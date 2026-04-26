Переговоры между США и Ираном, также, как и продолжение войны между этими странами, становятся все более проблематичными: каковы будут глобальные последствия этой ситуации? О положении трамповской команды, о политических успехах евробюрократии в конфликте с Трампом, о подготовке Европы к войне с Россией и удастся ли российской дипломатии найти союзника, о конфликте Белого дома со Святым престолом, особой роли Британии в европейских раскладах, о том, что Зеленский имеет шанс пересидеть Трампа, о значении денег и идей в войнах, о внутриполитической ситуации в России, включая отключение Телеграма и "женский бунт", говорят политический философ Павел Щелин и политолог Руслан Сафаров

