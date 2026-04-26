Чем оборачиваются для всех нас низкие цены на «Вайлдберриз» и «Озон». Сергей Ануреев
Говорим с доктором экономических наук Сергеем Ануреевым. Ведущий – Андрей Фефелов.
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео- Маркетплейсы и традиционная розница становятся доминирующими силами на рынке розничной торговли, контролируя значительную часть товарооборота в стране. - Сравнивается масштаб финансовых потоков: оборот Вайлдберриз и Озон сопоставим с такими монстрами, как РЖД или Газпром. - Отчётность маркетплейсов непрозрачна, публикация данных задерживается, форматы отчетности куцы и часто затрудняют поиск реальных финансовых показателей. Это тревожный сигнал для экономики, аналогичный корпоративным скандалам на Западе в 2000-х. - Торговля кажется выгодной и дешёвой для потребителя (малые наценки, удобство, низкие цены), но на самом деле издержки маркетплейсов и розницы огромны и по существу перекладываются либо на производителя, либо на потребителя. - Механика "дешёвых" цен – многие товары продаются ниже реальной стоимости из-за субсидирования (в прошлом — государством, сейчас — за счёт прибыли на других товарах, перекладывания издержек, банковских кредитов). - Традиционные сети уходят в убытки, так как маркетплейсы забирают у них наиболее прибыльные товарные позиции (товары длительного пользования). - Маркетплейсы также убыточны (пример: Вайлдберриз проел капитал в 220 млрд за год), несмотря на внешнюю риторику о росте и выгоде для населения. - Советская модель торговли субсидировала дешёвые продукты за счёт огромных наценок на "роскошь" и второстепенные товары, сверхприбыль шла в социальную сферу. - Нынче сверхприбыль и "раздутая" торговая надстройка уходят в частные сети, не поддерживая социалку и не способствуя общественному благосостоянию. - Потребители верят, что экономят, но реально экономия среднего класса и богатых намного выше, чем малоимущих. Бедные по-прежнему страдают — государство субсидирует их меньше, чем раньше. - Издержки торговли колоссальны: два параллельных "колоса" (маркетплейсы и розница), растущее число точек продаж, раздутый персонал, излишние логистические расходы — всё это приводит к росту цен и инфляции. - Рост ВВП в условиях доминирования торговли — спорный показатель успеха: повышение ибъёмов наценок увеличивает ВВП, но не обязательно приносит реальную пользу обществу. - Решение проблемы: необходимо оптимизация сетевой структуры (сокращение числа избыточных магазинов и пунктов выдачи); создание баланса между конкуренцией и эффективностью за счёт координации на уровне государства и профильных министерств.
Подробный философско-аналитический выводВ обсуждении, посвящённом феномену низких цен на маркетплейсах и их реалиям, затрагивается не только экономическая, но и экзистенциальная сторона современной торговли — весь ландшафт потребительского бытия оказывается под вопросом.
Субъективное ощущение выгоды — и объективные издержкиНа уровне повседневного сознания маркетплейсы кажутся чудом прогресса: просто, дёшево, удобно. Но если углубиться в структуру их функционирования, становится ясно — это чудо создано на огромной, постоянно перераспределяемой подспудной цене. Мы наблюдаем здесь иллюзию доступности: за малой ценой для потребителя стоит не чудесная эффективность, а сложная система скрытых субсидий, перекладывания затрат, манипуляций в отчетности, долгов и, по сути, эксплуатации скрытых резервов экономики. Это напоминает работу человеческой психики, где неосознанный выбор "копить на проблемах" или "жить в долг" на бессознательном уровне приводит к тревоге и испытаниям в будущем. Фрагментарные выгоды здесь и сейчас нередко имеют долгосрочные негативные последствия — вопрос лишь во временной отложенности их проявления.
Междисциплинарная перспектива: экономика, психология и социологияЭкономика маркетплейсов оказывается микрокосмом современных социальных процессов. Как нейронная сеть, неумеющая объяснять, "почему" она выдала тот или иной результат, торговая структура современности становится всё менее понятной даже её основным участникам. Слои посредников, перечисленные автором ("громоздкая логистика", "избыточные магазины" и пункты выдачи), создают иллюзию прозрачности и личного контроля над выбором, тогда как на деле усиливают системную неэффективность — очень сходно с современными попытками "цифровой осознанности" в психологии: сверхконтроль ради контроля, а не ради сущностного улучшения жизни. Здесь можно провести параллель с древними идеями о равновесии между центробежными и центростремительными силами в социальной системе: слишком много свободы и избыточной конкуренции — раздувание издержек; слишком много централизованной "опеки" — утрата разнообразия и инициативы.
Критика идеализации "рынка" и "государства"Автор справедливо отмечает: советская модель с её централизованными сверхдоходами работала на благо общества (увеличивая, например, пенсии), а сегодняшний рынок позволил сверхдоходам бесконтрольно распределяться между сетями и частными игроками — общественная полезность этой схемы стала призрачной. Это очередной пример, как любая идеализация опасна: вера в "саморегулирующийся рынок" столь же наивна, как и догмат о "национальной социалке" без коррупции. Настоящий же вопрос — как нащупать золотую середину между свободой рынка и ответственностью перед обществом.
Парадокс ВВП: рост не всегда благоПриведённый пример о кофточке и подшипнике остро подчеркивает феномен современного ВВП — показатель кажется объективным, но скрывает фундаментальную субъективность своих критериев: поощряется "добавленная стоимость" (наценки, маркетинг, дорогие точки продажи), а не реальная экономия ресурсов и времени людей. Чем проще экономика — тем меньше в ней "бумажного" богатства, но тем чище она по сути. Этот парадокс схож с конфликтами в духовных поисках: не количество внешних ритуалов или атрибутов приближает к смыслу жизни, а личная глубинная трансформация, которую трудно свести к цифрам и отчитаться о ней чиновнику или экономисту.
Прагматические выводы — что делать?- Системная экономия возможна только через совместную оптимизацию сетей и маркетплейсов, реальную прозрачность издержек и, пожалуй, пересмотр идеологии безудержной конкуренции ради конкуренции. Как и в психотерапии, полезнее увидеть ограниченность своих моделей, чем отрицать симптомы ради сохранения комфортной иллюзии. - Необходим баланс между удобством и устойчивостью: выбранная модель торговли должна не только удовлетворять повседневные нужды, но и не разрушать фундамент всей структуры в долгосрочной перспективе. - Переосмысление экономических критериев успеха (например, ВВП) — вопрос времени: нельзя вечно гнаться за "большими числами" ценой разрушения социального капитала и роста долгов. - Осознанное потребление: каждому из нас стоит критически относиться не только к собственным желаниям (хочу подешевле и в два клика!), но и к последствиям массовых паттернов поведения для общества, государства и будущих поколений.
Человеческий и эмпатичный аспектИстории о бабушках, средних городах, избыточных магазинах и пустых пунктах выдачи — это не просто экономика, а правда о выборе между удобством для "своих" и общим благополучием. Принимать реальность — значит не ослепляться легкостью "дешёвых" решений, а учиться видеть их скрытую цену. Как часто в жизни мы, глядя на низкую цену, на самом деле не замечаем, что за этой "выгодой" стоит чей-то труд, жертва, а иногда — и наше же будущее благополучие?
Открытый вопрос для размышленияВозможно, ответ на этот вопрос будет столь же субъективным, сколь и практичным — ведь истина рождается в осознанной честности перед собой и окружающим миром.