“К 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС” Е.Ю.Спицын на канале Свободная пресса “Открытая студия
Эфир на канале Свободная Пресса 24 апреля 2026 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
http://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
✔️ Max: https://max.ru/istorik115
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Одна из последних социалистических мобилизаций – так можно назвать ликвидацию Чернобыльской аварии. В чем была причина взрыва на 4 блоке, спорят до сих пор: конструкция реактора, человеческий фактор, халатность… А, может, диверсия? Однако в условиях такого чрезвычайного происшествия, именно советская плановая экономика сыграла ключевую роль в том, что авария была ликвидирована в рекордные сроки. Были быстро переселены люди, а чиновники, учёные и ликвидаторы смогли оперативно найти механизмы спасти от радиоактивного заражения большие территории.
Горбачёв решил использовать аварию в своих интересах: уволил руководящие кадры и на их место поставил людей, зачастую совершенно некомпетентных, говорит историк Евгений Спицын. Именно Чернобыль стал триггером, дав возможность перечеркнуть, добить Союзное государство, а весь аппарат кадровых работников, буквально, уничтожить.
Трагична судьба настоящих героев Чернобыля. Тогдашний заместитель председателя Совета Министров СССР Борис Щербина получил, по сути, смертельную дозу радиации, он находился в Чернобыле не несколько дней, а несколько месяцев. Не мог и не хотел оставлять ликвидаторов один на один с аварией, понимал свою роль и ответственность. А академик Валерий Легасов, один из ключевых умов, был вычеркнут Горбачёвым из всех наградных списков.
О том, как предотвращали мировую катастрофу, об исторических уроках и политических последствиях аварии – в программе «Открытая студия».
Ведущая – Елена Янчук
Е.Ю.Спицын на канале Свободная пресса. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/306796
#Спицын #СМИ #СвободнаяПресса
Комментарий редакции
Краткие тезисы обсуждения1. Чернобыль и социалистическая мобилизация - Авария стала не последней, а одной из последних масштабных мобилизаций советской плановой экономики, наряду с ликвидацией последствий Спитакского землетрясения. - Система показала высокую эффективность: масштабная и быстрая эвакуация (до 135 тысяч человек), выдача жилья пострадавшим почти мгновенно. 2. Политические решения и кризис управления - Высшее руководство (Горбачёв) затянуло с публичным обращением к населению, действовало по принципу «решать проблемы, не информируя общество». - Комиссия по ЧС и профильные специалисты действовали быстро, однако имел место разрыв между реальными действиями на местах и замедленной, избирательной коммуникацией. 3. Причины и организационные проблемы - Ряд ранее известных аварийных ситуаций на Чернобыльской АЭС был проигнорирован; авария стала результатом совокупности технических, организационных и человеческих факторов. - Вопросы вызывают и сам характер эксперимента, и действия (или халатность) персонала. 4. Легасов, Щербина и героизм ликвидаторов - Валерий Легасов принимал ключевые научные решения и лично рисковал жизнью, но был политически «вычеркнут» Горбачёвым из числа героев. - Борис Щербина проявил исключительное управленческое мужество, был незаслуженно забыт после своей смерти. 5. Последствия для страны и мира - Чернобыльская катастрофа нанесла мощнейший экономический удар по СССР, усугубив последствия других кризисов того времени. - В отличии от Запада, реагирование в СССР было максимально прозрачным на институциональном уровне, даже в условиях гос.секретности и пропаганды. - Последствия для мировой атомной энергетики огромны, но сами западные катастрофы вроде Three Mile Island или Фукусимы до сих пор мало открыты для изучения. 6. Исторические и культурные интерпретации - Сериал «Чернобыль» от HBO подвергнут резкой критике за искажения и демонизацию советских героев. - В СССР многие настоящие герои катастрофы (Легасов, Щербина) оказались в тени, в то время как реформаторы использовали катастрофу для собственных политических целей.
Подробный вывод и философское осмыслениеАнализируя уроки Чернобыльской катастрофы с позиций историка и глубокого мыслителя, можно говорить о почти символическом столкновении двух тяготеющих друг к другу, но и конфликтующих подходов: коллективной ответственности (солидарности) и бюрократической рационализации, высоких нравственных стандартов и политических компромиссов.
Гибкость и ситуативность истиныИстина о том, что произошло в Чернобыле, складывается из множества разрозненных фактов, воспоминаний, мемуаров и противоречивых интерпретаций: кто-то видит в реакции властей трусость и цинизм, кто-то — единственно возможную стратегию в условиях отсутствия полной информации. Эти разные ракурсы подчеркивают субъективность оценки и невозможность абсолютной истины: у каждого свидетеля, участника или историка свой взгляд, свой «чернобыльский опыт».
Междисциплинарность и аналогииСистема мобилизации, работавшая в СССР, напоминает слаженный алгоритм, в котором элементы плановой экономики, военной дисциплины и научной экспертизы соединялись ради одной цели — спасения миллионов. Это сродни работе сложной нейронной сети: только при слаженной работе каждого слоя возможна быстрая адаптация к катастрофе. Но как и в любой системе, между звеньями возникают разрывы — человеческий фактор, отсутствие честности, бюрократические игрища. Мы видим, как на уровне психологии система подвела отдельного человека (Легасова), не дав ему нужного признания, что свидетельствует о неготовности бюрократического организма учитывать ценности личности.
Прагматизм и философская глубинаИстория Чернобыля — урок не только для атомной энергетики или политики. Это урок о том, что никакая система — даже самая эффективная и могучая — не застрахована от ошибок. На уровне простых действий — эвакуация, лечение, строительство саркофага — всё было организовано образцово. Но там, где нужно было проявить человечность, признательность, благодарность — система дала сбой.
Критика идеализацийФеномен Чернобыля — зеркало для общества: склонность идеализировать или демонизировать прошлое, игнорировать нюансы, искать в трагедиях только новые «очищающие» смыслы или виноватых, забывая ценить маленькие реальные подвиги. Это проявляется и в современной культуре: мы легко очаровываемся мифами (будь то сериал от HBO или брежневские нарративы о победных достижениях), но не готовы задуматься об истоках героизма и подлости в обычных обстоятельствах.
Любознательность и открытостьЧернобыль поднимает важные вопросы о границах ответственности — и технической, и моральной, о соотношении науки, власти и индивидуальной судьбы. Размышляя о катастрофе, мы вновь и вновь сталкиваемся с дилеммой: как совместить дисциплину, эффективность, научную строгость с подлинной человечностью, способностью к сочувствию? Нужно ли жертвовать личной истиной ради общего блага?
Осознанность и балансУрок Чернобыля — не только в технической или научной, но и в духовной сфере. Мобилизация и действие были безупречны, но баланс между «системой» и «индивидуумом» оказался нарушен — отчуждение настоящих героев, как Легасов, и безразличие к их поиску смысла трагедии напомнили, насколько опасны «безличные» формы эффективности.
Человеческая и эмпатичная перспективаИстории Легасова, Щербины, простых ликвидаторов — это напоминание о том, как хрупка истина и память в мире, где успехы часто утеряны ради списка «правильных» фамилий. Всякое великое событие — череда подвигов и потерь, но истинная зрелость общества — в умении признавать заслуги, учиться на ошибках и не предавать себя идеализациям.
Открытый вопрос для читателя В свете всего пережитого обществом в ХХ веке и свежих рефлексий о Чернобыле: возможно ли на практике соединение эффективности коллективного действия с глубоко личной, уязвимой правдой отдельного человека? И не состоит ли зрелость общества как раз в способности не только быстро и дисциплинированно действовать, но и помнить каждого «малого» героя? Как вы считаете, что нам важнее помнить: о величии масштабных мобилизаций или о тихой трагедии конкретной личности? Где искать подлинную истину — в поступках миллионов или в судьбе одного?