Не знаю, что такое Боня, но Виктория – это с латыни победа. Красотка из Монако, ранее известная разве что гламурной тусовке, всего-то за 19 минут «завалила» на информационном «ринге» самого Путина! Её видео-обращение посмотрели 26,6 миллиона человек. Это на 10 миллионов больше, чем зрителей прямой линии с Владимиром Путиным в декабре 2025 года. А что сказала нового для нас, граждан России эта Боня? Ничего! Темы, которые, затронула красотка, давно известны обществу: массовый забой скота, наводнение в Дагестане, пляжи Анапы, суд над блогерами Чекалиными, повсеместные блокировки интернета… Весь секрет бума Бони в том, что прозвучала Правда. Но Боня не поставила рекорд. Первой женщиной, всерьёз встряхнувшей информационное пространство, стала Мария Шукшина, дочь великого писателя, актёра и режиссёра Василия Шукшина.

8 сентября 2021 года вышла моя статья «Не проспать Восход. Атака разумных от народа». Начинается она так: «Можно ли за три минуты и семь секунд привести в ужас, заставить содрогнуться всю проамериканскую и цифровую «элиту» РФ? Мария Шукшина это сделала! Есть кто-то из наших в администрации Президента, тот, кто внёс Марию в список награждённых медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Ведь в последнее время Мария Васильевна провела несколько круглых столов, на которых выступали виднейшие учёные, общественные деятели. Учёные там чётко доказали, что вакцинация – не просто эксперимент над народом, а его уничтожение. Так же, как огульная цифровизация». Всмотритесь в глаза Мишустина в момент выступления Шукшиной. Это не радость при виде прекрасной женщины, которой премьер только что повесил на грудь награду. Там страх и ужас! Это вам не цифровой Шадаев, в деятельности которого Наталья Касперская давно разглядела признаки измены Родине. А депутат Государственной думы от фракции КПРФ Вячеслав Мархаев оценил деятельность министра так: «Иначе, чем прямым вредительством это не назвать».

Вернёмся к Шукшиной. Вместо того, чтобы приседать и благодарить, актриса заговорила о разрушительной для Русской Культуры политике Правительства. В сети осталось её выступление, как и фото. Не повторяя короткую речь, своими словами скажу, что происходит. РФ последовательно и целенаправленно переформатирует в ничто Великую Культуру Русской Цивилизации, которая является навигационной системой не только для Руси, но и всего Человечества. А для корабля, не имеющего курса, попутного ветра нет!

…На уровне Бони тряхнул информационное пространство и проправительственный блогер Илья Ремесло. В марте этот юрист, рьяно боровшийся с оппозицией, внезапно набросился с очень жёсткой критикой на президента, ход проведения СВО и так далее. И тут же попал в психушку. Сам блогер подтвердил месячное пребывание в больнице, где доктора, по его утверждению, говорили ему "о необходимости соблюдать меру критики". Но этому «герою» веры не было, нет и не будет. Иуда, он и есть Иуда. Единожды солгавши… Речь о другом.

Очевидно, что действует Ремесло «под прикрытием». За ним стоит определённая группа лиц, которая через него ведёт свою игру. 20 сентября пройдёт Единый день голосования, как говорит практика, за «Единую Россию». Сейчас, словно личинки колорадского жука с картофельной ботвы, стряхиваются заворовавшиеся генералы, губернаторы, депутаты, судьи и так далее. Кто-то трясёт все «ветви» власти. Легко предположить, что в канун выборов будут сдаваться и крупные «бояре». На мой взгляд, и Шойгу найдёт своё место. Проце-дуры меняются: если раньше «Единая Россия» в качестве локомотива списка брала полюбившихся народу артистов, спортсменов, то сегодня лидер этой партии Медведев уже объявил, что количество воинов, вернувшихся с СВО и заявившихся во власть, пошло на вторую тысячу. Флаг им в руки…

Есть ли у нас что-то, поднимающее настроение? Есть! Ещё в 2016 году запущен масштабный культурно‑социальный некоммерческий проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ. Начал и продолжает его музыкант Тимур Ведерников. Среди участников — как профессионалы, так и любители самых разных возрастов и профессий. Видеоролики делаются по принципу «музыкальной мозаики»: фрагменты отдельных исполнений объединяются в единое целое. Чем шире география съёмок и ярче различия между участниками, тем интереснее. Съёмки проходят в живописных и значимых местах, любимых самими участниками. Изначально проект создавался к 10‑летию госкорпорации «Росатом». Успех оказался настолько значительным, что проект решили продолжить. Съёмки охватывают разные регионы России и даже другие страны. Выбор песни учитывает местные традиции: например, для Чеченской Республики записали композицию на чеченском языке и русскую песню «Как живёшь ты, отчий дом?».

Как живешь ты, отчий дом?

В светлой грусти о былом…

Премьера этой песни состоялась в 1977 году, в год принятия Конституции СССР, Великой страны, в которой все жили спокойно, ездили на Всесоюзные стройки, «на севера», где грусть об отчем доме была светлой. Туда всегда можно было вернуться с хорошим заработком и порадовать широким застольем не только родителей, но и всю деревню.

Смотрю на прекрасные лица исполнителей, радуюсь великолепному вокалу. Но вернутся ли домой казахи, молдаване, другие исполнители советских песен из отколовшихся республик? Где этот ДОМ? «Давно не бывал я в Донбассе»... Прекрасно поют, но смысл уже иной. Слёзы вышибает не только прекрасное пение красивых людей, но и понимание того, что они – ограбленные, обманутые. Один процент россиян владеет почти половиной богатства: Россия обогнала Индию, Китай и другие страны по неравенству. Это согласно «Докладу о мировом неравенстве — 2026». (Сделано не «россиянами», а зарубежными нобелевскими лауреатами). Даже в Индии, которую принято считать страной колоссального расслоения с её кастовой системой, показатель неравенства ниже. По данным того же доклада, топ-10% российских граждан зарабатывают в 32 раза больше, чем беднейшая половина населения. У нас картина уже больше напоминает дореволюционную Россию с её помещиками и крепостными. Вот вам и «Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек». И всё равно как песни Проекта, так и сами исполнители восстанавливают какую-то тонкую, сакральную Связь, Смысл…

Расслоение по бедности и богатству преодолимо и даже быстро при политической воле. Страшней другое. Об этом сказал в статье «Научный подход к будущему. Три функции, которые необходимо сохранить человеку» футуролог с более чем полувековым опытом научной деятельности Игорь Бестужев-Лада. Он - советский и российский историк, социолог и футуролог, специалист в области социального прогнозирования и глобалистики. Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР. Лауреат золотой медали Н. Д. Кондратьева 2001 года «за выдающийся вклад в развитие общественных наук». И о чём пишет? Этические принципы рушатся, а люди, перешагнув границы в поведении и потреблении, оказались на краю пропасти. Учёные заглянули туда и ужаснулись. Что нам приготовили те, кто должен бы улучшать Жизнь?

Игорь Васильевич обозначил функции, которые необходимо сохранить человеку в будущем. Наметившийся переход радикальнее, чем переход от обезьяны к человеку, но наоборот, в расчеловечивание. Реальный мир полностью уравняется с виртуальным. Подтверждаю учёного: в интернете коты играют на скрипках, Юрий Гагарин обнимается с Христом и так далее. У некоторых восторг от «творчества» с помощью ИИ, ролики пересылают другим. Смотрю и слушаю прекрасный «Школьный вальс». Когда видеорядом шли фотографии тех мальчишек и девчат, что перешагивают порог в будущее, на службу Родине, было прекрасно, узнаваемо. Это – МЫ в юности. Но вдруг выпускники 1941 года начинают улыбаться, крутить головами, обниматься… И происходит нечто наоборот, трудно выразимое. Это уже не мы, не родные, а цифрово-чужие. Происходит разрыв с Душой, с самим понятием связи Живого существа со всем сущим. Уходит то, самое главное, о чем писал в «Тихой моей родине» Николай Рубцов:

Школа моя деревянная!..

Время придет уезжать —

Речка за мною туманная

Будет бежать и бежать.

С каждой избою и тучею,

С громом, готовым упасть,

Чувствую самую жгучую,

Самую смертную связь.

В отличие от библейских пророков, футуролог Бестужев-Лада опирается исключительно на науку. Уже ясно, что Великий Русский народ - первый кандидат на исчезновение с лица Земли. Арифметически даже мёртвых крепостных (Гоголя читали?) на Руси считали душами. А подати (налоги) были подушевыми.

Нельзя! Население – это физлица и не больше! Самое загадочное для Запада надо истребить. А следом за Русами пойдут и другие народы, которые переходят от сельского к городскому образу жизни. Далее - программирование желательных параметров физического и психического облика человека. Останутся только сангвиники, которые с утра до вечера радуются всякой глупости. Учёный пишет, что сейчас интернет — это безобразие. Да, Живому Человеку многое не под силу, к примеру расчет точного появления землетрясений, точное количество звёзд на небе. Интернету, а это информационная сеть, - под силу это и многое другое. Остаётся один единственный простой вопрос: «Куда деваться людям?»

Футуролог пишет, что мы, чтобы остаться людьми, должны львиную долю нашего времени уделить этическому творчеству. Творчеству дружбы и приятельства. Из добрых отношений получается любовь. А дружба должна быть в самом широком диапазоне. Машине этого не одолеть. Ей в «голову» такие глупости не придут.

Перед нами выбор: либо мы ждём своего конца, либо начинаем делать что-то сегодня, сейчас.

И люди делают! В том же Проекте #МУЗЫКАВМЕСТЕ появилась добавка: #НасНеОтменить! Посмотрите на скрипичный ключ, что я поместил в центре. За ним – яркая вспышка. Благодаря современным приборам, учёные недавно обнаружили, что при зачатии Живого существа происходит вспышка невиданной яркости. Никакой фейерверк не сравнится, даже яркий солнечный свет. Это Чудо. Если говорить о Человеке, то души приходят с разных звёзд, которые не в солнечной системе. И Вселенная салютует! Ключ символизирует бесконечность, золотое сечение и сердце Человека, через которое мы связаны с Творцом.

Что он открывает на Земле? Смотрим на первую картинку. Первая октава.

Сошлюсь на великолепную женщину, псевдоним которой в интернете не Боня, а Вселена. Этот ролик называется «Деньги в новом мире». Там полтора часа записи, каждое слово важно, откликается резонансом души. Выделю только то, что касается нашей картинки. День-га. День – это свет, г – это Господь, А – начальная форма. Азм есьм! Низшее значение, старый опыт, а высшее – как задумал Папа. Вселена так называет Самого Творца. У каждой ноты есть вибрация, которая выражена в цвете. До – красный. Это до начала, форма жизни, которая внутри Земли, внутри нас и расцветает, когда мы даем этой форме место. Уплотняемся и даем ей свет своей души. Дорога Образа. Когда мы даем ей энергию, просветляется, становится оранжевой. Это уже ре – разум, который един со всем. Место центра там, где пупок. Укоренение нашей формы в нашем мире. Всё зависит от того, чему дали место быть. Химическая форма – эмоции. Когда мы говорим «да» какой-то идее, как Образу в нашем уме, начинается процесс творения. Если это с любовью, проявляется наивысшая форма замысла Папы. После этого – очень много солнечной энергии – ми. Мир, материя, которая рождается через вибрацию присоединения божественного присутствия. У ноты цвет солнца. В этом случае солнце наша сила. На этом уровне проявляем свободу выбора. Солнечная чакра. Запускается процесс и начинается МИр, который вокруг меня. Это проявляется на уровне фа – зелёный свет. Проявление реальности в сложных формах. Форма, фаза, фантазия. Зелёный – путь открыт. И дальше моя энергия превращается в ноту соль. Соло, соединение моего образа с любовью. Когда делюсь с другими, они обогащаются моей энергией, моим опытом. Соль – соло, то, что я даю другим. Дальше – ля: Любовь – Я. Я принимаю дары от мироздания, от других людей. Это моя любовь и мой выбор. Си… На этом месте Вселена показывает на макушку головы. Это космическая «пуповина». Соединение с Папой через вибрацию души. Если душа светлая, чистая, в неё нисходят ментальные мысли наивысших образов творения. Цвет пурпурный. Кстати, как и знамя Русской Доктрины Победы под именем Небополитика. Третья мировая война - то война смыслов. Не случайно Девятов свои выступления, несмотря на окружающую политическую грязь, как правило, заканчивает словами «перспективы светлые». Когда душа грязная и тяжелая, с формами, которым ты сам своим выбором дал место в жизни – пеняй на себя.

…А потом - снова До – это и есть звёздный путь, дорога моего сознания. По Млечному пути. Получаю от звёзд ту энергию, которую прошу. Говоря словами советской песни «Я люблю тебя, жизнь», «будут внуки, потом всё опять повторится сначала». Но – на более высоком уровне Радости творения и созидания. Вселена показывает веточку, которая раздваивается, как циркуль. Чем выше «нога», тем больше круг, Папа дает больше энергии. Тут я вспоминаю юношеское стихотворение будущего Сталина, в котором ключевые слова Возвышенная Мечта. Все чудеса Сталинских пятилеток – отсюда. Не «безбожники» это сделали!

Главное сражение на планете идёт не за территории — за смыслы. Энергия приходит под запрос, весь вопрос, куда вы её направляете.

«Ты только прикажи - и я не струшу!». Песня из кинофильма «Как закалялась сталь» тоже прозвучала в Проекте #МУЗЫКАВМЕСТЕ…

Ты только будь, пожалуйста, со мною,

Товарищ Правда, Товарищ Правда!

Эдуард Наипов,

Кострома