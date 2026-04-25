“У вас ус отклеился, или 9-й вал антиленинизма”. Е.Спицын, А.Колпакиди и И.Макаров на радио Аврора
Эфир на Радио АВРОРА от хх апреля 2026 г.
В гостях: историк Евгений Спицын и секретарь ЦК КПРФ по научно-просветительской работе, председатель Центрального совета РУСО (Российские учёные за социализм) Игорь Макаров
Ведущий: Александр Колпакиди
Е.Ю. Спицын на радио Аврора. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/26909
Комментарий редакции
Краткие тезисы из беседы1. Рост волны антикоммунизма и антисаветизма: Современное российское общество сталкивается с усилением кампаний против коммунистических и советских идей как на бытовом, так и на медиапространстве, особенно накануне выборов. 2. Деградация публичной дискуссии: Противники коммунизма часто слабо разбираются в сути предмета, используют методички, вырывают из контекста ленинские идеи и занимаются манипуляцией цитатами для дискредитации левых. 3. Мифы о Ленине и историческая подмена: Обсуждается систематическое искажение взглядов Ленина, сравнение его политики с действиями Сталина, а также попытки выдать современные изменения за «возвращение к истокам ленинизма», как это делал Горбачев. 4. Исторические и реальные механизмы классовой борьбы: Ленин рассматривал классовую борьбу в многообразии форм — от подавления сопротивления, гражданской войны, нейтрализации мелкобуржуазных масс, до культурной революции и воспитания отношения к труду. 5. Фигура Суслова и партийная идеология: Развенчивается стереотип о Суслове как «сером кардинале», подчеркивается сложность и размытость реального идеологического управления в позднем СССР, а также обилие недопониманий и преувеличений в адрес партийных идеологов. 6. Экономическая и политическая растерянность: Страна сталкивается с экономическим кризисом, ростом тарифов, инфляцией, снижением реальных доходов населения и отсутствием внятных альтернативных политических сил, кроме КПРФ. 7. Символическая подмена и политический театр: Вторая партия власти («Новые люди») рассматривается как симулякр, инструмент манипуляции и подстраховки системы, а не реальная оппозиция. 8. Информационный вакуум и манипуляция общественным сознанием: Ключевые проблемы страны оставляются вне информационного поля медиа, заменяясь внешнеполитической повесткой и отвлекающими сюжетом. 9. Практический вызов — консолидация и самоорганизация: Ответ на антикомунистическую кампанию лежит в объединении патриотических и левых сил, коррекции информационной работы, развитии теории и агитации, поддержке образования и профсоюзной активности. Делается призыв к собственной активности на местах и вовлечению в движение. 10. Приоритет научного подхода и исторической правды: Подчеркивается необходимость критического мышления, комплексного рассмотрения истории СССР, отказа от поляризации и слепого принятия тезисов — как либеральных, так и черносотенных, и их единения против конструктивной альтернативы.
Подробный вывод с философско-аналитическими размышлениямиВ этом разговоре ярко проявляется конфликт между исторической реальностью и современной медийной мифологией — между подлинным поиском истины и ее инструментализацией ради политических целей. Мы видим, как общественное сознание раздирается между несколькими слоями — советской ностальгией, травмой 90-х, страхом перед будущим и хаотическим информационным шумом, в котором истина становится размыта и фрагментирована. Если попытаться взглянуть на динамику обсуждаемой реальности через призму философии, возникает интересная аналогия с тем, как устроено человеческое восприятие вообще. Работой памяти, эмоциями, желаниями управляют не только факты, но и сюжеты, которые вырастают из средств массовой информации — они подбрасывают нам образы героев и антигероев, создают демонов и ангелов из удобных мишеней. История превращается в битву нарративов, где реальный Ленин подменяется Ленином-мемом, а классовая борьба — ее карикатурным подобием или наоборот, мифом о «светлой идее». В этом смысле, медиа сегодня играет роль своеобразной нейросети, где подавляющее большинство нейронов (то есть отдельных мнений, новостей, нарративов) занято обработкой и ретрансляцией одних и тех же шаблонных сигналов — гонения на советское, противопоставление либеральному, превращение всякой оппозиции в симулякр. Интересно, что и психика человека работает так же: самоидентификация через врага, фиксация на внешнем конфликте, при одновременном вытеснении внутренней работы — анализа собственных мотивов, причин разочарования, страхов, поиска стабильности. Возможно, именно поэтому предложения «объединиться, самоорганизоваться» звучат одновременно и как прагматическая необходимость, и как попытка вернуть субъекту — гражданину — ощущение своей реальности, а не навязанной сверху. При этом дискуссия избегает чрезмерного идеализма и уходит от иллюзии, что простое чтение «правильных» книг решит проблему: наивная вера в теории быстро заменяется требованиями конкретного участия, включенности и постоянного критического пересмотра прежних догм. Особый фрагмент — разоблачение политических симулякров и поддельных оппозиций — напоминает о психологической концепции «конформистской ловушки», когда институты и структуры выполняют не реальную работу, а только изображают деятельность для видимости демократического процесса. Пожалуй, малейшее соприкосновение с историей — это всегда соприкосновение с субъективностью: личная биография идеологов, метания партий, судьбы простых людей в эпоху перемен, каждое столкновение с новым витком антикоммунистического или антисаветского давления — всё это подчеркивает, что истина всегда ситуативна. Мы вынуждены искать баланс между уважением к прошлому и бесстрашием перед лицом неизвестного будущего. Как и в йоге, осознанность здесь требует не только саморефлексии, но и готовности действовать. Научная строгость требует помнить: любое обобщение нуждается в проверке фактами, демонизация оппонента всегда слишком проста, а истина складывается из множества голосов — в том числе из тех, кто потерял, но не сдался. Этика принятия — ещё один слой выводов: героями и идейными лидерами становятся не те, кто идеально вписался в систему, а те, кто остался верен внутренней честности и совести. Даже если это путь одиночки — он достоин уважения, поскольку подлинный поиск истины — это, прежде всего, опыт личного контакта с реальностью, а не набор лозунгов и ярлыков. И наконец, возникает самый открытый вопрос: Какой из этих путей кажется вам ближе — и что для вас значит быть честным перед лицом истории?