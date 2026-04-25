Рим. Легенда. 2 серия (Мифология и не только)
Что если мировая история вообще и история Рима в частности, не соответствует действительности? Нет, не может быть. Что бы переписать историю, пришлось бы десятки лет непрерывно её переписывать сотнями писателей, а потом ещё насильно насаждать эту историю в умы людей. Нет, это невозможно.
Но что, если всё совсем не так сложно? Как и главное зачем, можно было подменить историю для миллионов людей. Кто это сделал?
И самое главное – как было на самом деле?
Конечно же узнать это достоверно точно мы никогда не сможем. Но, мы можем высказать предположения и гипотезы..
Это вторая серия фильма о Риме, который в свою очередь является частью целого цикла моих фильмов. В этом фильме упоминаются выводы, сделанные во многих моих прошлых фильмах, поэтому если вы их не смотрели, рекомендую сначала посмотреть хотя бы два три предыдущих ))
00:00 Интро
03:13 Рим. Легенда
11:09 Фрагментация
17:28 Титаномахия
31:27 Другая легенда
49:00 Nigrita RUM
01:04:00 Дефрагментация
01:11:33 Титры
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео- Римская Империя как миф: Официальная история Рима – самая документированная, но источник этих знаний вызывает вопросы. До XV века в Европе будто бы не знали своей истории вплоть до вывоза рукописей из Константинополя (1423), после чего появляется множество сведений о Риме и Греции. - Проблемы с источниками: Нет прямой преемственности письменной традиции. До XV века римляне и европейцы якобы не знали или знали другую версию собственной истории. Мануил Хрисалор и его команда организовали массовую поставку античных текстов на Запад. - Толкование древних карт: Сомнения приводит надпись "Негрита Рум Регио" – «Черный Регион Рим» на карте Артелиуса. Автор анализирует латинские окончания и делает вывод: это не просто «черный регион», а намёк на «черный Рим» в центре Африки (территория Канем-борну и Нигерии). - Сброс и фрагментация культуры: История уподобляется форматированию жёсткого диска — оглавление стирается, но фрагменты старых файлов (мифов, легенд, архитектуры) сохраняются; поверх них создается новый исторический нарратив. - Греческая мифология как реконструкция: Мифы отражают реальную, но изменённую и дифрагментированную историю. Детали и мотивации событий варьируются у разных авторов, что свидетельствует о множественных переписываниях и адаптации. - Война богов (Титана Махия): Разные версии конфликта Зевса и Кроноса дают раздражающе противоречивую картину. Победитель Зевс представлен в одних версиях героем, в других — узурпатором и обманщиком, а миф о поедании детей Кроносом служит инструментом демонизации соперника. - Миграция традиций и артефактов: Архитектурные памятники (например, пирамиды в Риме) больше похожи на эфиопские, чем на египетские. Региональные артефакты как будто бы перемещаются вместе с мигрирующими народами, что наводит на мысль о «переносе» культурных сценариев. - Связь Африки, Греции и Европы: Истории о рождении чернокожих людей (через миф Ио, Зевса, Эпафа) и культовые символы в Египте показывают ряд совпадающих мотивов, которые с течением времени преобразуются через игру смысла и звучания слов (например, из Эпаф в Апис). - Загадки этрусков и древних народов: Этруски (Расна/Расена) строили мегалиты и оставили надписи, которые позже были объявлены «нечитаемыми». Предположительно, их язык ближе к славянским, но эти идеи были подавлены или проигнорированы, а их вклад в архитектуру Рима затирался. - Манипуляция историей: Провалины в хронологическом и смысловом описании истории объясняются намеренными изменениями, адаптацией и фрагментацией источников для построения генерального нарратива, задачей которого была интеграция на новой территории. - Сценарий реконструкции истории: Как создаются новые мифы — на примере сочинения вымышленных вселенных (как у Ридли Скотта или во вселенной Marvel) — подчеркивается, что аналогичные сценарии можно реализовать и на материале человеческой истории.
Подробный выводВ этой лекции крайне ярко проведена параллель между человеческой памятью, культурой и принципами работы вычислительных систем (например, форматирования жёсткого диска) — стёртое оглавление не уничтожает сами данные, а лишь затрудняет их прочтение. Так и с исторической памятью: глобальные катастрофы, войны и переписывание истории приводят не столько к абсолютному забвению, сколько к утрате связующего «индекса», системы координат. Разбор источников показывает — то, что мы сегодня считаем непреложной истиной об античности, на деле оказывается весьма молодым нарративом, искусственно сконструированным после XV века на базе рукописей, появившихся в результате особых исторических обстоятельств (осада Константинополя, вывоз манускриптов). Процесс создания коллективной истории напоминает острую монтажную работу: одни фрагменты снимаются, другие вставляются, а промежутки заполняются гипотезами и вольными интерпретациями. Особенно показательно это в анализе мифов: разные авторы утверждают противоречащие друг другу сценарии. Даже образ центральных персонажей (Кронос, Зевс, Прометей) меняется со временем, подстраиваясь под текущие ценности, политические задачи, запросы эпохи. Такая пластичность прошлого — не случайная путаница, а признак активного монтажа, в котором новые смыслы внедряются в старую ткань реальности. Символика перемещающихся артефактов (например, пирамиды и обелиски, оказавшиеся в Риме и Ватикане, традиции Африканского царства перенесённые в Европу) наглядно демонстрирует, как народ, теряя свои корни, переносит вместе с собой символы власти, сакральные предметы, а через них — и целые нарративы культурной памяти. Это похоже на карго-культ — внешняя форма сохраняется, внутренний смысл со временем искажается и наполняется новым содержанием. В рассуждении о языке и самоидентификации (случай с этрусками/Расенами/славянами) подчеркивается: власть над историей — это прежде всего власть над именами и символами. Стоит лишь объявить один язык нечитабельным, а слово подменить — и целая цивилизация исчезает из памяти потомков или трансформируется в другую. Такой подход вызывает уразумение того, что история — не застывший список «фактов», а подвижное поле смыслов, где каждая эпоха ищет подтверждения своей правоты, своих мифов, зачастую ретроспективно наделяя прошлое характеристиками современности. Скепсис автора по отношению к официальности и тотальному признанию одних исторических сюжетов над другими — здравый, но не лишён прагматической осмысленности: даже фрагментарная, изобилующая нестыковками история может стать фундаментом для самоидентификации и организации коллективного бытия. Таковы правила той самой «игры в испорченный телефон», которая ведётся веками. В целом, автор показывает, что осмысление истории — это, в каком-то смысле, алхимия смыслов, сборка целого из разрозненных кусочков, где в каждом пазле спрятана и потерянная истина, и намеренная мистификация. И задача исследователя — не столько восстановить «как было на самом деле» (эта истина ускользает), сколько научиться видеть саму динамику фрактур, разрывов и сращений в культурной ткани.
Открытый вопрос для размышленияКакой выбор вы бы сделали перед лицом растрескавшихся контуров прошлого?