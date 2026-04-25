Максим Орешкин заявил, что в будущем ИИ сможет принимать экзамены у школьников и студентов. Это позволит оценивать знания объективно и заменить экзаменаторов «с субъективизмом и желанием как-то повлиять на результаты». «Искусственный интеллект, который будет идеально контролировать, пользуется ли человек каким-либо дополнительным источником информации, — сказал Орешкин, — он будет видеть, куда человек смотрит, как он себя ведёт, как он нервничает и так далее». И сразу стало как-то грустно за преподавателя, за ученика. За человека вообще. Получается, мы не просто не можем доверить живому человеку контроль над другим человеком, а мы в принципе вынимаем из такой важной части образовательного процесса, как экзамен, доверие. Мы делаем этот процесс механическим: в таком надо, не нервничая, оттарабанить нужные ответы или выбрать правильный из нескольких вариантов. Творчеству и умению гибко мыслить здесь места не остаётся.
А ученик — человек, которому нельзя доверять. Этому? Этот обдурит учителя стопроцентно. И самому учителю доверять нельзя — будет проталкивать своих любимцев, будучи не в состоянии справиться с субъективными предпочтениями. То есть ученик — это тот, кого надо всегда жёстко контролировать. Его цель — обмануть, а не выучиться. Выходит, что мы заведомо исходим из того, что ученик — обманщик, а учитель — неудачник, не ровня искусственному интеллекту, читающему по мельчайшим движениям лицевых мышц, по глазам и пульсу. Если так и дальше пойдёт, где гарантия, что и в полицейских участках не ИИ будет допрашивать подозреваемых, пользуясь тем же арсеналом, что и на школьных экзаменах? И чем тогда экзамен в школе будет отличаться от допроса в полиции?
Комментарий редакции
Тезисы статьи- Максим Орешкин заявил: В будущем искусственный интеллект (ИИ) сможет принимать экзамены у школьников и студентов. - Обещанная объективность: ИИ сможет якобы оценивать знания объективно, исключая человеческий субъективизм и возможное влияние экзаменатора на результат. - Возможности ИИ: Системы смогут отслеживать поведение, взгляды и даже уровень стресса экзаменуемого, сводя риск использования запрещённых материалов к нулю. - Потеря доверия: Такой подход фактически устраняет доверие между учителем и учеником, делая экзамен строго механистическим процессом проверки. - Дегуманизация: Предполагается, что ученик — потенциальный обманщик, а учитель зачастую некомпетентен или необъективен, поэтому требуется не человек, а машина. - Опасный прецедент: Возникает вопрос — не приведёт ли внедрение ИИ в экзаменацию к аналогии между экзаменом и допросом в полиции? - Общее эмоциональное настроение: Автор выражает грусть по поводу вытеснения человеческого фактора из сферы образования и опасения по поводу будущего межчеловеческих отношений и доверия.
Аналитический разбор
1. Объективность или иллюзия контроля?Заявленная "объективность" ИИ — лишь кажущееся благо. С одной стороны, можно вспомнить идеи просвещения и технического прогресса: человечество веками ищет способы уйти от субъективизма в оценке. Почему бы не воспользоваться инструментами, которые дают технологии? Но тут проявляется тонкая грань: весь наш опыт — это фильтр между "объективной реальностью" и тем, как мы её регистрируем. Даже машина, анализирующая, куда смотрит ученик, действует по заданным ей параметрам, отражающим чьи-то представления и предпочтения. Почему мы воспринимаем такой контроль как нечто объективное? Здесь уместна аналогия с экспериментами в физике: результат всегда зависит от процедуры наблюдения и интерпретации, а не от "чистой реальности".
2. Человек и алгоритм: кто уязвимее?Алгоритмы, построенные на нейронных сетях, учатся на ранее собранных данных, что не гарантирует истинной "нейтральности". Более того, эти данные оказываются продуктом социальных реалий, со всеми присущими обществу предубеждениями — иногда менее заметными, чем у живого экзаменатора, но не менее опасными в долгосрочной перспективе. В истории уже были попытки стандартизации — вспомним, например, идеи институализации в советской школе или экзамены в Китае времён империи. Эти системы работали, пока люди не переставали видеть за учеником личность.
3. Роль доверия: личностные связи и границы контроляЭкзамен — это не только проверка знаний, но и пространство для встречи двух индивидуальностей. Учитель может быть субъективен, да, но только в живой связи возникает понимание, поддержка, даже творчество. Это как в искусстве: алгоритм может правильно распознать ноты, но сможет ли он понять смысл произведения или заметить рост, пусть даже не очень формальный, но значимый для конкретного ученика? Когда мы исключаем доверие и гуманность, мы подменяем образование "обучением на максимальную правильность". Йога учит осознанности каждого действия — но её цель не в безукоризненной технике, а в развитии внутреннего чувствования, понимания, баланса. Переносить это на экзамен — значит возвращаться к развитию личности, а не только компетенций.
4. Границы де-гуманизации и вопрос о свободеЕсть опасность: если мы начнём воспринимать всех учеников как потенциальных обманщиков, а учителей как неспособных к справедливости — где тогда сохранится пространство для доверия и принятия, которые необходимы для настоящего образования? Любая идеализация ("все учителя — субъективны", "ИИ может быть объективен") опасна своей однобокостью. Как в истории с богами и святыми, общество то возносит, то порицает — но человеческое остаётся неизбежным элементом любой системы.
5. Вопрос о сути экзамена — и образования в целомЕсли экзамен превращается в допрос, под угрозой оказывается сам акт поиска смысла. Ведь экзамен — не только отсев, но и момент истины для ученика и общества: что мы проверяем? факты или способность мыслить? умение цитировать или способность интерпретировать, применять, творить?
Выводы- Технологии способны повысить прозрачность и формальные стандарты, но не могут заменить живое доверие и эмпатию. - Попытка сделать экзамен абсолютно объективным утрачивает сам дух образования — развитие не только знаний, но и личности, творчества, самостоятельности. - Каждая система (будь то человек или ИИ) склонна к своим ошибкам и ограничениям: важно понимать их особенности и не идеализировать ни одну из сторон. - Главная задача образования — не превращение личности в механизм, а создание условий для расцвета многообразия человеческого опыта. - Доверие и осознанность — универсальные ценности, которые не могут быть полностью заменены автоматическими процедурами контроля. - Будущее — не в полном отказе от технологий, но в поиске баланса между эффективностью, справедливостью и сохранением человеческого достоинства.