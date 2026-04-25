Андрей Школьников: Ставки сделаны, ставок больше нет
Долговая нагрузка в мире продолжает расти, но уже давно она ничего не значит. На макроуровне деньги лишь оборотные средства, чужие долги, они утратили функции меры стоимости и средства накопления. Реальные крупные, производственные, материальные активы в мире принадлежат одним и тем же группам лиц, продажа и перераспределение происходит исключительно между «своими», никого из нуворишей не подпускают.
Громадные триллионы активов и пассивов находятся в отдельном, «виртуальном» контуре, из которого в реальный мир можно конвертировать ограниченные суммы «игровой валюты». Абсолютное большинство этого не замечает, а кто столкнулся, не дают интервью и не жалуются, понимая правила игры. Гигантские виртуальные долги являются столь же гигантскими виртуальными капиталами.
Если все долги и инвестиции в мире обнулить разом, то с точки зрения принадлежности и контроля крупных материальных активов ничего не изменится, владельцы останутся теми же самыми. Вопрос замены и эмиссии новых тугриков – технический, он позволит распределить потери на всех пропорционально, только на богатых или только на бедных, но к материальным активам все эти танцы не будут иметь отношения.
Сложно сказать, сколько десятков раз это говорилось, объяснялось и разжёвывалось, попробуем ещё раз. Вы можете сколько угодно возмущаться, требовать изменения экономики, роста и т.д., но в долгосрочной перспективе ничего не выйдет – все части современной мировой финансово-экономической системы обречены – терминальная стадия. Любые экономические меры сейчас лишь паллиативное лечение симптомов, шансов на излечение нет. Это относится к абсолютно всем монетарным системам мира, это одно из проявлений общемировой катастрофы.
Вопрос лишь в траектории обрушения каждой конкретной страны и строительства на обломках нового. В ближайшие годы мы увидим всю коллекцию катастроф в локальном варианте: Великая депрессия, Веймарская республика, глупости с золотым стандартом и т.д. Большая часть пойдёт по катастрофическому сценарию, меньшая столкнётся с кризисом, быстро перестроив систему. Чем больше экономика изолирована от глобальных потоков, тем проще для неё задача.
Скажу честно, жёстко и откровенно – мне без разницы, поймёте вы или нет, это ваши личные трудности, подобных ситуаций за эти годы было много, чего только один Пригожинский мятеж стоил, кстати, методы раскачки общества один в один. Если в очередной раз приходится выступать гласом в пустыне – так тому и быть, вам нравится быть частью уходящего прошлого – будьте, это сугубо ваш выбор. Готовиться к происходящему нужно было много лет назад, теперь остаётся лишь сохранять хладнокровие и спокойствие, не тратя эмоции в пустоту, ставки сделаны, ставок больше нет, нравится вам это или нет. Впереди мира хтонь, при падении на глубину нужно сгруппироваться, оттолкнуться и всплыть.
В отношении СВО, вот интересно, сколько раз за последние 4 года провозглашалось появление у той стороны имбы, чудо-оружия, что гарантирует Западу победу над Россией и ничего. Каждый раз наша страна оперативно предъявляла заранее подготовленный контршаг, сохраняла стратегическую инициативу и контроль над ситуацией. С чего бы сейчас ситуации измениться, особенно принимая во внимание выпадение у противника сильнейшего игрока – США. Вас лично не известили о тайных планах Кремля и Генерального штаба и у вас паника? Жизнь – боль.
И, да, другой реальности для вас нет и не будет, предупреждалось очень долго, ну а если витамины не помогают, то нужна терапия, но это не моя смена…
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи1. Долги и деньги потеряли значение меры стоимости и средства накопления: Современные макроденьги стали лишь инструментом для оборота и учета долгов, утратили связь с реальными активами и больше не отражают реальную ценность. 2. Крупные материальные активы принадлежат замкнутым группам: Перераспределение активов происходит только внутри "своих"; новым игрокам туда путь закрыт. 3. Виртуальный финансовый контур и реальная экономика разорваны: Большинство капиталов и долгов — виртуальны, и их "обнуление" не меняет картину реального распределения собственности. 4. Экономические реформы — паллиатив: Любые попытки "починить" систему лишь откладывают неизбежную катастрофу; система глобально обречена. 5. Впереди локальные и глобальные катастрофы: Экономические кризисы повторяют старые сценарии (депрессии, гиперинфляция), страны различаются лишь траекторией и степенью изоляции. 6. Советы — держать хладнокровие и не тратить эмоции: Сейчас уже необходимо принимать существующую реальность, необходимость готовиться наступала много лет назад. 7. Контекст СВО и геополитики: Россия сохраняет инициативу, несмотря на внешние угрозы; паника общества вызвана отсутствием информации, но реальности это не меняет.
Подробный вывод и философская рефлексия
Множественность истины сквозь призму глобальных кризисовРассуждая о том, что изложено в тексте, важно признать: взгляд Андрея Школьникова — это яркий пример прагматичного анализа, в котором субъективность и объективность тесно переплетены. С одной стороны, автор опирается на конкретные факты: структуры собственности, финансовые механизмы, исторические аналогии. С другой — вкрадывается некая обреченность выводов, что все пути уже пройдены, а оставшееся — это лишь "технические детали" обрушения. Во многом, такой взгляд созвучен постмодернистским идеям: ценность денег как социальной условности и иллюзии, а не объективной реальности; "виртуализация" капиталов — сродни возникновению новых слоев виртуальной реальности в сознании (аналогия из психологии и информационных технологий). Как в нейросетях, где внутренняя логика распознавания не всегда прозрачна, так и в современной экономике большинство людей не видит — и видеть не хочет — глубинных процессов перераспределения власти.
Аналитика через междисциплинарные аналогииИдея разделённости "виртуального" и "реального" мира капитала напоминает квантовую суперпозицию, где активация одной реальности (финансовой отчётности) не влияет на иную — материальное распределение производственных мощностей. Похожее противоречие есть и в духовных поисках: подлинное преображение возможно лишь за пределами ритуалов и формальных догм. Автор подмечает фантомность поисков простых решений: "перезапустить экономику", надеясь на честную конкуренцию или справедливое перераспределение — та же иллюзия, что вера в мессий, чудо-оружие или "истинно верный" путь преображения мира. Люди упрямо следуют идеализациям, потому что так проще сохранять психологический комфорт. Но, как и в практике йоги, ключ к гармонии — в принятии текущей реальности со всеми её ограничениями, а не в мечтаниях о недостижимом идеале.
Прагматичность и место выбораТребование "держать хладнокровие" рационально на фоне турбулентности макросистем — но не лишено риска цинизма: человек ведь не суперкомпьютер и переживает реальную боль, когда рушатся способы привычного существования. Тем не менее, призыв к дисциплине и эмоциональной аккуратности перекликается с концепцией осознанности: выбирать свои реакции, а не быть жертвой внешних штормов. В истории кризисов — будь то экономические катастрофы или социальные катаклизмы — новый порядок возникает не в результате "правильных решений сверху", а благодаря локальным практикам выживания, новой этике, внутренней интеграции. Любой духовный путь учит тому же: принятие, любовь к несовершенному, действие без иллюзий и фанатизма.
Эмпатия и личностный рост сквозь кризисАвтора можно упрекнуть в жесткости риторики, но за этим скрывается важная мысль: личная ответственность важнее многословных объяснений. Даже если "большая игра" кажется нечестной, в каждодневных поступках — честность, забота, внутренняя собранность — создают "реальные активы" души и общества. История движения капиталов, как и метания человеческой души, — это череда попыток осознать и принять границы своего мира и своей воли. Впрочем, границы могут быть творчески расширены — не за счет революций или иллюзорных реформ на макроуровне, а через изменения на уровне ценностных установок, отношений между людьми, учености с принятием.
Итоговые мысли- Истина о деньгах и власти многослойна и во многом субъективна: миром действительно правят не цифры в отчетах, а отношения и доверие между немногими. - Большинство экономических дебатов — борьба с симптомами, а не с глубокими структурными причинами. - Принятие реальности (одна из центральных ценностей и йоги, и христианства) не равно покорности: оно даёт силы на осмысленное действие. - Иллюзии идеалов и магических решений — бич нашего времени; только трезвый взгляд, сочетающий эмпатию и реализм, позволяет сохранять достоинство в любых катаклизмах.
Открытый вопрос читателюЕсли нынешняя глобальная экономическая система в самом деле подошла к порогу разрушения и все привычные смыслы "долгов" и "сбережений" становятся иллюзией, что для каждого из нас становится истинным капиталом — в человеке, в сообществе, в будущих отношениях с миром? Попробуйте поразмышлять: что вы посчитаете своим высшим активом в мире, где "ставки сделаны", и как изменится ваше отношение к жизни и ценностям при осознанном принятии этой реальности?