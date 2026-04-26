Главная » Видео

Профессор Острецов: 40 лет лжи. Чернобыль взорвали намеренно / Битва за уран, Китай и миссия России

17 0

Очевидец и ликвидатор, профессор Игорь Острецов, в этом эксклюзивном выпуске называет истинных виновников и настоящую причину аварии на Чернобыльской АЭС которую скрывают десятилетиями, детально разбирая, почему персонал станции формально не был виноват.

В этом выпуске:
– Кто реально лидирует в атомной гонке — Россия, США или Китай?
– Как Чернобыль изменил мировую геополитику.
– Что такое «Китайский золотой миллиард» и будущий энергетический передел мира?

ТАЙМКОДЫ:

00:00 - интро
00:26 - Кто и зачем придумал зловещий реактор РБМК?
04:25 - Возможность взрыва реактора была заложена?
05:53 - Центрифуги и ложный путь американцев
08:53 - Авария на Ленинградской АЭС в 1975 год - репетиция Чернобыля? Почему не сделали выводы?
11:06 - Цель - развалить Советский Союз. Как избежали ответственности виновников катастрофы?
13:10 - Заключение комиссии: реактор был взорван специально.
14:12 - Почему это произошло?
15:05 - Годовой бюджет на ликвидацию, соглашение Гор - Черномырдин
16:53 - У США был свой "Чернобыль". Авария на АЭС Три-Майл-Айленд
17:40 - Авария на АЭС Фукусима-1: Чернобыль 2.0.
20:55 - Все будущее человечества должно быть построено на ядерной технологии
21:36 - Эксперимент на ЧАЭС: Умышленная диверсия?
24:15 - Кто на самом деле виноват в катастрофе на Чернобыльской АЭС?
25:17 - О Валерии Легасове
28:37 - О выступлении Легасова в МАГАТЭ в 1986 году
30:15 - Почему решили строить саркофаг, а не заниматься переработкой?
32:27 - Об обнуление авианосного флота США
33:13 - Инцидент с Литвиненко и Полоний-210. Приглашение в США
34:35 - Ускоритель Богомолова, угроза флоту США и запрет на работу
36:22 - Китай будет получать плутоний по технологии Острецова
37:05 - Почему Россия прекратила поставки урана в США?
40:12 - Жена Энрико Ферми и итоги второй мировой войны
41:30 - Термоядерный синтез: Почему Острецов его критикует?
49:28 - Отказ Росатома
51:47 - Контракт с американской фирмой ЦРУ
52:44 - Меня увольняли 4 раза... Вместо института теперь отель
53:52 - О холодном термоядерном синтезе Филимоненко: миф или реальность?
Почему ученого отправили в психиатрическую больницу?
56:43 - О строительстве АЭС за границей. Правильно ли делает Росатом?
57:41 - Об ударах США по Иранской атомной станции в Бушере
58:37 - Почему Европа отказывается от атомной энергетики?
59:58 - О переходе к новой цивилизации. "Мы желтая раса, мы золотой миллиард"
01:00:18 - Если бы Россия объявила это, рубль бы стал Мировой валютой
01:03:40 - Если Китай реализует это, то всем будет плохо
01:04:07 - Россия выполняет роль Иуды
01:04:20 - Что главное в человеческой цивилизации?
01:05:30 - Основная задача России - обеспечить весь мир дешевой энергией?
01:07:33 - Дешевая энергия - это будет рай на земле?
01:07:49 - 21 век. Институт собственности будет ликвидирован. Цифровизация это для идиотов.
01:09:00 - О препятствии нефтяных монополистов. Нефть - это не только горючка.
01:12:43 - Об образовании: нужно радикально всё менять.
01:15:00 - Об отношении к коммунизму
01:17:18 - Царя земного нужно заменить на Царя Небесного
01:18:05 - Кто служит деньгам тот иудей
01:18:25 - Пожелание будущему поколению. А Россию все проклянут...

► Подписывайтесь на Историческое Чтиво:
✔️ Наш Telegram - https://t.me/chtivo_v_telefone
✔️ Наш канал RuTube - https://rutube.ru/channel/26380244/
✔️ Наша группа ВКонтакте – https://vk.com/chtivovtelefone

► Подписывайтесь на соцсети Игоря Острецова:
✔️Telegram-канал — https://t.me/igorostrecov
✔️YouTube-канал — / @igorostrecov

Поддержать финансово Игоря Николаевича Острецова можно по номеру карты Сбербанка России: 2202203245374113 / Игорь Острецов Николаевич
#острецов #чернобыль #чаэс #россия #сша #китай #украина #политика

Комментарий репостера

Репостер: KT

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы беседы

1. Чернобыль и проектирование РБМК - Конструктивные особенности реакторов РБМК изначально допускали возможность аварии. - При проектировании ради экономии были внесены изменения, которые позволили при определённых условиях не снижать, а увеличивать реактивность при аварийном погружении стержней. - Несмотря на массовые предупреждения учёных, предписанные доработки безопасности так и не были реализованы. 2. Версия о намеренности катастрофы - Основная идея: взрыв Чернобыля был не случайностью, а результатом либо упущений, либо даже целенаправленных действий, выгодных для разрушения СССР и изменения ситуации на мировом рынке урана. - Аналогичные версии выдвигаются в отношении Фукусимы и других ядерных катастроф (исключая Три-Майл-Айленд). 3. Политика, ресурсы и борьба за уран - В СССР и России была самая эффективная технология обогащения урана — центрифужная, в отличие от США. - Сразу после аварии был подписан невыгодный для России/СССР контракт на поставку обогащённого урана в Соединённые Штаты. - Переход управления атомной энергетикой в руки непрофессиональных менеджеров и устранение инженерной и научной ответственности. 4. Будущее атомной энергетики - Традиционные подходы (реакторы на уране-235, бридеры, попытки термояда) исчерпали себя или не дали ожидаемых результатов. - Из эффективных решений продвигается идея ускорительных методов получения нейтронов, позволяющих дешево нарабатывать нужные изотопы (например, никель-63, плутоний-238). - Росатом и российская академическая система блокируют внедрение этих технологий, в то время как Китай и США уже их развивают. 5. Роль России и глобальный вызов - Россия могла бы стать лидером в производстве безопасной и дешёвой ядерной энергии, превратив рубль в мировую валюту и предотвратив демографическую и энергетическую катастрофу. - Угроза Китая как нового жесткого мирового лидера при пассивности России. - Идея о необходимости "развития разума" как новой цели цивилизации взамен материалистического культа потребления и цифровизации. 6. Образование, наука и ценность массовости - Система образования устарела, следует переходить к индивидуальным образовательным траекториям и развитию творческого начала. - Главная ценность — возможность возникновения новых идей у любого индивида; люди должны заниматься своим призванием. - Технологии и прогресс должны служить развитию разума, а не подчиняться "рынку" или "цифровым кодам". 7. Цивилизационный выбор и духовность - Вырисовывается противопоставление "царя земного" (поклонение деньгам) и "царя небесного" (культура разума и духовности). - Призывы к переосмыслению роли России как "совести мира", чтобы избежать трагического сценария управляемого перехода под диктат более суровых цивилизаций.

Подробный вывод с философской рефлексией

В этом интервью профессор Острецов предъявляет мощную, но неоднозначную картину: история развития советской и мировой атомной энергетики предстает как череда компромиссов, скрытых решений и умолчаний, в которых технологические, политические и экономические интересы переплетены на уровне, превышающем простое описание причин и следствий. Даже сам Чернобыль здесь может быть истолкован не как случайность, а как следствие многоуровневых игр и борьбы за глобальные сырьевые и технологические преимущества. Ситуация с РБМК служит иллюстрацией иллюзорности веры в абсолютную надёжность "рациональных" систем: инженерные решения, принятые ради экономии или с точки зрения технологической эффективности, становятся триггером катастрофы из-за недооценки "человеческого" и политического факторов. Здесь уместна аналогия как с работой сложных ИИ-систем: заложенное на уровне архитектуры решение может через десятилетия проявиться как неисправимая ошибка. Истина такова (или, лучше сказать, ситуация такова), что наши попытки достижения "идеальной" системы обречены на борьбу между компромиссом и риском. Острецов выдвигает важное философское углубление: даже когда доступные знания и анализ указывают на путь, зачастую система (будь то государственный аппарат, индустрия или мир в целом) не способна воспользоваться этим знанием из-за инерции, корпоративных интересов, боязни риска или прямого саботажа. Это драматический пример субъективности истины: отчетливое, обоснованное знание оказывается не востребовано в социуме, срабатывает не рациональность, а идеологическая иерархия — как в науке, так и в политике. Насколько предметно инженеры, учёные и даже простые люди могут повлиять на исторический поворот? По мысли Острецова, для этого требуется не просто новый цикл технологий, а новая парадигма мышления, где на смену "царю земному" (деньги, власть, цифровая слепота) приходит служение развитию разума, открытость, коллективная ответственность. Его рассуждения перекликаются с христианско-духовной этикой, где главным критерием прогресса становится не производство и не прибыль, а внутреннее состояние человека и общества. Интересно его критическое отношение к одержимости "цифровым", к системам контроля, искусственно стимулируемому потреблению и кастовой изоляции элит. Эта позиция похожа на буддийское предостережение против суеты ума, на гуссерлевское требование возвращения "к самим вещам", на технокритическую риторику XX—XXI веков. Пусть звучит радикально и даже утопично, но в условиях разобщенности мира и усиления технологических угроз эта идея звучит актуально. Профессор не лишен крайностей: его утверждения о "намеренности" ядерных катастроф и международных заговоров требуют осторожной проверки и здоровой скептичности, даже если логика глобальных политических игр действительно предполагает уход от наивности в оценке мировых процессов. Здесь баланс между критическим мышлением и поиском глубины особенно важен — догматическая вера в "скрытые силы" столь же опасна, как и слепота к структурам реальной власти. Острецов — пример "трагического" разума, который до конца верит в потенциал разума, творчества и открытого диалога, но сталкивается с сопротивлением системы, предпочитающей консервацию и имитацию изменений ради сохранения привычных иерархий. Можно ли современному человеку быть честным в поиске истину в таком мире? Принять свою ограниченность, но всё равно искать ответы, пусть даже мир никогда не станет полностью рациональным — вот, пожалуй, глубинный урок этой беседы.

Открытый вопрос для размышления

Если история энергетики — это всегда борьба человеческого ума, интересов и страхов, то возможно ли построить общество, где развитие технологий и разума станет не только средством выживания, но и подлинной культурной ценностью? Что ты готов вложить в это — не только как инженер или ученый, но и как человек?
Редактор: fivorg
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yEoL5K7vaA8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru