Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии

ВСУ попали в «адский котёл» в Константиновке. Николай Сорокин

0 0
Переслано от: День ТВ

В эфире – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: dentv.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В данной беседе обсуждаются: - символическое значение возвращения имени Феликса Дзержинского Академии ФСБ; - заявление Владимира Путина о том, что исход конфликта предопределён; - атаки на Туапсе и уязвимость инфраструктуры перед массированными налётами БПЛА; - ситуация на Константиновском направлении; - оценка возможных сценариев завершения войны с позиции украинского политического комментатора. - Возвращение имени Дзержинского трактуется как идеологический сигнал: признак дрейфа государства в сторону более жёсткой, государственнической и условно «левой-консервативной» модели. - Отдельно подчёркивается ожидание других символических шагов, в частности: - восстановления памятника Дзержинскому; - возможного переименования Волгограда в Сталинград. - Заявление Путина интерпретируется как подтверждение того, что цели СВО, по мнению спикера, не менялись: - контроль над Донбассом; - «денацификация»; - «демилитаризация» Украины. - Высказывается мысль, что завершение конфликта без отрезания Украины от Чёрного моря маловероятно; в этом контексте упоминаются Николаев, Одесса и выход к Приднестровью. - Удары по Туапсе описываются как пример новой реальности войны: - даже сильная ПВО не способна гарантированно остановить массовый рой дронов; - критическая инфраструктура нуждается не только в ПВО, но и в инженерной защите; - отсутствие заранее созданных защитных сооружений представлено как управленческая ошибка. - Отмечается резкий рост интенсивности ударов по украинской территории: - применение больших серий дронов; - смешанные волны ударов; - использование приманок, РЭБ, доразведки и тактики истощения ПВО. - Константиновское направление в беседе подаётся как один из ключевых участков фронта, хотя, по мнению автора, в российском инфополе оно освещается недостаточно. - Утверждается, что ВСУ в Константиновке оказались в крайне тяжёлом положении: - логистика нарушена; - подвоз резервов и снабжения затруднён; - город постепенно превращается в зону истощения и уличных боёв. - Константиновка рассматривается как важнейший узел обороны, открывающий путь к Славянску, Краматорску и Дружковке. - В финале приводится позиция украинского политолога Константина Бондаренко: - либо Украина соглашается на тяжёлый компромисс; - либо в будущем столкнётся с ещё более жёсткими условиями мира после дальнейшего ухудшения положения.

Подробный вывод

В этом видео соединяются три уровня разговора: символический, военно-практический и политико-прогностический. И это важно, потому что современные конфликты почти никогда не существуют только как обмен ударами на фронте. Они одновременно ведутся в пространстве исторической памяти, инфраструктуры и образов будущего.

1. История здесь используется как инструмент настоящего

Первая часть беседы посвящена Дзержинскому не просто как исторической фигуре, а как знаку желаемой модели государства. По сути, речь не столько о человеке прошлого, сколько о запросе на: - жёсткость, - дисциплину, - антикоррупционный этос, - приоритет государства над частными интересами. Это интересный момент: история в подобных обсуждениях работает не как наука, а как политическая мифология и язык самоописания общества. Одни эпохи и фигуры поднимаются наверх не потому, что все их аспекты переосмыслены научно, а потому, что они становятся удобным носителем актуального общественного запроса. Так было во многих странах: от римских отсылок у европейских империй до постоянного возвращения к образам «отцов-основателей» в США. История здесь — не музей, а склад символов. Но тут полезно сохранять трезвость: идеализация исторических фигур почти всегда упрощает реальность. За образом «жёсткого и честного государственного деятеля» часто остаётся за скобками сложность эпохи, цена методов и противоречивость наследия. Это не отменяет политической силы символа, но напоминает, что символ и реальный человек — не одно и то же.

2. Война показана как соревнование систем, а не только армий

На примере Туапсе беседа указывает на важную вещь: современная война — это не только фронт, но и битва устойчивости инфраструктуры. Когда массовые БПЛА становятся относительно дешёвым инструментом, даже сильная ПВО оказывается не абсолютным щитом. И здесь логика напоминает кибербезопасность: не бывает системы, которую нельзя пробить вообще; есть только системы, где цена прорыва для атакующего становится слишком высокой. Отсюда главный практический вывод этой части: защита должна быть многослойной: - ПВО, - РЭБ, - рассредоточение, - инженерные укрытия, - заранее подготовленные защитные конструкции, - изменение логистики и режимов работы объектов. Это очень современная мысль. Технология обнуляет старые представления о тыле. Если раньше завод далеко от линии фронта воспринимался как условно безопасный, то теперь расстояние уже не гарантирует безопасности. Мир словно сжимается, и дрон в этом смысле стал тем, чем когда-то стала дальнобойная артиллерия или стратегическая авиация: он ломает географическую интуицию.

3. Константиновка подаётся как узел истощения

Военная часть беседы строится вокруг идеи, что бои за Константиновку — это не просто локальный эпизод, а элемент системного обрушения оборонительной конфигурации. Город описывается как опорный узел, завязанный на более широкую агломерацию — Славянск, Краматорск, Дружковку. Здесь видно, как работает логика позиционной войны на истощение: - сначала нарушается логистика; - затем снижается манёвренность резервов; - потом техника превращается из ресурса спасения в мишень; - после этого оборона постепенно начинает держаться не на системе, а на пределе человеческой выносливости отдельных подразделений. Это напоминает не внезапный прорыв, а медленное разрушение несущих конструкций здания. Снаружи оно ещё стоит, но внутри уже идут трещины, и вопрос не в том, есть ли они, а в том, где именно произойдёт окончательный надлом. В то же время нужно понимать: в подобных сюжетах, особенно в военной аналитике медийного формата, почти всегда присутствует эффект информационного укрупнения успеха. Каждая сторона склонна подавать оперативную динамику как предвестие стратегического перелома. Реальность же часто упрямее: города могут держаться дольше ожидаемого, фронты — стабилизироваться, а локальный успех — не всегда сразу конвертироваться в крупный политический результат.

4. Главная рамка беседы — неизбежность жёсткого исхода

Смысловой центр всего разговора — мысль, что пространство компромисса сужается, а будущие условия будут тем жёстче, чем дольше длится конфликт. Эта идея затем подкрепляется ссылкой на Бондаренко: либо условно «малая капитуляция», либо потом «большая». Это довольно типичная логика войны на истощение: время перестаёт быть нейтральным фактором. Каждая отсрочка начинает восприниматься не как шанс на мир, а как ухудшение стартовых условий для следующего раунда переговоров. Но здесь есть философски важный момент. Когда одна из сторон говорит «мы знаем, чем всё закончится», это может быть: - либо выражением реального стратегического преимущества; - либо способом политически зафиксировать желаемый образ будущего; - либо и тем и другим одновременно. В политике и войне утверждение о неизбежности исхода само по себе становится инструментом влияния. Оно должно воздействовать: - на противника; - на союзников противника; - на собственное общество; - на элиты, которые начинают заранее адаптироваться к ожидаемому финалу. Иначе говоря, предсказание здесь не только описывает реальность, но и пытается её создавать.

5. Практический нерв беседы — запрос на государственную собранность

Если убрать эмоции и идеологические акценты, то сквозной мотив лекции довольно ясен: автор последовательно выступает за: - более централизованное управление; - жёсткий государственный контроль; - стратегическое планирование; - инфраструктурную дисциплину; - отказ от инерции и самонадеянности. Это похоже на старую историческую закономерность: длительная война почти всегда усиливает запрос на собранное государство. Либерально-рыночная логика, где каждый субъект сам решает, насколько ему выгодно строить защиту или инвестировать в устойчивость, в условиях масштабного конфликта начинает выглядеть недостаточной. Война возвращает в центр внимания не эффективность в мирном смысле, а живучесть системы.

6. Общий смысл беседы

В конечном счёте эта беседа посвящена не только событиям на фронте. Она о том, что война меняет: - язык истории, - критерии эффективности, - образ желаемого государства, - восприятие времени, - и само чувство реальности. Когда рушатся старые иллюзии, общество начинает искать более жёсткие, собранные и простые формулы. Но в этом всегда есть двойственность: с одной стороны, кризис требует дисциплины и ясности; с другой — именно в кризис особенно легко влюбиться не в реальность, а в удобный, героический и цельный образ реальности. Поэтому самый зрелый вывод здесь, как мне кажется, такой: важно видеть не только направление силы, но и цену этой силы; не только символы, но и их последствия; не только уверенность в исходе, но и то, как эта уверенность формирует сам ход событий. И, возможно, главный вопрос после такой беседы звучит так: в какой момент наша уверенность в “неизбежной истине” становится пониманием реальности, а в какой — лишь новой формой веры в собственный сюжет?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/cbbd563042110d212b442efd3243d377/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru