Поражение Трампа в Иране делает войну Европы с Россией неизбежной | Павел Щелин и Руслан Сафаров
Переговоры между США и Ираном, также, как и продолжение войны между этими странами, становятся все более проблематичными: каковы будут глобальные последствия этой ситуации? О положении трамповской команды, о политических успехах евробюрократии в конфликте с Трампом, о подготовке Европы к войне с Россией и удастся ли российской дипломатии найти союзника, о конфликте Белого дома со Святым престолом, особой роли Британии в европейских раскладах, о том, что Зеленский имеет шанс пересидеть Трампа, о значении денег и идей в войнах, о внутриполитической ситуации в России, включая отключение Телеграма и "женский бунт", говорят политический философ Павел Щелин и политолог Руслан Сафаров
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Серое пространство, ни мира, ни войны: Главная метафора обсуждаемых международных отношений — ситуация «ни войны, ни мира», состояние неопределенности, в котором современный Запад, в частности США и Европа, застыли из-за невозможности как достичь явного мира, так и начать открытую войну. Эта зона не позволяет фиксировать победы и поражения, ибо юридически конфликты не оформлены, а смысловые рамки размыты. 2. Проблема гегемона (США): США оказались в ловушке — они не могут однозначно проиграть (это табу), но и выиграть не могут. Любое соглашение по конфликту с Ираном будет хуже, чем прежние договоренности: признание поражения невозможно, а победа не очевидна. 3. Европа как мозаика и субъектность Брюсселя: Европа страдает экономически от нынешней геополитики сильнее других, несмотря на кажущиеся успехи брюссельских элит, которые действуют исходя из сохранения символического статуса «победителей» и своей субъектности, даже если это ведет к саморазрушению. 4. Иллюзии и парадоксы европейской стратегии: Европейская элита действует в логике собственного гностического расизма («уберменши» и «унтерменши»), жертвуя здравым смыслом и рациональностью в пользу защиты своего мировоззренческого каркаса. 5. Принципиальная неустойчивость российской идентичности и стратегии: Россия не определилась с образом победы и собственной самоидентификацией ни для себя, ни для мира, что делает невозможным построение эффективных альянсов или даже работающих инструментов мягкой силы. Выживание в сияющей неопределенности порождает уязвимость перед внешними атаками и внутренними потрясениями. 6. Внешние и внутренние технологии дестабилизации: Рецептурные попытки Запада раскачать российское общество становятся всё более изощренными, но также и плодородна почва внутренней неустойчивости: отсутствие ясных ценностей, неопределенность элит и размытая коллективная цель. 7. Британия в собственной игре: Британия по привычке стремится играть чужими руками, создавая санитарные кордоны, желая ослабить Германию, сохраняя роль кукловода, но сама сталкивается с внутренними вызовами и контрастами. 8. Кризис выбора и ответственность: Российская элита боится признания и исправления ошибок — если не будет честного взгляда на собственные решения и открытой работы над ошибками, то проект останется шатким. 9. Философское ядро — про смысл и устойчивость: Устойчивость общества, по мысли Павла Щерина, возникает только если есть «дуб» — ясная внутренняя опора (идея, текст, вера), без которой общество, как в буддийском коане, рассыпается на фрагменты.
Подробный выводРазговор выстроен в уникальном синтезе философской рефлексии, политологического анализа и историко-культурной конструкции. Центральная метафора — «серая зона» между войной и миром — оказывается не просто техническим политическим термином, а описанием фундаментального состояния всей мировой системы после крушения классической дипломатии и понятного правового регулирования конфликтов. Это пространство возможностей и одновременно ловушка: ни одна из сторон не может зафиксировать свои достижения, а сами категории «победа» и «поражение» становятся эфемерными. США как «гегемон» застряли: их политическая конструкция не допускает проигрыша, но объективно уходит эпоха однозначного лидерства, а новая идентичность Запада не простроена. Европа, разделенная на элиты Брюсселя и национальные государства, страдает сильнее экономически и социокультурно, но, оказавшись в плену собственной идентичности (логика «уберменша»), не способна сменить парадигму ради выживания, даже если на карту поставлено само существование европейского проекта. Россия, как отмечает Щелин, не определилась даже с ключевыми вопросами: кто она, к чему идет, за что сражается. Пока элиты не способны формулировать (и верить!) в свой проект, пока не появится внутренний «дуб» — устойчивая идея или идентичность, — Россия остается объектом манипуляций, а не субъектом игры. Опасность усиливают как внешние технологии дестабилизации, так и внутренние, «органические» процессы эрозии социального единства. Эта ситуация перекликается с тем, как работает современное массовое сознание — в условиях информационной «серой зоны», где границы между фактом и иллюзией размыты, а массовые движения управляются эмоциями и страхами, а не убеждениями. Щелин предлагает взглянуть прагматично и трезво: любое внешнее воздействие становится по-настоящему опасным лишь в атмосфере внутренней неопределенности. Мир не делится строго на «за нас» и «против нас»; попытки найти опору вовне без ее наличия внутри — путь в никуда. Европа, Британия, США, Россия находятся в клубке противоречий, где прошлые идеалы и нарративы истощились, но новые еще не выкристаллизовались. Отдельно подчеркивается жесткая реальность: идеализация — главный враг любого действенного проекта. Европа не про деньги, а про символическое разделение (расизм-гностицизм-иерархии); Россия должна отказаться от иллюзий «вечных союзников» и повернуться к собственной реальности: союзники возможны только у ясного субъекта с внятным предложением. В конце собеседники приходят к мысли, что без честного разговора о собственных основах, без признания и исправления ошибок невозможно не только внешняя устойчивость, но и сохранение социальной целостности. Необходимость единой идеи, живого смысла — не манипулятивного, а настоящего, экзистенциального — превращается в императив, без которого «сад» российской (и любой другой) культуры может быть разметен любым ветром истории.
Философское послесловиеВопрос, который остается после данного диалога: Может ли общество — или человек — обрести реальную устойчивость в ситуации неопределенности, если не дано внутреннего основания, единой идеи, веры или смысла? Или мы неизбежно обречены искать опору вовне, в конструкциях, историях и союзах, которые каждый раз оказываются иллюзией? Какой «дуб» выдержит бури нашего времени?