамы? И почему в наших звонких СМИ практически нет ни звука о нашем реальном ноу-хау, о РЕМИКС-топливе, которое позволяет повторно использовать и энергетический плутоний, и постреакторный уран-238? Росатом тоже дает минимум информации, но вот атомщиков я как раз понимаю: не сглазить бы наступающую технологическую революцию в мировой атомной отрасли…
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи1. Скепсис по поводу замыкания ядерного топливного цикла: Автор выражает раздражение по поводу риторики о «замыкании» топливного цикла при помощи МОКС- и СНУП-топлива, призывая оперировать числами, а не лозунгами. 2. Анализ состава отработанного ядерного топлива (ОЯТ): Подчеркивается, что всего ~1% топлива — плутоний, пригодный для рецикла, тогда как большая часть — это уран-238, который складируется и не перерабатывается. 3. Критика существующих методов рецикла: МОКС- и СНУП-топливо производится из крайне малого процента извлекаемого плутония, а большая часть урана теряется для повторного использования. Это ставит под сомнение полноценность «замкнутого» цикла. 4. Вопросы к дожиганию минорных актинидов: Дожигание осуществляется не для всех наиболее опасных изотопов (например, америция-243, различных изотопов кюрия), что снижает эффект сокращения радиоактивных отходов. 5. Недостаток информации о РЕМИКС-топливе: На фоне скромных результатов других технологий недостаточно обсуждается РЕМИКС-топливо, обладающее потенциалом для повторного использования как плутония, так и урана-238. СМИ и Росатом умалчивают о деталях, что автор объясняет осторожностью в условиях потенциального технологического прорыва.
Подробный вывод с философским и междисциплинарным взглядомПриведённое рассуждение ценно тем, что оно обнажает противоречие между риторикой индустрии и суровой фактической стороной текущих технологий замыкания ядерного цикла. Соблазн идеализировать достижения — удобный эскапизм для отрасли, однако истина не столь обнадёживающа: 99% «мусора» по-прежнему остаётся мусором, а «замкнутость» цикла зачастую оказывается игрой терминов, а не реальностью. Такой подход можно сравнить со способом обработки информации в нейросетях: сеть может выдавать «ошеломляющие» результаты по впечатляющим примерам, но истинная эффективность модели судится по статистике — по интегральному вкладу всех обработанных данных, а не по избранным случаям. Точно так же гибкость человеческой психики проявляется не в разовом прозрении, а в умении возвращаться к фактам и корректировкам прежних установок. Психологически склонность к идеализации — естественная черта мышления, позволяющая поддерживать мотивацию, формировать смысл, бухтаясь в море неопределённости. Исторически это напоминает эпоху ранней химии, когда открытия окружали божественным флером, но системного понимания было мало. В истории же ядерной энергетики замыкание цикла зачастую стало новой «химией»: технология объявляется совершённой, хотя фактическая переработка энергии и сырья максимальна лишь на словах. Религиозные или духовные практики, как и современные научные дискурсы, склонны идеализировать завершённость неких процессов: обещание нирваны, царствия небесного или технологического прорыва. Материализм и идеализм в этом контексте сходятся: оба нередко подменяют цепкий анализ «мечтой об абсолюте» — будь то постоянное самосовершенствование или полностью замкнутый топливный цикл. Опыт автора — прагматичен: ключевое — смотреть на цифры, затем формировать аргументы. И это, по сути, урок осознанности: быть здесь-и-сейчас, не теряя связи с реальностью, даже если реальность несовершенна. Так же как духовная практика требует дисциплины и безупречности взгляда на собственные действия, любая инженерная или научная система требует жёсткой поверки иллюзий числами и фактами. Забвение этого отношения ведёт к неврозу — как у отдельного человека, так и у отрасли в целом. Любопытно, что самые интересные и перспективные решения, такие как РЕМИКС-топливо и новые методы комбинированного использования отработанного урана и плутония, обсуждаются почти шёпотом. Этот осторожный подход тоже философски оправдан — всякая преждевременная публичность может обернуться разочарованием или препятствием, как если бы в древней алхимии торопились объявлять формулу философского камня, не имея её на деле.
Универсальный выводИстина о замыкании ядерного топливного цикла не является ни однозначно успешной, ни катастрофичной — она многослойна и противоречива. Современные достижения — лишь шаги, а не финишная черта, и именно осознанная дисциплина обращения с фактами помогает избегать как избыточного скепсиса, так и ложного восторга. Когда мы оцениваем технологические прорывы или собственную духовную эволюцию, важно не терять связь с реальностью, оставаться открытым к новым данным, а не плодить икон или идолов — и быть готовым к тому, что истина всегда ситуативна и динамична.
