Максим Орешкин заявил, что в будущем ИИ сможет принимать экзамены у школьников и студентов. Это позволит оценивать знания объективно и заменить экзаменаторов «с субъективизмом и желанием как-то повлиять на результаты». «Искусственный интеллект, который будет идеально контролировать, пользуется ли человек каким-либо дополнительным источником информации, — сказал Орешкин, — он будет видеть, куда человек смотрит, как он себя ведёт, как он нервничает и так далее». И сразу стало как-то грустно за преподавателя, за ученика. За человека вообще. Получается, мы не просто не можем доверить живому человеку контроль над другим человеком, а мы в принципе вынимаем из такой важной части образовательного процесса, как экзамен, доверие. Мы делаем этот процесс механическим: в таком надо, не нервничая, оттарабанить нужные ответы или выбрать правильный из нескольких вариантов. Творчеству и умению гибко мыслить здесь места не остаётся.

А ученик — человек, которому нельзя доверять. Этому? Этот обдурит учителя стопроцентно. И самому учителю доверять нельзя — будет проталкивать своих любимцев, будучи не в состоянии справиться с субъективными предпочтениями. То есть ученик — это тот, кого надо всегда жёстко контролировать. Его цель — обмануть, а не выучиться. Выходит, что мы заведомо исходим из того, что ученик — обманщик, а учитель — неудачник, не ровня искусственному интеллекту, читающему по мельчайшим движениям лицевых мышц, по глазам и пульсу. Если так и дальше пойдёт, где гарантия, что и в полицейских участках не ИИ будет допрашивать подозреваемых, пользуясь тем же арсеналом, что и на школьных экзаменах? И чем тогда экзамен в школе будет отличаться от допроса в полиции?

