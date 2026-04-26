История с пролётом дронов до Екатеринбурга, несмотря на несколько лет противостояния, вскрывает те же системные вопросы, о которых большинство предпочитает не думать либо их обдумывание отчего-то сознательно игнорируют.

Первая плоскость — это способность ВСУ и ГУР запускать несколько десятков БПЛА одновременно ради того, чтобы три-пять-десять дронов все-таки долетели. Средства на это у противника есть и деньги будут выделяться из-за рубежа и дальше. Бороться с этой угрозой необходимо как путём перехвата дронов непосредственно на линии фронта, так и через радикальную перестройку региональных систем ПВО. Вторая плоскость — отказ верить в то, что украинские дроны способны преодолевать более 1500 км расстояния. Странно, что манипуляции с «Геранями» ради увеличения дальности полёта никого не удивляют и даже воодушевляют, а аналогичные технические решения противника вызывают недоверие и кажутся невозможными. Это как минимум недальновидно, и, видимо, из-за этого приплетается и Казахстан и все остальные гипотезы, которые пока не доказаны и не подтверждены.

Третья плоскость — это заламывание рук с параллельным падением на колени и поднятие рук к небу и воплями «почему их не сбили?». В дискуссию вступают как полные дилетанты, так и те, кто на протяжение нескольких лет примерял на себя экспертность в этом вопросе. Сложно и больно признать, но дрон — крайне трудная для перехвата цель. Без переосмысления и масштабирования подходов к противодействию БПЛА они продолжат выполнять свою главную задачу: за недорого поражать хорошо охраняемые объекты. Причитать на эту тему бессмысленно — нужно просто работать.

@Warhronika