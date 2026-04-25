ЕВРОПУ ГОТОВЯТ К ВОЙНЕ. Зачем Европе напомнили, что их деды были нацистами | Вардан Багдасарян

Историк Вардан Багдасарян соединяет несколько процессов которые принято рассматривать как несвязанные. Почему массовое рассекречивание нацистских архивов в Европе происходит именно сейчас и какую психологическую функцию это выполняет в подготовке к возможной войне с Россией. Как слова Трампа об уничтожении цивилизаций вписываются в более широкую идеологическую картину. Могла ли чернобыльская катастрофа быть использована как провокация для запуска перестроечных процессов. И почему самая скачиваемая книга в США — это методичка ЦРУ по саботажу государственных институтов.

НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович
00:00 — Нормализация фашизма: Багдасарян о страшных словах Трампа
06:03 — Трамп против Ватикана: почему США строят новую империю
14:36 — Миф о MAGA: почему США никогда не откажутся от мировой гегемонии
29:52 — Чернобыль и Перестройка: была ли катастрофа 1986 года провокацией?
38:30 — Инструкция ЦРУ по саботажу: как сегодня тормозят работу государства
43:08 — Нацистские деды: зачем Европе массово напомнили о преступлениях предков
49:12 — Война неизбежна: почему мир ждет катастрофа
53:40 — Феномен Говорухина: почему интеллигенция сначала рушит страну, а потом ностальгирует

Краткие тезисы

- Беспрецедентная риторика: Трамп сделал беспрецедентное заявление о возможности уничтожения целой цивилизации за одну ночь. Это вызвало ассоциации с историческими проявлениями фашистского мышления, но не повлекло за собой ожидаемой волны общественного возмущения. - Легитимация фашистских тенденций: Подобные высказывания и отсутствие реакции общества нормализуют идеологию уничтожения и фашизации мира. - Конфликт "император vs папа": Историческое противостояние светской и духовной власти (императора и папы) на Западе воспроизводится в современной политике (Трамп как «император», конфликтующий с Папой Римским). - Возврат к архетипам: Происходит символический возврат к европейским архетипам: коллективный комплекс вины, непроговорённая история коллаборации с нацистами в европейских странах. - Сопротивление и саботаж: В стратегиях новой войны используется не прямая конфронтация, а саботаж, бюрократизация и диверсионные сценарии, в том числе работа со старыми инструкциями по саботажу. - Психологическая раздвоенность Европы: Европейцы живут в состоянии раздвоенности, скрывая память о нацистском прошлом и не рефлексируя этот опыт — противовес российскому дискурсу о "бессмертном полке". - Проект нацификации: Для подготовки Европы к войне в информационную повестку возвращают тему нацистского прошлого, чтобы снять чувство вины и мобилизовать общество на новый конфликт. - Американская стратегия: США продолжают стремиться к мировому господству, используя как гегемонистскую глобализацию, так и националистические нарративы — разница лишь в инструменте, но цель не меняется. - Цикличность российской интеллигенции: История трансформаций и разочарования российской культурной элиты анализируется на примере жизни и творчества Говорухина: от советского романтизма — к разочарованию и антисоветизму, затем к монархизму, патриотизму и новой примирённости с прошлым. - Русский культурный код: Культура России — метафизична и трагична, цветёт в кризис, проходит цикл самонедовольства, разрушения и поисков новых основ.

Подробный вывод и философский анализ

В этой беседе Вардан Багдасарян анализирует тревожные сдвиги в современной публичной риторике и исторической памяти Запада, рассматривая процессы легитимации агрессии, фашизации и попытки "реанимации" старых конфликтов на новом витке. Звучит тревожащая мысль: человечество всё проще, будничнее начинает принимать сценарии, которые ещё недавно считались табу, преступлением против человечества. Высказывания о возможности быстрого уничтожения целой цивилизации теперь не вызывают хоть сколько-нибудь заметного шока ни у элит, ни у общества. На этом фоне возникает аналогия с психологией: как у индивидума с непроговорённой, вытесненной болью прошлого формируются комплексы, так и у Европы — коллективное бессознательное, где скелет в шкафу, память о сотрудничестве с нацизмом, до сих пор не отрефлексирована. Этот невроз подкрепляется современными политическими технологиями, которые стремятся не к подлинному прощению и исцелению исторической вины, а к ее использованию для новой мобилизации: вина превращается в инструмент, с помощью которого можно снять моральные ограничения и снова втянуть общество в разрушительный конфликт. Здесь прослеживается параллель с афоризмом Ницше: "Только пережитые страдания дают нам могущество". Но если эти страдания не осмыслены, не преодолены, они становятся соблазном для новых безумств. Аналитический взгляд Багдасаряна подчеркивает: в ходе такой историко-политической игры на поверхность выводятся иррациональные инстинкты, архетипы коллективной агрессии, которые были лишь вроде бы забыты — и теперь возвращаются в "рециклированном" виде, часто под модными терминологиями. Внутренняя стихия Западной цивилизации, давнишний конфликт между "духовной" и "светской" властью, папой и императором — сегодня воспроизводится через конфликт США (Трампа) с Ватиканом. При желании этот конфликт можно рассматривать как борьбу рационального, технологического, менеджера-манипулятора с пережитками сакрального, идеологического, а в социальном измерении — глобализма с национализмом. Однако, по мысли автора, оба пути (глобализм и национализм) в западной политике — это лишь две стратегии достижения единой цели: мирового господства. Иллюзии о возможности появления альтернативной системы разбиваются о жёсткую реальность: система, даже если через бурю популизма и новых лидеров, воспроизводит себя, просто сменяя декорации и актеров. Особую роль играет историческая память, точнее, ее искажение и инструментализация. Западная Европа готовится к новому противостоянию не только в военной или экономической плоскости — речь идет о реконструкции самосознания, мобилизации через символическое снятие комплексов ("ваш дед был нацистом — и это не повод для вины, а повод снова почувствовать себя действующей силой истории"). Этот переход напоминает известные этапы коллективной психотерапии — но вместо исцеления здесь разыгрывается сценарий оправданного возвращения старых демонологических схем: коллективный Гитлер против коллективного Сталина. В этом контексте особенно выразителен неявный параллелизм с советской историей: Россия также проходит циклы формирования, от эйфории к разочарованию, от поисков нового смысла — к осмыслению старых трагедий. Судьба Говорухина и поколений интеллигенции, чья траектория прошла путь от романтического восторга к обессиленной саморефлексии, от "так жить нельзя" к поиску новых точек опоры в прошлом, — только один из примеров диалектики русского культурного и исторического кода, где любой хрустальный дом воспринимается скорее как вызов, чем как обещание комфорта. Технологии, междисциплинарные аналогии (алгоритмы разрушения, методы саботажа, повторяемость социальных циклов), которые Багдасарян открыто соединяет, указывают: историческая политика — это не только арена силовых игр, но и сфера работы с глубинными слоями общественного сознания. Вопрос не только в том, к какой войне готовят Европу, а к тому, насколько те комплексы и архетипы, которые управляли прошлым веком, продолжают определять траекторию будущего — с поправкой на новые технологии, новые язык и старые человеческие страсти.

Открытый вопрос:

Если современные общества всё чаще подавляют свои коллективные комплексы и исторические вины, превращая их в инструмент политической мобилизации, возможно ли вообще подлинное исцеление от исторических травм? Или история обречена циклично воспроизводить одни и те же сценарии под новыми лозунгами, а попытка выйти из этого круга требует иной философии памяти и ответственности?
Американцы подготовили Гитлера к войне с СССР, но Сталин их переиграл
    КБ Александр четыре часа назад

      Трамп, конечно, совсем с катушек слетел. На его фоне уже и старина Джо не так плох, как казалось.

        Сан СанычКБ Александр два часа назад

          Если Трамп плох (слетел с катушек), значит, так нужно Системе. Клоунада Трампа как вершина айсберга.

          Всё-таки США – большая страна. И каким-то образом управляется.

          Как и за спиной пожилого Брежнева стояла Система.

            КБ АлександрСан Саныч час назад

              Думаешь, что всё происходит так, как нужно Системе? Что-то сомневаюсь в этом, особенно последнее время. Безусловно, это большая страна. И управляется она не каким-то образом, а, я бы сказал, ещё-каким. Но сыпется и ничего с этим, видимо, не поделать, время пришло. Потому и Трамп, в своих попытках поправить непоправимое, выглядит смешно, любой бы так выглядел. Потому и заявления его смешны, что сказать нечего а говорить что-то нужно. Это всё от бессилия, но не лично Трампа или кого-то ещё, а от общего бессилия повлиять на ситуацию, когда почва уходит из под ног и ничего с этим не поделать.

          КБ Александр час назад

          Информация о сайте

          Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

          Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
          Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
          Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

