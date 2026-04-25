Долговая нагрузка в мире продолжает расти, но уже давно она ничего не значит. На макроуровне деньги лишь оборотные средства, чужие долги, они утратили функции меры стоимости и средства накопления. Реальные крупные, производственные, материальные активы в мире принадлежат одним и тем же группам лиц, продажа и перераспределение происходит исключительно между «своими», никого из нуворишей не подпускают.

Громадные триллионы активов и пассивов находятся в отдельном, «виртуальном» контуре, из которого в реальный мир можно конвертировать ограниченные суммы «игровой валюты». Абсолютное большинство этого не замечает, а кто столкнулся, не дают интервью и не жалуются, понимая правила игры. Гигантские виртуальные долги являются столь же гигантскими виртуальными капиталами.

Если все долги и инвестиции в мире обнулить разом, то с точки зрения принадлежности и контроля крупных материальных активов ничего не изменится, владельцы останутся теми же самыми. Вопрос замены и эмиссии новых тугриков – технический, он позволит распределить потери на всех пропорционально, только на богатых или только на бедных, но к материальным активам все эти танцы не будут иметь отношения.

Сложно сказать, сколько десятков раз это говорилось, объяснялось и разжёвывалось, попробуем ещё раз. Вы можете сколько угодно возмущаться, требовать изменения экономики, роста и т.д., но в долгосрочной перспективе ничего не выйдет – все части современной мировой финансово-экономической системы обречены – терминальная стадия. Любые экономические меры сейчас лишь паллиативное лечение симптомов, шансов на излечение нет. Это относится к абсолютно всем монетарным системам мира, это одно из проявлений общемировой катастрофы.

Вопрос лишь в траектории обрушения каждой конкретной страны и строительства на обломках нового. В ближайшие годы мы увидим всю коллекцию катастроф в локальном варианте: Великая депрессия, Веймарская республика, глупости с золотым стандартом и т.д. Большая часть пойдёт по катастрофическому сценарию, меньшая столкнётся с кризисом, быстро перестроив систему. Чем больше экономика изолирована от глобальных потоков, тем проще для неё задача.

Скажу честно, жёстко и откровенно – мне без разницы, поймёте вы или нет, это ваши личные трудности, подобных ситуаций за эти годы было много, чего только один Пригожинский мятеж стоил, кстати, методы раскачки общества один в один. Если в очередной раз приходится выступать гласом в пустыне – так тому и быть, вам нравится быть частью уходящего прошлого – будьте, это сугубо ваш выбор. Готовиться к происходящему нужно было много лет назад, теперь остаётся лишь сохранять хладнокровие и спокойствие, не тратя эмоции в пустоту, ставки сделаны, ставок больше нет, нравится вам это или нет. Впереди мира хтонь, при падении на глубину нужно сгруппироваться, оттолкнуться и всплыть.

В отношении СВО, вот интересно, сколько раз за последние 4 года провозглашалось появление у той стороны имбы, чудо-оружия, что гарантирует Западу победу над Россией и ничего. Каждый раз наша страна оперативно предъявляла заранее подготовленный контршаг, сохраняла стратегическую инициативу и контроль над ситуацией. С чего бы сейчас ситуации измениться, особенно принимая во внимание выпадение у противника сильнейшего игрока – США. Вас лично не известили о тайных планах Кремля и Генерального штаба и у вас паника? Жизнь – боль.

И, да, другой реальности для вас нет и не будет, предупреждалось очень долго, ну а если витамины не помогают, то нужна терапия, но это не моя смена…

