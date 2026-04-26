Эфир на канале Свободная Пресса 24 апреля 2026 г.

Одна из последних социалистических мобилизаций – так можно назвать ликвидацию Чернобыльской аварии. В чем была причина взрыва на 4 блоке, спорят до сих пор: конструкция реактора, человеческий фактор, халатность… А, может, диверсия? Однако в условиях такого чрезвычайного происшествия, именно советская плановая экономика сыграла ключевую роль в том, что авария была ликвидирована в рекордные сроки. Были быстро переселены люди, а чиновники, учёные и ликвидаторы смогли оперативно найти механизмы спасти от радиоактивного заражения большие территории.

Горбачёв решил использовать аварию в своих интересах: уволил руководящие кадры и на их место поставил людей, зачастую совершенно некомпетентных, говорит историк Евгений Спицын. Именно Чернобыль стал триггером, дав возможность перечеркнуть, добить Союзное государство, а весь аппарат кадровых работников, буквально, уничтожить.

Трагична судьба настоящих героев Чернобыля. Тогдашний заместитель председателя Совета Министров СССР Борис Щербина получил, по сути, смертельную дозу радиации, он находился в Чернобыле не несколько дней, а несколько месяцев. Не мог и не хотел оставлять ликвидаторов один на один с аварией, понимал свою роль и ответственность. А академик Валерий Легасов, один из ключевых умов, был вычеркнут Горбачёвым из всех наградных списков.

О том, как предотвращали мировую катастрофу, об исторических уроках и политических последствиях аварии – в программе «Открытая студия».

Ведущая – Елена Янчук

